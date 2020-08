Leclanché SA / Mot-clé(s) : Autres

Leclanché SA : Romande Energie et le centre de compétences SCCER-FURIES installent avec Leclanché une batterie test de stockage de taille industrielle à Aigle.



24.08.2020 / 18:00 CET/CEST

Communiqué de presse

Morges, le 24 août 2020

Fruit d'un partenariat entre plusieurs acteurs-clés de la transition énergétique, un projet de stockage d'énergie à échelle industrielle est actuellement en test à Aigle. Le projet répond au double objectif d'intégrer dans le réseau électrique les sources d'énergies renouvelables et les besoins de la mobilité électrique.

Intégrer les énergies renouvelables dans le réseau électrique

Réalisée dans le cadre du projet de recherche « REel » (pour Réseau En Equilibre Local), cette installation vise à valider que l'intégration massive des énergies décentralisées et intermittentes (solaire, éolien) dans le réseau électrique est bien réalisable. Les batteries de stockage représentant la réponse la plus accessible pour assurer l'équilibre du réseau, des tests à grande échelle doivent maintenant être réalisés.

Une batterie de taille industrielle, signée Leclanché

Longue de 12 mètres, d'une capacité de 2.5 mégawattheures (MWh) et d'une puissance de 2 mégawatts (MW), cette batterie lithium-ion permettra d'optimiser l'utilisation locale de l'abondante production solaire de la région. L'expérience portera sur la gestion intelligente nécessaire au stockage de la production solaire tout au long de la journée. La production d'énergie solaire étant par définition variable, cette technologie de batterie permettra de reporter la consommation en soirée de l'excédent de production diurne.

Une batterie de réseau permet d'obtenir le même résultat que de demander à des centaines de ménages d'adapter leur comportement de consommation et ceci sans impact sur leur confort. De plus, le logiciel de pilotage des charges et décharges de la batterie de réseau optimise la durée de vie de la batterie et conduit à une utilisation plus efficiente et plus durable du système de stockage.

La mobilité électrique : un autre défi

Tenant compte du déploiement croissant de la mobilité électrique, le test sera développé en parallèle de la construction, par l'entreprise Suisse GOFAST, d'une station de recharge rapide pour véhicules électriques. Cette infrastructure, la plus ambitieuse de la région, offrira à terme 24 places de recharge rapide pour une puissance totale de 1,8 mégawatts (MW). Les bornes de recharge, compatibles avec toutes les marques de véhicules, permettrons aux utilisateurs d'engranger jusqu'à 200 km d'autonomie le temps d'une simple pause-café. GOFAST qui aménage et exploite le plus grand réseau de recharge rapide de Suisse accélère ainsi son déploiement en Romandie.

Ici aussi, la gestion intelligente de la batterie jouera un rôle essentiel de tampon entre le réseau local et les appels ponctuels de forte puissance engendrés par les recharges rapides des véhicules.

Des réponses pour les chercheurs

Le projet de démonstration REel doit apporter la validation des recherches entreprises, dans la perspective de la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050. L'amélioration du système de gestion et de surveillance du réseau électrique, l'ajout de fonctionnalités supplémentaires, la flexibilité globale du système électrique et l'interaction entre les différents niveaux de réseau et les installations de production figurent parmi les principaux points qui seront observés lors de ce test grandeur nature.

Il permettra, le cas échéant, de valider des solutions novatrices pour la surveillance et la gestion du futur réseau électrique intelligent à diverses échelles, de la ville intelligente à la maison particulière. Il servira aussi à la sensibilisation du grand public aux technologies de la transition énergétique.

Des partenaires engagés

Le projet bénéficie du soutien du programme pilote et démonstration de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), la Direction générale de l'environnement de l'Etat de Vaud (DGE) ainsi que de la commune d'Aigle, qui renforce ainsi son statut de « Cité de l'énergie ».

Fruit d'une collaboration entre Romande Energie et le centre de compétences de recherche énergétique SCCER-FURIES (« Future Swiss Electrical Infrastructure ») soutenu par Innosuisse et dirigé par le professeur Mario Paolone de l'EPFL, le projet REel a débuté en 2017 et se poursuivra jusqu'en 2022 sur plusieurs sites de la zone de Romande Energie. La synergie apportée par le projet de GOFAST permettra de maintenir les activités de recherche des partenaires sur ce site pilote.

Visuels disponibles sur : https://cloud.romande-energie.ch/index.php/s/uzKJSbH8qyxKKij

Note à la rédaction

Contact Romande Energie Michèle CASSANI

Responsable de la Communication

T : +41 21 802 95 67

michele.cassani@romande-energie.ch

Contact Leclanché Annick BIDIVILLE

Marketing & Communication Manager

T : +41 24 424 65 53

annick.bidiville@leclanche.com

Contact SCCER-FURIES (EPFL) Georgios SARANTAKOS

Managing Director

T : +41 78 853 60 18

georgios.sarantakos@epfl.ch

Contact GOttardo FASTcharge SA (GOFAST) Toma KNEZOVIC

Business Development Manager - Romandie

T : +41 76 516 86 64

t.knezovic@gofast.swiss

Contact Office Fédéral de l'Energie (OFEN) Michael MOSER

Adjoint scientifique

T : +41 58 465 36 23

michael.moser@bfe.admin.ch