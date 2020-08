MarketScreener Homepage > Equities > Oslo Bors > Lerøy Seafood Group LSG NO0003096208 LERØY SEAFOOD GROUP (LSG) Add to my list Report Report Real-time Estimate CHI-X - 08/20 05:57:47 am 55.49 NOK -2.96% 05:32a LERØY SEAFOOD : Q2 2020 Presentation PU 05:32a LERØY SEAFOOD : Q2 2020 Report PU 12:31a LERØY SEAFOOD GROUP ASA : Q2 2020 Results AQ Summary Quotes Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions Summary News Press Releases Official Publications Sector news Lerøy Seafood : Q2 2020 Report 0 08/20/2020 | 05:32am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields DELÅRSRAPPORT 2. kvartal QUARTERLY REPORT 2nd quarter 2020 REDFISH WHITEFISH INTEGRATED VALUE CHAIN We care! Nøkkeltall andre kvartal 2020 Omsetning MNOK 4.712 (Q2 2019: 5.340)

Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler MNOK 322 (Q2 2019: 774)

Slaktevolum 38,9 tusen tonn sløyd vekt laks og ørret (Q2 2019: 37,0)

EBIT/kg «all incl.» ekskludert hvitfisk NOK 7,8 (Q2 2019: NOK 19,0)

Fisket 19,7 tusen tonn hvitfisk (Q2 2019: 15,9)

Bransjens spotpris for hel superior laks falt med 7 % sammenlignet med Q2 2019

Resultat før skatt og før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler MNOK 303 (Q2 2019: 776)

Netto rentebærende gjeld MNOK 3.517 (30.06.2019: 3.745)

Egenkapitalgrad 57,9 % (31.12.2019: 58,8 %)

