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    KOG   NO0003043309

KONGSBERG GRUPPEN ASA

(KOG)
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335.80 NOK   +0.66%
04:47aKONGSBERG GRUPPEN : Attendance Details KONGSBERG 110522.pdf
PU
06/01World's biggest digital tower centre opens in Norway
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Kongsberg Gruppen : Attendance Details KONGSBERG 110522.pdf

06/02/2022 | 04:47am EDT
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Attendance Details

Meeting:

Kongsberg Gruppen ASA, AGM

onsdag 11. mai 2022

Attendees

Votes

Shareholder

37

89 693 301

Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS

1

30 596 734

Total

38

120 290 035

Shareholder

37

89 693 301

Votes

Representing / Accompanying

AAS, BERIT SYNNØVE AAGREN

10 219

AAS, BERIT SYNNØVE AAGREN

ANDERSEN, CHRISTIAN HØYEM

488

ANDERSEN, CHRISTIAN HØYEM

AS RYM

100

AS RYM

BARKOST, KRISTIN SØIA

9 589

BARKOST, KRISTIN SØIA

CARLSTEDT, ANDREAS ELSTAD

4 315

CARLSTEDT, ANDREAS ELSTAD

DARRE, KIM CHRISTIAN FRAGELL

312

DARRE, KIM CHRISTIAN FRAGELL

FELLESFORBUNDET AVD. 6, Repr. ved Kai

160

FELLESFORBUNDET AVD. 6, Repr. ved Kai Johansen

Johansen

FISKERSTRAND, LARS OSNES

1 073

FISKERSTRAND, LARS OSNES

FLAGE, IVAR

3 389

FLAGE, IVAR

GUSTAVSEN, SVEN-DAVID

53

GUSTAVSEN, SVEN-DAVID

HAGEN, JAN ERIK

5 999

HAGEN, JAN ERIK

HOLMVIK, CHRISTIAN

488

HOLMVIK, CHRISTIAN

HORNÆS, ARNE

768

HORNÆS, ARNE

INDGJERD, MARIUS

156

INDGJERD, MARIUS

JOHANSEN, EVA SMEDSRUD

5 126

JOHANSEN, EVA SMEDSRUD

JØRGENSEN, ARILD SODEFJED

3 966

JØRGENSEN, ARILD SODEFJED

LUND, LARS HENRIK

5 435

LUND, LARS HENRIK

MANI, BASHKIM

52

MANI, BASHKIM

MITTET, INGVAR

114

MITTET, INGVAR

MOEN, INGJERD

85

MOEN, INGJERD

MUST, ERIK

188 619

MUST, ERIK

NÆRINGS- OG

89 424 043

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET, repr. ved Torkel Storflor Halmø

FISKERIDEPARTEMENTET, repr. ved

Torkel Storflor Halmø

NESTANDE, ALEKSANDER DYB

312

NESTANDE, ALEKSANDER DYB

NORABERG, OLAV HÅVARD

15 550

NORABERG, OLAV HÅVARD

NORDHAUG, LARS SJØØSTEN

1 115

NORDHAUG, LARS SJØØSTEN

PROMO1 HAUGESUND AS

200

PROMO1 HAUGESUND AS

REKKAVIK, EIRIK

2 687

REKKAVIK, EIRIK

SANDE, ANNE WILHELMINA EDDY

78

SANDE, ANNE WILHELMINA EDDY LARSEN

LARSEN

SKJEGGESTAD, ANDREAS

984

SKJEGGESTAD, ANDREAS

SOLBERG, ARNSTEIN

768

SOLBERG, ARNSTEIN

SUNDLAND, GEIR

180

SUNDLAND, GEIR

SVEUM, WENCHE KRISTIN

45

SVEUM, WENCHE KRISTIN

TEGDAL, RENATE

488

TEGDAL, RENATE

TØNNESØL, ANDREAS

312

TØNNESØL, ANDREAS

Torsteinson, Geir

1 000

Torsteinson, Geir

VEDVIK, JARLE

1 295

VEDVIK, JARLE

WAALEN, BERIT

3 738

WAALEN, BERIT

Chair of the Board WITH INSTRUC

1

30 596 734

Votes

Representing / Accompanying

Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS

90 235

VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL

110

TERNING, GEIR INGE

93 605

VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE PENSJON

1 917 093

VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE

80 194

DANSKE INVEST NORGE I

3 400

SØRLIE, PER ARTHUR

3 389

KARDE, CHRISTIAN THRANING

78

HEGGELI, TRINE

70 000

VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS NORGE

1 190 700

DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II.

