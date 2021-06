Financials EUR USD Sales 2021 907 M 1 098 M 1 098 M Net income 2021 41,2 M 49,9 M 49,9 M Net Debt 2021 199 M 241 M 241 M P/E ratio 2021 19,8x Yield 2021 1,89% Capitalization 815 M 988 M 986 M EV / Sales 2021 1,12x EV / Sales 2022 0,97x Nbr of Employees 3 000 Free-Float 89,2% Chart JOST WERKE AG Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends JOST WERKE AG Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 9 Average target price 54,11 € Last Close Price 54,70 € Spread / Highest target 28,0% Spread / Average Target -1,08% Spread / Lowest Target -26,9% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Name Title Joachim Durr Chairman-Executive Board Christian Terlinde Chief Financial Officer Manfred Heinrich Wennemer Chairman-Supervisory Board Ralf Eichler Chief Operating Officer Jürgen Schaubel Independent Member-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) JOST WERKE AG 26.91% 988 DENSO CORPORATION 26.46% 54 648 APTIV PLC 20.86% 42 590 CONTINENTAL AG 6.16% 31 217 MAGNA INTERNATIONAL INC. 32.59% 29 122 HYUNDAI MOBIS CO.,LTD 12.72% 23 743