Utbetalt utbytte på NOK 1,50 per aksje i kvartalet. I tillegg har styret fått en fullmakt fra generalforsamlingen til å utbetale inntil NOK 0,80 per aksje innen utgangen av 2020. Q2-20 Q2-19 Change YTD 20 YTD 19 Revenue (NOKm) 4 712 5 340 -12 % 10 017 10 086 EBITDA (NOKm)* 606 1 023 -41 % 1 703 1 957 EBIT (NOKm)* 322 774 -58 % 1 138 1 465 PTP (NOKm)* 303 776 -61 % 1 037 1 524 EPS (NOK)* 0,42 1,00 -58 % 1,33 1,97 Paid dividend per share 1,5 2,0 Harvested Volume (GWT) salmon&trout 38 896 37 055 5 % 78 273 69 372 Catch volum (HOG) whitefish 19 708 15 860 24 % 44 717 36 395 ROCE* (%) 7,2 17,1 12,0 17,0 NIBD (NOKm)*** 3 517 3 745 Equity ratio (%) 57,9 58,7 *Before fair value adjustments related to biological assets **EBIT/kg all inclusive, excluding EBIT contribution from "Wild Catch" segment ***Excluding operational leases (related to IFRS 16) Andre kvartal og første halvår Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde en omsetning på MNOK 4.712 i andre kvartal 2020, sammenlignet med MNOK 5.340 i samme periode i 2019. Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble MNOK 322 i andre kvartal 2020, sammenlignet med MNOK 774 i andre kvartal 2019. Den viktigste årsaken til lavere inntjening sammenlignet med samme periode i fjor, er lavere margin per kilo i Havbruk, dette som følge av vesentlig lavere prisoppnåelse. Avskrivinger i andre kvartal 2020 ble MNOK 284, mot MNOK 250 i tilsvarende periode i 2019. Netto finansposter utgjorde MNOK -63 i andre kvartal 2020 mot MNOK -48 i tilsvarende periode i 2019. Tilknyttede selskaper er vesentlige, inntekten fra disse var MNOK 18 i andre kvartal 2020 mot inntekter på MNOK 59 i andre kvartal 2019. Tilsvarende tall før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler var MNOK 44 i andre kvartal 2020 mot MNOK 51 i samme periode i 2019. Konsernets resultat før skatt og før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble i andre kvartal 2020 på MNOK 303 mot MNOK 776 i samme periode i 2019. Beregnet skattekostnad i kvartalet er MNOK 121, sammenlignet med MNOK 195 i samme periode i 2019. Dette gir et resultat per aksje før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på NOK 0,42 i andre kvartal 2020 mot tilsvarende NOK 1,00 per aksje i samme periode i 2019. Den annualiserte avkastningen på konsernets sysselsatte kapital (ROCE) før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler var 7,2 % i andre kvartal 2020 mot 17,1 % i andre kvartal 2019. For første halvår 2020 rapporterer konsernet en omsetning på MNOK 10.017, sammenlignet med MNOK 10.086 i tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i første halvår 2020 var MNOK 1.138, sammenlignet med MNOK 1.465 i samme periode i fjor. Resultat før skatt og verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i første halvår 2020 var MNOK 1.037 sammenlignet med MNOK 1.524 i samme periode i fjor. Konsernet rapporterer i tre hovedsegmenter. Disse er beskrevet i følgende avsnitt, og består av Villfangst, Havbruk, samt VAP, Salg og Distribusjon (VAPS&D). Q2 2020 Villfangst Havbruk VAPS&D LSG/other Elim.*** Konsern Revenue (NOKm) 609 2 096 4 483 36 -2 513 4 712 EBIT* (NOKm) -5 216 114 -28 26 322 EBIT*/kg (NOK) excl. WildCatch** 5,5 2,9 -0,7 7,8 Q2 2019 Villfangst Havbruk VAPS&D LSG/other Elim. Konsern Revenue (NOKm) 668 2 272 5 099 20 -2 719 5 340 EBIT* (NOKm) 40 595 130 -21 29 774 EBIT*/kg (NOK) excl. WildCatch** 16,1 3,5 -0,6 19,0 *Before fair value adjustments related to biological assets ** EBIT/kg all inclusive, excluding EBIT contribution from "Wild Catch" segment ***EBIT related to elimination of internal profit on whitefish sold from Wild Catch til VAPSD Villfangst Det heleide datterselskapet Lerøy Havfisk sitt primære forretningsområde er fangst av hvitfisk. Lerøy Havfisk har konsesjonsrettigheter til å fiske i overkant av 10 % av de samlede norske torskekvotene nord for 62˚ breddegrad, noe som tilsvarer omlag 30 % av totalkvoten for trålflåten. Lerøy Havfisk eier også flere foredlingsanlegg som i hovedsak leies ut til søsterselskapet Lerøy Norway Seafoods (LNWS) på langsiktige kontrakter. Gjennom Lerøy Havfisk sine trålkonsesjoner er det knyttet aktivitetsplikt til disse anleggene. Lerøy Havfisk fikk, som planlagt, levert den nye tråleren «Kongsfjord» i februar 2020 og hadde i andre kvartal 2020 ti trålere i drift. Erfaringene med «Kongsfjord» er så langt gode. Fartøyet har høy fangsteffektivitet og særlig gledelig er det å kunne konstatere at investeringene som ble gjort for å heve fangstens kvalitet fungerer. Hvitfiskmarkedet ble vesentlig negativt påvirket av ringvirkninger fra Covid 19 i andre kvartal 2020, med fallende priser på hovedarter sammenlignet med første kvartal 2020, og en utfordrende markedssituasjon for reker. Denne markedssituasjonen har påvirket fangststrategi og fangstmønster. Gjenstående Gjenstående Fangstvolum kvote etter kvote etter Q2-20 Q2-19 YTD-20 YTD-19 Q2 -20 Q2 -19 Torsk 2 299 3 009 14 829 11 889 8 861 10 540 Sei nord 3 940 2 250 7542 5 464 2 859 3 519 Sei syd 2 278 0 2278 0 2 908 8 148 Hyse 1 046 928 6244 6 174 3 780 2 922 Reker 1 972 6 332 2115 7 103 Uer 6 589 3 111 7673 4 123 Blåkveite 234 140 272 243 Andre 231 25 273 70 Mel,olje,ensil. 1 119 64 3491 1 330 Totalt 19 708 15 860 44 717 36 395 Priser Q2-20 Q2-19 YTD-20 2019 2018 2017 Torsk 33,9 33,7 37,3 34,5 31,2 26,7 Hyse 23,1 25,3 25,7 26,7 23,7 18,9 Sei 14,1 13,1 14,7 13,7 11,5 11,6 I kvartalet har fangstratene vært gode, med totalt fangstvolum i Lerøy Havfisk på 19 708 tonn i andre kvartal 2020, mot 15 860 tonn i samme periode i 2019. Imidlertid har det av markedshensyn vært nødvendig å dreie fangstaktiviteten mot arter av lavere verdi. Fangstvolumet av torsk og reker i kvartalet er derfor vesentlig lavere enn i andre kvartal i fjor, mens volum på sei og uer har økt. Sammenlignet med første kvartal 2020 var prisene generelt lavere, dette sammen med det endrete fangstmønsteret gjør at gjennomsnittlig prisoppnåelse for alle arter er vesentlig lavere enn i samme periode i 2019. Mot slutten av kvartalet og inn i tredje kvartal har det vært en mer positiv utvikling i etterspørselen. LNWS' primære forretningsområde er prosessering av villfanget hvitfisk. Selskapet disponerer i alt 12 foredlingsanlegg og kjøpestasjoner i Norge, fem av anleggene er leid av Lerøy Havfisk. Bearbeiding av hvitfisk i Norge har i lang tid vært svært krevende. Alt annet like bør lavere råstoffpriser være positivt for landindustrien, men ringvirkninger av Covid-19 har vært negativt for både produksjonssiden og markedssiden. Etterspørselen i markedene for ferske og konvensjonelle produkter ble vesentlig negativt påvirket gjennom kvartalet. I sum bidro segmentet med en EBIT på MNOK -5 i andre kvartal 2020, sammenlignet med MNOK 40 i samme periode i fjor. Fangstmønsteret vil alltid kunne påvirke tidspunkt for inntektsrealisering. I første halvår 2020 har segmentet bidratt med en EBIT på MNOK 264 sammenlignet med MNOK 212 i samme periode i 2019. Villfangst Q2-20 Q2-19 YTD 20 YTD 19 Change Revenue (NOKm) 609 668 1 601 1464 9 % EBITDA (NOKm) 42 79 360 289 25 % EBIT (NOKm) -5 40 264 212 25 % Catch volum (HOG) whitefish 19 708 15 860 44 717 36 395 23 % Konsernets fokus på å styrke arbeidet med hvitfiskindustriens konkurransekraft fortsetter, og er et langsiktig arbeid. Det er gjort betydelige investeringer i både mennesker og maskiner, til tross for det må kunne definere som temporære / midlertidige negative effekter av Covid-19, forventer konsernet gradvis å se positive effekter i tiden som kommer. Havbruk Segment Havbruk består av konsernets tre havbruksregioner i Norge: Lerøy Aurora lokalisert i Troms og Finnmark, Lerøy Midt lokalisert på Nordmøre og i Trøndelag og Lerøy Sjøtroll lokalisert på Vestlandet. Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i Havbruk ble MNOK 216 i andre kvartal 2020 sammenlignet med MNOK 595 i samme periode i 2019. I perioden har Havbruk slaktet 39 tusen tonn sammenlignet med 37 tusen tonn i andre kvartal 2019. I andre kvartal 2020 leverer Lerøy Aurora en EBIT/kg på NOK 6,3, Lerøy Midt på NOK 14,1 og Lerøy Sjøtroll på NOK -1,6/kg. I sum er EBIT/kg i segmentet ned fra NOK 16,1 i andre kvartal 2019 til NOK 5,5 i andre kvartal 2020, der prisoppnåelsen per kilo er vesentlig ned, mens kostnaden per slaktet kilo er høyere. Q2 2020 Lerøy Aurora/ Lerøy Midt/ Lerøy Sjøtroll/ Elim. Havbruk Region Nord Region Midt Region Vest Revenue (NOKm) 250 915 948 -18 2 096 EBIT (NOKm) 23 222 -31 1 216 Harvest volume (GWT)) 3 735 15 791 19 370 38 896 Share of harvest volum trout 0 % 0 % 35 % 18 % NSI laks (salgspris FCA Oslo), NOK/kg 57,9 EBIT*/kg 6,3 14,1 -1,6 5,5 Q2 2019 Lerøy Aurora/ Lerøy Midt/ Lerøy Sjøtroll/ Elim. Havbruk Region Nord Region Midt Region Vest Revenue (NOKm) 372 1 172 770 -41 2 272 EBIT (NOKm) 88 384 124 -1 595 Harvest volume (GWT) 4 971 18 648 13 436 37 055 Share of harvest volum trout 0% 0 % 43 % 16 % NSI laks (salgspris FCA Oslo), NOK/kg 62,1 EBIT*/kg 17,7 20,6 9,2 16,1 Prisoppnåelse - Spotpris for laks lavere enn samme periode i 2019 I de senere år har prisene for atlantisk laks vært preget av at Norge, verdens største produsentnasjon, ikke har økt sin produksjon siden 2012. Den manglende veksten har flere årsaker, herunder biologiske utfordringer, begrenset ny konsesjonskapasitet samt den norske industriens utfordringer med å tilpasse seg nasjonale kostnadsdrivende politiske reguleringer. I sum har manglende vekst i Norge, god utvikling i etterspørselen og en svekket norsk krone gitt svært høye priser på laks sett i et historisk perspektiv. Ved inngangen til 2020 var spotprisene for laks svært høye, rundt NOK 80/kg, men utover i første kvartal og inn i andre kvartal ble prisene vesentlig negativt påvirket av etterspørselseffekter som følge av restriksjonene som ble innført i forbindelse med pandemien Covid-19. Ved inngangen til andre kvartal 2020 var spotprisene for laks i overkant av NOK 50/kg. Restriksjoner i forbindelse med Covid-19 påvirket markedet svært negativt i første halvdel av andre kvartal, men fra andre halvdel av kvartalet har en oppmykning av restriksjonene gitt en bedring i etterspørsel og høyere priser. Snittprisen for laks i andre kvartal 2020, målt ved NSI (salgspris FCA Oslo), var 57,9/kg sammenlignet med NOK 68,5/kg i første kvartal 2020, og NOK 62,1 i andre kvartal 2019. Dette tilsvarer en prisnedgang på NOK 11/kg sammenlignet med første kvartal 2020 og en nedgang på NOK 4/kg sammenlignet med andre kvartal 2019. Målt i verdi, har etterspørselen etter norsk ørret falt mindre enn etterspørselen etter norsk laks i andre kvartal 2020, men en betydelig økning i slaktevolumet har medført et stort press på ørretprisene. Eksporten av norsk ørret til nå i 2020 er økt omlag 25% sammenlignet med 2019, dette har medført at ørretprisene har vært vesentlig under lakseprisene i kvartalet. Havbruk sin kontraktsandel for laks i kvartalet var på 30 % og prisoppnåelsen var høyere enn prisoppnåelsen i spot-markedet. Sammenlignet med salgspris FCA Oslo er segmentet sin prisoppnåelse påvirket av frakt, størrelse, kvalitet og tidspunkt for salg. Havbruk sin prisoppnåelse ble også i dette kvartalet negativt påvirket av kvalitetsnedgraderinger. Av slaktet volum i andre kvartal i Lerøy Sjøtroll var 35 % ørret, prisoppnåelsen for ørret har vært vesentlig lavere enn prisoppnåelsen for laks. Konsernets oppnådde pris på ørret i kvartalet er om lag NOK 12/kg lavere enn tilsvarende for laks. Kostnader - Fortsatt høye kostnader, bedring forventes, som tidligere, fra andre halvår 2020 For konsernet er uttakskostnaden i andre kvartal 2020 noe høyere enn i første kvartal 2020 og høyere enn i tilsvarende periode i 2019. Overordnet er kostnadsbildet påvirket av at 50% av kvartalets slaktevolum er fra Lerøy Sjøtroll som er høyeste kost region, mot 36% i samme kvartal i fjor. I tillegg kommer det faktum at Lerøy Aurora, som normalt er kostnadsledende, også i andre kvartal har levert svake resultater. Foruten et lavt slaktevolum, er Lerøy Aurora, som tidligere meldt, sine prestasjoner i første halvdel av 2020 påvirket av en ekstraordinær høy andel vintersår. Dette har påvirket prisoppnåelse, uttakskost og produksjonen i sjø også i andre kvartal 2020. Som tidligere kommunisert forventes det en vesentlig lavere uttakskostnad fra andre halvår 2020. Forventet høstet volum i 2020 er 37.000 GWT. Utviklingen i Lerøy Midt har i andre kvartal i stor grad vært som forventet. Uttakskostnaden i andre kvartal 2020 er lavere enn i første kvartal 2020 og per i dag forventes et lavere kostnadsnivå i andre halvår sammenlignet med første halvår 2020. Forventet høstet volum i 2020 er 68.000 GWT. Kostnadsbildet i Lerøy Sjøtroll for laks i andre kvartal er svakt, mens situasjonen er vesentlig bedre for ørret. Samlet tilvekst i kvartalet har imidlertid vært god, utover i 2020 og inn i 2021 forventes betydelige forbedringer som følge av kvalitetssmolt, herunder større smolt fra anlegget på Kjærelva og at dette vil bidra til økt slaktevolum og etter hvert en vesentlig reduksjon i uttakskostnaden. Forventet slaktevolum i 2020 er 67.000 GWT. VAP, Salg og Distribusjon (VAPS&D) Lerøy Seafood Group skal, gjennom sin helintegrerte og effektive verdikjede på laks, ørret, hvitfisk og skalldyr kunne tilby produkter som er best mulig tilpasset konsumentens behov. Kunnskap om kundens preferanser og behov er derfor avgjørende viktig for at konsernet skal kunne utvikle etterspørselen etter konsernets hovedprodukter. Fra Norge distribuerer Lerøy over 70 forskjellige fiskearter til over 80 ulike markeder i løpet av et kalenderår. I tillegg til dette bearbeides og distribueres en rekke markedsspesifikke sjømatprodukter i sine respektive lokalmarkeder der Lerøy har virksomhet. Dette er for eksempel seabass og seabream i Portugal og Spania, sild og løyrom i Sverige, rødspette og andre flyndrefisker i Nederland og Danmark. Lerøy Seafood Group sin avanserte verdikjede skal videreutvikles for å tilfredsstille og øke konsumentenes totale etterspørsel etter sjømat. Konsernet driver utstrakt bearbeiding, og har et bredt produktspekter innenfor hovedkategorier som fersk, frossen og røykt sjømat. Lerøy har som mål å skape den mest effektive og bærekraftige verdikjeden for sjømat og har investert i en verdikjede der en stadig større andel av råstoffet foredles til filet i Norge. Filetene fraktes inn i markedene 40 prosent mer effektivt enn tilsvarende distribusjon av hel fisk. Dette resulterer i lavere kostnad og mindre miljømessig fotavtrykk. I markedsnære sjømatsentre bearbeides, pakkes og merkes produktene i henhold til lokale behov gjennom et utstrakt kategori- og produktutviklingsarbeid med kundene. Dette gir en kostnadseffektiv og fleksibel verdikjede med muligheter for høy servicegrad. Verdikjeden gir allerede i dag eksempelvis muligheter for produksjon av gyozas med laks og reker i Valencia som selges over hele Spania, forbrukerpakket balik ekmek (makrell i brød) produsert i Istanbul til dagligvare i Tyrkia, dagsfersk sushi produsert i Lyon og levert hjem gjennom Amazon i Frankrike, konsumentpakkede sjømatsalater produsert i Urk til nederlandsk dagligvare, samt panert norsk torsk og sei produsert på Bulandet i Vestland til norsk og nordisk dagligvare. I 2020 har markedene for sjømat vært vesentlig påvirket av pandemien Covid-19. Dette gav seg først utslag i markeder i Asia, men utviklet seg gjennom første kvartal 2020 og inn i andre kvartal til å bli et globalt anliggende. Covid-19 har påvirket etterspørselsmønsteret, der en større del av konsumet har beveget seg mot retail, mens HoReCa markedene på det nærmeste har stengt ned i mange sentrale markeder. Covid-19 har også påvirket logistikk til oversjøiske markeder spesielt, med reduksjon i fraktkapasitet og følgende kostnadsøkninger i perioden. Hovedfokus i segment VAPS&D har vært å holde verdikjeden åpen. Gjennom andre kvartal har viktige markeder vist betydelig grad av forbedring. Forsyningskjeden har tilpasset seg konsumentenes endrede handelsmønster med langt mer vekt på dagligvare, mens store deler av HoReCa i sentrale markeder har vært, og fortsatt er, kraftig preget av pandemien. Det påpekes at HoReCa-segmentet i en del markeder gradvis åpnet i kvartalet og vist positive tendenser. Ved inngangen til tredje kvartal var etterspørselssituasjonen vesentlig forbedret sett i forhold til situasjonen midt i andre kvartal. Den senere tids utvikling i flere markeder understreker at det fortsatt er heftet stor usikkerhet til utviklingen gjennom andre halvår. Økende antall smittede i flere markeder medfører økt grad av usikkerhet. I andre kvartal hadde segmentet en omsetning som var 12 % lavere enn i samme periode i fjor. Driftsresultatet før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler økte fra MNOK 54 i første kvartal til MNOK 114 i andre kvartal 2020, mot MNOK 130 i andre kvartal i fjor. Balanse og kontantstrøm Konsernet er solid og hadde per utgangen av andre kvartal 2020 en regnskapsmessig egenkapital på MNOK 17.459. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 58 %. Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av andre kvartal 2020 på MNOK 3.517. Konsernet har, og skal ha, stor finansiell fleksibilitet for å kunne finansiere videre organisk vekst, gjennomføre strategiske oppkjøp og videreføre selskapets utbyttepolitikk. Kontantstrømmen fra drift i kvartalet har vært tilfredsstillende på MNOK 837, påvirket av vesentlig reduksjon i varelager og kundefordringer. For første halvår er kontantstrømmen fra drift MNOK 1 278, sammenlignet med MNOK 919 i samme periode i fjor. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i andre kvartal 2020 ble MNOK -199, mot tilsvarende MNOK -111 i samme periode i fjor. For første halvår 2020 er tilsvarende tall MNOK -762, mot MNOK - 474 for samme periode i fjor. Merk at bruksrettseiendeler ikke inngår i kontantstrøm fra investeringseffekter da de ikke gir noen innledende kontanteffekt. Det er nyttigere å se på hvor mye konsernet faktisk har investert, uavhengig av investeringsform, og dette er vist som en tilleggsoppstilling under kontantstrømoppstillingen i regnskapet. Samlet brutto investering i egne, og leasede varige driftsmidler fra kredittinstitusjoner, utgjorde MNOK 903 i første halvår 2020, sammenlignet med MNOK 745 for første halvår 2019. Større enkeltinvesteringer i 2020 inkluderer en ny tråler i Hvitfisk segmentet (mottatt i første kvartal) og utbygging av storsmolt anlegg i Lerøy Midt og Lerøy Aurora. I andre kvartal 2020 har konsernet utbetalt MNOK 924 i utbytte, hvorav MNOK 893 er fra morselskapet til aksjonærer i Lerøy Seafood Group ASA. Tilsvarende tall for samme periode i 2019 var henholdsvis MNOK 1.265 og MNOK 1.191. Konsernet har en tilfredsstillende finansiell posisjon som underbygger konsernets ambisjon om å beholde posisjonen som det ledende norske sjømatselskapet, og dermed også fortsatt være ett av de globalt ledende sjømatselskapene i årene som kommer. Aksjonærinformasjon Lerøy Seafood Group ASA hadde 12.612 aksjonærer per 30.06.20, sammenlignet med 10.803 ved periodens begynnelse. Austevoll Seafood ASA er selskapets hovedaksjonær og eier 313 942 810 aksjer. Det tilsvarer en eierandel på 52,7 %. Selskapets 20 største aksjonærer eier totalt 74,2 % av aksjene i selskapet per 30.06.2020. LSG eier totalt 297 760 (0,05 %) egne aksjer. Aksjekursen til Lerøy Seafood Group ASA har variert mellom NOK 50,50 og NOK 58,72 i andre kvartal 2020. Ved inngangen til andre kvartal var sluttkursen NOK 51,14 og ved utgangen av kvartalet var kursen NOK 57,76. Nærstående, vesentlige transaksjoner Transaksjoner med nærstående parter skjer til markedsmessige betingelser ihht armlengdes prinsipp, og er beskrevet i selskapets årsrapport for 2019. Sentrale risikofaktorer Konsernet har betydelig eierskap i lisenser til havbruk i Norge og UK, og kvoter til villfangst i Norge. Det er knyttet politisk risiko til myndighetenes forvaltning, herunder rammevilkår for havbruk og konsesjonsvilkår knyttet til fiskerilovgivningen. Politisk risiko, herunder manglende forutsigbarhet vil på sikt svekke næringens konkurransekraft og evne til utvikling og verdiskapning. Industriutvikling og sysselsetting i kapitalkrevende globalt konkurranseutsatte aktiviteter som havbruk, fiskeri og videreforedling, er krevende og forutsetter at næringsutøvere og politisk nasjonal ledelse tenker langsiktig. Kortsiktig tenkning, herunder særnorske skatter, er ikke forenlig med hva som kreves for å lykkes med industriell utvikling, sysselsetting og verdiskapning i Norge, ei heller forenlig med nødvendig konkurransekraft i en global næring i rivende utvikling. Flertallet i gruppen som la frem en NOU, «2019:18 - Skattlegging av havbruksvirksomhet», den 4.11.2019, foreslår å innføre en ekstraskatt på havbruksnæringen. Med vår kunnskap om havbruksnæringen mener vi grunnlaget og de forutsetninger flertallet legger til grunn er feilaktige og at flertallets konklusjon dermed er feil. I debatten som fulgte synes et bredt flertall på Stortinget å se utfordringene som ligger i forslaget, og løsningen med en produksjonsavgift, som i praksis er å betrakte som en arealleie, vil ikke medføre samme ødeleggende innvirkning på norsk havbruksnærings konkurransekraft. Konsernets resultater er sterkt knyttet til utviklingen i markedene for sjømat. Særlig prisen på atlantisk laks og ørret er av stor betydning, men etter investeringen innenfor hvitfisk i år 2016 også i større grad prisen på hvitfisk og da særlig torsk. Prisdannelsen skjer i balansen mellom tilbud og etterspørsel, og senere år har etterspørselsveksten vært større enn tilbudsveksten som har resultert i en positiv prisutvikling særlig for laks og ørret. Pandemien Covid 19 har i dag negativ innvirkning på etterspørselen etter sjømat. Mot slutten av andre kvartal 2020 har det vært en vesentlig reduksjon i restriksjonene i viktige markeder som følge av Covid-19, men det er vanskelig for konsernet å mene noe om videre utvikling. Konsernets resultater vil påvirkes av utvikling i både tilbud og etterspørsel også i fremtiden. Sjømatnæringen er internasjonal og Norge er en betydelig eksportnasjon av sjømat. Handelshindringer har vært, og vil være, en betydelig risiko for næringen. De politiske handelshindringene som er lagt på norsk laks og ørret til Russland synliggjør den politiske risikoen i praksis. I starten av 2020 har man også sett hvordan pandemier, herunder restriksjoner og frykt, kan påvirke etterspørselen og verdikjeder negativt. Markedet for sjømat av god kvalitet er imidlertid globalt og har underliggende sterk vekst. Denne veksten har i stor grad, over tid, kompensert både for politiske handelshindringer og andre midlertidige utfordringer. Det underbygger vår optimisme og oppfatning om at konsernet er godt posisjonert til å videreføre sin gode langsiktige utvikling. Konsernets aktiviteter vil alltid være eksponert for svingninger i valutakurser. Eksempler på andre risikoområder er kredittrisiko, prisendringer på innsatsfaktorer og markedsrisiko. Strukturelle forhold Konsernet skal gjennom sin aktivitet skape varige verdier. Det stilles derfor strenge krav til risikostyring og evne til langsiktighet i utviklingen av bærekraftige strategiske forretningsprosesser. Gjennom organisk vekst og en serie oppkjøp siden børsnotering av selskapet, 3. juni 2002, er konsernet i dag en av verdens største produsenter av atlantisk laks og ørret. Oppkjøpene av Havfisk ASA og Norway Seafood Group AS i 2016 gjør konsernet til Norges største aktør, og en betydelig global aktør, innen hvitfisk. Videre har konsernet i senere år videreutviklet og styrket sin stilling som en sentral aktør for distribusjon av sjømat i Norge og andre store internasjonale markeder. Konsernet har en aktiv rolle i utviklingen av verdikjeden for sjømat, med et stadig større globalt nedslagsfelt. Lerøy Seafood Group sin investering i norsk hvitfisksektor er gjort i et industrielt evighetsperspektiv. Industrianleggene er basert på, og avhengig av, råstoff levert både fra egne trålere og kjøp fra kystflåten. Symbiosen mellom landindustri og kystflåten er sterk og representerer en stor gjensidig avhengighet. Hensiktsmessige rammevilkår, herunder forutsigbarhet, er helt avgjørende for at vi som industriell aktør kan lykkes med å ta vårt ansvar. Hvitfisksektoren er preget av sesongmessige svingninger og et enormt kapitalbehov. Vi er av den klare oppfatning at skal vi bygge en bærekraftig industri, herunder skape attraktive arbeidsplasser, så kreves det hensiktsmessige rammevilkår, investeringsevne, produktutvikling og global markedsadgang. Vi håper og tror at det skal være mulig å skape forståelse, hos nasjonal politisk ledelse, for hva som kreves for å skape sysselsetting og verdier i tiårene som kommer. Vi ønsker dialog, og forutsetter at eventuelle fremtidige justeringer i rammevilkår blir tuftet på kunnskap og innsikt, slik at en ikke svekker næringens industrielle driftsgrunnlag. Konsernet har de senere årene investert betydelig i anlegg for produksjon av smolt, dette for å sikre konsernets globale konkurransekraft i et langsiktig perspektiv. Investeringene synliggjør ikke bare kapitalbehovet, men også kunnskapsnivået som kreves i den avanserte matproduksjonen som utøves. For å lykkes trenger Lerøy og dets kolleger kunnskap, kapital, marked og globalt konkurransedyktige rammevilkår. Styret mener at konsernets mangeårige satsning på vertikal integrasjon, alliansebygging, utvikling av kvalitetsprodukter, nye markeder, kvalitetssikring av verdikjeden og merkevarebygging vil bidra til ytterligere verdiskaping i tiden framover. Konsernet vil videreføre sitt arbeid for varig verdiskaping gjennom strategisk forretningsutvikling og effektivisering av drift. Dette arbeidet skal gi vekst og med utgangspunkt i kundens ønsker sikre kontinuitet i leveranser, kvalitet og kostnadseffektivitet med rom for økt lønnsomhet. Effektivisering av drift i alle ledd er en kontinuerlig prosess som bidrar til å styrke konsernets konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt. Konsernets finansielle stilling er meget god og styret legger vekt på at konsernet gjennom sin virksomhet opprettholder tilliten hos aktørene i de ulike kapitalmarkedene. Den sterke balansen og løpende inntjening underbygger konsernets klare ambisjon om fortsatt å være en ledende aktør i nasjonale og globale verdiskapende strukturendringer i sjømatnæringen. Lerøy Seafood Group vil fortsatt selektivt vurdere mulige investerings- og fusjonsalternativer samt allianser som kan styrke grunnlaget for videre lønnsom vekst og varig verdiskapning. Dette gjelder investeringsmuligheter så vel oppstrøms som nedstrøms. Konsernet skal videreføre sin vekststrategi som også innebærer å stadig utvikle og forbedre sine forretningsområder gjennom hele verdikjeden. Selskapets børsnotering sørger for en markedsplass for selskapets aksjer, god fremtidig tilgang på risikokapital samt muligheter for bruk av selskapets aksjer som oppgjørsmiddel ved eventuelle fremtidige oppkjøp/fusjoner. Markedsforhold og utsiktene fremover Prisutviklingen for atlantisk laks har vært svært volatil også i 2020, betydelig påvirket av ringvirkninger av pandemien Covid-19. I løpet av andre kvartal er situasjonen bedret, herunder som følge av at restriksjoner i sluttmarkeder gradvis er hevet og kostnader forbundet med logistikk fra Norge reduseres. Likefult påvirker ringvirkningene fra Covid-19 etterspørselsbildet for sjømat fortsatt negativt, og det er ikke mulig for styret å mene noe presist om hverken varigheten av eller følgene av pandemien. Konsernets produksjon av rødfisk er i dag i hovedsak i Norge. Norsk og global produksjon av laks og ørret preges av relativt beskjeden vekst, dette sammen med en svekket norsk krone har gitt svært høye priser. Dette gir insentiver til produksjon av laks også i nye områder og med nye alternative teknologier. Disse insentivene har vært tilstede i noen år, men grunnet lange ledetider i industrien har norsk sjøbasert produksjon beholdt sin dominerende posisjon. Slaktevoumet fra landbasert produsert laks er fortsatt ubetydelig i sluttmarkedene. Markedsandelen til norsk atlantisk laks vil kunne påvirkes av produksjon fra regioner og steder der det tidligere ikke har vært produksjon av laks og ørret. Konsernets har et tydelig fokus på konkurransekraft, og jobber hardt for at konsernets verdikjede skal stå seg godt i konkurransen i årene som kommer. I 2020 skal norsk havbruksnæring etter «Trafikklyssystemet» få justeringer i sin MTB/konsesjons kapasitet basert å en miljøindikator som i dag er definert som påvirkning på villaks. Omlag 55% av konsernets MTB kapasitet er i dag i grønne soner (Produksjonsområde 6, 11 og 13), om lag 25% i gul sone (produksjonsområde 3) og om lag 20% i rød sone (Produksjonsområde 4 og 5). Grønne soner får 6% vekst, der 1/6 av veksten er på fastpris og 5/6 auksjoneres bort. Gule soner får ingen endring. Rød soner får nedtrekk. Lerøy har kjøpt konsesjonskapasitet på fastpris i de grønne sonene konsernet opererer. I rød sone ble det iverksatt nedtrekk i MTB-volumet/konsesjonskapasitet på 6% fra 5. august 2020. Dette vil påvirke konsernets og næringens produksjonskapasitet i en slik grad at det vil utgjøre en vesentlig inngripen i næringens langsiktige verdiskapning og sysselsettingspotensiale. Forskriften som regulerer nedtrekk forutsetter at en slik beslutning må være basert på et tilstrekkelig godt kunnskapsgrunnlag. Konsernet har, sammen med de øvrige aktørene i produksjonsområde 4, med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget, stevnet staten for at vedtaket om nedtrekk er ugyldig. Evne til omstilling og endring gjelder også i global lakseproduksjon. Lerøy utvikler eksisterende virksomhet gjennom investeringer i kunnskap og anlegg for å sikre konkurransekraft. Uavhengig av forannevnte søker konsernet kunnskap og kompetanse innenfor både landbasert og offshore basert produksjon av laks. Konsernet har i tråd med planene vist en god utvikling i slaktevolum i første halvår 2020 med en høy andel fra Lerøy Sjøtroll, men har samtidig en uttakskostnad det anser som høyere enn normalt. De høye uttakskostnadene er drevet av en utfordrende situasjon i Lerøy Aurora og fortsatt høy uttakskost på laks i Lerøy Sjøtroll. Så langt i tredje kvartal har produksjonen i sjø vært som forventet og utsiktene per i dag er at uttakskostnadene vil bli vesentlig redusert i andre halvår av 2020 og fremover. Konsernets senere års investeringer i større smolt vil altså gradvis gjøre seg gjeldende. Snittstørrelsen på utsatt laksesmolt i Lerøy Auora og Lerøy Sjøtroll i 2020 vil være omlag 300 gram. Det er ledelsen og styrets forventning at de allerede ferdigstilte investeringene i nye smoltanlegg, sammen med de pågående investeringene, vil gi betydelig vekst i produksjonen i sjø i 2020 og årene som kommer. Den økte produksjonen vil gradvis fra 2020 resultere i høyere slaktevolum hvert år, de kommende fire til fem årene. Forventet slaktevolum inneværende år, inkludert andel i tilknyttet selskap, er per i dag 183.000 - 188.000 tonn laks og ørret. Konsernets ambisjon er at tilsvarende tall for 2021 vil være mellom 200.000 - 210.000 tonn. Det nye smoltanlegget på Kjærelva har potensiale til å vesentlig øke volum og redusere kostnader i Lerøy Sjøtroll, konsernet har planer for videre utvikling som skal bringe uttakskostnadene ytterligere ned. Konsernet har blant annet hånd om egnete arealer og planer for videre utvikling av storsmolt- strategien samt utvikling av industridelen på land. Innen Hvitfisk har konsernet senere år gjort betydelige investeringer. I flåteleddet ble det levert et fartøy i 2018, Nordtind, og et nytt fartøy, Kongsfjord, tidlig i 2020. I designet av Kongsfjord er også ytterligere bedring av kvaliteten på fisken satt som viktig designkriterie. Konsumentenes forventning og krav til kvalitet er stadig økende, høy kvalitet og konkurranseevne er forutsetninger for å lykkes i konkurransen om konsumentenes gunst. For hvitfisk landindustrien var starten av 2020 krevende, men viste samtidig noen tegn til bedring, sammenlignet med 2019, frem til ringvirkninger av Covid-19 påvirket negativt. Industrien er preget av svært sterke sesongmønstre og Lerøy tror at lønnsomhet i industrien vil være avhengig av nytenkning og muligheter for spesialisering. Det er derfor trist og nedslående at Stortinget i sitt vedtak, den 7. juni, i «Kvotemeldingen» ikke har tatt hensyn til selskapet og dets ansatte sine innspill. Vedtaket, som innebærer redusert kvotegrunnlag for fangst av torsk i trålgruppen, undergraver råstoffgrunnlaget til konsernet og vil få negative konsekvenser for industriell utvikling og sysselsetting. Stortinget synes å imøtekomme vårt forslag om en mer fleksibel råstoffanvendelse mellom de ulike anleggene, men økt fleksibilitet bøter ikke tilstrekkelig for ulempen med mindre råstoff. Lerøy har de senere år startet arbeidet med å legge til rette for bruk av slikt økt fleksibilitet gjennom betydelige investeringer. I 2019 ble ny fiskematfabrikk i Stamsund startet og ved inngangen til 2020 ble fase 1 av en betydelig ombygging av filetfabrikken i Melbu ferdigstilt. Det er også investert betydelig i andre anlegg. Det er styret og konsernets forventning at disse investeringene, sammen med nitidig strukturert forbedringsarbeid i hver fabrikk gradvis skal gi resultater. Kvoterådet fra ICES (det internasjonale havforskningsrådet) for 2021 er at norsk totalkvote på torsk økes med 20 %, og at den økes med 8 % for hyse. For seikvote nord for 62 grader anbefales det å øke kvoten med om lag 15 % og i Nordsjøen en reduksjon på 15%. Dette vil etter vår vurdering samlet sett være positivt for fangstverdier samtidig som det vil bedre råstofftilgangen for landindustrien. Endelig kvotefastsettelse gjøres av norske myndigheter i løpet av høsten. Trålgruppens kvoteøkning av torsk vil bli mindre enn totalkvoteøkningen. Lerøy arbeider med å utvikle en effektiv og bærekraftig verdikjede for sjømat. En verdikjede som i tillegg til kostnadseffektive løsninger tilbyr kvalitet, tilgjengelighet, servicegrad, sporbarhet og konkurransedyktige klima og miljømessige løsninger. Senere års investeringer i, blant annet, nytt industrianlegg i Lerøy Midt og nye fabrikker i Spania og Nederland, som nå er innkjørt, vil bidra positivt i årene som kommer. Ledelsen og styret mener at Lerøy har et godt utgangspunkt for fortsatt lønnsom vekst og utvikling av konsernets aktiviteter. Konsernets produkter er sunne, gode og produksjonen er finansielt, klima og miljømessig bærekraftig. Styret forventer fortsatt en god underliggende etterspørselsvekst i årene som kommer. Ledelsen og styret har ikke medisinsk kompetanse til å vurdere hvor langvarig Covid-19 situasjonen vil være, men mener det er grunn til å anta at etterspørselen på sikt vil komme tilbake til historiske nivå og vokse videre derfra. Styret presiserer at usikkerheten knyttet til vurdering av fremtidig utvikling er vesentlig større enn normalt, men forventningen per i dag er at inntjeningen i tredje kvartal 2020 vil bli betydelig lavere enn det en normalt ville forventet. Styret påpeker at årets totale resultat vil være avhengig av pandemiens utvikling og innvirkningen den vil få på etterspørselen etter sjømat i tiden som kommer. Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til konsernleder Henning Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm. Bergen, 19.08.2020. Styret i Lerøy Seafood Group ASA Helge Singelstad Arne Møgster Britt Kathrine Drivenes Styrets leder Styremedlem Styremedlem Siri Lill Mannes Didrik Munch Karoline Møgster Styremedlem Styremedlem Styremedlem Hans Petter Vestre Styremedlem, ansattes representant Henning Beltestad Konsernleder Key figures Q2 2020 Revenue NOK 4,712 (Q2 2019: 5,340)