60

FINNES, GUNLEIF KARSTEIN

TEIGEN, RICHARD

75 000

VPF FONDSFINANS UTBYTTE

60

HØLAAS, BJØRN

76 384

EQUINOR INSURANCE AS

37

WIESMANN, MARTIN

72 901

VERDIPAPIRFONDET SR-BANK 50

30

RØSTAD, KJELL

28

HOEM, BENTE

2 700

HAMNES, BENTE

23

STEINSVIK, LIN ASKVIG

903 237

VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA

Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS

15

KOLSVIK, VIDAR

16

SJÅSTAD, DENIS

YLVISAKER, ODDVIN

15

HAUGEN, SIMEN

7

HOLAN, ESPEN

5

DAUGELAITE, INA

44 079

VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST

22 000

VERDIPAPIRFONDET DELPHI EUROPE

43 767

VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE

947 899

VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE IN

66 849

ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION

2 000

STØE, JAN ERIK

40 515

VERDIPAPIRFONDET SR-BANK 80

34 000

VERDIPAPIRFONDET FIRST NORWAY

1 869

FLEISJE, LARS JOHAN

2 070

CBNY-CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMERS

30 767

LEGAL AND GENERAL ASSURANCE/FTSE G

1 889

PMC RAFI MULTI-FACT DEV EQ IX(9767

345

LEGAL AND GENERAL ASSURANCE/FTSE R

3 206

04.01.CBLDN-LEGAL AND GENERAL ASSU

12 667

05.02.CBLDN-LEGAL AND GENERAL ASSU

4 269

LEGAL AND GENERAL ASSURANCE/PMC FT

40 001

PMC FUT WLD EUR EX UK EQ IDX(9743)

