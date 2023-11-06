JORDANIAN REALESTATE COMPANY FOR DEVELOPMENT
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: JORDANIAN REALESTATE COMPANY
ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
FOR DEVELOPMENT
PM 02:49:49 2023-11-05 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Date: 05-11-2023 02:49:49 PM
The Extraordinary General Assembly Meeting of
ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺪﻘﻋ
JORDANIAN REALESTATE COMPANY FOR
ﻡﻭﻭﺯ ﻲﻓ ﻚﻟﺫﻭ ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ ﺎﻋﺎﻤﺘﺟﺍ 12:00 ﻰﻠﻋ 2023-11-05
DEVELOPMENT was held on 12:00 On 05-11-2023 at
.% 59.6 ﺭﻮﻀﺣ ﺔﺒﺴﻨﺑﻭ
zoom. The shareholders participation in the General
Assembly Meeting was 59.6%.
Subject: Other
ﺮﺧﺁ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
ﺕﺎﻳﺎﻨﺑ ﻊﺑﺭﺍ ﻊﻴﺑ ﻰﻠﻋ ﺭﻮﻀﺤﻟﺍ ﻦﻣ %100 ﺔﺒﺴﻨﺑﻭ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺖﻤﺗ
ﺕﺎﻳﺎﻨﺑ ﻊﺑﺭﺍ ﻊﻴﺑ ﻰﻠﻋ ﺭﻮﻀﺤﻟﺍ ﻦﻣ %100 ﺔﺒﺴﻨﺑﻭ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺖﻤﺗ
ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ ﻪﻘﺷ 31 ﻦﻤﻀﺘﺗ ( ﺓﺮﺜﻌﺘﻣ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ) ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻛﻮﻠﻤﻣ
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ﺚﻴﺣ ﺔﻔﻠﻜﻟﺍ ﻦﻤﺛ ﻒﺼﻨﺑ ﺱﻭﺩﺮﻔﻟﺍ ﻥﺎﻜﺳﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺠﻟﺍ ﺵﺮﺟ
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ﺔﻴﻧﺎﻤﺛﻭ ﻥﺎﺘﺌﻣﻭ ﻒﻟﺍ ﻥﻮﻌﺑﺭﺍﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﻉﻭﺮﺸﻤﻟﺍ ﺔﻔﻠﻛ ﺖﻐﻠﺑ
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ﻎﻠﺒﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻴﻠﻋ ﺖﻠﺼﺣ ﺽﺮﻋ ﻞﻀﻓﺍ ﻎﻠﺑﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﺴﻤﺧﻭ
ﻎﻠﺒﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻴﻠﻋ ﺖﻠﺼﺣ ﺽﺮﻋ ﻞﻀﻓﺍ ﻎﻠﺑﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﺴﻤﺧﻭ
ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻊﻣ ﻪﺘﻜﻳﺮﺷﻭ ﻲﺗﻮﻟﺎﻜﻟﺍ ﺭﻮﻧﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻣ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻒﻟﺍ ﺔﺋﺎﻤﺴﻤﺧ
ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻊﻣ ﻪﺘﻜﻳﺮﺷﻭ ﻲﺗﻮﻟﺎﻜﻟﺍ ﺭﻮﻧﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻣ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻒﻟﺍ ﺔﺋﺎﻤﺴﻤﺧ
ﻎﻠﺒﻤﺑ 2022ﻭ2020 ﻡﺎﻋ ﻲﻓ ﻲﻧﺪﺗ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﺕﺪﺧﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﺎﺑ
ﻎﻠﺒﻤﺑ 2022ﻭ2020 ﻡﺎﻋ ﻲﻓ ﻲﻧﺪﺗ ﺕﺎﺼﺼﺨﻣ ﺕﺪﺧﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﺎﺑ
ﺓﺭﺎﺴﺧ ﻰﻟﺍ ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ ﻪﺌﻣﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻒﻟﺍ ﻥﻮﺘﺳﻭ ﺔﻴﻧﺎﻤﺛﻭ ﺔﺋﺎﻤﺛﻼﺛ
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ﺔﻴﻧﺎﻤﺛﻭ ﻪﺌﻣﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻒﻟﺍ ﻥﻮﻌﺒﺳﻭ ﻥﺎﻨﺛﺍﻭ ﻪﺌﻣ ﻎﻠﺒﻣ 2023 ﺔﻨﺳ ﻲﻓ
ﺔﻴﻧﺎﻤﺛﻭ ﻪﺌﻣﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻒﻟﺍ ﻥﻮﻌﺒﺳﻭ ﻥﺎﻨﺛﺍﻭ ﻪﺌﻣ ﻎﻠﺒﻣ 2023 ﺔﻨﺳ ﻲﻓ
ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﺴﻤﺧﻭ.
.ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﺴﻤﺧﻭ
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: Hiatham AL Monayyer
Hiatham AL Monayyer :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Jordanian Real Estate Company for Development PSC published this content on 06 November 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 November 2023 05:23:05 UTC.