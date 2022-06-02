Kongsberg Gruppen : Attendance Details KONGSBERG 110522.pdf
Attendance Details
Meeting:
Kongsberg Gruppen ASA, AGM
onsdag 11. mai 2022
Attendees
Votes
Shareholder
37
89 693 301
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS
1
30 596 734
Total
38
120 290 035
Shareholder
37
89 693 301
Votes
Representing / Accompanying
AAS, BERIT SYNNØVE AAGREN
10 219
AAS, BERIT SYNNØVE AAGREN
ANDERSEN, CHRISTIAN HØYEM
488
ANDERSEN, CHRISTIAN HØYEM
AS RYM
100
AS RYM
BARKOST, KRISTIN SØIA
9 589
BARKOST, KRISTIN SØIA
CARLSTEDT, ANDREAS ELSTAD
4 315
CARLSTEDT, ANDREAS ELSTAD
DARRE, KIM CHRISTIAN FRAGELL
312
DARRE, KIM CHRISTIAN FRAGELL
FELLESFORBUNDET AVD. 6, Repr. ved Kai
160
FELLESFORBUNDET AVD. 6, Repr. ved Kai Johansen
Johansen
FISKERSTRAND, LARS OSNES
1 073
FISKERSTRAND, LARS OSNES
FLAGE, IVAR
3 389
FLAGE, IVAR
GUSTAVSEN, SVEN-DAVID
53
GUSTAVSEN, SVEN-DAVID
HAGEN, JAN ERIK
5 999
HAGEN, JAN ERIK
HOLMVIK, CHRISTIAN
488
HOLMVIK, CHRISTIAN
HORNÆS, ARNE
768
HORNÆS, ARNE
INDGJERD, MARIUS
156
INDGJERD, MARIUS
JOHANSEN, EVA SMEDSRUD
5 126
JOHANSEN, EVA SMEDSRUD
JØRGENSEN, ARILD SODEFJED
3 966
JØRGENSEN, ARILD SODEFJED
LUND, LARS HENRIK
5 435
LUND, LARS HENRIK
MANI, BASHKIM
52
MANI, BASHKIM
MITTET, INGVAR
114
MITTET, INGVAR
MOEN, INGJERD
85
MOEN, INGJERD
MUST, ERIK
188 619
MUST, ERIK
NÆRINGS- OG
89 424 043
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET, repr. ved Torkel Storflor Halmø
FISKERIDEPARTEMENTET, repr. ved
Torkel Storflor Halmø
NESTANDE, ALEKSANDER DYB
312
NESTANDE, ALEKSANDER DYB
NORABERG, OLAV HÅVARD
15 550
NORABERG, OLAV HÅVARD
NORDHAUG, LARS SJØØSTEN
1 115
NORDHAUG, LARS SJØØSTEN
PROMO1 HAUGESUND AS
200
PROMO1 HAUGESUND AS
REKKAVIK, EIRIK
2 687
REKKAVIK, EIRIK
SANDE, ANNE WILHELMINA EDDY
78
SANDE, ANNE WILHELMINA EDDY LARSEN
LARSEN
SKJEGGESTAD, ANDREAS
984
SKJEGGESTAD, ANDREAS
SOLBERG, ARNSTEIN
768
SOLBERG, ARNSTEIN
SUNDLAND, GEIR
180
SUNDLAND, GEIR
SVEUM, WENCHE KRISTIN
45
SVEUM, WENCHE KRISTIN
TEGDAL, RENATE
488
TEGDAL, RENATE
TØNNESØL, ANDREAS
312
TØNNESØL, ANDREAS
Torsteinson, Geir
1 000
Torsteinson, Geir
VEDVIK, JARLE
1 295
VEDVIK, JARLE
WAALEN, BERIT
3 738
WAALEN, BERIT
Chair of the Board WITH INSTRUC
1
30 596 734
Votes
Representing / Accompanying
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS
90 235
VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL
110
TERNING, GEIR INGE
93 605
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE PENSJON
1 917 093
VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE
80 194
DANSKE INVEST NORGE I
3 400
SØRLIE, PER ARTHUR
3 389
KARDE, CHRISTIAN THRANING
78
HEGGELI, TRINE
70 000
VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS NORGE
1 190 700
DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II.
