Jordan Steel P L C : Disclosure (JOST) 2022 09 21

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: JORDAN STEEL
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ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺪﻳﺪﺣ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Date: 21-09-2022 08:37:04 AM
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AM 08:37:04 2022-09-21 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Subject: Other Material Information
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ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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JORDAN STEEL announces the occurrence of the
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ﻦﻴﺒﻤﻟﺍ ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﻉﻮﻗﻭ ﻦﻋ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺪﻳﺪﺣ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻠﻌﺗ
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following material event:
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:ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻩﺎﻧﺩﺃ
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Material Event
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ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ
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Date of event: 20-09-2022
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2022-09-20 :ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ
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Material changes in the Company's long and short term
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ﺀﺍﻮﺳ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻬﻟﺍ ﺕﺍﺮﻴﻐﺘﻟﺍ
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obligations and any Liens upon its assets
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ﻰﻠﻋ ﺕﺍﺯﻮﺠﺣ ﻱﺃﻭ ﻞﺟﻷﺍ ﺔﻠﻳﻮﻃ ﻭﺃ ﻞﺟﻷﺍ ﺓﺮﻴﺼﻗ ﺖﻧﺎﻛ
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.ﺎﻬﺗﺍﺩﻮﺟﻮﻣ
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ﺔﻳﻮﺴﺗ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻊﻴﻗﻮﺘﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺍ ﺎﻧﺮﺴﻴﻓ ﺡﺎﺼﻓﻹﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﺑ ﻼﻤﻋ
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ﺔﻳﻮﺴﺗ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻊﻴﻗﻮﺘﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺍ ﺎﻧﺮﺴﻴﻓ ﺡﺎﺼﻓﻹﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﺑ ﻼﻤﻋ
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ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻚﻨﺑ ﻊﻣ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺪﻳﺪﺣ ﺔﻛﺮﺷ ﺔﻴﻧﻮﻳﺪﻣ
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ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻚﻨﺑ ﻊﻣ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺪﻳﺪﺣ ﺔﻛﺮﺷ ﺔﻴﻧﻮﻳﺪﻣ
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ﺔﺛﻼﺛﻭ ﺔﺋﺎﻤﺴﻤﺧﻭ ﻦﻴﻳﻼﻣ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ (ﻥﺩﺭﻷﺍ ) ﺔﻴﻓﺮﺼﻤﻟﺍ
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ﺔﺛﻼﺛﻭ ﺔﺋﺎﻤﺴﻤﺧﻭ ﻦﻴﻳﻼﻣ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ (ﻥﺩﺭﻷﺍ ) ﺔﻴﻓﺮﺼﻤﻟﺍ
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ًﺎﺴﻠﻓ (٦٥٧ )ﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻭﺮﺸﻋﻭ ﺔﻴﻧﺎﻤﺛﻭ ﺔﺋﺎﻤﻧﺎﻤﺛﻭ ﻒﻟﺍ ﻥﻭﺮﺸﻋﻭ
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ًﺎﺴﻠﻓ (٦٥٧ )ﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻭﺮﺸﻋﻭ ﺔﻴﻧﺎﻤﺛﻭ ﺔﺋﺎﻤﻧﺎﻤﺛﻭ ﻒﻟﺍ ﻥﻭﺮﺸﻋﻭ
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ﻂﻘﻓ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻦﻴﻳﻼﻣ ﺔﻌﺑﺭﺃ ﻎﻠﺒﻣ ﺔﺤﻟﺎﺼﻤﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺢﺒﺼﺘﻟ
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ﻂﻘﻓ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻦﻴﻳﻼﻣ ﺔﻌﺑﺭﺃ ﻎﻠﺒﻣ ﺔﺤﻟﺎﺼﻤﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺢﺒﺼﺘﻟ
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: Ahmad Al Masri
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Ahmad Al Masri :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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