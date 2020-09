07-09-2020 : DECLARATION OF TRANSACTIONS OF THE MANDATE FOR THE SHARE BUYBACK PROGRAM

Paris, September 7th 2020

DECLARATION OF TRANSACTIONS

OF THE MANDATE FOR

THE SHARE BUYBACK PROGRAM

Transaction acquisition price day shares shares)

Financial instrument identifier code

Total dailyvolume (in number of

Average daily

Kaufman & Broad 08/31/2020 FR0004007813 4,000 €33.69 XPAR Kaufman & Broad 09/01/2020 FR0004007813 7,350 €32.76 XPAR Kaufman & Broad 09/02/2020 FR0004007813 4,538 €32.81 XPAR Kaufman & Broad 09/03/2020 FR0004007813 2,500 €32.62 XPAR Kaufman & Broad 09/04/2020 FR0004007813 - €- XPAR

About Kaufman & Broad - Kaufman & Broad has been designing, building, and selling single-family homes in communities, apartments, and offices on behalf of third parties for more than 50 years. Kaufman & Broad is one of the leading French developers-builders due to the combination of its size and profitability, and the strength of its brand.

The Kaufman & Broad Registration Document was filed with the French Financial Markets Authority ("AMF") under No. D.20-0231 on March 31, 2020. It is available on the AMF (www.amf-france.org) and Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr) websites. It contains a detailed description of Kaufman & Broad's business activities, results, and outlook, as well as the associated risk factors. Kaufman & Broad specifically draws attention to the risk factors set out in Chapter 1.2 of the Registration Document. The occurrence of one or more of these risks may have a material adverse effect on the Kaufman & Broad Group's business activities, net assets, financial position, results, and outlook, as well as on the price of Kaufman & Broad's shares.

This press release does not amount to, and cannot be construed as amounting to a public offering, a sale offer or a subscription offer, or as intended to seek a purchase or subscription order in any country.

DETAILED PRESENTATION OF TRANSACTIONS :

Nom de l'émetteur Code Identifian t Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitair e (unité) Devis e Quantit é achetée Code identifian t marché Numéro de référence de la transaction KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 17:28:27 FR000400781 3 33,40 EUR 8 XPAR 00399165026TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 17:28:27 FR000400781 3 33,40 EUR 70 XPAR 00399165025TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 17:28:27 FR000400781 3 33,40 EUR 100 XPAR 00399165024TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 17:28:27 FR000400781 3 33,40 EUR 100 XPAR 00399165023TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 17:28:27 FR000400781 3 33,40 EUR 100 XPAR 00399165022TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 17:28:27 FR000400781 3 33,40 EUR 79 XPAR 00399165021TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 17:28:27 FR000400781 3 33,40 EUR 37 XPAR 00399165019TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 17:28:27 FR000400781 3 33,40 EUR 6 XPAR 00399165018TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 17:19:09 FR000400781 3 33,35 EUR 122 XPAR 00399164856TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 17:19:09 FR000400781 3 33,35 EUR 278 XPAR 00399164855TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 16:31:39 FR000400781 3 33,50 EUR 279 XPAR 00399163891TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 16:31:39 FR000400781 3 33,50 EUR 21 XPAR 00399163890TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 15:53:36 FR000400781 3 33,40 EUR 107 XPAR 00399162963TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 15:53:36 FR000400781 3 33,40 EUR 93 XPAR 00399162962TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 15:31:13 FR000400781 3 33,55 EUR 72 XPAR 00399162366TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 15:31:13 FR000400781 3 33,55 EUR 100 XPAR 00399162365TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 15:21:56 FR000400781 3 33,55 EUR 40 XPAR 00399162306TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 15:21:56 FR000400781 3 33,55 EUR 47 XPAR 00399162305TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 15:21:56 FR000400781 3 33,55 EUR 24 XPAR 00399162303TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 15:21:56 FR000400781 3 33,55 EUR 17 XPAR 00399162302TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 14:54:45 FR000400781 3 33,75 EUR 100 XPAR 00399162139TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 14:54:45 FR000400781 3 33,75 EUR 100 XPAR 00399162138TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 14:54:45 FR000400781 3 33,75 EUR 100 XPAR 00399162137TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 13:53:39 FR000400781 3 33,65 EUR 60 XPAR 00399161814TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 13:53:39 FR000400781 3 33,65 EUR 40 XPAR 00399161813TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 12:56:58 FR000400781 3 33,80 EUR 78 XPAR 00399161649TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 12:56:58 FR000400781 3 33,80 EUR 31 XPAR 00399161647TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 12:56:58 FR000400781 3 33,80 EUR 39 XPAR 00399161646TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 12:56:58 FR000400781 3 33,80 EUR 34 XPAR 00399161645TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 12:56:58 FR000400781 3 33,80 EUR 18 XPAR 00399161644TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 12:56:30 FR000400781 3 33,80 EUR 49 XPAR 00399161637TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 12:56:30 FR000400781 3 33,80 EUR 92 XPAR 00399161636TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 12:56:30 FR000400781 3 33,80 EUR 39 XPAR 00399161635TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 12:56:30 FR000400781 3 33,80 EUR 6 XPAR 00399161634TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 12:56:30 FR000400781 3 33,80 EUR 34 XPAR 00399161633TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 12:56:30 FR000400781 3 33,80 EUR 80 XPAR 00399161632TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 11:43:07 FR000400781 3 33,70 EUR 200 XPAR 00399161336TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 10:55:18 FR000400781 3 33,90 EUR 236 XPAR 00399161204TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 10:55:18 FR000400781 3 33,90 EUR 64 XPAR 00399161203TRLO 1

