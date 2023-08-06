JORDAN STEEL
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: JORDAN STEEL
ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺪﻳﺪﺣ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
Date: 06-08-2023 01:48:31 PM
PM 01:48:31 2023-08-06 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Subject: Company's opinion on the aforementioned
ﺕﺎﺑﺎﺴﺤﻟﺍ ﻖﻗﺪﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻝﻮﺣ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻱﺍﺭ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
auditor's report
Kindly be informed that our opinion regarding our
ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﻖﻗﺪﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻝﻮﺣ ﺎﻨﻳﺍﺮﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺍ ﺩﻮﻧ
Auditor's report Messrs.' Moderen-accountants as
-:ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ Moderen-accountants
follows:-
Type of Report: Qualified
ﻆﻔﺤﺗ :ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﻉﻮﻧ
Company's opinion:
:ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻱﺃﺭ
ﺎﻤﻛ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻢﺋﺍﻮﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻆﻔﺤﺘﻤﻟﺍ ﻱﺃﺮﻟﺍ ﺱﺎﺳﺃ ﻰﻠﻋ ًﺍﺩﺭ
ﺎﻤﻛ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻢﺋﺍﻮﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻆﻔﺤﺘﻤﻟﺍ ﻱﺃﺮﻟﺍ ﺱﺎﺳﺃ ﻰﻠﻋ ًﺍﺩﺭ
ﺕﺍﺪﻌﻣﻭ ﺕﺎﻜﻠﺘﻤﻣ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍﻭ 2023/06/30 ﻲﻓ
ﺕﺍﺪﻌﻣﻭ ﺕﺎﻜﻠﺘﻤﻣ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍﻭ 2023/06/30 ﻲﻓ
( ﺔﻌﺑﺎﺗ ﺔﻛﺮﺷ) ﺐﻠﺼﻟﺍﻭ ﺪﻳﺪﺤﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﻲﻧﺩﺭﻷﺍ ﻑﻼﺘﺋﻹﺍ ﺔﻛﺮﺷ
( ﺔﻌﺑﺎﺗ ﺔﻛﺮﺷ) ﺐﻠﺼﻟﺍﻭ ﺪﻳﺪﺤﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﻲﻧﺩﺭﻷﺍ ﻑﻼﺘﺋﻹﺍ ﺔﻛﺮﺷ
ﻢﺗ ﺚﻴﺣ (%100) ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺪﻳﺪﺣ ﺔﻛﺮﺷ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻛﻮﻠﻤﻤﻟﺍﻭ
ﻢﺗ ﺚﻴﺣ (%100) ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺪﻳﺪﺣ ﺔﻛﺮﺷ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻛﻮﻠﻤﻤﻟﺍﻭ
ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﻎﻠﺑﻭ ﺔﻨﺋﺍﺪﻟﺍ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﺪﺣﺃ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺕﺎﻜﻠﺘﻤﻤﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺗ
ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﻎﻠﺑﻭ ﺔﻨﺋﺍﺪﻟﺍ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﺪﺣﺃ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺕﺎﻜﻠﺘﻤﻤﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺗ
,33 932,339ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍ ًﺎﻳﺮﺘﻓﺩ ﺎﻬﺘﻤﻴﻘﺑ ﻪﻧﺭﺎﻘﻣ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ (12,6)
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ﺭﺎﻨﻳﺩ .