Operating profit before fair value adjustment related to biological assets NOK 322 million (Q2 2019: 774)

Harvest volume 38,900 tonnes gutted weight of salmon and trout (Q2 2019: 37,000)

EBIT/kg "all incl." excluding whitefish NOK 7.80 (Q2 2019: NOK 19.00)

Whitefish catches 19,700 tonnes (Q2 2019: 15,900)

Industry spot price for whole superior salmon down 7% compared with Q2 2019

Profit before tax and fair value adjustment related to biological assets NOK 303 million (Q2 2019: 776)

Net interest-bearing debt was NOK 3,517 million (30.06.2019: 3,745)

interest-bearing debt was NOK 3,517 million (30.06.2019: 3,745) Equity ratio of 57.9% (31.12.2019: 58.8%)

Dividend payment of NOK 1.50 per share in the quarter. In addition, the Board of Directors has been authorised by the Annual General Meeting to make a further dividend payment of up to NOK 0.80 per share before the end of 2020. Q2-20 Q2-19 Change YTD 20 YTD 19 Revenue (NOKm) 4,712 5,340 -12% 10,017 10,086 EBITDA (NOKm)* 606 1,023 -41% 1,703 1,957 EBIT (NOKm)* 322 774 -58% 1,138 1,465 PTP (NOKm)* 303 776 -61% 1,037 1,524 EPS (NOK)* 0.42 1.00 -58% 1.33 1.97 Paid dividend per share 1.5 2.0 Harvest volume (GWT) salmon & trout 38,896 37,055 5% 78,273 69,372 Catch volume (HOG) whitefish 19,708 15,860 24% 44,717 36,395 ROCE* (%) 7.2 17.1 12.0 17.0 NIBD (NOKm)*** 3,517 3,745 Equity ratio (%) 57.9 58.7 *Before fair value adjustments related to biological assets **EBIT/kg all inclusive, excluding EBIT contribution from "Wild Catch" segment ***Excluding operating leases (related to IFRS 16) Second quarter and first half of the year In Q2 2020, Lerøy Seafood Group (LSG) reported revenue of NOK 4,712 million, compared with NOK 5,340 million in the same period in 2019. Operating profit before fair value adjustment related to biological assets was NOK 322 million in Q2 2020, compared with NOK 774 million in Q2 2019. The most significant factor behind the fall in earnings from the same period last year is the lower margin per kilo for Farming, caused by significantly lower prices realised. Depreciation in Q2 2020 totalled NOK 284 million compared with NOK 250 million in Q2 2019. Net financial items amounted to NOK -63 million in Q2 2020, compared with NOK -48 million in the same period in 2019. The Group's associates play an important role and income from associates totalled NOK 18 million in Q2 2020, compared with NOK 59 million in Q2 2019. Corresponding figures before fair value adjustment related to biological assets were NOK 44 million in Q2 2020 and NOK 51 million in Q2 2019. The Group's profit before tax and fair value adjustment related to biological assets was NOK 303 million in Q2 2020, compared with NOK 776 million in Q2 2019. Estimated tax expense for the quarter is NOK 121 million, compared with NOK 195 million in the same period of 2019. This constitutes earnings per share before fair value adjustment related to biological assets of NOK 0.42 in Q2 2020, compared with NOK 1.00 per share in Q2 2019. The Group's annualised return on capital employed (ROCE) before fair value adjustment related to biological assets was 7.2% in Q2 2020 against 17.1% in Q2 2019. The Group reports revenue of NOK 10,017 million for the first half of 2020, compared with NOK 10,086 million in the first half of 2019. Operating profit before fair value adjustment related to biological assets for the first half of 2020 was NOK 1,138 million compared with NOK 1,465 million for the first half of 2019. Profit before tax and fair value adjustment related to biological assets for the first half of 2020 was NOK 1,037 million compared with NOK 1,524 million for the first half of 2019. The Group reports within three main segments: These are described below and comprise: Wild Catch and Whitefish, Farming and VAP, Sales & Distribution (VAPS&D). Q2 2020 Wild Elim.*** Catch Farming VAPS&D LSG/other Group Revenue (NOKm) 609 2,096 4,483 36 -2,513 4,712 EBIT* (NOKm) -5 216 114 -28 26 322 EBIT*/kg (NOK) excl. Wild Catch** 5.5 2.9 -0.7 7.8 Q2 2019 Wild LSG/other Elim. Catch Farming VAPS&D Group Revenue (NOKm) 668 2,272 5,099 20 -2,719 5,340 EBIT* (NOKm) 40 595 130 -21 29 774 EBIT*/kg (NOK) excl. Wild Catch** 16.1 3.5 -0.6 19.0 *Before fair value adjustments related to biological assets ** EBIT/kg all inclusive, excluding EBIT contribution from "Wild Catch" segment ***EBIT related to elimination of internal profit on whitefish sold from Wild Catch to VAPS&D Wild Catch The wholly owned subsidiary Lerøy Havfisk's primary business is wild catches of whitefish. Lerøy Havfisk has licence rights to harvest just above 10% of the total Norwegian cod quotas in the zone north of 62 degrees latitude, corresponding to approximately 30% of the total quota allocated to the trawler fleet. Lerøy Havfisk also owns several processing plants, which are mainly leased out to its sister company Lerøy Norway Seafoods (LNWS) on long-term contracts. Lerøy Havfisk's trawler licences stipulate an operational obligation for these processing plants. Lerøy Havfisk took delivery of the new trawler, "Kongsfjord", on schedule in February 2020 and had 10 trawlers in operation in Q2 2020. To date, experience of operations with Kongsfjord is positive. The vessel has a high catch efficiency, and it is particularly rewarding to see that the investments made in improving the catch quality are paying off. The market for whitefish suffered a significant blow from the ripple effects of COVID-19 in Q2 2020, with falling prices for the main species when compared with Q1 2020 and a challenging market situation for shrimp, which has affected both catch strategy and catch patterns. Catch Remaining Remaining quota after quota after volume Q2-20 Q2-19 YTD-20 YTD-19 Q2 2020 Q2 2019 Cod 2,299 3,009 14,829 11,889 8,861 10,540 Saithe, north 3,940 2,250 7,542 5,464 2,859 3,519 Saithe, south 2,278 0 2,278 0 2,908 8,148 Haddock 1,046 928 6,244 6,174 3,780 2,922 Shrimp 1,972 6,332 2,115 7,103 Redfish 6,589 3,111 7,673 4,123 Greenland halibut 234 140 272 243 Other 231 25 273 70 Meal, oil, ensilage 1,119 64 3,491 1,330 Total 19,708 15,860 44,717 36,395 Prices Q2-20 Q2-19 YTD-20 2019 2018 2017 Cod 33.9 33.7 37.3 34.5 31.2 26.7 Haddock 23.1 25.3 25.7 26.7 23.7 18.9 Saithe 14.1 13.1 14.7 13.7 11.5 11.6 Catch rates have been good in the quarter, with a total catch volume for Lerøy Havfisk of 19,708 tonnes, compared with 15,860 tonnes in Q2 2019. However, market considerations have made it necessary to focus on catching lower-value species. The catch volume for cod and shrimp in Q2 2020 is therefore substantially lower than in Q2 2019, while the volume of saithe and redfish is higher. In comparison with Q1 2020, prices are in general lower. This factor, combined with the change in catch pattern, has resulted in significantly lower average prices realised for all species when compared with the same period in 2019. Towards the end of the second quarter and at the start of the third quarter, the Group has seen a more positive development in demand. LNWS's primary business is processing wild-caught whitefish. The company has use of 12 processing plants and purchasing stations in Norway, five of which are leased from Lerøy Havfisk. The processing of whitefish in Norway has been extremely challenging for many years. In normal circumstances, lower prices for raw materials should be a positive factor for the onshore industry, but the ripple effects of COVID-19 have been negative for both production and marketing. Market demand for fresh and conventional products saw a significant decline in the quarter. In total, the segment reported EBIT of NOK -5 million in Q2 2020, compared with NOK 40 million in the same period of 2019. Catch patterns will always affect the timing of earnings realisation. In the first half of 2020, the segment contributed EBIT of NOK 264 million, compared with NOK 212 million in the first half of 2019. Wild Catch Q2-20 Q2-19 YTD 20 YTD 19 Change Revenue (NOKm) 609 668 1,601 1,464 9% EBITDA (NOKm) 42 79 360 289 25% EBIT (NOKm) -5 40 264 212 25% Catch volume (HOG) whitefish 19,708 15,860 44,717 36,395 23% The Group continues to focus on reinforcing efforts to improve the competitiveness of the whitefish industry, but this is a long-term project. Significant investments have been made in both human resources and machinery, and despite what we feel we can define as temporary/interim negative effects of COVID-19, the Group expects to see positive results in the future. Farming The Farming segment comprises the Group's three farming regions in Norway: Lerøy Aurora located in Troms and Finnmark, Lerøy Midt located in Nordmøre and Trøndelag and Lerøy Sjøtroll located in Vestlandet. Operating profit for the Farming segment before fair value adjustment related to biological assets was NOK 216 million in Q2 2020, compared with NOK 595 million in Q2 2019. During the quarter, the Farming segment harvested 39,000 tonnes, compared with 37,000 tonnes in Q2 2019. In Q2 2020, the EBIT/kg figure for Lerøy Aurora was NOK 6.30, NOK 14.10 for Lerøy Midt and NOK - for Lerøy Sjøtroll. In total, EBIT/kg for the segment was down from NOK 16.10 in Q2 2019 to NOK in Q2 2020, due to a significant reduction in prices realised per kilo and higher costs per harvested

