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KAUFMAN & BROAD SA

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01-17-2022 : DECLARATION OF TRANSACTIONS OF THE MANDATE FOR THE SHARE BUYBACK PROGRAM

01/17/2022 | 12:45pm EST
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Paris, January 17th 2022

DECLARATION OF TRANSACTIONS

OF THE MANDATE FOR

THE SHARE BUYBACK PROGRAM

Total daily

Average daily

Transaction

Financial instrument

volume

Issuer Name

acquisition price

Market

day

identifier code

(in number of

shares

shares)

Kaufman & Broad

10/01/22

FR0004007813

1 000

36,72 €

XPAR

Kaufman & Broad

11/01/22

FR0004007813

-

- €

XPAR

Kaufman & Broad

12/01/22

FR0004007813

430

36,80 €

XPAR

Kaufman & Broad

13/01/22

FR0004007813

72

36,75 €

XPAR

Kaufman & Broad

14/01/22

FR0004007813

1 500

36,71 €

XPAR

This press release is available at www.kaufmanbroad.fr

Contacts

Chief Financial Officer

Relations Presse

Bruno Coche

DGM Conseil

01 41 43 44 73

Thomas Roborel de Climens - +33 6 14 50 15 84

Infos-invest@ketb.com

thomasdeclimens@dgm-conseil.fr

Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti

06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com

About Kaufman & Broad - Kaufman & Broad has been designing, building, and selling single-family homes in communities, apartments, and offices on behalf of third parties for more than 50 years. Kaufman & Broad is one of the leading French developers-builders due to the combination of its size and profitability, and the strength of its brand.

The Kaufman & Broad Registration Document was filed with the French Financial Markets Authority ("AMF") under No. D.21-0239 on March 31, 2021. It is available on the AMF (www.amf-france.org) and Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr) websites. It contains a detailed description of Kaufman & Broad's business activities, results, and outlook, as well as the associated risk factors. Kaufman & Broad specifically draws attention to the risk factors set out in Chapter 4 of the Registration Document. The occurrence of one or more of these risks may have a material adverse effect on the Kaufman & Broad Group's business activities, net assets, financial position, results, and outlook, as well as on the price of Kaufman & Broad's shares.

This press release does not amount to, and cannot be construed as amounting to a public offering, a sale offer or a subscription offer, or as intended to seek a purchase or subscription order in any country.

DETAILED PRESENTATION OF TRANSACTIONS :

Code

Prix

Code

Numéro de

Nom de

Code

jour/heure de la

identifiant de

Quantité

Nom du PSI

Code Identifiant PSI

unitaire

Devise

identifiant

référence de la

l'émetteur

Identifiant

transaction

l'instrument

achetée

(unité)

