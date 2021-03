Here is a roundup of selected news coverage Kahoot! has received in non-English publications around the world.

获软银、微软超2亿美元投资,这家用游戏教学习的公司IPO了 - QQ

(Chinese)

Kahoot! is profiled after beginning trading on the Oslo Stock Exchange main list.

Kahoot i Google-samarbeid - Finansavisen

(Norwegian)

Google Search users can now discover and answer Kahoot! math practice problems directly from the search results page.

Nueva colección de juegos para aprender sobre el cambio climático - Milenio

(Spanish)

Milenio spotlights the launch of a new Kahoot! Academy collection featuring Angry Birds.

In soccorso della DAD, Kahoot! ora parla in italiano - iSchool

(Italian)

iSchool showcases the Kahoot! mobile app adding language support for Italian.

Kahoot lanza juego de Angry Birds para enseñar a los niños sobre el cambio climático - La República

(Spanish)

The new Kahoot! Academy collection from Rovio Entertainment, featuring their beloved Angry Birds, makes learning about climate change engaging.

Kahoot: ¿Qué significa? ¿Qué es? y ¿Cómo funciona esta útil herramienta? - Trome

(Spanish)

Trome introduces readers to Kahoot! and offers a how-to guide for new users.

Kahoot! y Angry Birds: una nueva colección de juegos para que los niños aprendan todo sobre el cambio climático - El Nuevo Día

(Spanish)

Students and learners of all ages can discover the facts about climate change with the fan-favorite Angry Birds in these new kahoots on Kahoot! Academy.