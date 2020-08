Log In Logística Intermodal S A : Comunicado ao Mercado - Esclarecimentos sobre questionamentos da CVMB3

Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as ações de emissão dessa empresa, o número de negócios e a quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que seja informado, até 26/08/2020, se há algum fato do conhecimento de V.S.a. que possa justificá-los.

Em resposta ao Ofício, acima transcrito, a Companhia vem esclarecer que não possui conhecimento de quaisquer fatos e/ou atos relevantes que possam justificar as oscilações verificadas no preço, número de negócios e quantidade de ações de sua emissão negociadas, conforme apontado no Ofício ora respondido.

A Companhia permanece à disposição da B3, de seus acionistas e do mercado em geral para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2020.

Marcio Arany da Cruz Martins

Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Par a mai or es i nf or ma çõ es , co nt atar a ár ea de R el aç õ es c o m I nv esti dor es da Log - I n:

San dr a C al ca do - Fábi o Or n el l as - +55 21 21116 762 - r i @ l og i nl og i sti ca . c om . br

w w w . l og i nl og i sti ca . c o m . br /r i - B3: LOG N3

