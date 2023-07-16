JORDAN PHOSPHATE MINES

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: JORDAN PHOSPHATE MINES

ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ ﻢﺟﺎﻨﻣ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Date: 16-07-2023 12:02:42 PM

PM 12:02:42 2023-07-16 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Subject: ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ ﻢﺟﺎﻨﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ

ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ ﻢﺟﺎﻨﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

ﻢﺟﺎﻨﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ ﻝﻮﺣ ﻢﻛﺭﺎﺴﻔﺘﺳﺍ ﻦﻤﻀﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺏﺎﻨﻛ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷ

ﻢﺟﺎﻨﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ ﻝﻮﺣ ﻢﻛﺭﺎﺴﻔﺘﺳﺍ ﻦﻤﻀﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺏﺎﻨﻛ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷ

2023/7/10 ﺔﻳﺎﻐﻟﻭ 2023/6/12 ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ .

. 2023/7/10 ﺔﻳﺎﻐﻟﻭ 2023/6/12 ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ

ﺪﻴﻗ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻭﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻭﺍ ﻡﺎﻫ ﺙﺍﺪﺣﺍ ﻭﺍ ﺎﻳﺎﻀﻗ ﻭﺍ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ ﺭﻮﻣﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻌﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻮﺟﺭﺍ

ﺪﻴﻗ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻭﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻭﺍ ﻡﺎﻫ ﺙﺍﺪﺣﺍ ﻭﺍ ﺎﻳﺎﻀﻗ ﻭﺍ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ ﺭﻮﻣﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻌﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻮﺟﺭﺍ

ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺽﺎﻔﺨﻧﺎﺑ ﺮﺛﺍ ﺎﻬﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟﺍ .

. ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺽﺎﻔﺨﻧﺎﺑ ﺮﺛﺍ ﺎﻬﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟﺍ

13-07-2023

13-07-2023

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Ruba Bani Hani

Ruba Bani Hani :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

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Jordan Phosphate Mines Company PSC published this content on 16 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 July 2023 09:52:00 UTC.