kilo. Lerøy Midt/ Elim. Q2 2020 Lerøy Aurora/ Central Lerøy Sjøtroll/ Farming North Norway Norway West Norway Revenue (NOKm) 250 915 948 -18 2,096 EBIT (NOKm) 23 222 -31 1 216 Harvest volume (GWT) 3,735 15,791 19,370 38,896 Share of harvest volume, trout 0% 0% 35% 18% NSI salmon (sales price FCA Oslo), NOK/kg 57.9 EBIT*/kg 6.3 14.1 -1.6 5.5 Lerøy Midt/ Elim. Q2 2019 Lerøy Aurora/ Central Lerøy Sjøtroll/ Farming North Norway Norway West Norway Revenue (NOKm) 372 1,172 770 -41 2,272 EBIT (NOKm) 88 384 124 -1 595 Harvest volume (GWT) 4,971 18,648 13,436 37,055 Share of harvest volume, trout 0% 0% 43% 16% NSI salmon (sales price FCA Oslo), NOK/kg 62.1 EBIT*/kg 17.7 20.6 9.2 16.1 Prices realised - Spot price for salmon lower than in Q2 2019 In recent years, the prices for Atlantic salmon have been impacted by the fact that Norway, the largest producer of Atlantic salmon in the world, has not increased domestic production since 2012. There are several reasons for this lack of growth, including biological challenges, limitations in new licence capacity and challenges faced by the Norwegian industry in adapting to national political regulations that drive costs. The lack of growth in Norway together with a positive development in demand and the weaker Norwegian krone have combined to give historically very high prices for salmon. At the start of 2020, the spot prices for salmon were extremely high, around NOK 80/kg. However, towards the end of the first quarter and into the second quarter, these prices were severely negatively affected by the impact on demand resulting from the restrictions introduced to control the COVID-19 pandemic. At the start of Q2 2020, the spot prices for salmon were just over NOK 50/kg. Restrictions relating to COVID-19 had a very negative effect on the market in the first half of the second quarter, but an easing of the restrictions from the second half of the quarter has produced improvements in demand and higher prices. The average price for salmon in Q2 2020, measured according to NSI (sales price FCA Oslo), was NOK 57.90/kg compared with NOK 68.50/kg in Q1 2020 and NOK 62.10/kg in Q2 2019. This constitutes a fall in price of NOK 11/kg from Q1 2020 and NOK 4/kg from Q2 2019. Measured in terms of value, demand for Norwegian trout has declined less than for Norwegian salmon in Q2 2020, but a substantial increase in harvest volume has resulted in major pressure on trout prices. To date in 2020, Norwegian trout exports are up around 25% on 2019, putting trout prices considerably lower than salmon prices in the quarter. The Farming segment's contract share for salmon in Q2 2020 was 30%, and prices realised were higher than prices realised on the spot market. Compared with the sales price FCA Oslo, the segment's prices realised are impacted by transport, size, quality and time of sale. Prices realised by Farming were also negatively impacted by quality downgrades in the quarter. For Lerøy Sjøtroll, 35% of the harvest volume in Q2 2020 was trout, and prices realised for trout have been substantially lower than prices realised for salmon. The Group's prices realised for trout in the quarter are approximately NOK 12/kg lower than for salmon. Costs - Remain high, with improvements expected, as before, from the second half of 2020 For the Group, release from stock costs in Q2 2020 are slightly higher than those reported in Q1 2020, and higher than in Q2 2019. In total, costs have been affected by the fact that 50% of harvest volume in the quarter is from Lerøy Sjøtroll, the region with the highest costs, compared with 36% in Q2 2019. This is combined with the fact that Lerøy Aurora, normally the cost leader, has also delivered unsatisfactory results in the second quarter. In addition to a low harvest volume, Lerøy Aurora's performance in the first half of 2020 - as reported previously - has been impacted by an extraordinarily high rate of winter ulcers on fish. This has also affected prices realised, release from stock costs and production in the sea in Q2 2020. As previously reported, the Group expects to see significantly lower release from stock costs from the second half of 2020. The estimated harvest volume in 2020 is 37,000 GWT. Developments for Lerøy Midt in Q2 2020 have mainly been as expected. Release from stock costs in the quarter are lower than in Q1 2020 and are currently expected to be lower in the second half of 2020 when compared with the first half. The estimated harvest volume in 2020 is 68,000 GWT. For Lerøy Sjøtroll, the cost profile for salmon in Q2 2020 is weak, but significantly better for trout. Nonetheless, total growth in the quarter has been good. The Group expects to see considerable improvements in the second half of 2020 and start of 2021 due to high-quality smolt, including large smolt from the facility in Kjærelva, contributing to an increase in harvest volume and, with time, a significant reduction in release from stock costs. The estimated harvest volume for 2020 is 67,000 GWT. VAP, Sales & Distribution (VAPS&D) With its fully integrated, efficient value chain for salmon, trout, whitefish and shellfish, Lerøy Seafood Group shall be able to supply products that are best suited to the consumers' needs. Knowledge of the customer's preferences and needs is therefore of decisive importance if the Group is to develop demand for its main products. In the space of a calendar year, Lerøy distributes more than 70 different fish species from Norway to more than 80 different markets. In addition, the Group processes and distributes a number of market-specific seafood products in their respective local markets where Lerøy has operations. Examples of these are sea bass and sea bream in Portugal and Spain, herring and capelin roe in Sweden, and plaice and other flatfish in the Netherlands and Denmark. Lerøy Seafood Group's advanced value chain shall be developed further in order to satisfy and increase the consumers' total demand for seafood. The Group is involved in extensive processing of seafood and has a wide product range within the main categories - fresh, frozen and smoked seafood. Lerøy's goal is to create the most efficient and sustainable value chain for seafood, and the Group has invested in a value chain in which an increasing share of raw materials are filleted in Norway. Transporting these fillets to their markets is 40% more efficient than distributing whole fish, resulting in lower costs and a smaller environmental footprint. By means of extensive category and product development work with customers, seafood centres close to the markets process, package and label products in line with local requirements. This results in a cost- efficient and flexible value chain with opportunities for a high level of service. This value chain already allows for production of, e.g. "gyozas" using salmon and shrimp in Valencia, sold nationwide in Spain; consumer packs of "balık ekmek" (mackerel sandwiches) produced in Istanbul for grocery stores in Turkey; day-fresh sushi produced in Lyon for home delivery via Amazon in France; consumer packs of seafood salads produced in Urk for grocery stores in the Netherlands; as well as breaded Norwegian cod and saithe produced in Bulandet in Western Norway for Norwegian and Nordic grocery stores. In 2020, the seafood markets have been severely impacted by the COVID-19 pandemic. The impact was seen first in markets in Asia, spreading globally throughout Q1 2020 and into Q2 2020. COVID-19 has affected the demand pattern, with a larger proportion of consumption shifting towards retail, while the hospitality and catering segments have almost closed down in many key markets. The pandemic has also had an impact on logistics, particularly for overseas markets, with a reduction in cargo capacity resulting in increased costs during the period. The main focus for the VAPS&D segment has been to keep the value chain open. Key markets have shown signs of considerable improvements throughout the second quarter. The supply chain has adapted to the changes in consumer trends, with a much higher focus on the retail segment, while major parts of the hospitality and catering segments in key markets have been and remain severely impacted by the pandemic. It should be noted, however, that the hospitality and catering segments in a number of markets have gradually reopened in the quarter, showing positive trends. At the start of the third quarter, demand had improved considerably, compared with the situation in the middle of the second quarter. Recent developments in several markets underline the fact that developments in the second half of the year remain very uncertain. The increase in the number of COVID-19 infections in several markets increases the level of uncertainty. In Q2 2020, the segment reported a revenue figure that was down 12% on Q2 2019. Operating profit before fair value adjustment related to biological assets was up from NOK 54 million in Q1 2020 to NOK 114 million in Q2 2020, compared with NOK 130 million in Q2 2019. Statement of financial position and cash flows The Group is financially sound with book equity at the end of Q2 2020 of NOK 17,459 million, corresponding to an equity ratio of 58%. Net interest-bearing debt at the end of Q2 2020 was NOK 3,517 million. The Group has and shall continue to have significant financial flexibility to allow it to finance further organic growth, carry out strategic acquisitions and sustain the company's dividend policy. Cash flow from operating activities has been satisfactory in the quarter, at NOK 837 million, impacted by a significant reduction in inventory and trade receivables. Cash flow from operating activities for the first half of the year amounted to NOK 1,278 million, compared with NOK 919 million in the same period last year. Net cash flow from investing activities in Q2 2020 was NOK -199 million, compared with NOK -111 million in Q2 2019. For the first half of 2020, the corresponding figures are NOK -762 million and NOK -474 million. Please note that right of use assets are not included in the cash flow from financing activities, as these assets do not generate any initial cash impact. The figures showing how much the Group has actually invested, irrespective of investment method, provide much more information. These figures are provided as an additional item under the statement of cash flows in the financial statements. Total gross investment in own and leased fixed assets from credit institutions totalled NOK 903 million in the first half of 2020, compared with NOK 745 million in the first half of 2019. Major individual investments made in 2020 include a new trawler in the whitefish segment (received in the first quarter) and the development of plants for large smolt at Lerøy Midt and Lerøy Aurora. In Q2 2020, the Group paid dividends amounting to NOK 924 million, of which NOK 893 million from the parent company to the shareholders of Lerøy Seafood Group ASA. Corresponding figures for the same period in 2019 were NOK 1,265 million and NOK 1,191 million respectively. The Group has a satisfactory financial position that supports the Group's objective to retain its position as the leading Norwegian seafood corporation, thus remaining one of the leading seafood companies worldwide in the future. Shareholder information On 30 June 2020, Lerøy Seafood Group ASA had 12,612 shareholders, compared with 10,803 at the start of the period. Austevoll Seafood ASA is the company's main shareholder and owns 313,942,810 shares, corresponding to a shareholding of 52.7%. In total, the company's 20 largest shareholders own 74.2% of the shares in the company at 30 June 2020. LSG owns 297,760 (0.05%) treasury shares. The share price for Lerøy Seafood Group ASA has fluctuated between NOK 50.50 and NOK 58.72 during Q2 2020. At the start of the second quarter, the closing price was NOK 51.14. At the end of Q2 2020, the share price was NOK 57.76. Related parties, significant transactions Transactions with related parties take place at market terms according to the arm's length principle and are described in the company's annual report for 2019. Key risk factors The Group is a significant owner of farming licences in Norway and the UK, and of wild catch quotas in Norway. The Group faces political risk linked to decisions by the authorities, including framework conditions for fish farming and licence terms related to fisheries legislation. Political risk, including a lack of predictability, will in the long term impair the industry's competitiveness and capacity for development and value creation. Industrial developments and employment in capital-intensive activities exposed to global competition such as fish farming, fisheries and processing represent challenges and require a long-term perspective by businesses and politicians at a national level. Short-term perspectives, including non-profit-related taxes specific to Norway, are incompatible with the requirements for successful industrial development, employment and value creation in Norway. Neither are they compatible with the level of competitiveness required for a global industry experiencing significant development. The majority of members in the group that presented an Official Norwegian Report (NOU) "2019:18 - Taxation of aquaculture" - on 4 November 2019 are proposing the introduction of an extra tax on the aquaculture industry. Based on our knowledge of the industry, we are of the opinion that the grounds and premises on which this majority proposal is based are incorrect, and that their conclusion is therefore erroneous. In the ensuing debate, a wide majority of MPs in the Storting appear to acknowledge the challenges inherent in the proposal. The solution of a production fee - in practice a lease payment for land - will not have the same destructive impact on the competitiveness of the Norwegian aquaculture industry. The Group's results are closely linked to developments in the markets for seafood - particularly the price for Atlantic salmon and trout - but also to an increasing degree the price for whitefish, particularly cod, after the investments within whitefish in 2016. Pricing is determined by where supply and demand are in equilibrium. The growth in demand in recent years has outstripped the growth in supply, resulting in a positive price development, particularly for salmon and trout. The COVID-19 pandemic is currently having a negative impact on demand for seafood. Towards the end of Q2 2020, there has been a substantial reduction in COVID-19-related restrictions in key markets, but it is difficult for the Group to form any opinions on future developments. The Group's results will continue to be affected by the developments in both supply and demand in the future. The seafood industry is international, and Norway is an important seafood-exporting nation. Trade barriers have and will continue to represent a considerable risk factor for the industry. The political trade barriers imposed on Norwegian salmon and trout regarding exports to Russia provide an illustration of political risk in practice. At the start of 2020, we have also observed how pandemics - including the restrictions and fear they bring - can negatively affect demand and value chains. However, the market for high-quality seafood is global and has strong underlying growth. Over time, this growth has largely compensated for both political trade barriers and other temporary challenges, providing grounds for an optimistic outlook and our belief that the Group is well positioned to continue its positive long-term development. The Group's operations will always be exposed to currency fluctuations. Examples of other risk areas include credit risk, changes in the prices of input factors and market risk. Structural conditions The Group aims to create lasting value through its activities. For this reason, stringent requirements are imposed on risk management and the ability to plan for the long term in the development of sustainable strategic business processes. Through organic growth and a series of acquisitions carried out since the Group was listed on the Stock Exchange on 3 June 2002, the Group is now one of the world's largest producers of Atlantic salmon and trout. The acquisitions of Havfisk ASA and Norway Seafood Group AS in 2016 have made the Group the largest supplier of whitefish in Norway and a major supplier worldwide. In recent years, the Group has also developed and consolidated its position as a central actor in the distribution of seafood in Norway and other major international markets. The Group plays an active role in developing the value chain for seafood, with an increasingly large global reach. Lerøy Seafood Group's investments in the Norwegian whitefish sector are based on an industrial, eternal perspective. The industrial facilities are based and reliant on raw materials from the Group's own trawlers and from suppliers in the coastal fleet. The symbiosis between the onshore industry and the coastal fleet is strong and represents a high level of mutual dependency. Appropriate framework conditions, including predictability, are absolutely decisive to allow us to successfully assume our responsibilities as an industrial organisation. The whitefish sector fluctuates according to seasons and requires vast amounts of capital. We firmly believe that we will only be able to build a sustainable industry and create attractive jobs if we have appropriate framework conditions, investment capacity, product development and access to the global market. We hope and believe that it is possible to create an understanding among national political management of what is required to create jobs and value in the decades to come. We are seekingdialogue and assume that any future adjustments to framework conditions will be based on knowledge and insight, preventing impairment of the industrial foundations for operations for our industry. In recent years, the Group has made major investments in facilities for smolt production, in order to ensure the Group's global competitiveness from a long-term perspective. These investments not only provide an illustration of capital requirement, but also the level of knowledge needed for our advanced food production. To succeed, Lerøy and the organisation's employees need knowledge, capital, market-related and globally competitive framework conditions. The Board of Directors believes that the Group's many years of investing in vertical integration, building alliances, developing high-quality products, entering new markets, quality-assuring its value chain and building its brand will enable it to continue to create value going forward. The Group will continue its work to deliver sustainable value creation by focusing on strategic business development and operational improvements. This work will generate growth and, based on customer requirements, ensure continuity of supply, quality and cost efficiency, paving the way for increased profitability. Improving operational efficiency at all stages is an ongoing process aimed at further strengthening the Group's competitiveness nationally and internationally. The Group's financial position is very strong, and it is important for the Board that the Group, through its operations, retains the confidence of participants in the various capital markets. The strong statement of financial position and current earnings enable the Group to pursue its clear ambition to remain a leading participant in value-creating structural changes in the seafood industry, both nationally and globally. Lerøy Seafood Group will continue to selectively consider possible opportunities for investments, mergers and alliances that could strengthen the basis for further profitable growth and sustainable value creation. This includes investment opportunities both upstream and downstream. The Group shall continue its strategy for growth, implying continuous developments and improvements to operating segments throughout the entire value chain. Being listed on the Stock Exchange affords the company a marketplace for its shares, improved access in the future to venture capital as well as the opportunity to use the company's shares as a payment medium in future acquisitions or business combinations. Market and outlook Price developments for Atlantic salmon have been highly volatile in 2020, substantially influenced by the ripple effects of COVID-19. The situation has improved in the second quarter, partly due to the gradual easing of restrictions in end markets and a reduction in the costs related to logistics from Norway. Nonetheless, the ripple effects of COVID-19 continue to have a negative impact on demand for seafood, and the Board of Directors is not able to form any definitive opinion on the duration or consequences of the pandemic. Currently, the Group's production of redfish takes place mainly in Norway. Norwegian and global salmon and trout production are experiencing a relatively limited growth. This factor, combined with a weaker Norwegian krone, has resulted in very high prices. This represents incentives to start production of salmon in new areas using alternative technologies. These incentives have existed for several years now, but with long lead times in the industry, Norwegian production in marine fish farms has maintained its predominant position. The harvest volume from salmon produced onshore remains insignificant in the end markets. The market share for Norwegian Atlantic salmon may be affected by the introduction of salmon and trout production in new regions and locations. The Group has a strong focus on competitiveness, and works hard to ensure that the value chain will stand strong in the face of competition in the years to come. In 2020, the MTB/licence capacity of Norway's aquaculture industry will be adjusted, according to the "Traffic light system", based on an environmental indicator currently defined in relation to the impact on wild salmon. Around 55% of the Group's MTB capacity is currently in green zones (production areas 6, 11 and 13), approximately 25% in yellow zones (production area 3) and approximately 20% in red zones (production areas 4 and 5). Green zones will be allocated 6% growth, where 1/6 of this growth is at fixed prices and 5/6 for auction. There will be no changes for yellow zones. There will be a reduction for red zones. Lerøy has purchased licence capacity at fixed prices in the green zones in which the Group operates. A 6% reduction was implemented in MTB volume/licence capacity in red zones effective 5 August 2020. This will have an effect on production capacity for the Group and the industry, to such an extent that it will severely impact the industry's long-term value creation and employment potential. The Regulations governing the reduction require such a decision to be based on a satisfactory knowledge base. The Group, together with the other actors in production area 4 and with reference to this knowledge base, has instituted legal proceedings against the government regarding the legality of the decision to make the reduction. Capacity for flexibility and change is also important for global salmon production. Lerøy is developing its existing business by investing in knowledge and facilities to ensure competitive strengths. Irrespective of the above, the Group constantly seeks new knowledge and expertise within both onshore and offshore salmon production. In line with its plans, the Group has reported a positive development in harvest volume in the first half of 2020, with a high share from Lerøy Sjøtroll, but has at the same time release from stock costs it considers to be higher than normal. The factors behind the high release from stock costs are a challenging situation for Lerøy Aurora and the sustained high release from stock costs for salmon at Lerøy Sjøtroll. To date in the third quarter, production in the sea has been as expected, and the current outlook is for a significant reduction in release from stock costs in the second half of 2020 and beyond. The investments made by the Group in recent years in larger smolt will gradually start to become evident. The average size of released salmon smolt at Lerøy Aurora and Lerøy Sjøtroll will be around 300 grams in 2020. Both the corporate management and the Board of Directors expect the completed investments in new smolt plants, and the ongoing investments, to provide considerable growth in production in the sea in 2020 and the years ahead. From 2020 onwards, this increase in production will gradually result in higher year-on-year harvest volumes over the next four to five years. The estimated harvest volume for 2020, including the share from associates, is currently 183,000-188,000 tonnes salmon and trout. The Group's target is for the corresponding figures in 2021 to be between 200,000 and 210,000 tonnes. The new smolt facility in Kjærelva has the potential to significantly increase volume and reduce costs for Lerøy Sjøtroll, and the Group has plans for further developments that will provide further reductions in release from stock costs. For example, the Group has access to suitable areas and plans for further development of the large smolt strategy and development of the industrial facilities on shore. The Group has made substantial investments in whitefish in recent years. One new vessel was added to the fleet in 2018 - Nordtind - and another in early 2020 - Kongsfjord. Further improvements to fish quality were established as important design criteria for Kongsfjord. Consumers' expectations and quality requirements continue to increase, making high quality and competitiveness key factors for success when competing to attract consumers. For the onshore whitefish industry, the start of 2020 was difficult, but did show some signs of improvement when compared with 2019, until the ripple effects of COVID-19 started to emerge. The industry is subject to extremely strong seasonal fluctuations and Lerøy is of the opinion that profitability for the industry will depend on innovation and opportunities for specialisation. It is therefore sad and discouraging that the Norwegian Storting has not taken the input provided by the company and its employees into account in its resolution of 7 June (quota report or "Kvotemeldingen"). This resolution, implying a reduction in the quota basis for catches of cod by the trawler group, undermines the Group's raw material basis and will have negative consequences for industrial development and employment. The Storting appears to accept our proposal for more flexible utilisation of raw materials between the different facilities, but increased flexibility does not provide sufficient compensation for the disadvantages of having less raw material. In recent years, Lerøy has made a start on the work to facilitate utilisation of such increased flexibility by making substantial investments. A new processed fish factory opened in Stamsund in 2019, and phase 1 of a major conversion of the filleting plant in Melbu was completed at the start of 2020. Considerable investments have also been made in other facilities. The Board of Directors and the Group expect these investments, together with diligent, organised improvement measures in each factory, to gradually generate results. The quota recommendations from ICES (the International Council for the Exploration of the Sea) for 2021 are to increase the Norwegian total quota for cod by 20% and the haddock quota by 8%. ICES also recommends increasing the quota for saithe north of 62 degrees by 15% and reducing the quota for saithe in the North Sea by 15%. Overall, we consider this will be positive for catch values and improve access to raw materials for the industry. The final quotas will be established by the Norwegian authorities in the autumn. The increase in cod quota for the trawler group will be lower than the total increase in quota. Lerøy works to develop an efficient and sustainable value chain for seafood. This not only provides cost- efficient solutions, but also quality, availability, a high level of service, traceability, and competitive climate-related and environmental solutions. Investments in recent years, e.g. in a new industrial facility for Lerøy Midt and new factories in Spain and the Netherlands, now commissioned, will make a positive contribution in the years to come. The management and Board of Directors are confident that Lerøy has a good starting point for continued profitable growth and development of Group operations. The Group's products are good for health and high quality, and their production is sustainable in terms of finances, the climate and the environment. The Board of Directors continues to expect good underlying growth in demand in the years ahead. The management and Board of Directors do not have the medical expertise to assess how long the COVID-19 pandemic will last, but are confident in assuming that demand will with time return to historical levels and continue to develop from there. The Board of Directors emphasises that the outlook is subject to much greater uncertainty than normal, but current estimates are for earnings in Q3 2020 to be significantly lower than would normally be expected. The Board of Directors underlines that the total result for the year is contingent upon how the pandemic develops and the ripple effects this will have on demand for seafood going forward. Questions and comments may be addressed to the company's CEO, Henning Beltestad, or to the CFO, Sjur S. Malm. Bergen, 19 August 2020 The Board of Directors of Lerøy Seafood Group ASA Helge Singelstad Arne Møgster Britt Kathrine Drivenes Chairman of the Board Board member Board member Siri Lill Mannes Didrik Munch Karoline Møgster Board member Board member Board member Hans Petter Vestre Board member, employee representative Henning Beltestad CEO Lerøy Seafood Group Consolidated Resultatregnskap / Income Statement (Alle beløp i NOK 1.000 / All amounts in NOK 1,000) Note Q2 2020 Q2 2019 YTD 2020 YTD 2019 2019 Driftsinntekt / Operating revenue 3 4 711 822 5 339 957 10 017 216 10 086 400 20 426 902 Andre gevinster og tap / other gains and losses 837 9 929 1 304 10 332 27 245 Vareforbruk / Cost of goods sold 2 811 286 3 075 460 5 423 186 5 515 704 11 183 192 Lønnskostnader / Salaries and other personnel costs 652 779 649 954 1 550 854 1 424 362 2 933 409 Andre driftskostnader / Other operating costs 642 175 600 989 1 341 261 1 199 657 2 591 271 Driftsresultat før avskrivninger og verdijusteringer*/ EBITDA before fair value adjustments* 2, 3 606 419 1 023 484 1 703 218 1 957 009 3 746 276 Avskrivninger / Depreciation 4 284 086 249 891 565 162 492 482 1 012 041 Driftsresultat før verdijusteringer* / EBIT before fair value adjustments* 2, 3 322 333 773 593 1 138 056 1 464 527 2 734 236 Verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler / Fair value adjustments related to biological assets 5 291 499 161 566 -237 075 13 643 -333 703 Driftsresultat / Operating profit (EBIT) 5 613 832 935 159 900 981 1 478 170 2 400 532 Inntekt fra tilknyttede selskaper / Income from associated companies 8 18 219 58 945 1 460 132 302 179 749 Netto finansposter / Net financial items -62 672 -48 123 -156 729 -85 471 -214 799 Resultat før skatt og verdijusteringer* / Profit before tax and fair value adj.* 2 303 402 776 291 1 037 165 1 523 825 2 717 912 Resultat før skattekostnad / Profit before tax 569 379 945 981 745 711 1 525 001 2 365 482 Beregnede skatter / Estimated taxation -121 200 -194 668 -170 138 -306 409 -495 743 Periodens resultat / Profit for the period 448 179 751 313 575 573 1 218 592 1 869 739 Henføres til / Attributable to: Kontrollerende eierinteresser / Controlling interests 452 865 735 654 578 990 1 191 846 1 857 172 Ikke-kontrollerende eierinteresser / Non-controlling interests -4 686 15 659 -3 417 26 745 12 567 Totalresultatoppstilling / Statement of comprehensive income (Alle beløp i NOK 1.000 / All amounts in NOK 1,000) Q2 2020 Q2 2019 YTD 2020 YTD 2019 2019 Periodens resultat / Profit for the period 448 179 751 313 575 573 1 218 592 1 869 739 Andre inntekter og kostnader, etter skatt / Other comprehensive income, net of tax Poster som senere kan reklassifiseres til resultatet / Items to be reclassified to profit or loss in subsequent periods Omregningsdifferanser m.m på TS / Equity adjustments associates -53 125 -25 575 30 951 -18 673 24 559 Øvrige omregningsdifferanse m.m / Other currency translation differences etc. -53 659 -8 407 81 037 -29 502 -12 819 Verdiendring fin.instrumenter (sikring) / Change in FV fin.intruments (hedges) 1 771 1 894 -64 164 18 025 25 711 Totalresultatposter fra TS / Comprehensive income items from associated companies 305 138 -3 631 -3 286 -3 530 Poster som ikke senere kan reklassifiseres til resultatet / Items not to be reclassified to profit or loss in subsequent periods: Resirkulering av tidligere omregningsdifferanser/ Recycling of previous translation differences -45 0 -5 0 15 Gevinst/tap på ytelsespensjonsplan / Actuarial gains/loss on defined benefit plans 0 29 0 29 -793 Totalresultat for perioden / comprehensive income for the period 343 426 719 392 619 762 1 185 185 1 902 882 Totalresultat for perioden henføres til / Comprehensive income for the period is allocated to: Kontrollerende eierinteresser / Controlling interests 348 112 703 733 623 178 1 158 439 1 890 315 Ikke-kontrollerende eierinteresser / Non-controlling interests -4 686 15 659 -3 417 26 745 12 567 Totalresultat for perioden / comprehensive income for the period 343 426 719 392 619 762 1 185 185 1 902 882 *) Alternativt resultatmål. Se note 2 for defenisjon og avstemming / Alternative performance measure. See note 2 for definition and reconciliation Oppstilling av finansiell stilling / Statement of financial position (Alle beløp i NOK 1.000 / All amounts in NOK 1,000) Note 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 Eiendeler / Assets Immaterielle eiendeler / Intangible assets 4 8 223 566 8 167 451 8 153 542 Bruksretteiendeler / Right-of-use assets 4 2 325 694 2 407 440 2 378 102 Varige driftsmidler / Tangible fixed assets 4 6 706 629 5 981 349 6 230 105 Finansielle anleggsmidler / Financial non-current assets 4 1 050 007 1 078 817 1 035 076 Sum anleggsmidler / Total non-current assets 18 305 896 17 635 058 17 796 824 Biologiske eiendeler / Biological assets 5 5 016 027 5 523 579 5 574 921 Andre varer / Other inventories 1 294 010 1 113 347 1 031 155 Kundefordringer / Account receivables 1 791 214 2 304 755 2 244 348 Andre fordringer / Other receivables 653 899 572 146 511 134 Betalingsmidler / Cash and cash equivalents 3 072 950 1 896 100 3 031 052 Sum omløpsmidler / Total current assets 11 828 100 11 409 927 12 392 610 Sum eiendeler / Total assets 30 133 996 29 044 985 30 189 433 Egenkapital og gjeld / Equity and debt Innskutt egenkapital / Paid in equity 7 4 837 893 4 837 893 4 837 893 Opptjent egenkapital / Earned equity 11 742 704 11 282 484 12 012 739 Ikke-kontrollerende eierinteresser / Non-controlling interests 878 138 926 837 912 673 Sum egenkapital / Total equity 17 458 735 17 047 214 17 763 305 Langsiktig gjeld / Long term debt Lån fra kredittinstitusjoner / Loans from credit institutions 4 159 419 3 785 691 3 628 044 Andre langsiktige lån / Other long term loans 1 453 1 566 1 449 Leieforpliktelser ovenfor kredittinstitusjoner / lease liabilities to credit institutions 883 041 800 208 838 271 Leieforpliktelser ovenfor andre / Other lease liabilities 944 914 1 147 624 1 041 322 Avsetninger for andre langsiktige forpliktelser / Other accrued long term liabilities 2 582 260 2 553 202 2 508 073 Sum langsiktig gjeld / Total long term debt 8 571 087 8 288 290 8 017 159 Kortsiktig gjeld / Short term debt Kortsiktig del av lån fra kredittinstitusjoner / Short term part of loans from credit institutions 454 576 360 330 399 715 Kortsiktig del av andre langsiktige lån / Short term part of other long term loans 1 527 1 479 1 494 Kortsiktig del av leieforpliktelser ovenfor kredittinstitusjoner / Short term part of lease liabilities to credit institutions 221 080 209 512 218 384 Kortsiktig del av leieforpliktelser ovenfor andre / Short term part of other lease liabilities 192 314 199 688 197 089 Kassekreditt / Overdrafts 848 752 482 146 569 465 Andre kortsiktige kreditter / Other short term loans 19 667 0 15 661 Leverandørgjeld / Account payables 1 180 350 1 330 197 1 554 071 Annen kortsiktig gjeld / Other short-term liabilities 1 185 907 1 126 128 1 453 090 Sum kortsiktig gjeld / Total short term 4 104 173 3 709 481 4 408 968 Sum gjeld / total debt 12 675 260 11 997 771 12 426 128 Sum egenkapital og gjeld / Total equity and liabilities 30 133 996 29 044 985 30 189 433 Nøkkeltall / Key figures Note Q2 2020 Q2 2019 YTD 2020 YTD 2019 2019 Høstet volum laks og ørret (GWT) / Harvest volume salmon and trout (GWT) 38 896 37 055 78 273 69 372 158 178 Fangstvolum hvitfisk og reker (tonn) / Catches whitefish and shrimps (tonnes) 19 708 15 860 44 717 36 395 62 497 Resultatmargin før verdijusteringer* / Profit margin before fair value adjustments* 6,4 % 14,5 % 10,4 % 15,1 % 13,3 % Resultatmargin / Profit margin 1) 12,1 % 17,7 % 7,4 % 15,1 % 11,6 % Driftsmargin før verdijusteringer* / Operating margin before fair value adjustments* 6,8 % 14,5 % 11,4 % 14,5 % 13,4 % Driftsmargin / Operating margin 2) 13,0 % 17,5 % 9,0 % 14,7 % 11,8 % Resultat per aksje før verdijusteringer* / Earnings per share before fair value adjustments* 0,42 1,00 1,33 1,97 3,48 Resultat per aksje / Earnings per share 3) 0,76 1,24 0,97 2,00 3,12 Utvannet resultat per aksje / Diluted earnings per share 0,76 1,24 0,97 2,00 3,12 ROCE før verdijusteringer* (annualisert) / ROCE before fair value adjustments* (annualised) 7,2 % 17,1 % 12,0 % 17,0 % 15,5 % ROCE (annualisert) / ROCE (annualised) 4) 12,1 % 19,5 % 8,7 % 16,0 % 12,9 % Egenkapitalandel / Equity ratio 57,9 % 58,7 % 57,9 % 58,7 % 58,8 % Kontantstrøm per aksje / Cash-flow per share 5) 1,41 1,28 2,15 1,54 4,80 Utvannet kontantstrøm per aksje / Diluted cash-flow per share 1,41 1,28 2,15 1,54 4,80 Netto rentebærende gjeld / Net interest bearing debt (NIBD) 6 3 516 565 3 744 832 3 516 565 3 744 832 2 641 431 Utbetalt utbytte per aksje (i kroner) / Paid dividend per share 1,50 2,00 1,50 2,00 2,00 *) Knyttet til biologiske eiendeler *) Related to biological assets 1) Resultatmargin = Resultat før skatt / salgsinntekter 1) Profit margin = Profit before tax / revenues 2) Driftsmargin = Driftsresultat / salgsinntekter 2) Operating margin = Operating profit / revenues 3) Resultat per aksje = Majoritetens andel resultat / Gjennomsnittlig antall aksjer 3) Earnings per share = Majority interests / Average number of shares 4) ROCE = [Res. før skatt+nto fin.poster] / Gj.sn.[nto renteb. gjeld+sum egenkapital] 4) ROCE = [Pre tax profit + net fin. items] / Average [NIBD + total equity] 5) Kontantstrøm fra drift 5) Cash-flow from operations 6) IKE = Ikke kontrollerende eierinnteresser 6) NCI = Non controlling interests Oppstilling av kontantstrømmer / Statement of cash flows (Alle beløp i NOK 1.000 / All amounts in NOK 1,000) Kontantstrøm fra drift / Cash flow from operating activities Resultat før skatt / Profit before tax Betalt skatt / Income tax paid Gevinst ved salg anleggsmidl. / Gain from disposal of non-current assets Ordinære avskrivninger / Ordinary depreciation Resultat tilknyttede selskaper / Profit from associated companies Endring i verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler / Ch. in FV adj. related to biological assets Endring varelager / Change in inventories Endring kundefordringer / Change in accounts receivable Endring leverandører / Change in accounts payable Poster klass. som finansieringsaktiviteter / Items reclassified as financing activeties Andre tidsavgrensninger / Other accruals Q2 2020 Q2 2019 YTD 2020 YTD 2019 2019 569 379 945 981 745 711 1 525 001 2 365 482 -45 298 -277 568 -261 207 -670 975 -690 519 -837 -9 930 -1 304 -10 332 -27 245 284 086 249 892 565 162 492 482 1 012 041 -18 219 -58 945 -1 460 -132 302 -179 749 -290 742 -161 566 237 075 -13 643 332 946 224 648 260 011 32 530 190 538 -101 136 547 108 -206 982 453 134 -152 341 -91 933 -124 925 9 372 -373 721 -155 922 67 952 62 672 48 122 156 729 85 471 214 799 -370 808 -35 171 -274 727 -238 707 -43 957 Netto kontantstrøm fra drift / Net cash flows from operating activities 837 063 763 217 1 277 923 919 269 2 858 681 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter / Cash flow from investing activities Netto investering i varige driftsmidler etc. / Net investment in fixed assets etc. -205 698 -241 723 -733 201 -614 156 -1 192 986 Innbetaling ifm avgang bruksretteiendeler / Proceeds received from disposal of ROU assets 2 004 0 4 117 0 12 293 Netto investering i immaterielle eiendeler / Net investment in intangible fixed assets -5 089 -4 890 -48 618 -6 966 -2 304 Netto inn(+)/ut(-)betaling ved salg/kjøp av aksjer / Net payments for acquisitions of shares 3 947 -11 -439 2 324 Innbetaling av utbytte fra tilknyttede selskaper / Dividend from associates 24 440 125 067 24 440 131 555 266 452 Renteinntekter mottatt / Interests received 2 477 8 046 8 756 15 521 37 550 Endring langsiktige fordringer etc. / Change in long-term receivables etc. -17 151 1 441 -17 177 882 642 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter/Net cash flow from investing activities -199 014 -111 112 -761 693 -473 604 -876 029 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter / Cash flow from financing activities Netto endring i kortsiktige kreditter / Net change in bank overdraft 350 299 -271 611 283 293 40 978 143 958 Netto endring langsiktig gjeld / Net change in long-term debt 193 398 -112 177 320 505 -247 192 -605 138 Betalte rentekostnader og netto finanskostnader / Interests and net financial costs paid -80 267 -56 213 -153 797 -107 244 -254 328 Utbetaling av utbytte / Dividend payments -919 547 -1 264 597 -924 332 -1 272 261 -1 272 246 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter / Net cash flow from financing activities -456 117 -1 704 598 -474 332 -1 585 719 -1 987 754 Netto kontantstrøm for perioden / Net cash flows for the period 181 933 -1 052 494 41 898 -1 140 054 -5 102 Betalingsmidler v/periodens begynnelse / Cash and cash equiv. at beginning of period 2 891 017 2 948 594 3 031 052 3 036 154 3 036 154 Betalingsmidler ved periodens slutt / Cash and equivalents at end of period 3 072 950 1 896 100 3 072 950 1 896 100 3 031 052 Anskaffelse av bruksretteiendeler i forbindelse med nye leieavtaler har ingen kontanteffekt, og inngår derfor ikke i kontantstrømanalysen under investerings-aktiviteter. For oversikt over periodens investeringer uavhengig av kontantstrømeffekt vises det egen oppstilling nedenfor. Leiekostnader, som behandles etter IFRS 16, inngår i kontantstrømanalysen under finansieringsaktiviteter, splittet på netto endring langsiktig gjeld, og betalte rentekostnader. Acquisition of right-of-use assets from new lease agreements has no cash flow effect, and will therefore not be included in the cash flow from investing activeties. For an overview of the investments during the period, regardless of cash flow effect, see seperate table below. Lease expenses are presented according to IFRS 16, and are included in cash flow from financing activeties, split on net change in LT debt, and interests paid. Investering i perioden/ Investment during the period Q2 2020 Q2 2019 YTD 2020 YTD 2019 2019 Netto kontantstrøm fra varige driftsmidler / Net cash flow from fixed assets 205 698 241 723 733 201 614 156 1 192 986 Netto investeringer i bruksretteiendeler fra kredittinst. / Investment in ROU from credit intst., net 115 644 90 915 169 591 130 915 264 219 Sum investering i varige driftsmidler og bruksretteiendeler / Total FA and RoU assets 321 342 332 638 902 792 745 071 1 457 205 Netto tilgang immaterielle eiendeler / Additon intangibles, net 5 089 4 890 48 618 6 966 2 304 Samlet investering / Total investment 326 431 337 528 951 410 752 038 1 459 509 Bruksretteiendeler anskaffet gjennom nye leasingavtaler med kredittinstitusjoner (tidligere benevnt som finansielt leasede driftsmidler). Bruksretteiendeler anskaffet gjennom nye leieavtaler med andr