60
FINNES, GUNLEIF KARSTEIN
TEIGEN, RICHARD
75 000
VPF FONDSFINANS UTBYTTE
60
HØLAAS, BJØRN
76 384
EQUINOR INSURANCE AS
37
WIESMANN, MARTIN
72 901
VERDIPAPIRFONDET SR-BANK 50
30
RØSTAD, KJELL
28
HOEM, BENTE
2 700
HAMNES, BENTE
23
STEINSVIK, LIN ASKVIG
903 237
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS
15
KOLSVIK, VIDAR
16
SJÅSTAD, DENIS
YLVISAKER, ODDVIN
15
HAUGEN, SIMEN
7
HOLAN, ESPEN
5
DAUGELAITE, INA
44 079
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST
22 000
VERDIPAPIRFONDET DELPHI EUROPE
43 767
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE
947 899
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE IN
66 849
ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION
2 000
STØE, JAN ERIK
40 515
VERDIPAPIRFONDET SR-BANK 80
34 000
VERDIPAPIRFONDET FIRST NORWAY
1 869
FLEISJE, LARS JOHAN
2 070
CBNY-CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMERS
30 767
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE/FTSE G
1 889
PMC RAFI MULTI-FACT DEV EQ IX(9767
345
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE/FTSE R
3 206
04.01.CBLDN-LEGAL AND GENERAL ASSU
12 667
05.02.CBLDN-LEGAL AND GENERAL ASSU
4 269
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE/PMC FT
40 001
PMC FUT WLD EUR EX UK EQ IDX(9743)
1 100
01.WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENT
1 300
02.WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENT
4 200
03.WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENT
1 500
04.WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENT
3 250
CANADA POST CORPORATION REGISTERED
17 158
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPE
58 000
05.Waverton Investment Funds plc-W
160 000
06.WAVERTON INVESTMENT FUNDS PLC-W
18 783
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH
23 027
A.A BNPP AM ACTIONS PETITES CAP EU
11 551
ABU DHABI PENSION FUND
14 395
ADELIO UCITS FUND
825
AF Dynamic Multi Facto Glob EQ Eur
654
Alan Livadas
13 847
ALASKA PERMANENT FUND CORP
148
Alexander Livadas
58 149
ALKEN CAPITAL FUND
127 319
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE
231 676
ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES
32 272
ALKEN FUND SUSTAINABLE EUROPE
66 337
ALKEN FUND-ABSOLUTE RETURN EUROPE
1 563
AMUNDI FDS DYN MULTI FACT EUR EQ
205
AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR
1 507
AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR
1 681 692
ARCTIC FUNDS PLC
1 604
ATOUT EUROPE HAUT RENDEMENT
77 225
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST
65 278
BLU SKY ACWI PASSI LOW VOLAT EQ FU
90 731
BNP PARIBAS FUN - EUROPE SMALL CAP
722
BRETT
49 014
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
12 385
CARDIF BNPP IP SMID CAP EUROPE
2 195
CEN PF OF THE INT UNION OF OPERAT
3 530
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPL
6 267
CNP ASSUR SMID CAP EUROPE
12 655
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
8 482
CRN AMUNDI ACTIONS
15 536
CTC ALTERNATIVE STRATEGIES LTD
854
David LaCroix
222
David Thompson
259
DDR Family Trust UA dated May 26
154
DEVELOPED INTERN EQ SELECT ETF
9 814
EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FU LP
153
EDWARD C. RORER
17 780
EMPLOYEES RETIRE SYST OF TEXAS
281
ERIK B. GRANADE
2 400
ETFMG BREAKW SEA DECARBON TECH ETF
14 706
ETOILE INDUSTRIE EUROPE
200
EUGENE
186 759
FCP VILLIERS ACTIONS EUROPE CPR AM
3 697
FIRE AND POLICE PENSION FUND
37 629
FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS
71 565
FIRST TRUST EUROPE ALPHADEX FUND
20 700
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITE
2 078
George Livadas
215
Grant Kjeldsen
27 723
GT INTERNATIONAL EQUITY QP FUND LP
4 835
HARBOR CAPITAL GROUP TRUST FOR
38 877
HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION PLAN
671
Hilltop Partners, Ltd.
13 106
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10
48 812
IAM NATIONAL PENSION FUND
233
Ian McCulley
16 625
IBM 401(K)
4 155
INTERNATIONAL MONETARY FUND
80
JONATHAN
2 769
KAISER FOUNDATION HOSPITALS
218
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST
2 992
Kenneth&Margaret Livadas Trust
2 049
LEGAL & GENERAL ICAV
1 972
LEGAL AND GEN UCITS ETF PLC
58 927
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC
8 790
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIRE
37 206
LOUISIANA STATE EMPL RETIR SYSTEM
4 099
LOVETT-WOODSUM FOUNDATION
44 630
LYX IND FD-LYXOR CORE STO EUR 600
351
MACKENZIE INTERNATIONAL
21 493
MARYLAND STATE RETIREMENT + PENSIO
11 544
MARYLAND STATE RETIREMENT + PENSIO
5 128
MAS BAN JAP 400045887 11-3
757 836
MELCHIOR EURO OPP
12 058
MERCER QIF CCF
6 992
MERCER QIF FUND PLC
608
NATE
8 239
NFS LIMITED
313
Nicholas Hilliard
13 136
Nordic Small Cap
20 000
