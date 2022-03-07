03-07-2022 : DECLARATION OF TRANSACTIONS OF THE MANDATE FOR THE SHARE BUYBACK PROGRAM

About Kaufman & Broad - Kaufman & Broad has been designing, building, and selling single-family homes in communities, apartments, and offices on behalf of third parties for more than 50 years. Kaufman & Broad is one of the leading French developers-builders due to the combination of its size and profitability, and the strength of its brand.
The Kaufman & Broad Registration Document was filed with the French Financial Markets Authority ("AMF") under No. D.21-0239 on March 31, 2021. It is available on the AMF (www.amf-france.org) and Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr) websites. It contains a detailed description of Kaufman & Broad's business activities, results, and outlook, as well as the associated risk factors. Kaufman & Broad specifically draws attention to the risk factors set out in Chapter 4 of the Registration Document. The occurrence of one or more of these risks may have a material adverse effect on the Kaufman & Broad Group's business activities, net assets, financial position, results, and outlook, as well as on the price of Kaufman & Broad's shares.
This press release does not amount to, and cannot be construed as amounting to a public offering, a sale offer or a subscription offer, or as intended to seek a purchase or subscription order in any country.
DETAILED PRESENTATION OF TRANSACTIONS :
Code
Prix
Code
Numéro de
Nom de
Code
jour/heure de la
identifiant de
Quantité
Nom du PSI
Code Identifiant PSI
unitaire
Devise
identifiant
référence de la
l'émetteur
Identifiant
transaction
l'instrument
achetée
(unité)
marché
transaction
financier
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220228 16:50:14
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BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220228 16:50:14
FR0004007813
32,55
EUR
544
XPAR
00420402030TRLO1
BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
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32,55
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69
XPAR
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BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20220228 16:26:37
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15
XPAR
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KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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969500IKNV38EK1P8O50
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4
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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969500IKNV38EK1P8O50
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KAUFMAN ET
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KAUFMAN ET
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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11
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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2
XPAR
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KOF.PA
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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81
XPAR
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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31,90
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XPAR
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BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
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BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
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KAUFMAN ET
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KAUFMAN ET
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KAUFMAN ET
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KAUFMAN ET
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KAUFMAN ET
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KAUFMAN ET
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BROAD
2/8
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KOF.PA
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KAUFMAN ET
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XPAR
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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20220228 13:59:08
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XPAR
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KAUFMAN ET
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BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
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86
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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KAUFMAN ET
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BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
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4
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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20220228 12:27:41
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1
XPAR
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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20220228 12:27:41
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KOF.PA
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52
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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31,85
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5
XPAR
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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10
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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6
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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3
XPAR
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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969500IKNV38EK1P8O50
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31,85
EUR
3
XPAR
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BROAD
KAUFMAN ET
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
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FR0004007813
31,85
EUR
9
XPAR
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KAUFMAN ET
KOF.PA
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24
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XPAR
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KAUFMAN ET
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Kaufman et Broad SA published this content on 07 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 March 2022 16:59:05 UTC.