Right-of-use-assets acquired through new leases with credit institutions (previously referred to as financial leased assets). RoU assets acquired through new rental agreements with others, are not inc Oppstilling av endringer i egenkapital / Statement of changes in equity (Alle beløp i NOK 1.000 / All amounts in NOK 1,000) Innskutt Annen egenkapital / egenkapital / Sum KE* / Sum IKE** / Sum egenkapital 2020 Paid in capital Other equity Total CI* Total NCI** / Total eqiuty Egenkapital per 1.1.2020 / Equity at 1.1.2020 4 837 893 12 012 739 16 850 632 912 673 17 763 305 Periodens resultat per 30.06.2020 / Net income as of 30.06.2020 578 990 578 990 -3 417 575 573 Omregningsdifferanser i perioden / Currency conversion differences 111 983 111 983 111 983 Verdiendring fin.instrumenter (sikring) / Change in fair value fin.intruments (hedges) -64 164 -64 164 -64 164 Totalresultatposter fra TS / OCI from associated companies -3 631 -3 631 -3 631 Totalresultat per 30.06.2020 / Comprehensive income as of 30.06.2020 0 623 178 623 178 -3 417 619 762 Utbytte / Dividends -893 661 -893 661 -31 118 -924 779 Utbytte på egne aksjer / Dividend on own shares 447 447 447 Sum øvrige endringer i egenkapital / Total other changes in equity 0 -893 214 -893 214 -31 118 -924 332 Egenkapital per 30.06.2020 / Equity at 30.06.2020 4 837 893 11 742 704 16 580 597 878 138 17 458 735 Innskutt Annen egenkapital / egenkapital / Sum KE* / Sum IKE** / Sum egenkapital 2019 Paid in capital Other equity Total CI* Total NCI** / Total eqiuty Egenkapital per 1.1.2019 / Equity at 1.1.2019 4 837 893 11 314 996 16 152 890 981 401 17 134 291 Periodens resultat 2019 / Net income 2019 1 857 172 1 857 172 12 567 1 869 739 Omregningsdifferanser i perioden / Currency conversion differences 11 755 11 755 11 755 Verdiendring fin.instrumenter (sikring) / Change in fair value fin.intruments (hedges) 25 711 25 711 25 711 Gevinst/tap knyttet til ytelsespensjonsplan / Actuarial gain/loss on defined benefit plans -793 -793 -793 Totalresultatposter fra TS / OCI from associated companies -3 530 -3 530 -3 530 Totalresultat 2019 / Comprehensive income 2019 0 1 890 315 1 890 315 12 567 1 902 882 Utbytte / Dividends -1 191 547 -1 191 547 -81 295 -1 272 842 Utbytte på egne aksjer / Dividend on own shares 596 596 596 Endring i IKE** / Changes in NCI** -1 620 -1 620 -1 620 Sum øvrige endringer i egenkapital / Total other changes in equity 0 -1 192 572 -1 192 572 -81 295 -1 273 867 Egenkapital per 31.12.2019 / Equity at 31.12.2019 4 837 893 12 012 739 16 850 632 912 673 17 763 305 * Kontrollerende eierinteresser / Controlling interests ** Ikke-kontrollerende eierinteresser / Non-controlling interests Noter / Notes Note 1: Regnskapsprinsipper / Accounting Principles Denne rapporten er utarbeidet i henhold til standard for delårsrapportering (IAS 34). Alle tall utover årsregnskapstall fra forrige år er ureviderte. Denne delårsrapporten inneholder ikke all nødvendig informasjon som er påkrevd av International Financial Reporting Standards (IFRS) i årsregnskapet og bør derfor leses i sammenheng med konsernets årsregnskap for 2019. This report is prepared according to standard for interim financial reporting (IAS 34). All figures are unaudited, except year end figures (last year). The interim condensed consolidated financial statements do not include all the information and disclosures required by International Financial Reporting Standards (IFRS) in the annual financial statements and should be read in conjunction with the Group's Annual FInancial Statements 2019. Note 2: Alternative resultatmål / Alternative performance measures (APMs) (Alle beløp i NOK 1.000 / All amounts in NOK 1,000) Lerøy Seafood Group sitt regnskap er avlagt i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB) og vedtatt av EU. I tillegg har styret og ledelsen valgt å presentere noen alternative resultatmål for å øke forståelsen av konsernets utvikling, og det er styret og ledelsen sin oppfatning at dette er resultatmål som etterspørres og brukes av investorer, analytikere, kredittinstitusjoner og andre interessenter. De alternative resultatmålene er utledet fra resultatmål definert i IFRS. Tallene er definert nedenfor og kalkulert på en konsistent måte, og presenteres i tillegg til øvrige resultatmål, i tråd med Guidelines on Alternative Performance Measures fra European Securities and Markets Authority (ESMA). Lerøy Seafood Group's accounts are submitted in accordance with international standards for financial reporting (IFRS) and interpretations established by the International Accounting Standards Board (IASB) and adopted by the EU. In addition, the Board and management have chosen to present certain alternative performance measures (APMs) to make the Group's developments simpler to understand. The Board and management are of the opinion that these performance measures are in demand and utilised by investors, analysts, credit institutions and other stakeholders. The alternative performance measures are derived from the performance measures defined in IFRS. The figures are defined below. They are consistently calculated and presented in addition to other performance measures, in line with the Guidelines on Alternative Performance Measures from the European Securities and Markets Authority (ESMA). Driftsresultat før verdijusteringer / EBIT before fair value adjustments Driftsresultat før verdijusteringer er et alternativt resultatmål som benyttes av konsernet. I henhold til IFRS skal biologiske eiendeler (fisk i sjø) vurderes til virkelig verdi i balansen (IAS 41). Beregningen av virkelig verdi omfatter ulike forutsetninger om fremtiden, herunder prisutvikling. Endringer i markedets prisforventninger kan derfor gi svært store endringer i balanseført verdi. Siden denne verdiendringen inngår i driftsresultat (EBIT) slik det er definert i IFRS, vil ikke denne tallstørrelsen alene kunne gi et tilstrekkelig bilde av konsernets prestasjon i perioden. Det samme gjelder to andre balanseposter knyttet til biologiske eiendeler, tapskontrakter (IAS 37) og finansielle Fish Pool kontrakter (IFRS 9). Konsernet har derfor valgt å presentere driftsresultatet slik det ville sett ut før resultatføring av de ovennevnte virkelig-verdijusteringene, som et alternativt resultatmål. Gjennom å vise (1) EBIT før verdijusteringer, (2) verdijusteringer i perioden og (3) EBIT etter verdijusteringer, vil regnskapsbrukeren enkelt kunne se hvor mye av driftsresultatet som består av endringer i virkelig verdi (verdijusteringer), og derigjennom sammenligne prestasjon på tvers av selskaper i samme bransje. I noten om biologiske eiendeler er det beskrevet nærmere hvordan verdijusteringen beregnes, og størrelsen på de ulike komponentene. Følgende komponenter inngår: EBIT before fair value adjustments is an APM utilised by the Group. Pursuant to IFRS, biological assets (fish in the sea) shall be measured at fair value in the statement of financial position (IAS 41). Estimates of fair value require various assumptions about the future, including price developments. Changes in the market's price expectations may therefore result in major changes in carried value. As this change in value is included in the operating profit or loss (EBIT) as defined in IFRS, this figure alone is not sufficient to illustrate the Group's performance during the period. The same applies to other items on the statement of financial position related to biological assets, onerous contracts (IFRS 37) and financial fish-pool contracts (IFRS 9). The Group has therefore elected to present operating profit as it would be presented before recognition of the above- mentioned fair value adjustments, as an alternative performance measure. By presenting (1) EBIT before fair value adjustments, (2) fair value adjustments in the period and EBIT after fair value adjustments, the user of the financial statements will easily be able to identify how much of the operating profit comprises changes in fair value (fair value adjustments) and thereby compare performance with other companies in the same industry. The note on biological assets contains a detailed description of how fair value adjustment is calculated and the figures for each component. The following components are included: Q2 2020 Q2 2019 YTD 2020 YTD 2019 2019 Driftsresultat / Operating profit (EBIT) 613 832 935 159 900 981 1 478 170 2 400 532 - Virkelig verdijusteringer / Fair value adjustments -291 499 -161 566 237 075 -13 643 333 703 = Driftsresultat før verdijusteringer / EBIT before fair value adjustments 322 333 773 593 1 138 056 1 464 527 2 734 236 Verdijusteringer består av / Fair value adjustments consists of: Endring verdijustering på beholdning av fisk i sjø / Change in fair value adjustment on fish in sea Endring verdijustering på beholdning av smolt, yngel og rensefisk * / Change in fair value adjustment on roe, fry and cleaning fish * Endring verdijustering på tapskontrakter (knyttet til salg av laks og ørret) / Change in fair value adjustment on onerous contracts (salmon and trout) Endring verdijustering på finansielle kontrakter på laks (ikke sikring) / Change in fair value adjustment on financial contracts on salmon (not hedges) For denne gruppen er det lagt til grunn at historisk kost er beste estimat på virkelig verdi. Se note 6 for ytterligere detaljer.