1 100

01.WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENT

1 300

02.WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENT

4 200

03.WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENT

1 500

04.WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENT

3 250

CANADA POST CORPORATION REGISTERED

17 158

CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPE

58 000

05.Waverton Investment Funds plc-W

160 000

06.WAVERTON INVESTMENT FUNDS PLC-W

18 783

UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH

23 027

A.A BNPP AM ACTIONS PETITES CAP EU

11 551

ABU DHABI PENSION FUND

14 395

ADELIO UCITS FUND

825

AF Dynamic Multi Facto Glob EQ Eur

654

Alan Livadas

13 847

ALASKA PERMANENT FUND CORP

148

Alexander Livadas

58 149

ALKEN CAPITAL FUND

127 319

ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE

231 676

ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES

32 272

ALKEN FUND SUSTAINABLE EUROPE

66 337

ALKEN FUND-ABSOLUTE RETURN EUROPE

1 563

AMUNDI FDS DYN MULTI FACT EUR EQ

205

AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR

1 507

AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR

1 681 692

ARCTIC FUNDS PLC

1 604

ATOUT EUROPE HAUT RENDEMENT

77 225

AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST

65 278

BLU SKY ACWI PASSI LOW VOLAT EQ FU

90 731

BNP PARIBAS FUN - EUROPE SMALL CAP

722

BRETT

49 014

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

12 385

CARDIF BNPP IP SMID CAP EUROPE

2 195

CEN PF OF THE INT UNION OF OPERAT

3 530

CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPL

6 267

CNP ASSUR SMID CAP EUROPE

12 655

COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND

8 482

CRN AMUNDI ACTIONS

15 536

CTC ALTERNATIVE STRATEGIES LTD

854

David LaCroix

222

David Thompson

259

DDR Family Trust UA dated May 26

154

DEVELOPED INTERN EQ SELECT ETF

9 814

EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FU LP

153

EDWARD C. RORER

17 780

EMPLOYEES RETIRE SYST OF TEXAS

281

ERIK B. GRANADE

2 400

ETFMG BREAKW SEA DECARBON TECH ETF

14 706

ETOILE INDUSTRIE EUROPE

200

EUGENE

186 759

FCP VILLIERS ACTIONS EUROPE CPR AM

3 697

FIRE AND POLICE PENSION FUND

37 629

FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS

Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS

71 565

FIRST TRUST EUROPE ALPHADEX FUND

20 700

FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITE

2 078

George Livadas

215

Grant Kjeldsen

27 723

GT INTERNATIONAL EQUITY QP FUND LP

4 835

HARBOR CAPITAL GROUP TRUST FOR

38 877

HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION PLAN

671

Hilltop Partners, Ltd.

13 106

HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10

48 812

IAM NATIONAL PENSION FUND

233

Ian McCulley

16 625

IBM 401(K)

4 155

INTERNATIONAL MONETARY FUND

80

JONATHAN

2 769

KAISER FOUNDATION HOSPITALS

218

KAISER PERMANENTE GROUP TRUST

2 992

Kenneth&Margaret Livadas Trust

2 049

LEGAL & GENERAL ICAV

1 972

LEGAL AND GEN UCITS ETF PLC

58 927

LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC

8 790

LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIRE

37 206

LOUISIANA STATE EMPL RETIR SYSTEM

4 099

LOVETT-WOODSUM FOUNDATION

44 630

LYX IND FD-LYXOR CORE STO EUR 600

351

MACKENZIE INTERNATIONAL

21 493

MARYLAND STATE RETIREMENT + PENSIO

11 544

MARYLAND STATE RETIREMENT + PENSIO

5 128

MAS BAN JAP 400045887 11-3

757 836

MELCHIOR EURO OPP

12 058

MERCER QIF CCF

6 992

MERCER QIF FUND PLC

608

NATE

8 239

NFS LIMITED

313

Nicholas Hilliard

13 136

Nordic Small Cap

20 000

PORTZAMPARC EUROPE PME ISR

1 920 748

PREMIER MITON EUR OPPORTUNITIES

783

PUBL EMPL RET ASS OF NEW MEXICO

11 622

QUONIAFUNDSELSICAVEUROPEANEQ

2 007

QUONIAM FU SEL SICAV EUR EQ MINR

2 641

QUONIAM FU SELE SICAV GLO RISK PRE

1 840

QUONIAM FUNDS SEL SICAV GL EQUIT

241 883

REDWHEEL EUROPEAN FOCUS MASTER INC

8 476

ROB AND MELANI WALTON FOUNDATION

257

Sanjay Patel

928

SCOTIA INT EQ INDEX TRACKER ETF

152

SCOTIA INTERNATIONAL EQ IND FU

1 629

SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF

10 019

SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC

14 584

SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LI

8 952

STAMPS FAMILY CHARITABLE FOUNDT

22 055

STATE OF WISCONSIN INVEST BOARD

4 207

STATE STREET GLOBAL ADV LUX SICAV

386

STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRU

175 242

STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST

53 496

STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST

14 931

STATE STREET GLOBAL ALL CAP

40 812

STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP

4 250

SYMMETRY US EQUITY FUND

4 173

TD INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF

291

Teresa M Montante Revocable Trust

400

THE BANK OF NOVA SCOTIA

2 300

THE BANK OF NOVA SCOTIA

25 396

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C

49 965

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C

13 800

THE STATE OF CONNECTICUT ACT

304

THOMAS E QUINN

7 964

TIAA-CREF INTERNATIONAL SMALL-CAP

9 800

ULLICO DIVERSIFIED INTER EQ FU LP

10 200

ULLICO INTERNA SMALL CAP FUND LP

10

VANGUARD MARKETING CORPORATION

1 811

VERMONT PENSION INVESTMENT COM

50 903

Villiers Actions Europe Syst Robec

2 500

VILLIERS ALTO

27 907 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD

Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS10 000 WAVERTON INVEST MANAGEMENT LTD 472 WHEELS COMMON INVESTMENT FUND 366 Zachary Phillips

