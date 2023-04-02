Jordanian Mutual Funds Management : Disclosure (FUND) 2023 04 02

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: JORDANIAN MUTUAL FUNDS
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ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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MANAGEMENT COMPANY
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AM 11:23:18 2023-04-02 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Date: 02-04-2023 11:23:18 AM
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ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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Subject: ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ
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ﻞﺟﺍ ﻦﻣ ﺎﻘﺣﻻ ﺩﺪﺤﻳ ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻ ﺓﻮﻋﺩ ﻭ ﺪﻘﻋ ﻢﺘﻴﺳ
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ﻞﺟﺍ ﻦﻣ ﺎﻘﺣﻻ ﺩﺪﺤﻳ ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻ ﺓﻮﻋﺩ ﻭ ﺪﻘﻋ ﻢﺘﻴﺳ
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ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﻭ ﺭﺍﺪﺻﻻﺍ ﺓﻭﻼﻋ ﻦﻣ ﺓﺭﻭﺪﻤﻟﺍ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟﺍ ﺀﺎﻔﻃﺍ
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ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﻭ ﺭﺍﺪﺻﻻﺍ ﺓﻭﻼﻋ ﻦﻣ ﺓﺭﻭﺪﻤﻟﺍ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟﺍ ﺀﺎﻔﻃﺍ
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ﺾﻴﻔﺨﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﺘﻳ ﻢﻟ ﻭ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻭ ﻱﺭﺎﺒﺟﻻﺍ
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ﺾﻴﻔﺨﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﺘﻳ ﻢﻟ ﻭ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻭ ﻱﺭﺎﺒﺟﻻﺍ
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ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﻝﻭﺪﺠﺑ ﺭﻮﻣﻻﺍ ﻞﻣﺎﻛ ﻥﺎﻴﺑ ﻢﺘﺳ ﻭ , ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﻦﻣ
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ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﻝﻭﺪﺠﺑ ﺭﻮﻣﻻﺍ ﻞﻣﺎﻛ ﻥﺎﻴﺑ ﻢﺘﺳ ﻭ , ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﻦﻣ
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ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﺪﺧﺍ ﺪﻌﺑ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻐﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ .
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. ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﺪﺧﺍ ﺪﻌﺑ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻐﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ
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28-03-2023
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28-03-2023
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: ﻞﻴﻠﺧ ﺪﻤﺣﺍ
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ﻞﻴﻠﺧ ﺪﻤﺣﺍ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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