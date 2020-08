MarketScreener Homepage > Equities > Bolsa de Valores de Sao Paulo > Log-In Logística Intermodal S.A. LOGN3 BRLOGNACNOR3 LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. (LOGN3) Add to my list Report Report End-of-day quote Bolsa de Valores de Sao Paulo - 08/25 18.48 BRL +7.88% 05:52p LOG IN LOGÍSTICA INTERMODAL S A : Formulário Cadastral PU 05:52p LOG IN LOGÍSTICA INTERMODAL S A : Registration Form* PU 05:42p LOG IN LOGÍSTICA INTERMODAL S A : Reference Form* PU Summary Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions Summary News Press Releases Official Publications Sector news Log In Logística Intermodal S A : Reference Form* 0 08/25/2020 | 05:42pm EDT Send by mail :

Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 Índice 1. Responsáveis Pelo Formulário 1.0 - Identificação dos responsáveis 1 1.1 - Declaração do Diretor Presidente 2 1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores 3 1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores 4 2. Auditores Independentes 2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores 5 2.3 - Outras Informações Relevantes 7 3. Informações Financ. Selecionadas 3.1 - Informações Financeiras 8 3.2 - Medições Não Contábeis 9 3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras 13 3.4 - Política de Destinação Dos Resultados 14 3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido 17 3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas 18 3.7 - Nível de Endividamento 19 3.8 - Obrigações 20 3.9 - Outras Informações Relevantes 21 4. Fatores de Risco 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco 22 4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado 42 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes 45 4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam 66 Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores 4.5 - Processos Sigilosos Relevantes 67 4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não Sigilosos E Relevantes em 68 Conjunto 4.7 - Outras Contingências Relevantes 69 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A.Versão : 7 Índice 4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão Custodiados 70 5. Gerenciamento de Riscos E Controles Internos 5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos 71 5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado 74 5.3 - Descrição Dos Controles Internos 78 5.4 - Programa de Integridade 80 5.5 - Alterações significativas 82 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos 83 6. Histórico do Emissor 6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm 84 6.3 - Breve Histórico 85 6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação Judicial ou 87 Extrajudicial 6.6 - Outras Informações Relevantes 88 7. Atividades do Emissor 7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas 89 7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista 92 7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais 93 7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais 94 7.4 - Clientes Responsáveis Por Mais de 10% da Receita Líquida Total 96 7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades 97 7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior 103 7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades 104 7.8 - Políticas Socioambientais 105 7.9 - Outras Informações Relevantes 106 8. Negócios Extraordinários 8.1 - Negócios Extraordinários 109 8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor 110 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 Índice 8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente Relacionados Com 111 Suas Atividades Operacionais 8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord. 112 9. Ativos Relevantes 9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros 113 9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados 114 9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis 115 9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades 117 9.2 - Outras Informações Relevantes 119 10. Comentários Dos Diretores 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais 120 10.2 - Resultado Operacional E Financeiro 160 10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações Financeiras 163 10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer do Auditor 164 10.5 - Políticas Contábeis Críticas 166 10.6 - Itens Relevantes Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras 167 10.7 - Comentários Sobre Itens Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras 168 10.8 - Plano de Negócios 169 10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante 170 11. Projeções 11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas 171 11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas 172 12. Assembléia E Administração 12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa 173 12.2 - Regras, Políticas E Práticas Relativas às Assembleias Gerais 180 12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração 184 12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de Arbitragem 186 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A.Versão : 7 Índice 12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal 187 12.7/8 - Composição Dos Comitês 192 12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A 196 Administradores do Emissor, Controladas E Controladores 12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, 197 Controladores E Outros 12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de Despesas Suportadas Pelos 198 Administradores 12.12 - Outras informações relevantes 199 13. Remuneração Dos Administradores 13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não Estatutária 202 13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal 209 13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal 213 13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E Diretoria Estatutária 217 13.5 - Remuneração Baseada em Ações 221 13.6 - Opções em Aberto 226 13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues 227 13.8 - Precificação Das Ações/opções 229 13.9 - Participações Detidas Por Órgão 230 13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de Administração E Aos 231 Diretores Estatutários 13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária 232 E do Conselho Fiscal 13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de Destituição do Cargo 234 ou de Aposentadoria 13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do Conselho Fiscal Que Sejam 235 Partes Relacionadas Aos Controladores 13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por Órgão, Recebida Por 236 Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam 13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de 237 Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor 13.16 - Outras Informações Relevantes 238 14. Recursos Humanos 14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos 239 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A.Versão : 7 Índice 