EQS-Adhoc : Lalique Group publie ses résultats annuels 2020 04/21/2021 | 01:05am EDT Send by mail :

Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields EQS Group-Ad-hoc: Lalique Group SA / Mot-clé(s) : Résultat annuel Lalique Group publie ses résultats annuels 2020 2021-04-21 / 07:01 CET/CEST Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMMUNIQUÉ DE PRESSE Lalique Group publie ses résultats annuels 2020 Zurich, 21 avril 2021 - Lalique Group SA (SIX : LLQ), groupe spécialisé dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe, a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 110,7 millions en 2020. La baisse par rapport à la période précédente a pu être ramenée à 23% (S1 2020 : -30%) et reflète l'impact négatif de la pandémie liée au coronavirus sur l'activité et en particulier sur le commerce de détail. L'EBIT s'est élevé à EUR -12,6 millions sur l'exercice 2020 et, outre la dépréciation de la valeur de la marque Lalique de EUR 4,3 millions sans impact sur la trésorerie enregistrée au premier semestre 2020, inclut également une provision de EUR 2,4 millions liée à une procédure judiciaire en cours en France depuis plusieurs années. Pour 2021, hormis des événements imprévisibles ou de nouvelles aggravations de la pandémie, le groupe s'attend à une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires. Une conférence téléphonique destinée aux investisseurs, aux analystes et aux médias aura lieu aujourd'hui à 10h00 HEEC. En 2020, les activités de Lalique Group ont été fortement impactées par la pandémie de Covid-19 dans tous les segments et marchés principaux. Après les premiers confinements imposés à l'échelle mondiale au printemps 2020, les ventes se sont améliorées temporairement, mais ont de nouveau été affectées par de nouveaux confinements vers la fin de l'année. Ainsi, après une baisse de 30% de son chiffre d'affaires au premier semestre, Lalique Group a clôturé l'ensemble de l'année 2020 avec un chiffre d'affaires de EUR 110,7 millions, en baisse de 23%. En monnaies locales, cette baisse du chiffre d'affaires était de 24%. Les mesures de protection visant à endiguer la pandémie et la fermeture temporaire des points de vente dans la plupart des marchés internationaux qui en a découlé ont eu, au fil de l'année, un impact prononcé sur la vente au détail, le commerce de gros ayant été moins touché. Les hôtels-restaurants du groupe ont dû rester fermés pendant plus de quatre mois au total. Lalique Group a enregistré une augmentation de ses activités en ligne; dans l'activité parfums, le pourcentage des ventes en ligne a doublé, représentant ainsi environ 8% du chiffre d'affaires total, tandis que dans le secteur du cristal, il a augmenté pour atteindre 8% des ventes au détail. Du côté des coûts, Lalique Group a immédiatement pris un certain nombre de mesures dès le début de la pandémie afin de maintenir le capital et les liquidités de l'entreprise et de réaliser des économies. En outre, le groupe a eu recours au chômage partiel et à des mesures d'accompagnement similaires pour la majorité de ses collaborateurs du siège à Zurich, de tous ses sites en France et de son réseau de distribution international. Cela a permis de compenser en partie la baisse des ventes. Les dépenses de personnel ont diminué de 19% pour s'établir à EUR 28,7 millions en 2020. Les autres charges d'exploitation ont diminué de 24% par rapport à l'exercice précédent et se sont élevées à EUR 22,9 millions. Ce chiffre inclut une provision de EUR 2,4 millions liée à une procédure judiciaire en cours en France depuis plusieurs années, la Cour de cassation de Paris ayant cassé une décision de la Cour d'appel de 2018 et renvoyé l'affaire pour la faire rejuger. En revanche, les autres charges d'exploitation pour la période 2019 comprenaient des coûts exceptionnels d'un montant de EUR 1,2 million liés à l'acquisition de la participation de 50% dans la distillerie de whisky écossaise The Glenturret. Les amortissements et réajustements de valeur ont augmenté de 36% par rapport à 2019 pour s'établir à EUR 20,2 millions, lesquels incluent la dépréciation sans incidence sur la trésorerie de EUR 4,3 millions avant impôts enregistrée au premier semestre 2020 sur la valeur de la marque Lalique. Le résultat d'exploitation (EBIT) s'est élevé à EUR -12,6 millions en 2020, contre EUR 1,4 millions pour l'exercice précédent. Hors provision relative à la procédure judiciaire et la dépréciation sur la valeur de la marque Lalique, l'EBIT se serait élevé à EUR -5,9 millions en 2020. Le résultat de l'exercice précédent hors coûts exceptionnels liés à