LATAM Airlines S A : Fleet Cash Cost Presentation

Santiago, September 16, 2022

Due Diligence Q&A

English:

JP Morgan acting on behalf of its financing syndicate has requested the following information from LATAM Airlines Group S.A.:

"After receiving multiple requests from investors on LATAM's cash fleet costs, we are requesting that LATAM make disclosure on this matter to help the market with the free cash flow calculation."

As a response, LATAM Airlines Groups S.A., has provided the following information:

"The fleet cash costs in 2023 is between approximately $700 to $800 million."

Español:

En calidad de su representación del sindicato de financistas, JP Morgan le solicitó a LATAM Airlines Group S.A. la siguiente información:

"Después de recibir muchos pedidos de parte de inversionistas sobre los costos de caja de la flotade LATAM, le solicitamos que LATAM hace público alguna información sobre el tema para poder ayudar al mercado con el cálculo del flujo de caja libre (free cash flow).

En respuesta, LATAM Airlines Group S.A. entregó la siguiente información:

"El costo de flota en términos de salida de caja en 2023 es entre aproximadamente US$700 y US$800 millones."