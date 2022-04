04-19-2022 : DECLARATION OF TRANSACTIONS OF THE MANDATE FOR THE SHARE BUYBACK PROGRAM

Paris, April 19th 2022

DECLARATION OF TRANSACTIONS

OF THE MANDATE FOR

THE SHARE BUYBACK PROGRAM

Transaction acquisition price day shares shares)

Financial instrument identifier code

Total dailyvolume (in number of

Average daily

Kaufman & Broad 11/04/22 FR0004007813 4 265 12 28,57 € 28,50 € XPAR AQUEU Kaufman & Broad 12/04/22 FR0004007813 4 443 28,30 € XPAR Kaufman & Broad 13/04/22 FR0004007813 4 621 27,88 € XPAR Kaufman & Broad 14/04/22 FR0004007813 4 696 28,06 € XPAR Kaufman & Broad 15/04/22 FR0004007813 - -€ XPAR

Contacts

Relations Presse Bruno Coche Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti 01 41 43 44 73 06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com Infos-invest@ketb.com

Chief Financial Officer

About Kaufman & Broad - Kaufman & Broad has been designing, building, and selling single-family homes in communities, apartments, and offices on behalf of third parties for more than 50 years. Kaufman & Broad is one of the leading French developers-builders due to the combination of its size and profitability, and the strength of its brand.

The Kaufman & Broad Registration Document was filed with the French Financial Markets Authority ("AMF") under No. D.21-0239 on March 31, 2021. It is

available on the AMF (www.amf-france.org) and Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr) websites. It contains a detailed description of Kaufman & Broad's business activities, results, and outlook, as well as the associated risk factors. Kaufman & Broad specifically draws attention to the risk factors set out

in Chapter 4 of the Registration Document. The occurrence of one or more of these risks may have a material adverse effect on the Kaufman & Broad Group's business activities, net assets, financial position, results, and outlook, as well as on the price of Kaufman & Broad's shares.

This press release does not amount to, and cannot be construed as amounting to a public offering, a sale offer or a subscription offer, or as intended to seek a purchase or subscription order in any country.

DETAILED PRESENTATION OF TRANSACTIONS :

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSI

Code Identifiant PSI

jour/heure de la transactionKAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA

ROTHSCHILD

KOF

RMM ROTHSCHILD

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5

RMM

17:11:27

11/04/2022

16:46:36

11/04/2022

16:46:36

11/04/2022

16:45:26

11/04/2022

16:28:47

11/04/2022

16:28:47

11/04/2022

16:28:47

11/04/2022

16:28:47

11/04/2022

16:28:47

11/04/2022

16:03:48

11/04/2022

16:03:48

11/04/2022

16:03:48

11/04/2022

15:32:51

11/04/2022

15:32:51

11/04/2022

15:32:51

11/04/2022

15:32:51

11/04/2022

15:31:31

11/04/2022

15:28:50

11/04/2022

15:21:38

11/04/2022

15:21:38

11/04/2022

15:13:26

11/04/2022

14:33:58

11/04/2022

14:25:37

11/04/2022

14:25:37

11/04/2022

13:43:01

11/04/2022

13:43:01

11/04/2022

13:43:01

11/04/2022

13:43:01

11/04/2022

13:33:09

11/04/2022

13:18:23

11/04/2022

13:18:23

11/04/2022

12:55:19

11/04/2022

12:54:40

11/04/2022

12:54:40

11/04/2022

11:49:59

11/04/2022

11:49:59

11/04/2022

11:49:59

11/04/2022

11:49:59

11/04/2022

11:47:44

11/04/2022

11:36:04

11/04/2022

11:27:36

11/04/2022

11:27:36

11/04/2022

11:18:35

11/04/2022

10:53:21

11/04/2022

10:16:50

11/04/2022

10:14:18

11/04/2022

Code identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)

DeviseFR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

EUR

EUR

28,50 28,70 28,70 28,70 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,60 28,60 28,60 28,60 28,65 28,55 28,55 28,55 28,55 28,50 28,45 28,40

