Linedata Services : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 : 75,9 MEUR

Financials EUR USD Sales 2021 165 M 194 M 194 M Net income 2021 21,4 M 25,3 M 25,3 M Net Debt 2021 55,5 M 65,6 M 65,6 M P/E ratio 2021 12,9x Yield 2021 2,94% Capitalization 261 M 309 M 309 M EV / Sales 2021 1,92x EV / Sales 2022 1,77x Nbr of Employees 1 052 Free-Float 34,1% 

Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 2 Last Close Price 40,30 € Average target price 40,45 € Spread / Average Target 0,37% 

Managers and Directors Anvalary Jiva Chairman & Chief Executive Officer Arnaud Allmang Chief Financial Officer Vivien Lévy-Garboua Vice Chairman Lise Fauconnier Director Shabrina Jiva Director