Nom de l'émetteur Code Identifian t Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitair e (unité) Devis e Quantit é achetée Code identifian t marché Numéro de référence de la transaction KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 10:54:18 FR000400781 3 33,90 EUR 38 XPAR 00399161182TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 10:54:18 FR000400781 3 33,90 EUR 29 XPAR 00399161181TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 10:54:18 FR000400781 3 33,90 EUR 33 XPAR 00399161180TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 10:53:55 FR000400781 3 33,90 EUR 120 XPAR 00399161153TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 10:53:55 FR000400781 3 33,90 EUR 80 XPAR 00399161152TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 10:40:26 FR000400781 3 33,85 EUR 193 XPAR 00399161098TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 10:40:26 FR000400781 3 33,85 EUR 7 XPAR 00399161097TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 9:14:35 FR000400781 3 34,05 EUR 200 XPAR 00399160672TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 9:12:02 FR000400781 3 34,25 EUR 100 XPAR 00399160660TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200831 9:12:02 FR000400781 3 34,25 EUR 100 XPAR 00399160659TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 17:20:21 FR000400781 3 32,50 EUR 231 XPAR 00399196790TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 17:20:21 FR000400781 3 32,50 EUR 39 XPAR 00399196789TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 17:20:21 FR000400781 3 32,50 EUR 97 XPAR 00399196786TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 17:20:21 FR000400781 3 32,50 EUR 128 XPAR 00399196785TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 17:20:21 FR000400781 3 32,50 EUR 90 XPAR 00399196784TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 17:20:07 FR000400781 3 32,45 EUR 14 XPAR 00399196770TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 17:20:07 FR000400781 3 32,45 EUR 37 XPAR 00399196769TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 17:20:07 FR000400781 3 32,45 EUR 25 XPAR 00399196768TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 17:20:07 FR000400781 3 32,45 EUR 15 XPAR 00399196766TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 17:20:07 FR000400781 3 32,45 EUR 36 XPAR 00399196764TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 17:20:07 FR000400781 3 32,45 EUR 5 XPAR 00399196762TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 17:20:07 FR000400781 3 32,45 EUR 10 XPAR 00399196761TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 17:20:07 FR000400781 3 32,45 EUR 11 XPAR 00399196760TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 17:20:07 FR000400781 3 32,45 EUR 62 XPAR 00399196759TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 17:06:04 FR000400781 3 32,50 EUR 100 XPAR 00399194179TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 17:04:24 FR000400781 3 32,45 EUR 348 XPAR 00399193966TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 17:04:24 FR000400781 3 32,45 EUR 152 XPAR 00399193965TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 16:55:29 FR000400781 3 32,55 EUR 24 XPAR 00399192657TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 16:55:29 FR000400781 3 32,55 EUR 100 XPAR 00399192656TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 16:55:29 FR000400781 3 32,55 EUR 100 XPAR 00399192655TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 16:55:18 FR000400781 3 32,55 EUR 39 XPAR 00399192635TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 16:55:18 FR000400781 3 32,55 EUR 49 XPAR 00399192634TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 16:55:18 FR000400781 3 32,55 EUR 40 XPAR 00399192633TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 16:55:18 FR000400781 3 32,55 EUR 148 XPAR 00399192632TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 16:23:57 FR000400781 3 32,75 EUR 21 XPAR 00399189271TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 16:23:57 FR000400781 3 32,75 EUR 29 XPAR 00399189270TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 16:20:25 FR000400781 3 32,70 EUR 50 XPAR 00399189023TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 15:50:05 FR000400781 3 32,55 EUR 322 XPAR 00399186810TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 15:50:05 FR000400781 3 32,55 EUR 228 XPAR 00399186809TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 15:02:55 FR000400781 3 32,25 EUR 200 XPAR 00399184671TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 15:02:55 FR000400781 3 32,25 EUR 100 XPAR 00399184670TRLO 1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8O5 0 20200901 14:44:09 FR000400781 3 32,55 EUR 210 XPAR 00399183495TRLO 1