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EURQuantité achetée

Code identifiant marché

Numéro de référence de la transactionF.EMS.1792.1649689692-12 93 59 51 79 85 37 16 26 200 77 77 150 10 63 76 34 79 57 15 71 88 69 235 50 58 82 24 71 52 72 167 25 11 85 50 23 131 39 75 20 63 81 83 82 90

AQEU

277872712.6

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.59

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.58

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.57

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.52

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.53

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.54

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.55

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.56

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.49

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.50

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.51

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.45

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.46

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.47

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.48

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.44

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.43

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.41

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.42

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.40

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.39

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.37

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.38

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.33

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.34

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.35

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.36

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.32

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.30

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.31

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.29

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.27

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.28

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.24

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.25

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.26

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.23

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.22

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.21

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.19

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.20

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.18

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.17

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.16

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.12

KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA

ROTHSCHILDKOF

RMM ROTHSCHILD

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5

RMM

10:14:18

11/04/2022

10:14:18

11/04/2022

10:14:18

11/04/2022

09:45:36

11/04/2022

09:45:36

11/04/2022

09:31:45

11/04/2022

09:31:45

11/04/2022

09:20:58

11/04/2022

09:12:34

11/04/2022

09:12:31

11/04/2022

09:09:21

11/04/2022

09:05:18

11/04/2022

09:04:12

12/04/2022

09:04:12

12/04/2022

10:00:36

12/04/2022

10:03:22

12/04/2022

10:03:22

12/04/2022

09:45:02

12/04/2022

09:45:02

12/04/2022

15:51:04

12/04/2022

15:51:04

12/04/2022

16:43:32

12/04/2022

16:43:32

12/04/2022

16:43:32

12/04/2022

16:43:32

12/04/2022

17:02:51

12/04/2022

17:02:51

12/04/2022

17:04:51

12/04/2022

17:11:07

12/04/2022

17:19:24

12/04/2022

17:25:09

12/04/2022

09:21:47

12/04/2022

13:12:57

12/04/2022

13:12:57

12/04/2022

15:32:21

12/04/2022

15:32:21

12/04/2022

16:11:29

12/04/2022

16:11:29

12/04/2022

09:30:39

12/04/2022

09:43:17

12/04/2022

10:54:13

12/04/2022

10:56:56

12/04/2022

11:10:47

12/04/2022

11:10:48

12/04/2022

12:25:57

12/04/2022

12:25:57

12/04/2022

14:19:28

12/04/2022

09:16:42

12/04/2022

12:05:17

12/04/2022

12:05:17

12/04/2022

12:21:19

12/04/2022

FR0004007813

28,40 28,40 28,40 28,45 28,45 28,25 28,25 28,05 28,00 28,05 28,10 28,25 28,15 28,15 28,15 28,15 28,15 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20 28,25 28,25 28,25 28,25 28,25 28,25 28,25 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,35 28,35 28,35 28,35

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

F.EMS.1792.1649659633-9 41 41 91 96 159 41 85 119 85 95 222 167 69 1

XPAR

277872680.13

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.14

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.15

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.10

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.11

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.9

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.8

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.7

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.6

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.5

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.4

F.EMS.1792.1649659633-

XPAR

277872680.3

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.3

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.4

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.11

F.EMS.1792.1649745983-100

XPAR

277872643.12

F.EMS.1792.1649745983-4 76 84 71 144 72 72 84 72 112 74 100 11 87 66 217 75 86 84 76 75 94 149 76 80 82 17 19 46 200 116 245 50 23 78

