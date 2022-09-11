Jordan Projects for Tourism Development : Board Of Directors-(JPTD)-2022-09-11

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: JORDAN PROJECTS FOR TOURISM
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ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻤﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﻥﺩﺭﻷﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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DEVELOPMENT
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AM 11:28:42 2022-09-11 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Date: 11-09-2022 11:28:42 AM
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Subject: Resignation of representative of Board member
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ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﻞﺜﻤﻣ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ : ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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Kindly be informed that ﻪﻨﺷﺎﺒﺤﻟﺍ ﻪﺑﺭ ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﻪﺑﺭ ﺪﺒﻋ A
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ﻪﺑﺭ ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﻪﺑﺭ ﺪﺒﻋ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ /ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭ
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representative of ﺭﺎﺧﺩﻻﺍﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺎﻣﺍﺭ ﺔﻛﺮﺷ has
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ﻡﺪﻗ ﺪﻗ ﺭﺎﺧﺩﻻﺍﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺎﻣﺍﺭ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻋ ﻞﺜﻤﻣ ﻪﻨﺷﺎﺒﺤﻟﺍ
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resigned from the Board of Director of JORDAN
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ﻊﻳﺭﺎﺸﻤﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ
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PROJECTS FOR TOURISM DEVELOPMENT as of the date
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.2022-08-31 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ
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31-08-2022
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Date of submitting resignation: 31-08-2022
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2022-08-31 :ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﻻﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: Jawad Abdelhafeed Mohammad Hamouri
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Jawad Abdelhafeed Mohammad :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Hamouri
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