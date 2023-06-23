【表紙】
【提出書類】
臨時報告書
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2023年６月23日
【会社名】
広栄化学株式会社
【英訳名】
KOEI CHEMICAL COMPANY, LIMITED
【代表者の役職氏名】
代表取締役社長
西 本
麗
【本店の所在の場所】
千葉県袖ケ浦市北袖25番地
【電話番号】
―
【事務連絡者氏名】
―
【最寄りの連絡場所】
東京都中央区日本橋小網町１番８号
【電話番号】
０３（６８３７）９３０４
【事務連絡者氏名】
経理企画室長 鈴
木
篤
【縦覧に供する場所】
東京本社
(東京都中央区日本橋小網町１番８号) 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
１【提出理由】
当社は、2023年６月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第 ４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。
２【報告内容】
- 株主総会が開催された年月日
2023年６月22日
- 決議事項の内容
議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
西本麗、和田英男、江川彰彦、深堀敬子及び小坂伊知郎を取締役に選任するものであります。
- 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果
決議事項
賛成数
反対数
棄権数
可決要件
決議の結果及び
(個)
(個)
(個)
賛成割合(％)
議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)５名選任の件
西本
麗
37,971
300
－
可決
98.17
和田
英男
38,008
263
－
(注)
可決
98.26
江川
彰彦
38,110
161
－
可決
98.53
深堀
敬子
38,002
269
－
可決
98.25
小坂
伊知郎
38,021
250
－
可決
98.30
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成による。
- 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確 認ができていない議決権数は加算しておりません。
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Koei Chemical Co. Ltd. published this content on 23 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 June 2023 08:05:09 UTC.