312 LINDA M TREFFINGER

33 000 VERDIPAPIRFONDET SR-BANK NORGE

1 620 LARSEN, ROAR BERGQVIST

736 007 DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST

549 793 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE

26 000 VPF FIRST OPPORTUNITIES

1 500 ANDERSEN, HARRY

1 431 HEISHOLT, ANITA MOEN

1 410 LARSEN, YNGVE RYGH

23 566 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL S

12 084 907 FOLKETRYGDFONDET

512 968 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS

197 801 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS

485 944 VPF NORGE SELEKTIV

1 002 BLANDHOEL, MARTIN

15 100 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL S

1 000 Blomberg, Egil

370 844 VPF DNB AM NORSKE AKSJER

850 HEDBERG, ERIK

793 MACQUARRIE, ALASTAIR

768 SPINELLA, MATTEO

340 874 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSI

9 900 KILLIE, TOR

617 FISKERGÅRD, HANNE LENE MIKALSEN

605 MOE, TRUDE

9 062 BLOKKUM, HANS PETTER

270 204 Danske Invest Norge Vekst

514 NORDTØMME, INGE

279 997 EQUINOR PENSJON

507 BRÅTEN, JO ARNE

238 242 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEK

7 200 WESTRUM, THORBJØRN

239 675 VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NO

460 KIELLAND, PREBEN CHRISTOPHER

436 LAMØY, JAN TORE

400 FRØNSDAL, JOHAN FREDRIK

192 034 VERDIPAPIRFONDET SR-BANK UTBYTTE

149 799 DANSKE INVEST NORGE II

5 784 VERDIPAPIRFONDET SR-BANK 20

305 HESSE, CHRISTIAN OTTO

5 573 HUANG, ZHIYONG

297 VADSET, ØYSTEIN FURNES

160 056 VERDIPAPIRFONDET SR-BANK VERDEN

5 100 GUNDERSEN, TORE

249 JEBSEN, VINCENT JACOB

149 778 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE

140 137 VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE

4 986 FELLESFORBUNDET BEDRIFTSKLUBBEN KD

144 937 NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON

4 574 GREGER, STEIN

178 AASS, EGIL

172 KARLSEN, HANS-KRISTIAN

165 JAKOBSEN, ALF ERIK

127 024 VERDIPAPIRFONDET DNB NORDEN

286 NEDREGÅRD, JOHN LIDVARD

30 596 734

Disclaimer

Kongsberg Gruppen ASA published this content on 02 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 June 2022 08:41:04 UTC.


© Publicnow 2022
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Financials
Sales 2022 30 572 M 3 230 M 3 230 M
Net income 2022 2 357 M 249 M 249 M
Net cash 2022 3 459 M 365 M 365 M
P/E ratio 2022 25,2x
Yield 2022 4,02%
Capitalization 59 132 M 6 248 M 6 248 M
EV / Sales 2022 1,82x
EV / Sales 2023 1,62x
Nbr of Employees 11 285
Free-Float 46,3%
Chart KONGSBERG GRUPPEN ASA
Duration : Period :
Kongsberg Gruppen ASA Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends KONGSBERG GRUPPEN ASA
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 3
Last Close Price 333,60 NOK
Average target price 340,25 NOK
Spread / Average Target 1,99%
EPS Revisions
Managers and Directors
Geir Håøy President & Chief Executive Officer
Gyrid Skalleberg Ingerø Group Chief Financial Officer & Executive VP
Eivind Kristofer Reiten Chairman
Lene Svenne Compliance Officer
Morten Rosholm Henriksen Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
KONGSBERG GRUPPEN ASA16.64%6 248
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION10.17%141 069
LOCKHEED MARTIN CORPORATION23.83%117 304
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION20.90%72 743
GENERAL DYNAMICS CORPORATION7.89%62 339
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.13.25%46 463