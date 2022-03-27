Jordanian Real Estate for Development P S C : Disclosure (JRCD) 2022 03 27

JORDANIAN REALESTATE COMPANY FOR DEVELOPMENT
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To: Jordan Securities Commission,
Amman Stock Exchange
Company's Name: JORDANIAN REALESTATE COMPANY FOR DEVELOPMENT
Date: 27-03-2022 10:00:03 AM
Subject: ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧﻭ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
AM 10:00:03 2022-03-27 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧﻭ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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ﺔﺘﺴﻠﺟ ﻲﻓ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺭﺮﻗ ﻪﻠﻟﺍﺪﺒﻋ ﻢﺜﻴﻫ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ 2022 ﺭﺍﺫﺍ 24 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺓﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍﻭ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺲﻴﺋﺭ ﺔﺠﻳﺪﺧ ﻮﺑﺍ ﺮﺼﻧ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻟﺎﺧ ﺪﻤﺤﻣ ﺱﺪﻨﻬﻤﻟﺍ ﺎﻬﻠﺜﻤﻳﻭ ﻢﺜﻴﻬﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺮﻟ ﺐﺋﺎﻧ ﻪﻠﻟﺍ
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24-03-2022
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24-03-2022
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Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors
User Name: Hiatham AL Monayyer
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
Hiatham AL Monayyer :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Disclaimer
Jordanian Real Estate Company for Development PSC published this content on 27 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 March 2022 07:40:09 UTC.