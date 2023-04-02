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    FUND   JO4121811015

JORDANIAN MUTUAL FUNDS MANAGEMENT COMPANY

(FUND)
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2022-11-02
1.490 JOD   -4.49%
05:19aJordanian Mutual Funds Management : Disclosure (FUND) 2023 04 02
PU
2022Jordanian Mutual Funds Management Company Reports Earnings Results for the Third Quarter and Nine Months Ended September 30, 2022
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2022Jordanian Mutual Funds Management : Disclosure (FUND) 2022 10 12
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SummaryQuotesChartsNewsCompanyFinancialsFunds 
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Jordanian Mutual Funds Management : Disclosure (FUND) 2023 04 02

04/02/2023 | 05:19am EDT
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JORDANIAN MUTUAL FUNDS MANAGEMENT COMPANY

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: JORDANIAN MUTUAL FUNDS

ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

MANAGEMENT COMPANY

AM 11:23:18 2023-04-02 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 02-04-2023 11:23:18 AM

ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ

ﻞﺟﺍ ﻦﻣ ﺎﻘﺣﻻ ﺩﺪﺤﻳ ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻ ﺓﻮﻋﺩ ﻭ ﺪﻘﻋ ﻢﺘﻴﺳ

ﻞﺟﺍ ﻦﻣ ﺎﻘﺣﻻ ﺩﺪﺤﻳ ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻ ﺓﻮﻋﺩ ﻭ ﺪﻘﻋ ﻢﺘﻴﺳ

ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﻭ ﺭﺍﺪﺻﻻﺍ ﺓﻭﻼﻋ ﻦﻣ ﺓﺭﻭﺪﻤﻟﺍ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟﺍ ﺀﺎﻔﻃﺍ

ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﻭ ﺭﺍﺪﺻﻻﺍ ﺓﻭﻼﻋ ﻦﻣ ﺓﺭﻭﺪﻤﻟﺍ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟﺍ ﺀﺎﻔﻃﺍ

ﺾﻴﻔﺨﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﺘﻳ ﻢﻟ ﻭ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻭ ﻱﺭﺎﺒﺟﻻﺍ

ﺾﻴﻔﺨﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﺘﻳ ﻢﻟ ﻭ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻭ ﻱﺭﺎﺒﺟﻻﺍ

ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﻝﻭﺪﺠﺑ ﺭﻮﻣﻻﺍ ﻞﻣﺎﻛ ﻥﺎﻴﺑ ﻢﺘﺳ ﻭ , ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﻦﻣ

ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﻝﻭﺪﺠﺑ ﺭﻮﻣﻻﺍ ﻞﻣﺎﻛ ﻥﺎﻴﺑ ﻢﺘﺳ ﻭ , ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﻦﻣ

ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﺪﺧﺍ ﺪﻌﺑ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻐﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ .

. ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﺪﺧﺍ ﺪﻌﺑ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻐﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ

28-03-2023

28-03-2023

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: ﻞﻴﻠﺧ ﺪﻤﺣﺍ

ﻞﻴﻠﺧ ﺪﻤﺣﺍ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

Arabian Aviation Investment Company PSC published this content on 02 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 April 2023 09:18:08 UTC.


© Publicnow 2023
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Net income 2021 -0,62 M -0,87 M -0,87 M
Net cash 2021 0,64 M 0,90 M 0,90 M
P/E ratio 2021 -31,6x
Yield 2021 -
Capitalization 8,94 M 12,6 M 12,6 M
EV / Sales 2020 -81,1x
EV / Sales 2021 -35,8x
Nbr of Employees 1
Free-Float 26,6%
Chart JORDANIAN MUTUAL FUNDS MANAGEMENT COMPANY
Duration : Period :
Jordanian Mutual Funds Management Company Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Samir Hatem Omran Al-Amad Chief Financial Officer
Amer Jamal Zawad Al-Fakhouri Chairman
Ayham Atallah Hussein Al-Khasawneh Director
Adnan Asaid Nemr Al Said Director
Ahmed Faisal Masoud Khalil Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
JORDANIAN MUTUAL FUNDS MANAGEMENT COMPANY0.00%13
MACQUARIE GROUP LIMITED5.21%43 729
EQUITABLE HOLDINGS, INC.-11.53%9 186
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.-3.31%7 223
SBI HOLDINGS, INC.4.25%5 368
ROTHSCHILD & CO24.63%3 710
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