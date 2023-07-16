JORDAN PHOSPHATE MINES
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: JORDAN PHOSPHATE MINES
ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ ﻢﺟﺎﻨﻣ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
Date: 16-07-2023 12:02:42 PM
PM 12:02:42 2023-07-16 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Subject: ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ ﻢﺟﺎﻨﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ
ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ ﻢﺟﺎﻨﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
ﻢﺟﺎﻨﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ ﻝﻮﺣ ﻢﻛﺭﺎﺴﻔﺘﺳﺍ ﻦﻤﻀﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺏﺎﻨﻛ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷ ﺍ
ﻢﺟﺎﻨﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ ﻝﻮﺣ ﻢﻛﺭﺎﺴﻔﺘﺳﺍ ﻦﻤﻀﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺏﺎﻨﻛ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷ ﺍ
2023/7/10 ﺔﻳﺎﻐﻟﻭ 2023/6/12 ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ .
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ﺪﻴﻗ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻭﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻭﺍ ﻡﺎﻫ ﺙﺍﺪﺣﺍ ﻭﺍ ﺎﻳﺎﻀﻗ ﻭﺍ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ ﺭﻮﻣﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻌﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻮﺟﺭﺍ
ﺪﻴﻗ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻭﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻭﺍ ﻡﺎﻫ ﺙﺍﺪﺣﺍ ﻭﺍ ﺎﻳﺎﻀﻗ ﻭﺍ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ ﺭﻮﻣﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻌﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻮﺟﺭﺍ
ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺽﺎﻔﺨﻧﺎﺑ ﺮﺛﺍ ﺎﻬﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟﺍ .
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13-07-2023
13-07-2023
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: Ruba Bani Hani
Ruba Bani Hani :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Jordan Phosphate Mines Company PSC published this content on 16 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 July 2023 09:52:00 UTC.