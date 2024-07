開店 Opening (店/Store) 2 3 閉店 Closure (店/Store) 2 6 純増減 - - 3 - Net Increase (Decrease) (店/Store) 総店舗数 Total number of stores 597 598 グループ計 Total 開店 Opening (店/Store) 61 55 閉店 Closure (店/Store) 81 90 純増減 - 20 - 35 - Net Increase (Decrease) (店/Store) 総店舗数 Total number of stores 14,611 14,608

(注)

*1 当社グループの運営するコンビニエンスストアの店舗数であり、 (株)ローソン高知、 (株)ローソン南九州、 (株)ローソン沖縄の運営する店舗数を含み ます。

*2 立地の移転を行う為に閉鎖した店舗数です。

Notes:

*1 The number of stores is a total number of stores operated by the Lawson group including the number of stores operated by Lawson Kochi, Inc., Lawson Minamikyushu, Inc. and Lawson Okinawa, Inc.

*2 It states number of stores closed for relocation purpose.