XPAR

277872643.13

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.10

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.9

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.47

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.48

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.51

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.52

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.53

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.54

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.55

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.56

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.60

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.61

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.62

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.63

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.6

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.33

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.34

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.45

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.46

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.49

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.50

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.7

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.8

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.14

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.15

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.17

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.18

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.31

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.32

F.EMS.1792.1649745983-

FR0004007813

EUR

XPAR

277872643.37

F.EMS.1792.1649745983-

FR0004007813

XPAR

277872643.5

F.EMS.1792.1649745983-

FR0004007813

EUR

XPAR

277872643.28

F.EMS.1792.1649745983-

FR0004007813

EUR

XPAR

277872643.29

F.EMS.1792.1649745983-

FR0004007813

EUR

XPAR

277872643.30

KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA

ROTHSCHILDKOF

RMM ROTHSCHILD

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5

RMM

14:14:40

12/04/2022

14:14:40

12/04/2022

11:10:00

12/04/2022

11:19:36

12/04/2022

11:19:36

12/04/2022

11:19:36

12/04/2022

11:27:35

12/04/2022

11:27:35

12/04/2022

11:35:39

12/04/2022

11:50:33

12/04/2022

11:50:33

12/04/2022

11:51:59

12/04/2022

15:07:25

12/04/2022

15:07:25

12/04/2022

15:07:25

12/04/2022

15:07:25

12/04/2022

14:31:47

12/04/2022

14:31:47

12/04/2022

14:31:47

12/04/2022

17:05:53

13/04/2022

17:05:53

13/04/2022

17:02:12

13/04/2022

17:02:12

13/04/2022

17:00:15

13/04/2022

16:57:06

13/04/2022

16:57:06

13/04/2022

16:57:03

13/04/2022

16:57:03

13/04/2022

16:57:03

13/04/2022

16:53:58

13/04/2022

16:53:58

13/04/2022

16:53:58

13/04/2022

16:53:58

13/04/2022

16:53:58

13/04/2022

16:15:39

13/04/2022

16:01:07

13/04/2022

15:44:48

13/04/2022

15:44:19

13/04/2022

15:44:19

13/04/2022

15:38:34

13/04/2022

15:28:52

13/04/2022

15:28:52

13/04/2022

15:28:52

13/04/2022

15:28:52

13/04/2022

15:28:52

13/04/2022

15:21:01

13/04/2022

15:21:01

13/04/2022

15:21:01

13/04/2022

14:57:34

13/04/2022

14:40:17

13/04/2022

14:33:00

13/04/2022

FR0004007813

28,35 28,35 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,55 28,55 28,55 27,90 27,90 27,85 27,85 27,85 27,85 27,85 27,85 27,85 27,85 27,85 27,85 27,85 27,85 27,85 27,75 27,75 27,90 27,90 27,90 27,95 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,65 27,65 27,70

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

F.EMS.1792.1649745983-6 69 78 14 34 26 9 67 70 72 10 76 81 129 19 29 30 194 76 151 31 15 145 13 13 26 151 39 84 13 29 10 29 13 130 156 50 167 35 171 36 2 1 6 24 38 27 16 101 25 74

