01-17-2022 : DECLARATION OF TRANSACTIONS OF THE MANDATE FOR THE SHARE BUYBACK PROGRAM
Paris, January 17
th 2022
DECLARATION OF TRANSACTIONS
OF THE MANDATE FOR
THE SHARE BUYBACK PROGRAM
Total daily
Average daily
Transaction
Financial instrument
volume
Issuer Name
acquisition price
Market
day
identifier code
(in number of
shares
shares)
Kaufman & Broad
10/01/22
FR0004007813
1 000
36,72 €
XPAR
Kaufman & Broad
11/01/22
FR0004007813
-
- €
XPAR
Kaufman & Broad
12/01/22
FR0004007813
430
36,80 €
XPAR
Kaufman & Broad
13/01/22
FR0004007813
72
36,75 €
XPAR
Kaufman & Broad
14/01/22
FR0004007813
1 500
36,71 €
XPAR
This press release is available at
www.kaufmanbroad.fr
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Relations Presse
Bruno Coche
DGM Conseil
01 41 43 44 73
Thomas Roborel de Climens - +33 6 14 50 15 84
Infos-invest@ketb.com
thomasdeclimens@dgm-conseil.fr
Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti
06 72 42 66 24 /
ecacitti@ketb.com
About Kaufman & Broad - Kaufman & Broad has been designing, building, and selling single-family homes in communities, apartments, and offices on behalf of third parties for more than 50 years. Kaufman & Broad is one of the leading French developers-builders due to the combination of its size and profitability, and the strength of its brand.
The Kaufman & Broad Registration Document was filed with the French Financial Markets Authority ("AMF") under No. D.21-0239 on March 31, 2021. It is available on the AMF (www.amf-france.org) and Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr) websites. It contains a detailed description of Kaufman & Broad's business activities, results, and outlook, as well as the associated risk factors. Kaufman & Broad specifically draws attention to the risk factors set out in Chapter 4 of the Registration Document. The occurrence of one or more of these risks may have a material adverse effect on the Kaufman & Broad Group's business activities, net assets, financial position, results, and outlook, as well as on the price of Kaufman & Broad's shares.
This press release does not amount to, and cannot be construed as amounting to a public offering, a sale offer or a subscription offer, or as intended to seek a purchase or subscription order in any country.
DETAILED PRESENTATION OF TRANSACTIONS :
Code
Prix
Code
Numéro de
Nom de
Code
jour/heure de la
identifiant de
Quantité
Nom du PSI
Code Identifiant PSI
unitaire
Devise
identifiant
référence de la
l'émetteur
Identifiant
transaction
l'instrument
achetée
(unité)
marché
transaction
financier
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 17:28:26
FR0004007813
36,80
EUR
190
XPAR
00418185840TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 17:12:11
FR0004007813
36,75
EUR
133
XPAR
00418182293TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 16:50:46
FR0004007813
36,65
EUR
78
XPAR
00418179052TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 16:50:40
FR0004007813
36,70
EUR
5
XPAR
00418179029TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 16:50:40
FR0004007813
36,70
EUR
42
XPAR
00418179028TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 16:48:09
FR0004007813
36,75
EUR
91
XPAR
00418178593TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 16:40:55
FR0004007813
36,75
EUR
2
XPAR
00418177050TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 16:40:55
FR0004007813
36,38
EUR
4
XPAR
00418177048TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 16:40:55
FR0004007813
36,75
EUR
34
XPAR
00418177047TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 16:40:55
FR0004007813
36,75
EUR
34
XPAR
00418177046TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 16:24:47
FR0004007813
36,75
EUR
29
XPAR
00418174918TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 16:24:47
FR0004007813
36,75
EUR
37
XPAR
00418174917TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 16:14:18
FR0004007813
36,70
EUR
40
XPAR
00418173839TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 16:10:56
FR0004007813
36,70
EUR
26
XPAR
00418173385TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 16:10:55
FR0004007813
36,70
EUR
6
XPAR
00418173379TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 16:10:55
FR0004007813
36,70
EUR
29
XPAR
00418173378TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 16:10:55
FR0004007813
36,70
EUR
12
XPAR
00418173377TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 15:55:41
FR0004007813
36,40
EUR
5
XPAR
00418170409TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 15:55:41
FR0004007813
36,40
EUR
34
XPAR
00418170408TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 15:55:41
FR0004007813
36,45
EUR
4
XPAR
00418170405TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 15:55:41
FR0004007813
36,45
EUR
40
XPAR
00418170404TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 15:55:22
FR0004007813
36,65
EUR
2
XPAR
00418170338TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 15:54:11
FR0004007813
36,70
EUR
2
XPAR
00418170153TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 15:50:12
FR0004007813
36,70
EUR
13
XPAR
00418169295TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 15:50:12
FR0004007813
