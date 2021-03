EQS-Adhoc : Leclanché SA: Nexcharge s'apprête à illuminer Delhi avec le premier système de stockage d'énergie communautaire (CESS)

EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Coopération Leclanché SA: Nexcharge s'apprête à illuminer Delhi avec le premier système de stockage d'énergie communautaire (CESS) 2021-03-27 / 21:47 CET/CEST Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nexcharge s'apprête à illuminer Delhi avec le premier système de stockage d'énergie communautaire (CESS) - Nexcharge, une marque d'Exide Leclanche Energy Pvt. Ltd., est une coentreprise exclusive en Inde entre Exide Industries Limited et Leclanché, Suisse - Le système de 0,52 MWh connecté au réseau, mis en place en collaboration avec Tata Power DDL, ouvrira la voie à une adoption plus large de la technologie de stockage d'énergie du réseau Indien DELHI, Inde, YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 27 mars 2021: Nexcharge, en collaboration avec Tata Power Delhi Distribution Ltd (TPDDL), a inauguré aujourd'hui le premier système de stockage d'énergie communautaire à base de batteries Li-ion connecté au réseau à Rani Bagh, Delhi. Le système de stockage d'énergie par batterie de 0,52 MWh installé dans la sous-station de TPDDL à Rani Bagh permettra de réduire les pics de consommation, de compenser les variations et de régler les écarts en fonction de la réponse de fréquence au niveau de la sous-station, tout en fournissant une alimentation de secours à certains consommateurs prioritaires en cas de panne du réseau. Nexcharge, une marque d'Exide Leclanche Energy Pvt. Ltd., est une coentreprise exclusive en Inde entre Exide Industries Limited, le plus grand fabricant de batteries du pays et Leclanché SA, et le groupe suisse de cellules lithium-ion, a exécuté le projet en faisant appel à une équipe pluri disciplinaire. Le système de 0,52 MWh connecté au réseau, détenu par Exide Industries et Leclanché SA, ouvrira la voie à une adoption plus large de la technologie de stockage d'énergie du réseau en Indien. A propos de cette initiative, Stefan Louis, Directeur Général et Directeur de la technologie de Nexcharge, a déclaré : « Le stockage d'énergie par batterie (BESS) offre la souplesse nécessaire afin de mieux intégrer les ressources intermittentes d'énergie solaire et éolienne dans le réseau électrique indien et garantir une alimentation de haute qualité aux consommateurs. Un système de stockage d'énergie communautaire comme celui-ci permettra aux consommateurs de bénéficier de meilleurs niveaux de stabilité, de fiabilité, de qualité et de contrôle. Tant les clients que les distributeurs bénéficieront de ce service. Nous sommes très heureux de nous associer à Tata Power DDL pour mettre en place ce nouveau système de 0,52 MWh connecté au réseau, qui ouvrira la voie à une adoption plus large de la technologie de stockage d'énergie en Inde. C'est un pas de plus à l'accès de tous les Indiens aux sources d'énergie intelligentes ». L'installation de stockage a été inaugurée par Shri Satyendar Kumar Jain, ministre de l'Électricité, du développement des infrastructures, de la santé et de l'eau, des industries et des élections de Gurudwara, du gouvernement du NCT de Delhi, en présence de Stefan Louis, Directeur Général et Directeur de la technologie de Nexcharge, Ganesh Srinivasan, Directeur Général de Tata Power Delhi Distribution Limited. Commentant le lancement, M. Ganesh Srinivasan, directeur général de Tata Power Delhi Distribution Limited, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer à Nexcharge pour mettre en place les premiers systèmes de stockage d'énergie communautaires (CESS) connectés au réseau au niveau communautaire. Cela renforcera notre réseau et assurera une alimentation électrique fiable et de qualité à nos consommateurs à tout moment. Au lieu de construire d'énormes infrastructures de transformateurs et d'équipements électriques, les CESS peuvent être utilisés pour répondre aux pics de demande tout en stockant le surplus d'énergie. Je pense qu'une adoption plus large de ces CESS aidera à équilibrer la courbe de charge des entreprises de distribution et les rendra prêtes pour le futur. » À propos de la coentreprise multi-MNC à l'origine de la création de Nexcharge, Gautam Chatterjee, Directeur Général d'Exide Industries Limited, a déclaré : « Nous nous efforçons depuis longtemps de développer des technologies alternatives de pointe telles que les batteries lithium-ion et les solutions de stockage d'énergie qui sont une étape importante dans la lutte contre l'impact du changement climatique sur l'environnement. Leclanché SA s'est avéré être un partenaire approprié en apportant une technologie de pointe, des modules et des systèmes de gestion de batteries, ainsi qu'un accès immédiat à ses ressources d'ingénierie pour construire des produits et des solutions prêts à être commercialisés ». Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché SA, a ajouté : « C'est un immense honneur que Leclanché ait été choisi par Exide Industries, le plus grand fabricant de batteries en Inde, pour l'accompagner dans son objectif d'aider l'Inde à atteindre ses objectifs d'émissions zéro et à réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles. Nous sommes impatients de livrer ce que Leclanché SA a de mieux à offrir : des cellules utilisant une technologie de pointe, une propriété intellectuelle et un savoir-faire qui associent une ingénierie allemande de haute qualité et une précision suisse à une profonde expérience dans la conception et la mise en ouvre de solutions de stockage par batterie ». Les systèmes de stockage par batterie apparaissent comme une solution potentielle pour l'intégration des énergies renouvelables solaires et éoliennes dans les systèmes électriques du monde entier. À la lumière de la crise actuelle du changement climatique, les sources d'énergie renouvelables et durables sont une nécessité à l'heure actuelle, en particulier lorsque l'engagement de l'Inde à cette contribution a été fixé à 175 GW d'ici 2022. A propos de Nexcharge Nexcharge, une marque d'Exide Leclanche Energy Pvt. Ltd, a commencé ses activités en 2018, en tant que coentreprise entre le plus grand fabricant indien de batteries de stockage plomb-acide, Exide Industries Limited, et l'un des principaux fabricants de batteries Lithium-ion (Li-on) basé en Suisse, Leclanché SA (Leclanché). Nexcharge souhaite accélérer la transformation du monde vers des solutions énergétiques durables et a pour objectif de devenir le premier fournisseur de solutions E-transport qui permettront l'électrification des transports grâce à des solutions de stockage d'énergie efficaces et fiables. Nexcharge a également pour objectif de répondre aux différents segments des marchés de l'industrie et des services publics avec des produits de pointe et des solutions de bout en bout disponibles grâce à des batteries Li-ion de différentes compositions chimiques : NMC, LFP, LTO, etc. Afin de remplir sa mission, Nexcharge a construit la plus grande usine en Inde équipée de lignes d'assemblage entièrement automatisées de packs de batteries Li-ion, de modules (Pouch/ Prismatic/ Cylindrical) et de laboratoires de test de cellules à Prantij, Sabarkantha, Gujarat. Nexcharge s'appuie également sur un centre de R&D de pointe à Bangalore. Une équipe d'ingénieurs bien équipée travaille à la conception de packs de batteries en fonction des exigences des clients et propose des produits de haute qualité à des prix compétitifs. A propos de Tata Power Delhi Distribution Ltd (TPDDL) Tata Power Delhi Distribution est une société de distribution d'énergie de premier plan qui distribue de l'électricité à une population de plus de sept millions de personnes dans le nord de Delhi. La société a transformé la scène de la distribution d'électricité dans la capitale avec une réduction record des pertes AT&C et l'adoption de technologies avancées dans tous les domaines. Il s'agit d'un partenariat public-privé, d'une coentreprise entre Tata Power, la plus grande compagnie d'électricité intégrée en Inde, et le gouvernement du territoire de la capitale nationale de Delhi. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.tatapower-ddl.com A propos d'Exide Industries Limited Exide Industries Limited, une société constituée en vertu des lois de l'Inde et dont le siège social est situé à Exide House, 59E, Chowringhee Road, Kolkata-700020. Exide fabrique et vend des batteries d'accumulateurs au plomb et des onduleurs domestiques et possède l'expérience requise dans le domaine du stockage d'énergie. A propos de Leclanché Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage

