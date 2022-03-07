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KAUFMAN & BROAD SA

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03-07-2022 : DECLARATION OF TRANSACTIONS OF THE MANDATE FOR THE SHARE BUYBACK PROGRAM

03/07/2022 | 12:00pm EST
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Paris, March 7th 2022

DECLARATION OF TRANSACTIONS

OF THE MANDATE FOR

THE SHARE BUYBACK PROGRAM

Total daily

Average daily

Transaction

Financial instrument

volume

Issuer Name

acquisition price

Market

day

identifier code

(in number of

shares

shares)

Kaufman & Broad

28/02/22

FR0004007813

3 000

32,12 €

XPAR

Kaufman & Broad

01/03/22

FR0004007813

4 800

31,56 €

XPAR

Kaufman & Broad

02/03/22

FR0004007813

394

30,51 €

XPAR

Kaufman & Broad

03/03/22

FR0004007813

-

- €

XPAR

Kaufman & Broad

04/03/22

FR0004007813

-

- €

XPAR

This press release is available at www.kaufmanbroad.fr

Contacts

Chief Financial Officer

Relations Presse

Bruno Coche

DGM Conseil

01 41 43 44 73

Thomas Roborel de Climens - +33 6 14 50 15 84

Infos-invest@ketb.com

thomasdeclimens@dgm-conseil.fr

Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti

06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com

About Kaufman & Broad - Kaufman & Broad has been designing, building, and selling single-family homes in communities, apartments, and offices on behalf of third parties for more than 50 years. Kaufman & Broad is one of the leading French developers-builders due to the combination of its size and profitability, and the strength of its brand.

The Kaufman & Broad Registration Document was filed with the French Financial Markets Authority ("AMF") under No. D.21-0239 on March 31, 2021. It is available on the AMF (www.amf-france.org) and Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr) websites. It contains a detailed description of Kaufman & Broad's business activities, results, and outlook, as well as the associated risk factors. Kaufman & Broad specifically draws attention to the risk factors set out in Chapter 4 of the Registration Document. The occurrence of one or more of these risks may have a material adverse effect on the Kaufman & Broad Group's business activities, net assets, financial position, results, and outlook, as well as on the price of Kaufman & Broad's shares.

This press release does not amount to, and cannot be construed as amounting to a public offering, a sale offer or a subscription offer, or as intended to seek a purchase or subscription order in any country.

DETAILED PRESENTATION OF TRANSACTIONS :

Code

Prix

Code

Numéro de

Nom de

Code

jour/heure de la

identifiant de

Quantité

Nom du PSI

Code Identifiant PSI

unitaire

Devise

identifiant

référence de la

l'émetteur

Identifiant

transaction

l'instrument

achetée

(unité)