36,70
EUR
27
XPAR
00418169294TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 15:35:00
FR0004007813
36,75
EUR
23
XPAR
00418166216TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 15:35:00
FR0004007813
36,75
EUR
17
XPAR
00418166215TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 15:20:02
FR0004007813
36,80
EUR
16
XPAR
00418163747TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 15:20:02
FR0004007813
36,80
EUR
6
XPAR
00418163745TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 15:20:02
FR0004007813
36,80
EUR
3
XPAR
00418163743TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 15:20:02
FR0004007813
36,80
EUR
9
XPAR
00418163741TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 15:20:02
FR0004007813
36,80
EUR
5
XPAR
00418163738TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220110 15:20:02
FR0004007813
36,80
EUR
2
XPAR
00418163735TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220112 17:21:13
FR0004007813
36,80
EUR
5
XPAR
00418347242TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220112 17:16:02
FR0004007813
36,80
EUR
9
XPAR
00418346830TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220112 17:16:02
FR0004007813
36,80
EUR
88
XPAR
00418346829TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220112 17:12:28
FR0004007813
36,70
EUR
16
XPAR
00418346473TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220112 17:09:17
FR0004007813
36,75
EUR
1
XPAR
00418346260TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220112 17:09:17
FR0004007813
36,75
EUR
21
XPAR
00418346259TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220112 17:09:08
FR0004007813
36,80
EUR
10
XPAR
00418346228TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220112 17:09:08
FR0004007813
36,80
EUR
80
XPAR
00418346227TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220112 17:09:08
FR0004007813
36,80
EUR
162
XPAR
00418346226TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220112 16:49:15
FR0004007813
36,80
EUR
5
XPAR
00418344344TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220112 16:44:08
FR0004007813
36,80
EUR
6
XPAR
00418342922TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220112 10:44:36
FR0004007813
36,80
EUR
13
XPAR
00418326630TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220112 10:44:33
FR0004007813
36,80
EUR
14
XPAR
00418326628TRLO1
BROAD
2/3
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220113 9:38:00
FR0004007813
36,70
EUR
2
XPAR
00418373832TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220113 9:28:43
FR0004007813
36,75
EUR
26
XPAR
00418373628TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220113 9:28:43
FR0004007813
36,75
EUR
1
XPAR
00418373625TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220113 9:28:43
FR0004007813
36,75
EUR
12
XPAR
00418373623TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220113 9:02:53
FR0004007813
36,75
EUR
31
XPAR
00418373226TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220114 17:05:24
FR0004007813
36,75
EUR
42
XPAR
00418444015TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220114 17:05:24
FR0004007813
36,75
EUR
250
XPAR
00418444013TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220114 17:05:24
FR0004007813
36,70
EUR
47
XPAR
00418444012TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220114 17:05:24
FR0004007813
36,70
EUR
43
XPAR
00418444011TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220114 17:05:24
FR0004007813
36,70
EUR
9
XPAR
00418444009TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220114 17:05:24
FR0004007813
36,65
EUR
15
XPAR
00418444008TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220114 17:05:24
FR0004007813
36,65
EUR
9
XPAR
00418444006TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220114 17:01:08
FR0004007813
36,60
EUR
4
XPAR
00418441764TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220114 17:01:08
FR0004007813
36,60
EUR
8
XPAR
00418441763TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220114 16:50:07
FR0004007813
36,65
EUR
60
XPAR
00418437984TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220114 16:50:07
FR0004007813
36,65
EUR
38
XPAR
00418437983TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220114 16:50:07
FR0004007813
36,65
EUR
14
XPAR
00418437982TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220114 16:50:07
FR0004007813
36,65
EUR
22
XPAR
00418437981TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220114 16:50:07
FR0004007813
36,65
EUR
9
XPAR
00418437980TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220114 16:33:57
FR0004007813
36,65
EUR
36
XPAR
00418433943TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220114 16:33:57
FR0004007813
36,65
EUR
22
XPAR
00418433941TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220114 16:33:57
FR0004007813
36,65
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Kaufman et Broad SA published this content on 17 January 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 January 2022 17:44:03 UTC.
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Analyst Recommendations on KAUFMAN & BROAD SA
Sales 2021
1 314 M
1 498 M
1 498 M
Net income 2021
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