For this group historical cost provides the best estimate of fair value. See note 6 for further details. Driftsresultat før avskrivinger og verdijusteringer / EBITDA before fair value adjustments Driftsresultat før avskrivinger og verdijusteringer er et alternativt resultatmål. Det er beregnet på samme måte som for "Driftsresultat før verdijusteringer" (ovenfor). EBITDA before fair value adjustments is an APM. Calculation is identical as the calculation of "EBIT before fair value adjustments" (above). Resultat før skatt og verdijusteringer / Profit before tax and fair value adjustments Resultat før skatt og verdijusteringer er et alternativt resultatmål som benyttes av konsernet. I henhold til IFRS skal biologiske eiendeler vurderes til virkelig verdi i balansen (IAS 41). Det alternative resultatmålet viser hvordan resultatet før skatt ville sett ut dersom IAS 41 ikke hadde vært anvendt. Dette innebærer at foretatte verdijusteringer på fisk i sjø reverseres. Reverseringen omfatter konsernets egen verdijustering samt verdijusteringer som inngår i resultatandeler fra tilknyttede selskaper (TS) ført etter egenkapitalmetoden, som også anvender IAS 41. Følgende poster inngår: Profit before tax and fair value adjustments is an APM utilised by the Group. Pursuant to IFRS, biological assets (fish in the sea) shall be measured at fair value in the statement of financial position (IAS 41). The APM demonstrates how the result would have been if IAS 41 not had been applied. This implies that the FV adjustment on fish in sea are reversed (eliminated). This includes both the group`s own FV adjustment and also the FV adjustments included in the income from associated companies (AC) also applying IAS 41, following the equity method. The components included are: Q2 2020 Q2 2019 YTD 2020 YTD 2019 2019 Resultat før skatt / Profit before tax 569 379 945 981 745 711 1 525 001 2 365 482 - Virkelig verdijusteringer / Fair value adjustments -291 499 -161 566 237 075 -13 643 333 703 - Virkelig verdijust. inkl. i resultatandeler fra TS * / Fair value adj. incl. in income from AC* 25 523 -8 123 54 379 12 467 18 726 = Resultat før skatt og verdijusteringer / Profit before tax and fair value adjustments 303 402 776 291 1 037 165 1 523 825 2 717 912 * Se note 8 for detaljer / see note 8 for details Netto rentebærende gjeld (NIBD) / Net-interest-bearing debt (NIBD) NIBD er et alternativt resultatmål som benyttes av konsernet. Tallet forteller hvor mye kapital konsernet sysselsetter, og er et viktig nøkkeltall for interessenter som har som formål å yte konsernet finansiering, og for interessenter som ønsker å verdsette selskapet. Derfor definerer konsernet NIBD som rentebærende forpliktelser, både kortsiktige og langsiktige, til personer eller institusjoner der hovedformålet er å yte finansiering og/eller kreditt, fratrukket rentebærende kontanter eller kontantekvivalenter. Dette innebærer at langsiktige rentebærende fordringer (eiendel) og andre leieforpliktelser utover leasinggjeld til kredittinstitusjoner (gjeld) ikke inngår. Sistnevnte komponent omfatter mesteparten av de nye leieforpliktelsene som ble balanseført i forbindelse med implementeringen av IFRS 16. Følgende komponenter fra balansen inngår: NIBD is an APM utilised by the Group. The figure shows how much capital the Group employs and is an important key figure for stakeholders who are planning to grant financing to the Group and for stakeholders who want to value the company. The Group therefore defines NIBD as interest-bearing commitments, both short-term and long- term, to persons or institutions with the main purpose of providing financing and/or credit, minus interest-bearing cash or cash equivalents. This implies that long-terminterest-bearing receivables (assets) and other lease commitments with the exception of leasing debt to credit institutions (liability) are not included. The latter component comprises most of the new lease commitments carried in connection with implementation of IFRS 16. The following components from the statement of financial position are 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 Lån fra kredittinstitusjoner * / Loans from credit institutions * 4 613 995 4 146 021 4 027 759 + Leieforpliktelser ovenfor kredittinstitusjoner * / Lease liabilities to credit institutions * 1 104 121 1 009 720 1 056 654 + Andre langsiktige lån * / Other long term loans * 2 980 3 045 2 943 + Kassekreditt / Overdrafts 848 752 482 146 569 465 + Andre kortsiktige kreditter / Other short term loans 19 667 0 15 661 - Betalingsmidler / Cash and cash equivalents -3 072 950 -1 896 100 -3 031 052 = Netto rentebærende gjeld (NIBD) ** / Net interest bearing debt (NIBD) ** 3 516 565 3 744 832 2 641 431 Både langsiktig og kortsiktig del / Both long-term and short-term portion

long-term and short-term portion Se note 6 for oversikt over periodens bevegelser i NIBD / See note 6 for an overview of changes in NIBD during the period Note 3: Informasjon om segmenter og inntekter / Segment and Revenue Information (Alle beløp i NOK 1.000 / All amounts in NOK 1,000) Konsernet har følgende tre driftssegmenter: (1) Villfangst, (2) Havbruk, (3) VAP, salg og distribusjon. Hvitfisk-bearbeidingen på fabrikkene i Nord Norge, som er en forutsetning for trål-konsesjonene, er inkludert i segmentet Villfangst. Segmentet Havbruk er delt inn i 3 regioner. Lerøy Aurora AS konsern representerer region Nord. Lerøy Midt AS representerer region Midt. De fem selskapene Lerøy Vest AS, Sjøtroll Havbruk AS, Lerøy Sjøtroll Kjærelva AS, Norsk Oppdrettsservice AS og Lerøy Ocean Harvest AS utgjør tilsammen region Vest, hvorav de tre førstnevnte selskapene betegnes som "Lerøy Sjøtroll". Segmentet VAP, salg og distribusjon består av de øvrige selskapene, med unntak av Lerøy Seafood Group ASA og Preline Fishfarming System AS, som ikke er allokert til noe segment, og som er vist i egen kolonne. Konsernelimineringer mellom segmentene er vist under elimineringer. Resultateffekten under elimineringer gjelder eliminert internfortjeneste på varer, solgt mellom konsernselskaper nedover i verdikjeden med henblikk på videresalg til sluttkunde, og som fremdeles befinner seg på lager på balansedagen. Internfortjenesten som det elimineres for gjelder fangst (hovedsakelig hvitfisk) fra Havfisk. I tillegg blir konsernets inntekter allokert på geografisk område og produkt. Inntekt per geografisk område blir fordelt etter den enkelte kundes lokalisering. Nøkkeltallet driftsresultat/kg før verdijusteringer, eksklusiv Villfangst, består av konsernets samlede driftsresultat/kg fratrukket driftsresultat/kg i segmentet Villfangst og Elimineringer (som knytter seg til internfortjenesten i på lager fra villfangst). The group has the following three operating segments: (1) Wildcatch, (2) Farming, (3) VAP, sales and distribution. The white fish VAP is included in the Wildcatch segment, due to the commitments related to the onshore plants in North Norway, following Havfisk`s wild catch licenses (trawling licences). The segment Farming is spilt into 3 regions. Lerøy Aurora AS group represents the northern region. Lerøy Midt AS represents the central region. The five companies Lerøy Vest AS, Sjøtroll Havbruk AS, Lerøy Sjøtroll Kjærelva AS, Norsk Oppdrettsservice AS and Lerøy Ocean Harvest AS represent the western region, where the first three companies are referred to as "Lerøy Sjøtroll". The segment VAP, sales and distribution consists of the remaining entities, with exception of Lerøy Seafood Group ASA and Preline Fishfarming System AS, which are not allocated to any segment, and presented in a separate column. Group eliminations between segments are presented separately as eliminations. The profit and loss effect under eliminations relates to eliminated internal profit on products, sold from one group company to another following the value chain down to the customer, which are still on stock at the balance date. The eliminated internal profit relates to wild catch (white fish mostly) from Havfisk. The Group`s revenue is also split on geographic area and product. The split of revenue per geographic area is based on the customers localization. The key figure EBIT/kg before fair value adjustments, exclusive Wildcatch is calculated as total group EBIT/kg before fair value adjustments minus EBIT/kg from Wildcatch segment and Eliminations (whitch relates to internal profit on stock from Wildcatch) Geografisk fordeling / Geographic market Q2 2020 % Q2 2019 % EU 2 534 847 53,8 3 071 155 57,5 Norge / Norway 954 511 20,3 1 181 575 22,1 Asia / Asia Pacific 804 392 17,1 623 935 11,7 USA & Canada 181 744 3,9 247 959 4,6 Resten av Europa/Rest of Europe 195 158 4,1 171 127 3,2 Andre / Others 41 171 0,9 44 205 0,8 Sum omsetning / Total revenues 4 711 822 100,0 5 339 957 100,0 YTD 2020 % YTD 2019 % 2019 % EU 5 251 272 52,4 5 614 662 55,7 11 243 349 55,0 Norge / Norway 2 088 628 20,9 2 120 532 21,0 3 845 273 18,8 Asia / Asia Pacific 1 755 596 17,5 1 452 624 14,4 3 291 352 16,1 USA & Canada 429 918 4,3 502 742 5,0 1 007 012 4,9 Resten av Europa/Rest of Europe 408 457 4,1 329 359 3,3 849 347 4,2 Andre / Others 83 345 0,8 66 481 0,7 190 570 0,9 Sum omsetning / Total revenues 10 017 216 100,0 10 086 400 100,0 20 426 902 100,0 Produktområde / Product areas Q2 2020 % Q2 2019 % Hel laks / Whole salmon 1 787 277 37,9 2 074 965 38,9 Bearbeidet laks / Processed salmon 1 265 275 26,9 1 251 034 23,4 Hvitfisk / Whitefish 811 678 17,2 1 078 765 20,2 Ørret / Salmontrout 382 475 8,1 373 645 7,0 Skalldyr / Shellfish 209 448 4,4 207 702 3,9 Pelagisk / Pelagic fish 21 457 0,5 24 832 0,5 Annet / Others 234 213 5,0 329 014 6,2 Sum omsetning / Total revenues 4 711 822 100,0 5 339 956 100,0 YTD 2020 % YTD 2019 % 2019 % Hel laks / Whole salmon 3 815 760 38,1 3 799 696 37,7 7 809 266 38,2 Bearbeidet laks / Processed salmon 2 461 180 24,6 2 315 844 23,0 4 698 506 23,0 Hvitfisk / Whitefish 1 933 107 19,3 2 152 152 21,3 3 521 372 17,2 Ørret / Salmontrout 869 869 8,7 743 609 7,4 1 820 936 8,9 Skalldyr / Shellfish 385 971 3,9 420 088 4,2 1 124 252 5,5 Pelagisk / Pelagic fish 34 662 0,3 37 339 0,4 96 054 0,5 Annet / Others 516 668 5,2 617 672 6,1 1 356 518 6,6 Sum omsetning / Total revenues 10 017 216 100,0 10 086 400 100,0 20 426 902 100,0 VAP, salg og Villfangst / Havbruk / distribusjon / Konsern / Driftssegmenter / Operating segments VAP, sales and LSG ASA / Eliminering / Wildcatch Farming distribution other elimination Group Q2 2020 Ekstern omsetning / external revenues 263 713 50 864 4 397 245 0 0 4 711 822 Intern omsetning / intra-group revenues 345 767 2 044 729 85 950 36 202 -2 512 648 0 Omsetning / Sales 609 480 2 095 593 4 483 195 36 202 -2 512 648 4 711 822 EBITDA før verdijusteringer * / EBITDA before fair value adjustments * 42 240 414 109 149 976 -25 506 25 600 606 419 EBIT før verdijusteringer * / EBIT before fair value adjustments * -5 073 215 635 114 115 -27 944 25 600 322 333 Driftsresultat (EBIT) / Operating profit (EBIT) -5 073 507 134 114 115 -27 944 25 600 613 832 Driftsmargin før verdijusteringer * / Operating margin before fair value adjustments * -0,8 % 10,3 % 2,5 % 6,8 % Fangstvolum (HOG) i tonn / Catch volume (HOG) in tonnes 19 708 19 708 Produsert volum (GWT) laks og ørret / Harvest volume salmon and trout (GWT) 38 896 38 896 EBIT */kg produsert volum laks og ørret / EBIT */kg harvested salmon and trout -0,1 5,5 2,9 -0,7 0,7 8,3 EBIT** villfangst / fangstvolum i kg / EBIT** in Wildcatch / catch volume in kg -0,3 1,3 1,0 EBIT* øvrige segment /kg laks og ørret / EBIT* other segments /kg salmon and trout 5,5 2,9 -0,7 0,0 7,8 * Verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler / Fair value adjustments related to biological assets ** Hensyntatt lagerendring og tilhørende eliminering av interfortjeneste / Including effect from changes in stock and corresponding elimination for internal profit. Q2 2019 Ekstern omsetning / external revenues 209 668 93 577 5 036 711 0 0 5 339 956 Intern omsetning / intra-group revenues 458 502 2 178 712 62 069 19 950 -2 719 233 0 Omsetning / Sales 668 170 2 272 289 5 098 780 19 950 -2 719 233 5 339 956 EBITDA før verdijusteringer * / EBITDA before fair value adjustments * 78 646 771 302 162 828 -18 293 29 000 1 023 483 EBIT før verdijusteringer * / EBIT before fair value adjustments * 40 408 594 982 129 783 -20 582 29 000 773 592 Driftsresultat (EBIT) / Operating profit (EBIT) 40 408 756 568 129 764 -20 582 29 000 935 159 Driftsmargin før verdijusteringer * / Operating margin before fair value adjustments * 6,0 % 26,2 % 2,5 % 14,5 % Fangstvolum (HOG) i tonn / Catch volume (HOG) in tonnes 15 859 15 859 Produsert volum (GWT) laks og ørret / Harvest volume salmon and trout (GWT) 37 055 37 055 EBIT */kg produsert volum laks og ørret / EBIT */kg harvested salmon and trout 1,1 16,1 3,5 -0,6 0,8 20,9 EBIT** villfangst / fangstvolum i kg / EBIT** in Wildcatch / catch volume in kg 2,5 1,9 4,4 EBIT* øvrige segment /kg laks og ørret / EBIT* other segments /kg salmon and trout 16,1 3,5 -0,6 0,0 19,0 * Verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler / Fair value adjustments related to biological assets ** Hensyntatt lagerendring og tilhørende eliminering av interfortjeneste / Including effect from changes in stock and corresponding elimination for internal profit. YTD 2020 Ekstern omsetning / external revenues 604 816 167 248 9 245 151 0 0 10 017 216 Intern omsetning / intra-group revenues 996 301 4 318 215 150 055 72 515 -5 537 086 0 Omsetning / Sales 1 601 117 4 485 463 9 395 206 72 515 -5 537 086 10 017 216 EBITDA før verdijusteringer * / EBITDA before fair value adjustments * 360 153 1 170 695 240 156 -53 903 -13 883 1 703 218 EBIT før verdijusteringer * / EBIT before fair value adjustments * 264 531 777 661 168 521 -58 774 -13 883 1 138 056 Driftsresultat (EBIT) / Operating profit (EBIT) 264 531 540 586 168 521 -58 774 -13 883 900 981 Driftsmargin før verdijusteringer * / Operating margin before fair value adjustments * 16,5 % 17,3 % 1,8 % 11,4 % Fangstvolum (HOG) i tonn / Catch volume (HOG) in tonnes 44 717 44 717 Produsert volum (GWT) laks og ørret / Harvest volume salmon and trout (GWT) 78 273 78 273 EBIT */kg produsert volum laks og ørret / EBIT */kg harvested salmon and trout 3,4 9,9 2,2 -0,8 -0,2 14,5 EBIT** villfangst / fangstvolum i kg / EBIT** in Wildcatch / catch volume in kg 5,9 -0,2 5,7 EBIT* øvrige segment /kg laks og ørret / EBIT* other segments /kg salmon and trout 9,9 2,2 -0,8 -0,1 11,3 * Verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler / Fair value adjustments related to biological assets ** Hensyntatt lagerendring og tilhørende eliminering av interfortjeneste / Including effect from changes in stock and corresponding elimination for internal profit. YTD 2019 Ekstern omsetning / external revenues 387 251 207 570 9 491 579 0 0 10 086 400 Intern omsetning / intra-group revenues 1 076 987 4 030 013 120 808 39 900 -5 267 708 0 Omsetning / Sales 1 464 238 4 237 583 9 612 387 39 900 -5 267 708 10 086 400 EBITDA før verdijusteringer * / EBITDA before fair value adjustments * 288 588 1 451 918 273 514 -34 913 -22 098 1 957 009 EBIT før verdijusteringer * / EBIT before fair value adjustments * 211 872 1 105 330 208 841 -39 419 -22 098 1 464 527 Driftsresultat (EBIT) / Operating profit (EBIT) 211 872 1 105 030 222 785 -39 419 -22 098 1 478 170 Driftsmargin før verdijusteringer * / Operating margin before fair value adjustments * 14,5 % 26,1 % 2,2 % 14,5 % Fangstvolum (HOG) i tonn / Catch volume (HOG) in tonnes 36 395 36 395 Produsert volum (GWT) laks og ørret / Harvest volume salmon and trout (GWT) 69 372 69 372 EBIT */kg produsert volum laks og ørret / EBIT */kg harvested salmon and trout 3,1 15,9 3,0 -0,6 -0,3 21,1 EBIT** villfangst / fangstvolum i kg / EBIT** in Wildcatch / catch volume in kg 5,8 -0,5 5,3 EBIT* øvrige segment /kg laks og ørret / EBIT* other segments /kg salmon and trout 15,9 3,0 -0,6 0,00 18,4 * Verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler / Fair value adjustments related to biological assets ** Hensyntatt lagerendring og tilhørende eliminering av interfortjeneste / Including effect from changes in stock and corresponding elimination for internal profit. VAP, salg og Villfangst / Havbruk / distribusjon / Konsern / Driftssegmenter / Operating segments VAP, sales and LSG ASA / Eliminering / Wildcatch Farming distribution other elimination Group 2019 Ekstern omsetning / external revenues 875 033 363 832 19 188 037 0 0 20 426 902 Intern omsetning / intra-group revenues 1 669 068 8 695 988 200 083 79 801 -10 644 940 0 Omsetning / Sales 2 544 101 9 059 820 19 388 120 79 801 -10 644 940 20 426 902 EBITDA før verdijusteringer * / EBITDA before fair value adjustments * 456 007 2 772 531 612 314 -87 159 -7 415 3 746 276 EBIT før verdijusteringer * / EBIT before fair value adjustments * 293 297 2 064 980 479 867 -96 493 -7 415 2 734 236 Driftsresultat (EBIT) / Operating profit (EBIT) 293 297 1 715 638 495 506 -96 493 -7 415 2 400 532 Driftsmargin før verdijusteringer * / Operating margin before fair value adjustments * 11,5 % 22,8 % 2,5 % 13,4 % Fangstvolum (HOG) i tonn / Catch volume (HOG) in tonnes 62 496 62 496 Produsert volum (GWT) laks og ørret / Harvest volume salmon and trout (GWT) 158 178 158 178 EBIT */kg produsert volum laks og ørret / EBIT */kg harvested salmon and trout 1,9 13,1 3,0 -0,6 0,0 17,3 EBIT** villfangst / fangstvolum i kg / EBIT** in Wildcatch / catch volume in kg 4,7 -0,1 4,5 EBIT* øvrige segment /kg laks og ørret / EBIT* other segments /kg salmon and trout 13,1 3,0 -0,6 0,0 15,5 * Verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler / Fair value adjustments related to biological assets ** Hensyntatt lagerendring og tilhørende eliminering av interfortjeneste / Including effect from changes in stock and corresponding elimination for internal profit. Driftssegmenter i Havbruk / Operating segments in Farming Region Nord / Region Midt / Region Vest / Havbruk / Northern region Central region Western region Elim. Farming Q2 2020 Sum omsetning / Total revenues EBITDA før verdijusteringer * / EBITDA before fair value adjustments * Driftsresultat før verdijusteringer * / EBIT before fair value adjustments * Produsert volum laks og ørret, sløyd vekt i tonn / Harvest volume salmon and trout (GWT) Driftsresultat/kg før verdijusteringer * / EBIT/kg before fair value adjustments * 250 300 915 450 948 313 -18 471 2 095 593 68 484 303 235 41 875 515 414 109 23 347 222 370 -30 596 515 215 635 3 735 15 791 19 370 0 38 896 6,3 14,1 -1,6 5,5 Q2 2019 Sum omsetning / Total revenues EBITDA før verdijusteringer * / EBITDA before fair value adjustments * Driftsresultat før verdijusteringer * / EBIT before fair value adjustments * Produsert volum laks og ørret, sløyd vekt i tonn / Harvest volume salmon and trout (GWT) Driftsresultat/kg før verdijusteringer * / EBIT/kg before fair value adjustments * 371 651 1 171 669 769 841 -40 872 2 272 289 123 769 464 168 184 259 -894 771 302 87 868 384 331 123 677 -894 594 982 4 971 18 648 13 436 0 37 055 17,7 20,6 9,2 16,1 YTD 2020 Sum omsetning / Total revenues EBITDA før verdijusteringer * / EBITDA before fair value adjustments * Driftsresultat før verdijusteringer * / EBIT before fair value adjustments * Produsert volum laks og ørret, sløyd vekt i tonn / Harvest volume salmon and trout (GWT) Driftsresultat/kg før verdijusteringer * / EBIT/kg before fair value adjustments * 776 199 1 842 698 1 915 733 -49 167 4 485 463 254 144 649 406 266 041 1 104 1 170 695 165 167 488 598 122 792 1 104 777 661 12 269 30 292 35 712 0 78 273 13,5 16,1 3,4 9,9 YTD 2019 Sum omsetning / Total revenues EBITDA før verdijusteringer * / EBITDA before fair value adjustments * Driftsresultat før verdijusteringer * / EBIT before fair value adjustments * Produsert volum laks og ørret, sløyd vekt i tonn / Harvest volume salmon and trout (GWT) Driftsresultat/kg før verdijusteringer * / EBIT/kg before fair value adjustments * 739 227 1 942 119 1 612 204 -55 968 4 237 583 280 370 776 747 391 322 3 478 1 451 918 209 691 616 881 275 280 3 478 1 105 330 9 912 30 947 28 513 0 69 372 21,2 19,9 9,7 15,9 2019 Sum omsetning / Total revenues EBITDA før verdijusteringer * / EBITDA before fair value adjustments * Driftsresultat før verdijusteringer * / EBIT before fair value adjustments * Produsert volum laks og ørret, sløyd vekt i tonn / Harvest volume salmon and trout (GWT) Driftsresultat/kg før verdijusteringer * / EBIT/kg before fair value adjustments * 2 133 793 3 796 504 3 233 313 -103 789 9 059 820 850 114 1 261 399 657 043 3 974 2 772 530 702 394 933 811 424 802 3 974 2 064 980 32 758 64 786 60 635 0 158 178 21,4 14,4 7,0 13,1 * Verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler / Fair value adjustments related to biological assets Note 4: Anleggsmidler / Non Current Assets (Alle beløp i NOK 1.000 / All amounts in NOK 1,000) Endringene i anleggsmidler er spesifisert for hver balanselinje. Gruppen immaterielle eiendeler består av konsesjoner, rettigheter, goodwill og utsatt skatt fordel. Avskrivinger og periodens investeringer er spesifisert nederst. Changes in non-current assets are specified for each balance sheet item. Intangibles consists of licences, permits, goodwill and deferred tax assets. Depreciation and investments are specified at the bottom. Immaterielle eiendeler / Intangibles Q2 2020 Q2 2019 YTD 2020 YTD 2019 2019 IB konsesjoner, rettigheter og goodwill / OB licences, permits and goodwill 8 215 155 8 156 101 8 150 610 8 166 076 8 166 076 IB utsatt skatt fordel / OB deferred tax asset 7 431 18 298 2 932 14 310 14 310 IB immaterielle eiendeler / OB intangibles 8 222 585 8 174 399 8 153 542 8 180 386 8 180 386 Endringer / Changes Virksomhetssammenslutninger / business combinations 0 0 0 0 3 251 Tilganger / Additions 5 089 4 890 48 618 6 967 15 798 Avganger / Disposals 0 0 0 0 -495 Avskrivinger / Depreciations -7 975 -7 951 -15 939 -15 906 -31 802 Omregningsdifferanser / Currency translation differences -12 195 -1 763 16 785 -5 860 -2 218 Endringer i utsatt skatt fordel / Change in deferred tax asset 16 061 -2 124 20 560 1 865 -11 378 Sum endringer i balanseført verdi / Total changes in NBV 981 -6 948 70 024 -12 935 -26 845 Konsesjoner, rettigheter og goodwill / Licences, permits and goodwill 8 200 074 8 151 277 8 200 074 8 151 277 8 150 610 Utsatt skatt fordel / Deferred tax asset 23 492 16 175 23 492 16 175 2 932 UB immaterielle eiendeler / CB intangibles 8 223 566 8 167 452 8 223 566 8 167 452 8 153 542 Gevinst (+) / tap (-) ved avgang / Gain (+) / loss (-) from disposal 0 0 0 0 13 000 Bruksretteiendeler (BR) / Right-of-use assets (ROU) Q2 2020 Q2 2019 YTD 2020 YTD 2019 2019 IFRS 16 impl.effekt - BR fra kredittinst. / IFRS 16 impl.effect - ROU assets from credit inst. 104 165 87 463 IFRS 16 impl.effekt - BR fra andre / IFRS 16 impl.effect - ROU assets from others 1 400 424 1 322 612 IFRS 16 implementeringseffekt / IFRS 16 implementation effect 1 504 589 1 410 075 IFRS 16 reklassifiseringseffekt - BR fra kredittinst. / IFRS 16 reclass.effect - ROU assets from credit inst. 959 336 1 009 255 IFRS 16 reklassifiseringseffekt - BR fra andre / IFRS 16 reclass.effect - ROU assets from others 13 844 13 824 IFRS 16 reklassifiseringsseffekt (fra varige driftsmidler) / IFRS 16 reclassification effect (from fixed assets) 973 180 1 023 079 Inngående balanse - BR fra kredittinstitusjoner / Opening balance - ROU assets from credit inst. 1 063 501 1 096 718 Inngående balanse - BR fra andre / Opening balance - ROU assets from others 1 414 268 1 336 436 Inngående balanse bruksretteiendeler / Opening balance ROU assets 2 477 769 2 433 154 Inngående balanse * / Opening balance * 2 324 295 2 435 280 2 378 102 2 477 769 2 433 154 Tilganger / Additions 117 794 107 646 172 134 151 391 384 987 Avganger / Disposals -2 002 0 -4 117 0 -12 292 Avskrivinger / Depreciations -111 837 -135 205 -226 361 -219 960 -426 654 Omregningsdifferanser / Currency translation differences -2 556 -281 5 936 -1 760 -1 094 Utgående balanse / Closing balance 2 325 694 2 407 440 2 325 694 2 407 440 2 378 102 Balanseført verdi BR fra kredittinstitusjoner / Carried value ROU from credit institutions 1 200 721 1 122 535 1 200 721 1 122 535 1 135 561 Balanseført verdi BR fra andre / Carried value ROU from others 1 124 973 1 284 905 1 124 973 1 284 905 1 242 541 Utgående balanse / Closing balance 2 325 694 2 407 440 2 325 694 2 407 440 2 378 102 Oppsummering netto tilganger / Summary net addition Netto tilgang BR fra kredittinstitusjoner / Addition ROU from credit institutions, net 115 644 90 915 169 591 130 915 264 219 Netto tilgang BR fra andre / Addition ROU from others, net 148 16 731 -1 574 20 476 108 476 Sum / total 115 792 107 646 168 017 151 391 372 695 IFRS 16 implementerings- og reklassifiseringseffekt (01.01.2019) beregnet ved utgangen av 2.kvartal 2019 (YTD 2019 kolonnen) var ikke endelig, og avviker defor noe fra endelig beregning 31.12.2019 (2019 kolonnen).