l'acquisition de 50% de The Glenturret se serait quant à lui élevé à EUR 2,6 millions. Le résultat net consolidé s'est élevé à EUR -15,0 millions, contre EUR 1,1 million l'année précédente, le résultat net consolidé de l'exercice précédent ayant bénéficié d'un effet positif de EUR 2,9 millions en raison de la réforme de l'imposition des entreprises en Suisse. La situation de Lalique Group en termes de liquidités et de capital demeure solide avec un ratio de fonds propres de 46,2% à fin 2020, contre 50,1% à fin 2019. Résultats des segments et modification de l'organisation des segments Lalique Group a modifié comme suit l'organisation des segments pour son rapport de gestion : la marque Glenturret, qui apparaissait jusqu'à présent sous «Autres marques», est désormais gérée dans un segment à part. La marque Parfums Grès est désormais gérée dans le segment «Autres marques». Le segment Lalique a enregistré un chiffre d'affaires de EUR 65,9 millions en 2020, en baisse de 19% par rapport à l'exercice précédent. L'activité parfums a diminué de 25% et l'activité cristal de 15%; les deux activités principales du segment ont donc réussi à bien pallier la baisse des ventes au premier semestre, qui était de respectivement 51% et 21%. Les pertes dans les boutiques ont pu être en partie compensées par une augmentation des ventes via les sites de ventes en ligne Lalique ainsi qu'à travers les cybermarchands. Les coûts du segment avant dépréciation de la marque et provision pour la procédure judiciaire ont reculé de 19%. L'EBIT s'est élevé à EUR -6,6 millions avant les deux facteurs exceptionnels respectivement à EUR -13,3 millions en les incluant (exercice précédent : EUR -6,9 millions). En 2020, le chiffre d'affaires d'Ultrasun s'est élevé à EUR 14,8 millions, soit une baisse de 32% par rapport à l'exercice précédent. L'activité a été fortement impactée tout au long de l'année par la situation liée à la Covid-19. Outre les mesures générales de confinement qui ont concerné le commerce, cette chute des ventes s'explique également par le fait que les achats de produits de protection solaire sur les principaux marchés d'Ultrasun ont nettement reculé sur l'ensemble de l'année en raison des restrictions liées aux voyages de tourisme. Les coûts ont pu être réduits de 15%. La rentabilité au niveau de l'EBIT s'est élevée à EUR 0,9 million (exercice précédent : EUR 4,1 millions). Dans le segment Jaguar Fragrances, le chiffre d'affaires a baissé de 32% au cours de l'exercice pour s'établir à EUR 15,9 millions; cependant, avec un EBIT de EUR 2,0 millions (marge EBIT de 13%), la marque de parfum réalisant le chiffre d'affaires le plus élevé dans le portefeuille de Lalique Group est restée très rentable (exercice précédent : EUR 3,6 millions). Le segment The Glenturret a enregistré un chiffre d'affaires de EUR 1,3 million, en baisse de 30% en raison de la pandémie, et un EBIT de EUR -2,5 millions (exercice précédent : EUR -1,8 millions), le lancement de la nouvelle gamme de whiskies n'ayant pu avoir lieu qu'à l'automne 2020 et le centre d'accueil touristique ayant dû fermer en mars 2020 pour tout le reste de l'année en raison du confinement. Parmi les autres marques, Bentley Fragrances a enregistré une baisse de chiffre d'affaires de 5% et Parfums Samouraï un recul de 21%. Le chiffre d'affaires de Parfums Grès a quant à lui baissé de 23%. Lalique Beauty Services, le site de production et logistique de parfums du groupe, a enregistré une baisse de 14% de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice écoulé, la baisse d'activité dans le secteur des parfums ayant pu être partiellement compensée par la production et la vente de solutions hydroalcooliques à des clients tiers. Dividendes et assemblée générale Compte tenu de la situation Covid-19, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale du 28 mai (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires April 21, 2021 01:04 ET (05:04 GMT) All news about LALIQUE GROUP SA 01:05a EQS-ADHOC : Lalique Group publie ses résultats -2- DJ 01:05a EQS-ADHOC : Lalique Group publie ses résultats annuels 2020 DJ 01:05a EQS-ADHOC : Lalique Group announces 2020 annual -2- DJ 01:05a LALIQUE : announces 2020 annual results EQ 2020 LALIQUE : announces 2020 half-year results EQ 2020 LALIQUE : Ordinary General Meeting of Lalique Group SA EQ 2020 CORRIGENDUM : Lalique Group announces 2019 annual results EQ 2020 LALIQUE : announces 2019 annual results EQ 2020 LALIQUE GROUP : Publication of 2019 annual results on 16 April 2020 EQ 2020 LALIQUE : announces preliminary key figures for the financial year 2019 EQ