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR
1 920 748
PREMIER MITON EUR OPPORTUNITIES
783
PUBL EMPL RET ASS OF NEW MEXICO
11 622
QUONIAFUNDSELSICAVEUROPEANEQ
2 007
QUONIAM FU SEL SICAV EUR EQ MINR
2 641
QUONIAM FU SELE SICAV GLO RISK PRE
1 840
QUONIAM FUNDS SEL SICAV GL EQUIT
241 883
REDWHEEL EUROPEAN FOCUS MASTER INC
8 476
ROB AND MELANI WALTON FOUNDATION
257
Sanjay Patel
928
SCOTIA INT EQ INDEX TRACKER ETF
152
SCOTIA INTERNATIONAL EQ IND FU
1 629
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF
10 019
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
14 584
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LI
8 952
STAMPS FAMILY CHARITABLE FOUNDT
22 055
STATE OF WISCONSIN INVEST BOARD
4 207
STATE STREET GLOBAL ADV LUX SICAV
386
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRU
175 242
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST
53 496
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST
14 931
STATE STREET GLOBAL ALL CAP
40 812
STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP
4 250
SYMMETRY US EQUITY FUND
4 173
TD INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF
291
Teresa M Montante Revocable Trust
400
THE BANK OF NOVA SCOTIA
2 300
THE BANK OF NOVA SCOTIA
25 396
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C
49 965
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C
13 800
THE STATE OF CONNECTICUT ACT
304
THOMAS E QUINN
7 964
TIAA-CREF INTERNATIONAL SMALL-CAP
9 800
ULLICO DIVERSIFIED INTER EQ FU LP
10 200
ULLICO INTERNA SMALL CAP FUND LP
10
VANGUARD MARKETING CORPORATION
1 811
VERMONT PENSION INVESTMENT COM
50 903
Villiers Actions Europe Syst Robec
2 500
VILLIERS ALTO
27 907 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS
10 000 WAVERTON INVEST MANAGEMENT LTD 472 WHEELS COMMON INVESTMENT FUND 366 Zachary Phillips
312 LINDA M TREFFINGER
33 000 VERDIPAPIRFONDET SR-BANK NORGE
1 620 LARSEN, ROAR BERGQVIST
736 007 DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST
549 793 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE
26 000 VPF FIRST OPPORTUNITIES
1 500 ANDERSEN, HARRY
1 431 HEISHOLT, ANITA MOEN
1 410 LARSEN, YNGVE RYGH
23 566 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL S
12 084 907 FOLKETRYGDFONDET
512 968 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS
197 801 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS
485 944 VPF NORGE SELEKTIV
1 002 BLANDHOEL, MARTIN
15 100 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL S
1 000 Blomberg, Egil
370 844 VPF DNB AM NORSKE AKSJER
850 HEDBERG, ERIK
793 MACQUARRIE, ALASTAIR
768 SPINELLA, MATTEO
340 874 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSI
9 900 KILLIE, TOR
617 FISKERGÅRD, HANNE LENE MIKALSEN
605 MOE, TRUDE
9 062 BLOKKUM, HANS PETTER
270 204 Danske Invest Norge Vekst
514 NORDTØMME, INGE
279 997 EQUINOR PENSJON
507 BRÅTEN, JO ARNE
238 242 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEK
7 200 WESTRUM, THORBJØRN
239 675 VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NO
460 KIELLAND, PREBEN CHRISTOPHER
436 LAMØY, JAN TORE
400 FRØNSDAL, JOHAN FREDRIK
192 034 VERDIPAPIRFONDET SR-BANK UTBYTTE
149 799 DANSKE INVEST NORGE II
5 784 VERDIPAPIRFONDET SR-BANK 20
305 HESSE, CHRISTIAN OTTO
5 573 HUANG, ZHIYONG
297 VADSET, ØYSTEIN FURNES
160 056 VERDIPAPIRFONDET SR-BANK VERDEN
5 100 GUNDERSEN, TORE
249 JEBSEN, VINCENT JACOB
149 778 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE
140 137 VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE
4 986 FELLESFORBUNDET BEDRIFTSKLUBBEN KD
144 937 NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
4 574 GREGER, STEIN
178 AASS, EGIL
172 KARLSEN, HANS-KRISTIAN
165 JAKOBSEN, ALF ERIK
127 024 VERDIPAPIRFONDET DNB NORDEN
286 NEDREGÅRD, JOHN LIDVARD
30 596 734
Disclaimer
Kongsberg Gruppen ASA published this content on 02 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 June 2022 08:41:04 UTC.
© Publicnow 2022
All news about KONGSBERG GRUPPEN ASA
Sales 2022
30 572 M
3 230 M
3 230 M
Net income 2022
2 357 M
249 M
249 M
Net cash 2022
3 459 M
365 M
365 M
P/E ratio 2022
25,2x
Yield 2022
4,02%
Capitalization
59 132 M
6 248 M
6 248 M
EV / Sales 2022
1,82x
EV / Sales 2023
1,62x
Nbr of Employees
11 285
Free-Float
46,3%
Chart KONGSBERG GRUPPEN ASA
Duration :
Auto.
2 months
3 months
6 months
9 months
1 year
2 years
5 years
10 years
Max.
Period :
Day
Week
Technical analysis trends KONGSBERG GRUPPEN ASA
Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Neutral Bullish
Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts.
Mean consensus
OUTPERFORM
Number of Analysts
3
Last Close Price
333,60 NOK
Average target price
340,25 NOK
Spread / Average Target
1,99%
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