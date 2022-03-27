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JORDANIAN REAL ESTATE COMPANY FOR DEVELOPMENT (P.S.C)

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Jordanian Real Estate for Development P S C : Disclosure (JRCD) 2022 03 27

03/27/2022 | 03:41am EDT
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JORDANIAN REALESTATE COMPANY FOR DEVELOPMENT

To: Jordan Securities Commission,

Amman Stock Exchange

Company's Name: JORDANIAN REALESTATE COMPANY FOR DEVELOPMENT

Date: 27-03-2022 10:00:03 AM

Subject: ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧﻭ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

AM 10:00:03 2022-03-27 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧﻭ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

ﺔﺘﺴﻠﺟ ﻲﻓ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺭﺮﻗ ﻪﻠﻟﺍﺪﺒﻋ ﻢﺜﻴﻫ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ 2022 ﺭﺍﺫﺍ 24 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺓﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍﻭ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺲﻴﺋﺭ ﺔﺠﻳﺪﺧ ﻮﺑﺍ ﺮﺼﻧ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻟﺎﺧ ﺪﻤﺤﻣ ﺱﺪﻨﻬﻤﻟﺍ ﺎﻬﻠﺜﻤﻳﻭ ﻢﺜﻴﻬﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺮﻟ ﺐﺋﺎﻧ ﻪﻠﻟﺍ

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24-03-2022

24-03-2022

Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors

User Name: Hiatham AL Monayyer

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

Hiatham AL Monayyer :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

Jordanian Real Estate Company for Development PSC published this content on 27 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 March 2022 07:40:09 UTC.


© Publicnow 2022
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Net cash 2021 8,01 M 11,3 M 11,3 M
P/E ratio 2021 45,3x
Yield 2021 -
Capitalization 17,9 M 25,3 M 25,3 M
EV / Sales 2020 5,33x
EV / Sales 2021 7,72x
Nbr of Employees 14
Free-Float 24,9%
Chart JORDANIAN REAL ESTATE COMPANY FOR DEVELOPMENT (P.S.C)
Duration : Period :
Jordanian Real Estate Company for Development (P.S.C) Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Haitham Shaheer Muhammad Al Munir Chief Financial Officer
Haitham Abdullah Abdulhaleem Abu Khadija Chairman
Abdul Raouf Jamil Abdul Raouf Al-Zayat Vice Chairman
Mohammed Khaled Mohammed Nasrallah Non-Independent Non-executive Director
Abdullah Haitham Abdullah Abu Khadija Non-Independent Executive Director & Deputy GM
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
JORDANIAN REAL ESTATE COMPANY FOR DEVELOPMENT (P.S.C)8.33%25
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED1.22%35 444
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.27.84%32 996
CHINA RESOURCES LAND LIMITED10.06%32 884
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.7.29%31 537
LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED5.99%30 189