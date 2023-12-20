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Annual Sustainability Report
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Nawaf Al-AhmadAl-JaberAl-Sabah
Mishal Al-AhmadAl-JaberAl-Sabah
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KIB Highlights for the Year 2022
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Chairman's Message
Mohammed Jarrah Al-Sabah
Chairman
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Vice Chairman
& CEO's Message
Raed Bukhamseen
Vice Chairman & CEO
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1. About KIB
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Corporate Vision, Mission and Values
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Selected Financial
Credentials
The Annual General Assembly Meeting of KIB's shareholders approved the distribution of dividends for the year end 31 December 2022:
Cash dividends 4 Fils
Bonus Shares 4%
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to shareholders
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25%
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Aligning ESG Impact with Sustainable Development Goals (SDGs)
As a member of the United Nations Global Compact (UNGC), KIB's 2022 ESG journey was focused on continuing to responsibly build its environmental, social, and governance foundation across the sustainability dimensions: environment, community, marketplace, and workplace. This year, the ESG Summary Report 2022, illustrates the Bank's performance and efforts towards a conscious sustainable future for KIB and its community,
6
Clean Water
Peace, Justice
and Sanitation
16 Institutions& Strong
13
Climate
Responsible
Action
12 &ConsumptionProduction
7
Affordable &
GHG
Products &
9
Industry
Clean Energy
Emissions
Services
&InnovationInfrastructure
and highlights KIB's commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs).
The SDGs alignment and mapping demonstrates the interconnected nature between the sustainability dimensions and the Bank's ESG performance categories with the SDGs.
3 Good Health & Well-Being
Waste
Environment
Marketplace
Responsible
Management
Investment
Corporate
Community
Workplace
Training &
Social
Development
Responsibility
8 Decent Work &
Economic Growth
Diversity &
Health &
Inclusion
Safety
Quality
Reduced
4 Education
10 Inequalities
Kuwait International Bank | ESG Summary Report | 09
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Kuwait International Bank KSC published this content on 20 December 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 December 2023 10:16:37 UTC.