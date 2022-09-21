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    JOST   JO4107011010

JORDAN STEEL P.L.C.

(JOST)
  Report
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2022-09-19
0.2800 JOD   +3.70%
02:20aJORDAN STEEL P L C : Disclosure (JOST) 2022 09 21
PU
09/12JORDAN STEEL P L C : Board Of Directors Decision-(JOST)-2022-09-12
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08/29JORDAN STEEL P L C : Board Of Directors-(JOST)-2022-08-28
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Jordan Steel P L C : Disclosure (JOST) 2022 09 21

09/21/2022 | 02:20am EDT
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JORDAN STEEL

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: JORDAN STEEL

ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺪﻳﺪﺣ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Date: 21-09-2022 08:37:04 AM

AM 08:37:04 2022-09-21 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Subject: Other Material Information

ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

JORDAN STEEL announces the occurrence of the

ﻦﻴﺒﻤﻟﺍ ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﻉﻮﻗﻭ ﻦﻋ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺪﻳﺪﺣ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻠﻌﺗ

following material event:

:ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻩﺎﻧﺩﺃ

Material Event

ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ

Date of event: 20-09-2022

2022-09-20 :ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ

Material changes in the Company's long and short term

ﺀﺍﻮﺳ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻬﻟﺍ ﺕﺍﺮﻴﻐﺘﻟﺍ

obligations and any Liens upon its assets

ﻰﻠﻋ ﺕﺍﺯﻮﺠﺣ ﻱﺃﻭ ﻞﺟﻷﺍ ﺔﻠﻳﻮﻃ ﻭﺃ ﻞﺟﻷﺍ ﺓﺮﻴﺼﻗ ﺖﻧﺎﻛ

.ﺎﻬﺗﺍﺩﻮﺟﻮﻣ

ﺔﻳﻮﺴﺗ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻊﻴﻗﻮﺘﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺍ ﺎﻧﺮﺴﻴﻓ ﺡﺎﺼﻓﻹﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﺑ ﻼﻤﻋ

ﺔﻳﻮﺴﺗ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻊﻴﻗﻮﺘﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺍ ﺎﻧﺮﺴﻴﻓ ﺡﺎﺼﻓﻹﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﺑ ﻼﻤﻋ

ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻚﻨﺑ ﻊﻣ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺪﻳﺪﺣ ﺔﻛﺮﺷ ﺔﻴﻧﻮﻳﺪﻣ

ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻚﻨﺑ ﻊﻣ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺪﻳﺪﺣ ﺔﻛﺮﺷ ﺔﻴﻧﻮﻳﺪﻣ

ﺔﺛﻼﺛﻭ ﺔﺋﺎﻤﺴﻤﺧﻭ ﻦﻴﻳﻼﻣ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ (ﻥﺩﺭﻷﺍ ) ﺔﻴﻓﺮﺼﻤﻟﺍ

ﺔﺛﻼﺛﻭ ﺔﺋﺎﻤﺴﻤﺧﻭ ﻦﻴﻳﻼﻣ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ (ﻥﺩﺭﻷﺍ ) ﺔﻴﻓﺮﺼﻤﻟﺍ

ًﺎﺴﻠﻓ (٦٥٧ )ﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻭﺮﺸﻋﻭ ﺔﻴﻧﺎﻤﺛﻭ ﺔﺋﺎﻤﻧﺎﻤﺛﻭ ﻒﻟﺍ ﻥﻭﺮﺸﻋﻭ

ًﺎﺴﻠﻓ (٦٥٧ )ﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻭﺮﺸﻋﻭ ﺔﻴﻧﺎﻤﺛﻭ ﺔﺋﺎﻤﻧﺎﻤﺛﻭ ﻒﻟﺍ ﻥﻭﺮﺸﻋﻭ

ﻂﻘﻓ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻦﻴﻳﻼﻣ ﺔﻌﺑﺭﺃ ﻎﻠﺒﻣ ﺔﺤﻟﺎﺼﻤﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺢﺒﺼﺘﻟ

ﻂﻘﻓ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻦﻴﻳﻼﻣ ﺔﻌﺑﺭﺃ ﻎﻠﺒﻣ ﺔﺤﻟﺎﺼﻤﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺢﺒﺼﺘﻟ

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Ahmad Al Masri

Ahmad Al Masri :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

Jordan Steel PSC published this content on 21 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 September 2022 06:19:10 UTC.


© Publicnow 2022
All news about JORDAN STEEL P.L.C.
02:20aJORDAN STEEL P L C : Disclosure (JOST) 2022 09 21
PU
09/12JORDAN STEEL P L C : Board Of Directors Decision-(JOST)-2022-09-12
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08/29JORDAN STEEL P L C : Board Of Directors-(JOST)-2022-08-28
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Financials ()
Sales 2021 12,4 M - -
Net income 2021 -2,42 M - -
Net Debt 2021 23,8 M - -
P/E ratio 2021 -4,78x
Yield 2021 -
Capitalization 9,80 M 13,8 M -
EV / Sales 2020 4,28x
EV / Sales 2021 2,84x
Nbr of Employees 195
Free-Float 63,9%
Chart JORDAN STEEL P.L.C.
Duration : Period :
Jordan Steel P.L.C. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Mu'ataz Ghalib Mohammed Amin Abul Hasan Chief Executive Officer
Fadi Mohamed Fouad M. Wahba Chief Financial Officer
Mustafa Ramadhan Abdul Qadir Yaghi Chairman
Berham Gereis Sulaiman Al-Madhaien Vice Chairman
Ibrahim Ahmed Ibrahim Al-Momini Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
JORDAN STEEL P.L.C.-15.15%14
JSW STEEL LIMITED5.01%20 475
BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.-25.00%17 172
CHINA STEEL CORPORATION-19.09%14 398
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD.-9.86%13 450
AVIC HEAVY MACHINERY CO., LTD.-12.07%6 739