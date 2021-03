Kaufman & Broad SA Kaufman & Broad SA: Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2020 31-Mars-2021 / 15:14 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Communiqué de presse PARIS, le 31 mars 2021 Mise À disposition du document d'enregistrement universel 2020 Kaufman & Broad SA annonce la publication de son Document d'Enregistrement Universel 2020 Kaufman & Broad SA, promoteur d'envergure nationale, a déposé son Document d'Enregistrement Universel 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (« l'AMF »), le 31 mars 2021. Ce Document d'Enregistrement Universel est disponible gratuitement et sur demande au siège de Kaufman & Broad SA (127 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, France) et sur les sites Internet de la société ( www.kaufmanbroad.fr) et de l'AMF (www.amf-france.org). Le Document d'Enregistrement Universel inclut notamment : ? le rapport financier annuel ; ? le rapport de gestion du Conseil d'Administration ; ? le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise ; ? la présentation des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires du 6 mai 2021 ; ? les honoraires des commissaires aux comptes. Prochaines dates d'information périodique : ? 6 mai 2021 : Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr Contacts Relations Presse Directeur Général Finances Agence Shadow Bruno Coche Karima Doukkali - 07 77 36 64 10 01 41 43 44 73 karimadoukkali@shadowcommunication.fr infos-invest@ketb.com Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti 06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com

À propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fichier PDF dépôt réglementaire Document : MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