marché

transaction

financier

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 16:50:14

FR0004007813

32,55

EUR

45

XPAR

00420402031TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 16:50:14

FR0004007813

32,55

EUR

544

XPAR

00420402030TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 16:40:18

FR0004007813

32,55

EUR

69

XPAR

00420400237TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 16:26:37

FR0004007813

32,25

EUR

15

XPAR

00420397822TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 16:20:00

FR0004007813

32,30

EUR

55

XPAR

00420395791TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 16:20:00

FR0004007813

32,30

EUR

4

XPAR

00420395784TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 16:20:00

FR0004007813

32,30

EUR

8

XPAR

00420395782TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 16:20:00

FR0004007813

32,30

EUR

12

XPAR

00420395781TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 16:20:00

FR0004007813

32,30

EUR

21

XPAR

00420395775TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 16:20:00

FR0004007813

32,30

EUR

5

XPAR

00420395773TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 16:20:00

FR0004007813

32,30

EUR

36

XPAR

00420395771TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 16:20:00

FR0004007813

32,30

EUR

50

XPAR

00420395769TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 16:20:00

FR0004007813

32,25

EUR

42

XPAR

00420395765TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 16:20:00

FR0004007813

32,25

EUR

15

XPAR

00420395762TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 16:20:00

FR0004007813

32,25

EUR

69

XPAR

00420395761TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 16:20:00

FR0004007813

32,25

EUR

6

XPAR

00420395760TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 16:20:00

FR0004007813

32,25

EUR

16

XPAR

00420395759TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 16:05:04

FR0004007813

32,30

EUR

1

XPAR

00420389420TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 16:05:04

FR0004007813

32,30

EUR

18

XPAR

00420389419TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 15:48:52

FR0004007813

32,15

EUR

21

XPAR

00420382196TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 15:47:37

FR0004007813

32,15

EUR

1

XPAR

00420381081TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 15:47:36

FR0004007813

32,20

EUR

74

XPAR

00420381079TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 15:36:37

FR0004007813

32,00

EUR

20

XPAR

00420374177TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 15:36:37

FR0004007813

32,05

EUR

50

XPAR

00420374176TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 15:34:24

FR0004007813

32,10

EUR

53

XPAR

00420372633TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 15:34:15

FR0004007813

32,15

EUR

8

XPAR

00420372584TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 15:34:15

FR0004007813

32,15

EUR

11

XPAR

00420372583TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 15:24:20

FR0004007813

32,10

EUR

2

XPAR

00420370662TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 15:22:41

FR0004007813

32,10

EUR

10

XPAR

00420370575TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 15:22:41

FR0004007813

32,10

EUR

24

XPAR

00420370574TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 14:55:08

FR0004007813

31,85

EUR

41

XPAR

00420367360TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 14:54:08

FR0004007813

31,85

EUR

81

XPAR

00420367317TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 14:54:08

FR0004007813

31,85

EUR

16

XPAR

00420367316TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 14:38:10

FR0004007813

31,90

EUR

3

XPAR

00420365466TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 14:38:10

FR0004007813

31,90

EUR

1

XPAR

00420365465TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 14:38:10

FR0004007813

31,90

EUR

28

XPAR

00420365464TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 14:36:11

FR0004007813

31,95

EUR

24

XPAR

00420365342TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 14:36:11

FR0004007813

31,95

EUR

16

XPAR

00420365339TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 14:36:11

FR0004007813

32,00

EUR

40

XPAR

00420365338TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 14:36:11

FR0004007813

32,00

EUR

23

XPAR

00420365337TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 14:36:11

FR0004007813

32,00

EUR

18

XPAR

00420365336TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 14:36:11

FR0004007813

32,00

EUR

12

XPAR

00420365335TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 14:34:03

FR0004007813

32,05

EUR

40

XPAR

00420365196TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 14:34:03

FR0004007813

32,05

EUR

46

XPAR

00420365195TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 14:10:25

FR0004007813

32,05

EUR

8

XPAR

00420363939TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 14:10:25

FR0004007813

32,05

EUR

13

XPAR

00420363938TRLO1

BROAD

2/8

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 13:59:08

FR0004007813

32,05

EUR

26

XPAR

00420363146TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 13:59:08

FR0004007813

32,05

EUR

26

XPAR

00420363145TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 13:59:08

FR0004007813

32,05

EUR

16

XPAR

00420363143TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 13:59:08

FR0004007813

32,05

EUR

18

XPAR

00420363142TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 13:40:06

FR0004007813

31,95

EUR

4

XPAR

00420362331TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 13:40:06

FR0004007813

31,95

EUR

85

XPAR

00420362330TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 13:40:06

FR0004007813

31,95

EUR

86

XPAR

00420362329TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 13:21:58

FR0004007813

31,90

EUR

10

XPAR

00420361636TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 13:21:58

FR0004007813

31,90

EUR

8

XPAR

00420361635TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 12:50:26

FR0004007813

31,90

EUR

135

XPAR

00420359593TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 12:50:26

FR0004007813

31,90

EUR

57

XPAR

00420359591TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 12:50:26

FR0004007813

31,90

EUR

1

XPAR

00420359590TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 12:27:41

FR0004007813

31,80

EUR

4

XPAR

00420357587TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 12:27:41

FR0004007813

31,80

EUR

1

XPAR

00420357584TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 12:27:41

FR0004007813

31,80

EUR

7

XPAR

00420357582TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 12:27:41

FR0004007813

31,80

EUR

52

XPAR

00420357581TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 11:43:50

FR0004007813

31,80

EUR

77

XPAR

00420353039TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 11:40:53

FR0004007813

31,85

EUR

5

XPAR

00420352931TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 11:40:53

FR0004007813

31,85

EUR

10

XPAR

00420352929TRLO1

BROAD

KAUFMAN ET

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20220228 11:40:53

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31,85

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