XPAR

277872643.35

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.36

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.16

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.19

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.20

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.21

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.22

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.23

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.24

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.25

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.26

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.27

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.41

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.42

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.43

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.44

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.38

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.39

F.EMS.1792.1649745983-

XPAR

277872643.40

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.88

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.89

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.83

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.84

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.82

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.80

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.81

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.77

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.78

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.79

F.EMS.1792.1649833638-

CEUX

277872662.69

F.EMS.1792.1649833638-

AQEU

277872662.70

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.71

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.72

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.73

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.62

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.61

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.60

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.59

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.58

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.57

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.56

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.55

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.54

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.52

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.53

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.49

F.EMS.1792.1649833638-

FR0004007813

EUR

XPAR

277872662.50

F.EMS.1792.1649833638-

FR0004007813

XPAR

277872662.51

F.EMS.1792.1649833638-

FR0004007813

EUR

XPAR

277872662.48

F.EMS.1792.1649833638-

FR0004007813

EUR

XPAR

277872662.47

F.EMS.1792.1649833638-

FR0004007813

EUR

XPAR

277872662.46

KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA KAUFMAN & BROAD SA

ROTHSCHILDKOF

RMM ROTHSCHILD

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

KOF

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

RMM ROTHSCHILD

969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5 969500IKNV38EK1P8O5

RMM

14:09:35

13/04/2022

14:09:35

13/04/2022

14:09:35

13/04/2022

13:34:11

13/04/2022

13:34:11

13/04/2022

13:12:18

13/04/2022

13:12:18

13/04/2022

13:12:18

13/04/2022

13:12:18

13/04/2022

13:11:18

13/04/2022

12:47:48

13/04/2022

12:47:48

13/04/2022

12:19:11

13/04/2022

12:19:11

13/04/2022

12:19:08

13/04/2022

12:03:11

13/04/2022

11:38:22

13/04/2022

11:38:22

13/04/2022

11:37:04

13/04/2022

11:37:04

13/04/2022

11:25:43

13/04/2022

11:11:44

13/04/2022

11:05:35

13/04/2022

11:05:35

13/04/2022

10:53:12

13/04/2022

10:53:09

13/04/2022

10:53:08

13/04/2022

10:53:07

13/04/2022

10:52:32

13/04/2022

10:45:15

13/04/2022

10:45:11

13/04/2022

10:45:11

13/04/2022

10:36:05

13/04/2022

09:41:51

13/04/2022

09:41:34

13/04/2022

09:41:34

13/04/2022

09:41:34

13/04/2022

09:41:17

13/04/2022

09:28:32

13/04/2022

09:12:22

13/04/2022

09:05:47

14/04/2022

09:05:47

14/04/2022

09:12:22

14/04/2022

09:31:14

14/04/2022

09:31:14

14/04/2022

09:31:14

14/04/2022

09:31:14

14/04/2022

09:35:07

14/04/2022

09:35:09

14/04/2022

10:18:30

14/04/2022

10:20:35

14/04/2022

FR0004007813

27,70 27,70 27,70 27,80 27,80 27,85 27,85 27,85 27,85 27,85 27,75 27,75 27,65 27,65 27,65 27,60 27,70 27,70 27,80 27,80 27,90 28,00 28,05 28,05 28,05 28,10 28,10 28,10 28,10 28,10 28,10 28,10 28,10 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,10 28,05 28,00 28,00 27,95 28,05 28,05 28,05 28,05 27,90 27,85 27,95 27,95

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

EUR

FR0004007813

FR0004007813

FR0004007813

F.EMS.1792.1649833638-97 50 2

XPAR

277872662.43

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.44

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.45

F.EMS.1792.1649833638-108 36 13 35 41 15 175 19 30 145 43 14 101 31 171 29 99 159 72 77 99 14 67 107 76 14 2 13 55 69 70 50 70 88 151 79 214 108 190 138 207 77 50 27 89 120 76 77

XPAR

277872662.41

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.42

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.37

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.38

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.39

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.40

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.36

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.35

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.34

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.32

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.33

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.31

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.30

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.29

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.28

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.27

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.26

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.25

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.24

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.22

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.23

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.21

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.20

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.19

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.18

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.17

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.16

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.15

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.14

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.13

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.9

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.6

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.7

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.8

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.5

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.4

F.EMS.1792.1649833638-

XPAR

277872662.3

F.EMS.1792.1649917034-

XPAR

277872642.3

F.EMS.1792.1649917034-

XPAR

277872642.4

F.EMS.1792.1649917034-

XPAR

277872642.5

F.EMS.1792.1649917034-

XPAR

277872642.6

F.EMS.1792.1649917034-

XPAR

277872642.7

F.EMS.1792.1649917034-

XPAR

277872642.8

F.EMS.1792.1649917034-

FR0004007813

EUR

XPAR

277872642.9

F.EMS.1792.1649917034-

FR0004007813

XPAR

277872642.10

F.EMS.1792.1649917034-

FR0004007813

EUR

XPAR

277872642.11

F.EMS.1792.1649917034-

FR0004007813

EUR

XPAR

277872642.12

F.EMS.1792.1649917034-

FR0004007813

EUR

XPAR

277872642.13

