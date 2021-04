EQS-Adhoc : Lalique Group publie ses résultats -2

2021 de renoncer au versement d'un dividende pour l'exercice 2020. Comme l'année précédente, les membres du conseil d'administration et de la direction ont déclaré qu'ils contribueraient pour l'année en cours aux mesures de protection des liquidités dans un environnement économique encore difficile, en renonçant totalement aux rémunérations variables et en acceptant des réductions partielles de rémunération de base. Tous les membres actuels du conseil d'administration et Silvio Denz, en sa qualité de président, se présentent pour un nouveau mandat d'un an. En raison de la pandémie, la prochaine assemblée générale se tiendra de nouveau à huis clos. Perspectives L'évolution de la pandémie due au coronavirus et son impact sur l'environnement économique et les activités de Lalique Group restent incertains, même si la progression des campagnes de vaccination devrait améliorer la situation au cours de l'année 2021. En outre, il est probable que la reprise économique évoluera différemment en termes de rythme et d'ampleur selon les régions, et Lalique Group en tiendra compte dans la priorisation des activités et des projets. Au premier trimestre 2021, malgré la pandémie qui perdure, Lalique Group a enregistré une évolution solide du chiffre d'affaires, en hausse par rapport à la même période de l'année précédente. Sauf événements imprévisibles ou nouvelles aggravations de la pandémie, Lalique Group table pour l'année 2021 sur un taux de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires par rapport à 2020, avec des produits d'exploitation 2021 qui devraient se stabiliser légèrement en dessous du niveau pré-pandémie de 2019. Lalique Group appliquera aussi durant l'année en cours une gestion des coûts rigoureuse, adaptée à l'évolution du chiffre d'affaires. Parallèlement, le groupe poursuit ses plans de lancements de produits et de réalisation de projets stratégiques. Ainsi, le premier parfum sous licence exclusive Brioni a été lancé avec succès en mars 2021. La réouverture de la distillerie The Glenturret au public, ainsi que son centre d'accueil touristique, son café et sa boutique dans le style et l'esprit Lalique, est prévue pour fin avril 2021, tandis que le nouveau restaurant gastronomique Lalique dirigé par le chef étoilé Mark Donald ouvrira fin juin 2021. En outre, les activités en ligne et la distribution via des détaillants en ligne continueront d'être développés dans tous les segments. Lalique Group poursuivra la mise en ouvre systématique de sa stratégie de diversification, avec laquelle il s'adresse à une large clientèle dans le secteur des produits de luxe. Du point de vue d'aujourd'hui, le groupe prévoit que la situation liée à la Covid-19 entraînera un retard d'environ deux à trois ans dans la réalisation de ses objectifs de rentabilité à moyen terme. Roger von der Weid, CEO de Lalique Group : « En 2020, les mesures de confinement imposées à l'échelle mondiale pour lutter contre la pandémie due au coronavirus ont fortement affecté nos activités mondiales et en particulier nos boutiques. Grâce à nos efforts à tous les niveaux, l'impact a été moins grave que selon nos craintes initiales. L'année en cours a également débuté avec des restrictions sanitaires et devrait rester imprévisible, bien que nous constations actuellement une amélioration des tendances des ventes. Nous continuerons d'être très disciplinés sur le plan des coûts tout en poursuivant le développement ciblé de nos marques afin de tirer le meilleur parti de la diversité de nos activités. » Documents relatifs aux résultats annuels 2020 Les documents suivants sont disponibles sur le site Internet de Lalique Group : Communiqué de presse www.lalique-group.com/media Présentation des résultats www.lalique-group.com/financial?section=presentations Rapport d'activité www.lalique-group.com/financial?section=reporting Conférence téléphonique pour les investisseurs, les analystes et les médias Date : mercredi 21 avril 2021 Heure : 10 h 00 HEEC Référents : Roger von der Weid, CEO; Alexis Rubinstein, CFO Numéro d'accès par téléphone : Suisse +41 (0) 58 310 50 00 France +33 (0) 1 7091 87 06 UK +44 (0) 207 107 06 13 USA +1 (1) 631 570 56 13 Contact médias Lalique Group SA Esther Fuchs Senior Communication et PR Manager Grubenstrasse 18 CH-8045 Zurich Téléphone : +41 43 499 45 58 E-mail : esther.fuchs@lalique-group.com Lalique Group Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines d'activité s'étendent aux parfums, aux cosmétiques, à la cristallerie, aux bijoux, au mobilier exclusif et aux accessoires d'intérieur, ainsi qu'à l'art, à la gastronomie, à l'hôtellerie et au whisky. Fondée en 2000, l'entreprise, dont le siège est situé à Zurich, emploie environ 680 collaborateurs. La Maison Lalique, qui a donné son nom au Groupe, fut créée en 1888 à Paris par René Lalique, artiste, maître verrier et créateur de bijoux. Les actions nominatives du Groupe (LLQ) sont cotées sur SIX. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.lalique-group.com. Évolution des chiffres-clés de Lalique Group en millions EUR 2020 2019 Chiffre d'affaires 110,7 143,5 Résultat brut 59,1 81,8 Charges de personnel -28,7 -35,5 Autres charges d'exploitation^1 -22,9 -30,0 EBITDA 7,6 16,2 Amortissements et dépréciations^2 -20,2 -14,8 EBIT -12,6 1,4 Marge EBIT -11,3% 1,0% Résultat financier -2,5 -1,9 Résultat net consolidé -15,0 1,1

1) Inclut une provision pour une procédure judiciaire d'un montant de EUR 2,4 millions

2) Inclut une dépréciation sans incidence sur les liquidités de la valeur de la marque Lalique d'un montant de EUR 4,3 millions.

en EUR

Résultat par action -1,76 0,52

en millions EUR

31.12.2020 31.12.2019 Total des fonds propres 156,6 171,9 (avant parts minoritaires) Ratio de fonds propres 46,2 50,1

