Here is a roundup of selected news coverage Kahoot! has received in non-English publications around the world.

Estos han sido los aprendizajes de los profesores tras el paso de la Covid-19- La Vanguardia

(Spanish)

La Vanguardia shares insights from Kahoot! on what educators learned from teaching in 2020.

Falta de contacto social entre docentes y alumnos, lo más difícil de la pandemia - Milenio

(Spanish)

Findings from the Kahoot! EDU Survey shed light on teaching during COVID-19 and beyond.

5000万美元被上市公司收购,这款App教你边滑手指边记单词 - QQ

(Chinese)

Drops, the language learning app suite in the Kahoot! family of learning platforms, is featured for its extraordinary growth from founding to acquisition.

Le Mené. Une activité Kahoot pour les jeunes de la commune - Ouest-France

(French)

A municipal youth service engages young people locally with Kahoot! games.

Beste Android-apps in de Google Play Store week 9 - ANDROIDWORLD

(Dutch)

Drops is named one of the top Android apps currently available in the Google Play Store.

10 applis éducatives pour enfants - Le Journal des Femmes

(French)

DragonBox Numbers, a math learning app in the Kahoot! family of apps, is spotlighted as one of the top 10 educational apps for kids.

Kahoot bajnokságon vesz részt a DUE - DUOL

(Hungarian)

The National Conference of Student Municipalities (HÖOK) is organizing an inter-university Kahoot! Championship.

Las escuelas empezaron el año con 9.148 niños menos - El Pais

(Spanish)

In a unique back-to-school season, an English teacher is highlighted for engaging new students in Kahoot! games.