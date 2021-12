Financials JPY USD Sales 2022 5 428 B 47 237 M 47 237 M Net income 2022 665 B 5 787 M 5 787 M Net Debt 2022 543 B 4 728 M 4 728 M P/E ratio 2022 11,3x Yield 2022 3,81% Capitalization 7 445 B 64 832 M 64 797 M EV / Sales 2022 1,47x EV / Sales 2023 1,43x Nbr of Employees 47 320 Free-Float 67,6% Chart KDDI CORPORATION Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends KDDI CORPORATION Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Bearish Neutral Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 19 Last Close Price 3 333,00 JPY Average target price 4 015,00 JPY Spread / Average Target 20,5% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Makoto Takahashi President & Representative Director Takashi Tanaka Chairman Koji Sumiyoshi General Manager-Information Systems Kazuyuki Yoshimura Director & Senior GM-Technology Nanae Saishoji General Manager-Business Administration Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) KDDI CORPORATION 8.71% 65 659 AT&T INC. -13.84% 177 597 T-MOBILE US -12.07% 149 774 SOFTBANK GROUP CORP. -35.22% 80 396 AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. 49.14% 67 582 VODAFONE GROUP PLC -6.95% 41 034