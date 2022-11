Financials EUR USD Sales 2022 7 786 M 7 847 M 7 847 M Net income 2022 280 M 282 M 282 M Net Debt 2022 3 533 M 3 561 M 3 561 M P/E ratio 2022 11,3x Yield 2022 3,03% Capitalization 3 200 M 3 225 M 3 225 M EV / Sales 2022 0,86x EV / Sales 2023 0,74x Nbr of Employees 12 950 Free-Float 95,0% Chart LANXESS AG Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends LANXESS AG Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Neutral Bearish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 21 Last Close Price 37,10 € Average target price 50,55 € Spread / Average Target 36,2% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Matthias Zachert Chairman-Management Board Michael Pontzen Chief Financial Officer Matthias L. Wolfgruber Chairman-Supervisory Board Theo H. Walthie Member-Supervisory Board Hans-Dieter Gerriets Member-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) LANXESS AG -31.93% 3 225