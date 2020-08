Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari : Maddi Duran Varlık Satımı 0 08/18/2020 | 01:31pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields 1- Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) kapsamında değerlendirme yapılmış; Önemlilik ölçütü MADDE 6 - (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen önemli nitelikteki işlemler için önemlilik ölçütü olan %50'den fazla olması durumu, yönetim kurulu karar tarihi itibarıyla incelenmiş; a) Ortaklığın kamuya açıklanmış son finansal tablolarına göre işleme konu mal varlığının kayıtlı değerinin varlık (aktif) toplamına oranının veya, 6.572.674 /189.215.776 = %3,47 ile kriterin altında kaldığı b) İşlem tutarının, son altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının veya, 18.000.000 / 104.073.176 = %17,30ile kriterin altında kaldığı c) Ortaklığın kamuya açıklanmış son yıllık finansal tablolarına göre önemli nitelikteki işleme konu mal varlığından elde edilen gelirin, sürdürülen faaliyetler dönem net karı/zararına etki eden tüm gelir kalemlerinin toplamına oranının, İnceleme sonucu söz konusu mal varlığından herhangi bir gelir elde edilmediği ve dönem net karı/ zararına bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Attachments Original document