. ﺭﺎﻨﻳﺩ
ﺔﻓﺎﻛ ﻖﻴﺒﻄﺘﺑ ﻪﻣﺰﺘﻠﻣ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺪﻳﺪﺣ ﺔﻛﺮﺷ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﺩﻮﻧ
ﺔﻓﺎﻛ ﻖﻴﺒﻄﺘﺑ ﻪﻣﺰﺘﻠﻣ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺪﻳﺪﺣ ﺔﻛﺮﺷ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﺩﻮﻧ
ﺪﺣﺃ ﻦﻣ ﻥﺎﻛ ﻩﻼﻋﺃ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﺚﻴﺣ ،ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻠﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻟﺍ
ﺪﺣﺃ ﻦﻣ ﻥﺎﻛ ﻩﻼﻋﺃ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﺚﻴﺣ ،ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻠﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻟﺍ
ﻪﻌﻣ ﺔﺤﻟﺎﺼﻤﻟﺍﻭ ﺔﻳﻮﺴﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺕﺎﻳﺎﻐﻟ ﺔﻨﺋﺍﺪﻟﺍ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ
ﻪﻌﻣ ﺔﺤﻟﺎﺼﻤﻟﺍﻭ ﺔﻳﻮﺴﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺕﺎﻳﺎﻐﻟ ﺔﻨﺋﺍﺪﻟﺍ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ
ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺲﻴﻟﻭ ﻪﻠﺒﻗ ﻦﻣ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﻥﺎﻛﻭ ﻪﺘﻴﻧﻮﻳﺪﻣ ﺪﻳﺪﺴﺘﻟ
ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺲﻴﻟﻭ ﻪﻠﺒﻗ ﻦﻣ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﻥﺎﻛﻭ ﻪﺘﻴﻧﻮﻳﺪﻣ ﺪﻳﺪﺴﺘﻟ
ﺕﻻﻻﺍ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﻥﺄﺑ ﺎﻤﻠﻋ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺓﺮﺒﺧ ﻱﻭﺫﻭ ﻦﻴﺼﺘﺨﻣ
ﺕﻻﻻﺍ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﻥﺄﺑ ﺎﻤﻠﻋ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺓﺮﺒﺧ ﻱﻭﺫﻭ ﻦﻴﺼﺘﺨﻣ
ﺖﻋﺩ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ ﻪﻴﻠﻋﻭ ،ﻂﻘﻓ ﺪﺣﺍﻭ ﻢﻴﻘﻣ ﻦﻣ ﻥﺎﻛ ﺕﺍﺪﻌﻤﻟﺍﻭ
ﺖﻋﺩ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ ﻪﻴﻠﻋﻭ ،ﻂﻘﻓ ﺪﺣﺍﻭ ﻢﻴﻘﻣ ﻦﻣ ﻥﺎﻛ ﺕﺍﺪﻌﻤﻟﺍﻭ
ﻢﺘﻴﺳ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻯﺪﻟ ًﺎﻳﺮﺘﻓﺩ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﺖﻴﺒﺜﺗ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﻹ ﺔﺟﺎﺤﻟﺍ
ﻢﺘﻴﺳ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻯﺪﻟ ًﺎﻳﺮﺘﻓﺩ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﺖﻴﺒﺜﺗ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﻹ ﺔﺟﺎﺤﻟﺍ
ﻢﻬﻴﻘﺘﻨﺗ ﺹﺎﺼﺘﺧﻻﺍﻭ ﻩﺮﺒﺨﻟﺍ ﻱﻭﺫ ﻦﻣ ﻦﻴﻨﻤﺨﻣ ﻰﻟﺇ ﺀﻮﺠﻠﻟﺍ
ﻢﻬﻴﻘﺘﻨﺗ ﺹﺎﺼﺘﺧﻻﺍﻭ ﻩﺮﺒﺨﻟﺍ ﻱﻭﺫ ﻦﻣ ﻦﻴﻨﻤﺨﻣ ﻰﻟﺇ ﺀﻮﺠﻠﻟﺍ
ﺕﺍﺪﻌﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎﻜﻠﺘﻤﻤﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻥﺎﻴﺑ ﺕﺎﻳﺎﻐﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ
ﺕﺍﺪﻌﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎﻜﻠﺘﻤﻤﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻥﺎﻴﺑ ﺕﺎﻳﺎﻐﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ
ﺎﻬﻟﺎﻤﻜﺘﺳﺇ ﺪﻨﻋ ًﺎﻴﻟﻮﺻﺃ ﺡﺎﺼﻓﻹﺍ ﻢﺘﻴﺳﻭ .
. ﺎﻬﻟﺎﻤﻜﺘﺳﺇ ﺪﻨﻋ ًﺎﻴﻟﻮﺻﺃ ﺡﺎﺼﻓﻹﺍ ﻢﺘﻴﺳﻭ
،ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ،،،،
،،،،،ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Date of auditor's report: 29-07-2023
2023-07-29 :ﻖﻗﺪﻤﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: Ahmad Al Masri
Ahmad Al Masri :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Jordan Steel PSC published this content on 06 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 August 2023 11:39:02 UTC.