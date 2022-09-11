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    JPTD   JO3121111012

JORDAN PROJECTS FOR TOURISM DEVELOPMENT

(JPTD)
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2020-06-13
1.090 JOD   -4.39%
05:00aJORDAN PROJECTS FOR TOURISM DEVELOPMENT : Board Of Directors-(JPTD)-2022-09-11
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09/08JORDAN PROJECTS FOR TOURISM DEVELOPMENT : Disclosure (JPTD) 2022 09 08
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Jordan Projects for Tourism Development : Board Of Directors-(JPTD)-2022-09-11

09/11/2022 | 05:00am EDT
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JORDAN PROJECTS FOR TOURISM DEVELOPMENT

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: JORDAN PROJECTS FOR TOURISM

ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻤﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﻥﺩﺭﻷﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

DEVELOPMENT

AM 11:28:42 2022-09-11 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 11-09-2022 11:28:42 AM

Subject: Resignation of representative of Board member

ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﻞﺜﻤﻣ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ : ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Kindly be informed that ﻪﻨﺷﺎﺒﺤﻟﺍ ﻪﺑﺭ ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﻪﺑﺭ ﺪﺒﻋ A

ﻪﺑﺭ ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﻪﺑﺭ ﺪﺒﻋ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ /ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭ

representative of ﺭﺎﺧﺩﻻﺍﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺎﻣﺍﺭ ﺔﻛﺮﺷ has

ﻡﺪﻗ ﺪﻗ ﺭﺎﺧﺩﻻﺍﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺎﻣﺍﺭ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻋ ﻞﺜﻤﻣ ﻪﻨﺷﺎﺒﺤﻟﺍ

resigned from the Board of Director of JORDAN

ﻊﻳﺭﺎﺸﻤﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ

PROJECTS FOR TOURISM DEVELOPMENT as of the date

.2022-08-31 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ

31-08-2022

Date of submitting resignation: 31-08-2022

2022-08-31 :ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﻻﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Jawad Abdelhafeed Mohammad Hamouri

Jawad Abdelhafeed Mohammad :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Hamouri

Page 1 of 1

Disclaimer

Jordan Projects for Tourism Development cO. PSC published this content on 11 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 September 2022 08:59:03 UTC.


© Publicnow 2022
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Sales 2019 17,1 M - -
Net income 2019 -3,77 M - -
Net Debt 2019 51,6 M - -
P/E ratio 2019 -11,2x
Yield 2019 -
Capitalization 33,2 M 46,8 M -
EV / Sales 2018 9,33x
EV / Sales 2019 5,47x
Nbr of Employees 463
Free-Float 8,14%
Chart JORDAN PROJECTS FOR TOURISM DEVELOPMENT
Duration : Period :
Jordan Projects for Tourism Development Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Muanes Naeem Omran Al-Madani General Manager
Ziad Raouf Saad Abu Jaber Chairman
Hani Atif Manager-Operations & Asset Management
Munjed Munir Reda Sukhtian Director
Tariq Faisal Youssef Hayali Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
JORDAN PROJECTS FOR TOURISM DEVELOPMENT0.00%47
CBRE GROUP, INC.-25.20%25 514
KE HOLDINGS INC.-10.39%22 777
CAPITALAND INVESTMENT LIMITED7.04%13 339
ZILLOW GROUP, INC.-38.61%9 157
JONES LANG LASALLE INCORPORATED-34.73%8 423