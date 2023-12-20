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Annual Sustainability Report

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Nawaf Al-AhmadAl-JaberAl-Sabah

Mishal Al-AhmadAl-JaberAl-Sabah

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KIB Highlights for the Year 2022

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Chairman's Message

Mohammed Jarrah Al-Sabah

Chairman

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Vice Chairman

& CEO's Message

Raed Bukhamseen

Vice Chairman & CEO

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1. About KIB

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Corporate Vision, Mission and Values

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Selected Financial

Credentials

The Annual General Assembly Meeting of KIB's shareholders approved the distribution of dividends for the year end 31 December 2022:

Cash dividends 4 Fils

Bonus Shares 4%

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Aligning ESG Impact with Sustainable Development Goals (SDGs)

As a member of the United Nations Global Compact (UNGC), KIB's 2022 ESG journey was focused on continuing to responsibly build its environmental, social, and governance foundation across the sustainability dimensions: environment, community, marketplace, and workplace. This year, the ESG Summary Report 2022, illustrates the Bank's performance and efforts towards a conscious sustainable future for KIB and its community,

6

Clean Water

Peace, Justice

and Sanitation

16 Institutions& Strong

13

Climate

Responsible

Action

12 &ConsumptionProduction

7

Affordable &

GHG

Products &

9

Industry

Clean Energy

Emissions

Services

&InnovationInfrastructure

and highlights KIB's commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs).

The SDGs alignment and mapping demonstrates the interconnected nature between the sustainability dimensions and the Bank's ESG performance categories with the SDGs.

3 Good Health & Well-Being

Waste

Environment

Marketplace

Responsible

Management

Investment

Corporate

Community

Workplace

Training &

Social

Development

Responsibility

8 Decent Work &

Economic Growth

Diversity &

Health &

Inclusion

Safety

Quality

Reduced

4 Education

10 Inequalities

Kuwait International Bank | ESG Summary Report | 09

Attachments

Disclaimer

Kuwait International Bank KSC published this content on 20 December 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 December 2023 10:16:37 UTC.