IFRS 16 implementation- og reclassification effect (01.01.2019) calculated 30.June 2019 (YTD 2019 column) were priliminary, and deviates to some extent from the final calculation as of 31.12.2019 (2019 column). Varige driftsmidler / Fixed assets Q2 2020 Q2 2019 YTD 2020 YTD 2019 2019 Bokført verdi per 31.12.18 / NBV as of 31.12.18 6 606 948 6 606 948 IFRS 16 reklassifiseringsseffekt (til bruksretteiendeler) / IFRS 16 reclassification effect (to ROU assets) -973 180 -1 023 079 Inngående balanse 01.01.19 etter IFRS 16 implementering * / Opening balance 01.01.19 efter IFRS implementation * 5 633 768 5 583 869 Inngående balanse * / Opening balance * 6 697 223 5 838 794 6 230 105 5 633 768 5 583 869 Tilganger / Additions 209 287 260 620 737 462 635 570 1 430 998 Avganger / Disposals -2 753 -8 967 -2 957 -11 082 -223 519 Avskrivinger / Depreciations -164 275 -106 735 -322 863 -256 616 -553 585 Omregningsdifferanser / Currency translation differences -32 853 -2 363 64 882 -20 291 -7 658 Utgående balanse / Closing balance 6 706 629 5 981 349 6 706 629 5 981 349 6 230 105 Gevinst (+) / tap (-) ved avgang / Gain (+) / loss (-) from disposal 836 9 930 1 304 10 332 14 493 Finansielle anleggsmidler / Financial non-current assets Q2 2020 Q2 2019 YTD 2020 YTD 2019 2019 IB tilknyttede selskaper / OB associated companies 1 013 398 1 086 039 950 017 1 015 556 1 015 556 IB Øvrige finansielle anleggsmidler / OB other financial non-current assets 78 503 76 835 85 059 75 023 75 023 IB finansielle anleggsmidler / OB financial non-current assets 1 091 901 1 162 874 1 035 076 1 090 579 1 090 579 Endringer / Changes Tilknyttede selskaper - tilgang / Associated companies - addition 0 1 0 135 134 Tilknyttede selskaper - resultatandeler / Associated companies - share of this year's profit 18 219 58 945 1 460 132 303 179 749 Tilknyttede selskaper - utbytter mottatt / Associated companies - dividend distributed -24 440 -125 067 -24 440 -131 555 -266 452 Tilknyttede selskaper - omregningsdifferanser / Associated companies - translation differences -53 124 -25 576 30 951 -18 674 24 559 Tilknyttede selskaper - endringer over OCI / Associated companies - OCI items 304 138 -3 631 -3 285 -3 529 Endringer i øvrige finansielle anleggsmidler / Change in other financial non-current assets 17 147 7 502 10 591 9 314 10 036 Sum endringer i balanseført verdi / total changes in NBV -41 894 -84 057 14 931 -11 762 -55 503 UB tilknyttede selskaper / CB associated companies 954 357 994 480 954 357 994 480 950 017 UB Øvrige finansielle anleggsmidler / CB other financial non-current assets 95 650 84 337 95 650 84 337 85 059 UB finansielle anleggsmidler / CB financial non-current assets 1 050 007 1 078 817 1 050 007 1 078 817 1 035 076 Avskrivinger / Depreciation Q2 2020 Q2 2019 YTD 2020 YTD 2019 2019 Avskrivinger på varige driftsmidler / Depreciation on fixed assets 164 275 106 735 322 863 256 616 553 585 Avskrivinger på bruksretteiendeler / Depreciation on right-of-use assets 111 837 135 205 226 361 219 960 426 654 Avskrivinger på immaterielle eiendeler / Depreciation on intangibles 7 975 7 951 15 939 15 906 31 802 Sum / Total 284 086 249 891 565 162 492 482 1 012 041 Investeringer i perioden */ investments during the period * Q2 2020 Q2 2019 YTD 2020 YTD 2019 2019 Netto investeringer i varige driftsmidler / Investment in fixed assets, net 205 698 241 723 733 201 614 156 1 192 986 Netto investeringer i bruksretteiendeler fra kredittinst. / Investment in ROU from credit intst., net 115 644 90 915 169 591 130 915 264 219 Sum investering i varige driftsmidler og bruksretteiendeler / Total FA and RoU assets 321 342 332 638 902 792 745 071 1 457 205 Netto tilgang immaterielle eiendeler / Additon intangibles, net 5 089 4 890 48 618 6 967 2 304 Samlet investering / Total investment 326 431 337 528 951 410 752 038 1 459 509 Investeringer i immaterielle eiendeler (konsesjoner og rettigheter), bruksretteiendeler fra kredittinstitusjoner og varige driftsmidler. Finanselle investeringer er ikke inkludert. Konsernet skiller mellom bruksretteiendeler anskaffet gjennom leieavtaler med kredittinstitusjoner og bruksretteiendeler anskaffet gjennom leieavtale med andre. Kun eiendeler som inngår i den førstnevnte gruppen blir ansett som en investering. Det samme skillet gjelder for de tilhørende leieforpliktelsene i forhold til netto rentebærende gjeld. Se note om alternative resultatmål for nærmere begrunnelse.

og varige driftsmidler. Finanselle investeringer er ikke inkludert. Konsernet skiller mellom bruksretteiendeler anskaffet gjennom leieavtaler med kredittinstitusjoner og bruksretteiendeler anskaffet gjennom leieavtale med andre. Kun eiendeler som inngår i den førstnevnte gruppen blir ansett som en investering. Det samme skillet gjelder for de tilhørende leieforpliktelsene i forhold til netto rentebærende gjeld. Se note om alternative resultatmål for nærmere begrunnelse. Investments in intangibles (liceces and permits), right-of-use assets from credit institutions and fixed assets. Financial investments are not included. The Group segregates between right-of-use assets acquired through leases with credit institutions and right-of-use assets acquired through leases with others. Only assets included in the first category are considered as an investment. The same segregation is implemented for the corresponding leasing liabilities, in respect of NIBD. See note on APMs for further details. Note 5: Biologiske eiendeler / Biological Assets (Alle beløp i NOK 1.000 / All amounts in NOK 1,000) Konsernet innregner og måler biologiske eiendeler til virkelig verdi. For laks og ørret, herunder stamfisk, benyttes det en nåverdimodell for å beregne virkelig verdi. For rogn, yngel, smolt og rensefisk legges det til grunn at historisk kost er beste estimat på virkelig verdi. Verdien på fisk i sjø beregnes som en funksjon av forventet biomasse på uttakstidspunkt multiplisert med forventet salgspris. For fisk som ikke er slakteklar gjøres det et fradrag for forventede gjenstående kostnader for å oppdrette fisken videre til slakteklar vekt. Kontantstrømmen diskonteres månedlig med en diskonteringssats. Diskonteringssatsen består av tre hovedkomponenter: (1) risiko for hendelser som påvirker kontantstrømmen, (2) hypotetisk konsesjonsleie og (3) tidsverdien av penger. Når det gjelder forventet biomasse (volum) er denne basert på faktisk antall individ i sjøen på balansedagen, justert for forventet dødelighet frem til slaktetidspunkt og multiplisert med forventet slaktevekt per individ på slaktetidspunktet. Måleenheten er det enkelte individ. Men av praktiske hensyn utføres beregningen på lokalitetsnivå. Levende vekt på fisk i sjø regnes om til sløyd vekt for å få samme måleenhet som prisene settes i. I forhold til pris tas det utgangspunkt i forwardpriser fra Fishpool. Forwardprisen for den måneden som fisken forventes slaktet i benyttes i beregningen av forventet kontantstrøm. Prisen oppgitt hos Fishpool justert for eksportørtillegg og clearingkostnad, utgjør referanseprisen. Denne prisen justeres deretter for forventet slaktekostnad (brønnbåt, slakt og pakking i kasse) og transport til Oslo. I tillegg justeres det for eventuelle forventede størrelsesforskjeller samt kvalitetsforskjeller. Justeringene i forhold til referanseprisen gjøres på lokalitetsnivå. Med mindre lokalitetsspesifikke forhold tilsier det, benyttes det felles regionale parametere. Prinsippet om høyeste og beste bruk ihht IFRS 13 ligger til grunn både for verdsettelse og klassifisering. Faktisk markedspris per kilo kan variere i forhold til vekten på fisken. I verdiberegningen er optimal slaktevekt, dvs den vekten som fisken skal slaktes på, definert som den levende vekten som gir en slaktet vekt på 4 kilo. Dette tilsvarer 4,8 kilo levende vekt. Optimal slaktevekt kan imidlertid fremskyndes dersom lokalitetsspesifikke forhold tilsier det (biologiske utfordringer etc). I forhold til verdsettelse, vil kun fisk som har oppnådd en levende vekt større enn 4,8 kilo klassifiseres som slakteklar fisk. Konsernet inngår kontrakter knyttet til fremtidig levering av laks og ørret. Siden biologiske eiendeler er regnskapsført til virkelig verdi, vil verdijusteringen av de biologiske eiendelene være inkludert i de forventede utgiftene ved å oppfylle kontrakten. Dette medfører at konsernet vil kunne ha tapsbringende kontrakter etter IAS 37 selv om kontraktsprisen for fysiske leveringskontrakter ligger høyere enn selve produksjonskostnaden for produktene. I så fall gjøres en avsetning for den beregnede negative verdien. Avsetningen er i regnskapet klassifisert som annen kortsiktig gjeld. Resultatført verdijustering i perioden, knyttet til biologiske eiendeler, omfatter: (1) Endring i verdijustering på biologiske eiendeler, (2) endring i verdi (forpliktelse) på tapskontrakter og (3) endring i urealisert gevinst/tap på finansielle salg- og kjøpskontrakter (derivater) for fisk på Fish Pool. Fish Pool kontraktene er behandlet som finansielle instrumenter i balansen, hvor urealisert gevinst er klassifisert som andre kortsiktige fordringer og urealisert tap er klassifisert som annen kortsiktig gjeld. The group recognises and measures biological assets at fair value (FV). For salmon and trout, including parent fish, a present value model is applied to estimate fair value. For roe, fry, smolt and cleaner fish, historical cost provides the best estimate of fair value. The fair value of fish in the sea is estimated as a function of the estimated biomass at the time of harvest, multiplied by the estimated sales price at the same time. For fish not ready for harvest, a deduction is made to cover estimated residual costs to grow the fish to harvest weight. The cash flow is discounted monthly by a discount rate. The discount rate comprises three main components: (1) the risk of incidents that have an effect on cash flow, (2) hypothetical licence lease and (3) the time value of money. Estimated biomass (volume) is based on the actual number of individuals in the sea on the balance sheet date, adjusted to cover projected mortality up to harvest time and multiplied by the estimated harvest weight per individual at harvest time. The measurement unit is the individual fish. However, for practical reasons, these estimates are carried out individually per locality. The live weight of fish in the sea is translated to gutted weight in order to arrive at the same measurement unit as for pricing. Pricing is based on the Fishpool forward prices. The forward price for the month in which the fish is expected to be harvested is applied in order to estimate cash flow. The price stipulated by Fishpool is adjusted to take into account export costs and clearing costs, and represents the reference price. This price is then adjusted to account for estimated harvesting cost (well boat, slaughter and boxing) and transport to Oslo. Adjustments are also made for any projected differences in size and quality. The adjustments to the reference price are made individually per locality. Joint regional parameters are applied, unless factors specific to an individual locality require otherwise. Valuation and classification are based on the principle of highest and best use according to IFRS 13. The actual market price per kilo may vary in relation to fish weight. When estimating fair value, the optimal harvest weight - or the weight when the fish is ready for harvest - is defined as the live weight that results in a gutted weight of 4 kg. This corresponds to a live weight of 4.8 kg. The optimal harvest weight may, however, be lowered slightly if required by factors at an individual locality (biological challenges etc.). When it comes to valuation, only fish that have achieved a live weight greater than 4.8 kg are classified as ready for harvest. The Group enters into contracts related to future deliveries of salmon and trout. As biological assets are recognised at fair value, the fair value adjustment of the biological assets will be included in the estimated expenses required to fulfil the contract. This implies that the Group may experience loss-making (onerous) contracts according to IAS 37 even if the contract price for physical delivery contracts is higher than the actual production cost for the products. In such a scenario, a provision is made for the estimated negative value. The provision is classified in the financial statements as other short-term debt. The fair value adjustment recognised in the income statement for the period related to biological assets comprises (1) Change in fair value adjustment of biological assets, (2) change in fair value (provision) of loss-making contracts and (3) change in unrealised gain/loss of financial sale and purchase contracts (derivatives) for fish in Fishpool. The Fishpool contracts are treated as financial instruments on the balance sheet, where unrealised gain is classified as other short-term receivables and unrealised loss as other short-term debt VERDIJUSTERINGER KNYTTET TIL BIOLOGISKE EIENDELER/ FAIR VALUE ADJUSTMENTS RELATED TO BIOLOGICAL ASSETS Verdijustering i perioden over resultat / Fair value adjustments over profit and loss Q2 2020 Q2 2019 YTD 2020 YTD 2019 2019 Endring i verdijustering på biologiske eiendeler / Change FV adj. of biological assets 291 582 139 143 -263 509 -52 276 -374 799 Endring i verdi (forpliktelse) på tapskontrakter / Change in FV of onerous contracts -83 22 442 26 434 51 974 25 457 Endring i verdi på fishpoolkontrakter / Change in FV of fishpool contracts 0 -19 0 13 944 15 638 Sum verdijusteringer over resultat / Total FV adjustments over profit and loss 291 499 161 566 -237 075 13 643 -333 703 Verdijustering i perioden over utvidet resultat / Fair value adjustments over OCI Endring i verdi på fishpoolkontrakter * / Change in FV of fishpool contracts * -290 0 -4 241 0 -757 Sum verdijusteringer over utvidet resultat / Total FV adjustments over OCI -290 0 -4 241 0 -757 Inkludert i verdiendring på finansielle instrumenter (sikring) i totalresultatoppstillingen