marché

transaction

financier

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 17:28:26

FR0004007813

36,80

EUR

190

XPAR

00418185840TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 17:12:11

FR0004007813

36,75

EUR

133

XPAR

00418182293TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 16:50:46

FR0004007813

36,65

EUR

78

XPAR

00418179052TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 16:50:40

FR0004007813

36,70

EUR

5

XPAR

00418179029TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 16:50:40

FR0004007813

36,70

EUR

42

XPAR

00418179028TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 16:48:09

FR0004007813

36,75

EUR

91

XPAR

00418178593TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 16:40:55

FR0004007813

36,75

EUR

2

XPAR

00418177050TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 16:40:55

FR0004007813

36,38

EUR

4

XPAR

00418177048TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 16:40:55

FR0004007813

36,75

EUR

34

XPAR

00418177047TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 16:40:55

FR0004007813

36,75

EUR

34

XPAR

00418177046TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 16:24:47

FR0004007813

36,75

EUR

29

XPAR

00418174918TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 16:24:47

FR0004007813

36,75

EUR

37

XPAR

00418174917TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 16:14:18

FR0004007813

36,70

EUR

40

XPAR

00418173839TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 16:10:56

FR0004007813

36,70

EUR

26

XPAR

00418173385TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 16:10:55

FR0004007813

36,70

EUR

6

XPAR

00418173379TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 16:10:55

FR0004007813

36,70

EUR

29

XPAR

00418173378TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 16:10:55

FR0004007813

36,70

EUR

12

XPAR

00418173377TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 15:55:41

FR0004007813

36,40

EUR

5

XPAR

00418170409TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 15:55:41

FR0004007813

36,40

EUR

34

XPAR

00418170408TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 15:55:41

FR0004007813

36,45

EUR

4

XPAR

00418170405TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 15:55:41

FR0004007813

36,45

EUR

40

XPAR

00418170404TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 15:55:22

FR0004007813

36,65

EUR

2

XPAR

00418170338TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 15:54:11

FR0004007813

36,70

EUR

2

XPAR

00418170153TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 15:50:12

FR0004007813

36,70

EUR

13

XPAR

00418169295TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 15:50:12

FR0004007813

36,70

EUR

27

XPAR

00418169294TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 15:35:00

FR0004007813

36,75

EUR

23

XPAR

00418166216TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 15:35:00

FR0004007813

36,75

EUR

17

XPAR

00418166215TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 15:20:02

FR0004007813

36,80

EUR

16

XPAR

00418163747TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 15:20:02

FR0004007813

36,80

EUR

6

XPAR

00418163745TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 15:20:02

FR0004007813

36,80

EUR

3

XPAR

00418163743TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 15:20:02

FR0004007813

36,80

EUR

9

XPAR

00418163741TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 15:20:02

FR0004007813

36,80

EUR

5

XPAR

00418163738TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220110 15:20:02

FR0004007813

36,80

EUR

2

XPAR

00418163735TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220112 17:21:13

FR0004007813

36,80

EUR

5

XPAR

00418347242TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220112 17:16:02

FR0004007813

36,80

EUR

9

XPAR

00418346830TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220112 17:16:02

FR0004007813

36,80

EUR

88

XPAR

00418346829TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220112 17:12:28

FR0004007813

36,70

EUR

16

XPAR

00418346473TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220112 17:09:17

FR0004007813

36,75

EUR

1

XPAR

00418346260TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220112 17:09:17

FR0004007813

36,75

EUR

21

XPAR

00418346259TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220112 17:09:08

FR0004007813

36,80

EUR

10

XPAR

00418346228TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220112 17:09:08

FR0004007813

36,80

EUR

80

XPAR

00418346227TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220112 17:09:08

FR0004007813

36,80

EUR

162

XPAR

00418346226TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220112 16:49:15

FR0004007813

36,80

EUR

5

XPAR

00418344344TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220112 16:44:08

FR0004007813

36,80

EUR

6

XPAR

00418342922TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220112 10:44:36

FR0004007813

36,80

EUR

13

XPAR

00418326630TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220112 10:44:33

FR0004007813

36,80

EUR

14

XPAR

00418326628TRLO1

BROAD

2/3

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220113 9:38:00

FR0004007813

36,70

EUR

2

XPAR

00418373832TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220113 9:28:43

FR0004007813

36,75

EUR

26

XPAR

00418373628TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220113 9:28:43

FR0004007813

36,75

EUR

1

XPAR

00418373625TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220113 9:28:43

FR0004007813

36,75

EUR

12

XPAR

00418373623TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220113 9:02:53

FR0004007813

36,75

EUR

31

XPAR

00418373226TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220114 17:05:24

FR0004007813

36,75

EUR

42

XPAR

00418444015TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220114 17:05:24

FR0004007813

36,75

EUR

250

XPAR

00418444013TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220114 17:05:24

FR0004007813

36,70

EUR

47

XPAR

00418444012TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220114 17:05:24

FR0004007813

36,70

EUR

43

XPAR

00418444011TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220114 17:05:24

FR0004007813

36,70

EUR

9

XPAR

00418444009TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220114 17:05:24

FR0004007813

36,65

EUR

15

XPAR

00418444008TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220114 17:05:24

FR0004007813

36,65

EUR

9

XPAR

00418444006TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220114 17:01:08

FR0004007813

36,60

EUR

4

XPAR

00418441764TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220114 17:01:08

FR0004007813

36,60

EUR

8

XPAR

00418441763TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220114 16:50:07

FR0004007813

36,65

EUR

60

XPAR

00418437984TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220114 16:50:07

FR0004007813

36,65

EUR

38

XPAR

00418437983TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220114 16:50:07

FR0004007813

36,65

EUR

14

XPAR

00418437982TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220114 16:50:07

FR0004007813

36,65

EUR

22

XPAR

00418437981TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220114 16:50:07

FR0004007813

36,65

EUR

9

XPAR

00418437980TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

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20220114 16:33:57

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Kaufman et Broad SA published this content on 17 January 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 January 2022 17:44:03 UTC.


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