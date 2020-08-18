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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari AS    KUYAS   TREKYAS00018

KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI AS

(KUYAS)
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01:31pKUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI : Maddi Duran Varlık Satımı
PU
SummaryNewsCompanyFinancials 
SummaryNewsPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari : Maddi Duran Varlık Satımı

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08/18/2020 | 01:31pm EDT

1- Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) kapsamında değerlendirme yapılmış; Önemlilik ölçütü MADDE 6 - (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen önemli nitelikteki işlemler için önemlilik ölçütü olan %50'den fazla olması durumu, yönetim kurulu karar tarihi itibarıyla incelenmiş;

a) Ortaklığın kamuya açıklanmış son finansal tablolarına göre işleme konu mal varlığının kayıtlı değerinin varlık (aktif) toplamına oranının veya,

6.572.674 /189.215.776 = %3,47 ile kriterin altında kaldığı

b) İşlem tutarının, son altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının veya,

18.000.000 / 104.073.176 = %17,30ile kriterin altında kaldığı

c) Ortaklığın kamuya açıklanmış son yıllık finansal tablolarına göre önemli nitelikteki işleme konu mal varlığından elde edilen gelirin, sürdürülen faaliyetler dönem net karı/zararına etki eden tüm gelir kalemlerinin toplamına oranının,

İnceleme sonucu söz konusu mal varlığından herhangi bir gelir elde edilmediği ve dönem net karı/ zararına bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir.

Disclaimer

KUYAS - Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari AS published this content on 18 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 August 2020 17:30:09 UTC
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01:31pKUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI : Maddi Duran Varlık Satımı
PU
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Financials
Sales 2019 17,2 M 2,34 M 2,34 M
Net income 2019 -24,7 M -3,35 M -3,35 M
Net Debt 2019 110 M 14,9 M 14,9 M
P/E ratio 2019 -3,64x
Yield 2019 -
Capitalization 127 M 17,2 M 17,3 M
EV / Sales 2018 4,27x
EV / Sales 2019 11,6x
Nbr of Employees -
Free-Float 85,5%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Salih Saginda General Manager
Sait Erdal Metiner Chairman
Sükrü Özleyen Manager-Financial & Administrative Affairs
Okan Cem Özel Chief Technology Officer
Resat Çaliskan Vice Chairman
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI AS17
HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED-19.48%3 307
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG-30.57%2 870
ENTRA ASA-12.55%2 606
HUFVUDSTADEN AB (PUBL)-38.63%2 586
JOY CITY PROPERTY LIMITED-32.56%1 065
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