Included in change in FV financial instruments (hedges) in statement of comprehensive income BALANSEPOSTER KNYTTET TIL BIOLOGISKE EIENDELER/ BALANCE SHEET ITEMS RELATED TO BIOLOGICAL ASSETS (Positive beløp er eiendeler og negative beløp er forpliktelser / positive amounts are assets and negative amounts are liabilities) Biologiske eiendeler / Biological assets 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 Selvkost på fisk i sjø / Cost on stock for fish in sea 3 828 311 3 772 031 4 058 953 Selvkost på rogn, yngel, smolt og rensefisk / Cost on stock for fry, brood, smolt and cleaning fish 278 444 256 243 343 187 Sum selvkost på biologiske eiendeler * / Total cost on stock for biological assets * 4 106 755 4 028 274 4 402 140 Verdijustering på fisk i sjø / FV adj. of fish in sea 909 272 1 495 305 1 172 781 Verdijustering rogn, yngel, smolt og rensefisk / FV adj. of fry, brood, smolt and cleaning fish 0 0 0 Sum verdijusteringer på biologiske eiendeler / Total FV adj. of biological assets 909 272 1 495 305 1 172 781 Benyttet månedlig diskonteringssats / Monthly discount rate applied 5 % 6 % 5 % Justert verdi på fisk i sjø / FV of fish in sea 4 737 583 5 267 336 5 231 734 Justert verdi på rogn, yngel, smolt og rensefisk / FV of fry, brood, smolt and cleaning fish 278 444 256 243 343 187 Bokført verdi på biologiske eiendeler / Carrying amount of biological assets 5 016 027 5 523 579 5 574 921 Tapsbringende kontrakter (forpliktelse) / Onerous contracts (liability) Bokført verdi på tapskontrakter / Carrying amount of onerous contracts -82 0 -26 517 Fish Pool kontrakter / Fish Pool contracts Bokført verdi på Fish Pool kontrakter / Carrying amount of Fish Pool contracts -3 404 0 757 * Selvkost er etter fradrag for kostnadsført dødelighet * Cost on stock is historic costs after expensed mortality HØSTET VOLUM / HARVESTED VOLUME: Volum i slaktet vekt (GWT)/ Volume in gutted weight (GWT) Q2 2020 Q2 2019 YTD 2020 YTD 2019 2019 Laks / salmon 32 024 31 274 64 995 58 120 128 699 Ørret / trout 6 871 5 780 13 277 11 251 29 479 Samlet høstet volum / total harvested volume 38 896 37 055 78 273 69 372 158 178 BEHOLDNING / VOLUME: Beholdning av fisk i sjø (LWT)/ Volume of fish in sea (LWT) Q2 2020 Q2 2019 YTD 2020 YTD 2019 2019 Beholdning ved periodens begynnelse / Volume at beginning of period 100 339 104 619 111 263 110 105 110 105 Netto tilvekst i perioden/ Net growht during the period 41 951 40 950 77 905 73 936 189 465 Høstet volum i perioden / Harvested volume during the period -46 304 -44 113 -93 182 -82 585 -188 307 Beholdning ved periodens slutt (LWT) / Volume at end of period (LWT) 95 986 101 456 95 986 101 456 111 263 Spesifikasjon av fisk i sjø (LWT)/ Specification of fish in sea (LWT) 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 Laks / salmon 81 012 83 216 94 493 Ørret / trout 14 974 18 240 16 770 Sum / total 95 986 101 456 111 263 Herav fisk > 4,8 kg (levende vekt) / Fish > 4,8 kg (live weight) 18 600 10 093 16 318 Omregning til levende vekt: Høstet volum og netto tilvekst i oppstillingen ovenfor er beregnet med utgangspunkt i slaktet vekt (GWT), og med omregning til levende vekt (LWT). Ved omregning er det lagt til grunn et sløyesvinn på laks og ørret på 16 %. Oppstillingen inkluderer laks og ørret. Recalculation to life weight: Both harvested volume and net growth in the table above are based on a recalculation from gutted weight (GWT) to life weight (LWT). In the recalculation a loss of 16% is used for both salmon and salmon trout. The table includes salmon and trout. LWT = Levende vekt målt i tonn / Live weight tonnes GWT = Slaktet vekt målt i tonn / Gutted weight tonnes Note 6: Endringer i NIBD / Changes in NIBD (Alle beløp i NOK 1.000 / All amounts in NOK 1,000) Q2 2020 Q2 2019 YTD 2020 YTD 2019 2019 NIBD effekt fra driftsaktiviteter / NIBD effect from operational activities EBITDA før verdijusteringer / EBITDA before fair value adjustments -606 419 -1 023 484 -1 703 218 -1 957 009 -3 746 276 Betalt skatt / Income tax paid 45 298 277 568 261 207 670 975 690 519 Endring i arbeidskapital / Change in working capital -276 023 -27 249 162 784 354 743 169 079 Andre endringer / other changes 80 9 948 1 304 12 021 27 997 Endring i NIBD fra driftsaktiviteter / Change in NIBD from operational activities -837 063 -763217 -1 277 923 -919 269 -2 858 681 NIBD effekt fra investeringsaktiviteter / NIBD effect from investment activities Nye konsesjoner, BR-eiendeler og varige driftsmidler, netto / New licences, ROU-assets and FA, net a) 326 431 337 528 951 410 752 038 1 459 509 Mottatte utbytter og renteinntekter / Dividends and interests received -26 917 -133 113 -33 196 -147 076 -304 002 Andre endringer knyttet til anleggsmidler / Other changes in non current assets 15 144 -2 388 13 071 -442 -2 966 Endring i NIBD fra investeringsaktiviteter / Change in NIBD from investment activities b) 314 658 202 027 931 284 604 519 1 152 541 NIBD effekt fra finansieringsaktiviteter / NIBD effect from financing activities Utbetaling av utbytte / Dividend payments 919 547 1 264 597 924 332 1 272 261 1 272 246 Avdrag leasinggjeld til andre / Installments leasing debt to others c) 51 845 4 000 105 679 54 000 205 841 Betalte rentekostnader og netto finanskostnader / Interests and net financial costs paid 80 267 56 213 153 797 107 244 254 328 Endring i NIBD fra finansieringsaktiviteter / Change in NIBD from financing activities 1 051 659 1 324 810 1 183 808 1 433 505 1 732 415 Andre NIBD effekter / Other NIBD effects IFRS 16-implementeringseffekt / Implementation effect from IFRS 16 d) 0 53 214 0 53 214 73 639 Andre endringer (omregningsdifferanser, urealisert agio) / Other changes (currency conversion, agio) -15 596 39 364 37 964 26 451 -4 896 Andre endringer i NIBD / Other changes in NIBD -15 596 92 578 37 964 79 665 68 743 NIBD ved periodens begynnelse / NIBD at period start 3 002 907 2 888 633 2 641 431 2 546 412 2 546 412 Sum endringer i NIBD / Total changes in NIBD 513 657 856 199 875 134 1 198 420 95 018 NIBD ved periodens slutt / NIBD at balance sheet date e) 3 516 565 3 744 832 3 516 565 3 744 832 2 641 431 a) Nye konsesjoner, BR-eiendeler og varige driftsmidler / New licences, ROU assets and FA, net Denne gruppen viser konsernets samlede nettoinvestering i ikke-finansielle anleggsmidler, som inkluderer (1) konsesjoner og rettigheter, (2) bruksrett-eiendeler finansiert gjennom kredittinstitusjoner (tidligere benevnt finansielt leasede driftsmidler) og (3) varige driftsmidler This group summarizes the investments in capital expenditure which includes (1) licences and permits, (2) right-of-use assets financed through credit institutions (previosuly referred to as financial leased assets) and (3) fixed assets. b) Sum endringer fra investeringsaktiviteter / Total changes from investing activeties Samlet NIBD-effekt fra investeringsakrtiviteter avviker fra kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter med et beløp som tilsvarer tilgang bruksrett-eiendeler finansiert gjennom kredittinstitusjoner. Dette forklares ved at anskaffelse av leasede eiendeler ikke utløser noen innledende kontanteffekt. Men NIBD, nærmere definert i note om alternative resultatmål, vil derimot øke med et beløp lik den nye leieforpliktelsen. The total change in NIBD from investment activeties deviates from the total cash flow from investing activeties with an amount corresponding to new right-of-use assets financed through credit institutions. This is explained with the fact that acquisition of assets through lease agreements have no initial cash effect. But NIBD, as defined in note on APMs, increases with an amount corresponding to the new lease liability. c) Avdrag leasinggjeld til andre / Installments leasing debt to others Ifølge IFRS 16 skal samtlige leieforpliktelser balanseføres. LSG er av den oppfatning at kun leieavtaler med et finansielt formål skal inkluderes i det alternative resultatmålet NIBD. Derfor har LSG splittet leieforpliktelsene i to grupper; (1) Leieforpliktelser ovenfor kredittinstitusjoner og (2) leieforpliktelser ovenfor andre, hvor kun den første gruppen inngår i NIBD. Siden kun førstnevnte gruppe inngår i NIBD, vil et avdrag på leieforpliktelser i den andre gruppen representere en kontantreduksjon uten tilsvarende reduksjon av rentebærende gjeld. Derfor vil NIBD bli påvirket. According to IFRS 16 all leasing or rental agreements should be recognized in the statement of financial position. LSG is of the opinion that only leases with a financial purpose shoud be included in the alternative performance measure NIBD. Due to this LSG has split the lease liabilities into two categories; (1) Leases with credit institutions and (2) leases with others, where only the first category is included in NIBD. As only leasing debt in the first category is included in NIBD, an installment on leasing debt in the second category represents a cash reduction without an equal reduction in interest bearing debt. Thus the result is a change in NIBD. d) IFRS 16-implementeringseffekt på NIBD 01.01.2019 / Implementation effect on NIBD 01.01.2019 from IFRS 16 I forbindelse med implementeringen 01.01.2019 ble en del tidligere ikke-balanseførte (operasjonelle) leieavtaler tilordnet gruppen leieavtaler med kredittinstitusjoner, som inngår i NIBD. Samtidig var det noen tidligere balanseførte (finansielle) leieavtaler som ble tilordnet gruppen leieavtaler med andre, som ikke lenger er inkludert i NIBD. Beløpet på denne linjen representerer nettoeffekten fra allokeringen til de to gruppene. Eventuelle endringer i etterfølgende kvartaler representerer justeringer knyttet til den innledende tilordningen. In the process of initial recognition of previously not recognized leasing debt 01.01.2019, some (previously named) operational leases were allocated to the category leasing debt with credit institutions, which is included in NIBD. At the same time it was also some (previously named) financial leases that were allocated to the category other leasing debt which is not included in NIBD. The amount in this row represent the net effect from from the initial allocation to the two categories. Any changes in quarters following Q1 represent adjustments in the initial calculation. e) NIBD definisjon / NIBD definition NIBD er et alternativt resultatmål (APM). Se note om alternative resultatmål for detaljer. NIBD is an alternative performance measure (APM). See note about APMs for details. Note 7: Aksjekapital og aksjonærinformasjon / Share capital and shareholder information (Alle beløp i NOK 1,00 / All amounts in NOK 1.00) Antall aksjer / Eierandel / Oversikt over 20 største aksjonærer per 30.06.2020 / Overview of the 20 largest shareholders at 30.06.2020 No. of shares Ownership AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 313 942 810 52,69 % FOLKETRYGDFONDET 35 034 798 5,88 % State Street Bank and Trust Comp 10 134 106 1,70 % State Street Bank and Trust Comp 7 322 153 1,23 % PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND 6 721 009 1,13 % Banque Degroof Petercam Lux. SA 6 107 106 1,03 % ARCTIC FUNDS PLC 6 024 809 1,01 % BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 5 615 393 0,94 % FERD AS 4 934 268 0,83 % JPMorgan Chase Bank, N.A., London 4 809 444 0,81 % J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 4 771 464 0,80 % JPMorgan Chase Bank, N.A., London 4 663 106 0,78 % DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II. 4 588 211 0,77 % VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE 4 418 053 0,74 % State Street Bank and Trust Comp 4 279 295 0,72 % State Street Bank and Trust Comp 4 088 561 0,69 % JPMorgan Chase Bank, N.A., London 3 966 507 0,67 % CLEARSTREAM BANKING S.A. 3 855 167 0,65 % Pictet & Cie (Europe) S.A. 3 667 306 0,62 % STOREBRAND NORGE I VERDIPAPIRFOND 3 104 886 0,52 % Sum 20 største aksjeeiere / total 20 largest shareholders 442 048 452 74,20 % Andre / others 153 725 228 25,80 % Totalt / total 595 773 680 100,00 % Konsernet eier på balansedagen 297 760 egne aksjer av en total beholdning på 595 773 680 aksjer. Andel egne aksjer tilsvarer 0,05 %. Kostpris på egne aksjer er splittet i to komponenter, hvor pålydende verdi på egne aksjer inngår i "innskutt egenkapital" (NOK -29 776), og betalt vederlag utover pålydende verdi på egne aksjer (NOK -2 389 226) inngår i "annen egenkapital". Gjennomsnittlig kostpris på egne aksjer utgjør NOK 8,12 per aksje. The Group owns 297 760 own shares of a total number of 595 773 680 shares. The portion of own shares is 0.05 %. The purchase price paid for own shares is split into two different categories, where face value of own shares is included in "paid in capital" (NOK -29 776), and purchase price exceeding face value of own shares (NOK -2 389 226) is included in "other equity". Average purchase price of own shares is NOK 8.12. Note 8: Inntekt fra tilknyttede selskaper / Income From Associates (Alle beløp i NOK 1.000 / All amounts in NOK 1,000) Tilknyttede selskaper / Associates Q2 2020 Q2 2019 YTD 2020 YTD 2019 2019 Norskott Havbruk AS konsern (50%) 7 505 49 463 -19 099 74 019 106 492 Seistar Holdning AS konsern (50%) 5 000 5 000 10 000 47 500 54 500 Seafood Danmark A/S konsern (33%) 4 646 4 049 8 915 8 405 18 716 Andre / Others 1 068 433 1 643 2 379 41 Gevinst ved avgang / Gain on disposal 0 0 0 0 0 Inntekt fra tilknyttede selskaper / Income from associates 18 219 58 945 1 459 132 302 179 749 Verdijustering * / Fair value adjustment * -25 523 8 123 -54 379 -12 467 -18 726 Inntekt fra tilknyttede selskaper før verdijustering* / Income from associates before FV adj.* 43 742 50 822 55 838 144 770 198 475 * Verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler / Fair value adjustments related to biological assets Verdijustering knyttet til biologiske eiendeler i tilknyttede selskaper / FV adjustments related to biological assets in associates Linjen verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler viser konsernets andel av virkelig verdijustering etter skatt for biologiske eiendeler (fisk i sjø), som er inkludert i inntekt fra tilknyttede selskaper. Verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i tilknyttede selskaper trekkes ut ved beregning av alternativt resultatmål oppgitt før verdijusteringer. Justeringen gjelder Norskott Havbruk AS konsern. The item fair value adjustments related to biological assets shows the group`s portion of the fair value adjustment after tax on biological assets (fish in sea), which is included in the income from associates. Fair value adjustments related to biological assets in associates are excluded in the calculation of APMs specified as before fair value adjustments. The adjustment relates to Norskott Havbruk AS Group. Note 9: Finansiell kalender / Financial Calendar Presentasjon av resultat 3. kvartal 2020 11.11.2020 Report Q3 2020 11.11.2020 Presentasjon av foreløpig resultat for år 2020 24.02.2021 Preliminary results for the year 2020 24.02.2021 Selskapet forbeholder seg retten til å komme med endringer underveis Dates are given with reservations in case of changes. Attachments Original document

