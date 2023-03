Jordan Telecommunications : Board Of Directors-(JTEL)-2023-03-26

Kindly be informed that THIERRY MICHEL MARIGNY has resigned from the position of ﺔﻛﺮﺸﻟ ﻱﺬﺒﻔﻨﺘﻟﺍ ﺲﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺕﻻﺎﺼﺗﻻﺍ of JORDAN TELECOM on 23-03-2023 and the effective date of resignation is 01-04-2023 (Attached resignation letter).

THIERRY MICHEL ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ /ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭﺃ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﻱﺬﺒﻔﻨﺘﻟﺍ ﺲﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻔﻴﻇﻮﺑ ﻞﻤﻌﻳ ﻱﺬﻟﺍﻭ MARIGNY -23 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻡﺎﻗ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺕﻻﺎﺼﺗﻻﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺕﻻﺎﺼﺗﻻﺍ -04-01 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ ﻢﻳﺪﻘﺘﺑ 2023-03 .2023 (ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﻻﺍ ﺏﺎﺘﻛ ﻖﻓﺮﻣ)