14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos 241 14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados 242 14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos 245 14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos 246 15. Controle E Grupo Econômico 15.1 / 15.2 - Posição Acionária 247 15.3 - Distribuição de Capital 249 15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico 250 15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja Parte 251 15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E Administradores do 252 Emissor 15.7 - Principais Operações Societárias 254 15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico 255 16. Transações Partes Relacionadas 16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de Transações Com Partes 256 Relacionadas 16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas 259 16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter 271 Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado 16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas 272 17. Capital Social 17.1 - Informações Sobre O Capital Social 273 17.2 - Aumentos do Capital Social 274 17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações 279 17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social 280 17.5 - Outras Informações Relevantes 281 18. Valores Mobiliários 18.1 - Direitos Das Ações 282 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A.Versão : 7 Índice 18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de Acionistas Significativos ou 283 Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública 18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais ou Políticos Previstos 284 no Estatuto 18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados 285 18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil 286 18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários 289 18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação 290 18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em Mercados Estrangeiros 291 18.8 - Títulos Emitidos no Exterior 292 18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição 293 18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas 296 18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição 297 18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários 298 19. Planos de Recompra/tesouraria 19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor 299 19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria 300 19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria 302 20. Política de Negociação 20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários 303 20.2 - Outras Informações Relevantes 304 21. Política de Divulgação 21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À Divulgação de Informações 305 21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos relativos à manutenção 306 de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas 21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E Fiscalização da Política de 310 Divulgação de Informações 21.4 - Outras Informações Relevantes 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. SIM Código CVM 471-5 Tipo auditor Nacional Nome/Razão social Ernst & Young Auditores Independentes CPF/CNPJ 61.366.936/0002-06 Data Início 01/01/2014 Descrição do serviço contratado Os serviços contratados incluem: (i) : auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018; e (ii) e revisão das Informações Trimestrais (ITRs) elaboradas revisão das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, contidas nos Formulários de Informações Trimestrais - ITR, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente) referentes aos trimestres findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2016, 2017 e 2018. Montante total da remuneração dos auditores independentes segregado por serviço A remuneração da EY pelos serviços de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas e revisão das Informações Trimestrais (ITRs) pagas durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 totalizaram o montante de R$344.569,27. Justificativa da substituição Substituído em razão do rodízio de auditores independentes determinado pelo artigo 31 da Instrução CVM 308, de 14 de maio de 1999, conforme alterada. Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância Não aplicável. da justificativa do emissor Nome responsável técnico DATA_INICIO_ATUACAO CPF Endereço Gláucio Dutra da Silva 01/01/2014 047.604.567-32 Praia de Botafogo, 370, 8º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 22250-040, Telefone (21) 32637123, e-mail: glaucio.d.silva@br.ey.com PÁGINA: 5 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 Possui auditor? SIM Código CVM 385-9 Tipo auditor Nacional Nome/Razão social Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes CPF/CNPJ 49.928.567/0001-11 Data Início 01/01/2019 Descrição do serviço contratado a) Auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo "International Accounting Standards Board - IASB", referentes ao exercício social a findar em 31 de dezembro de 2019; b) Revisão das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, contidas nos Formulários de Informações Trimestrais - ITR, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente) referentes aos trimestres findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2019; e c) Revisão do preenchimento do arquivo da Escrituração Contábil Fiscal - ECF do exercício-base 2019. Montante total da remuneração dos auditores Não aplicável, tendo em vista que os auditores não foram remunerados no último exercício social. independentes segregado por serviço Justificativa da substituição Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância da justificativa do emissor Não aplicável tendo em vista que não houve substituição. Não aplicável tendo em vista que não houve substituição. Nome responsável técnico DATA_INICIO_ATUACAO CPF Endereço Jônatas José Medeiros de Barcelos 01/01/2019 081.472.857-01 Rua São Bento, nº 18, 15º e 16º andares, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 20090-010, Telefone (21) 39810500, Fax (21) 39810600, e-mail: jbarcelos@deloitte.com PÁGINA: 6 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 2.3 - Outras Informações Relevantes 2.3 - Outras Informações relevantes Não há outras informações relevantes em relação a este item 2. PÁGINA: 7 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 3.1 - Informações Financeiras - Consolidado (Reais) Exercício social (31/12/2019) Exercício social (31/12/2018) Exercício social (31/12/2017) Patrimônio Líquido 317.047.000,00 -354.627.000,00 -393.227.000,00 Ativo Total 1.912.077.000,00 1.143.212.000,00 1.155.241.000,00 Rec. Liq./Rec. Intermed. 1.052.204.000,00 977.433.000,00 872.172.000,00 Fin./Prem. Seg. Ganhos Resultado Bruto 197.982.000,00 133.873.000,00 84.320.000,00 Resultado Líquido 11.157.000,00 6.074.000,00 -606.869.000,00 Número de Ações, Ex-Tesouraria 102.980.419 36.856.186 22.138.255 (Unidades) Valor Patrimonial da Ação (Reais 3,080000 -9,620000 -17,760000 Unidade) Resultado Básico por Ação 0,270000 0,160000 -30,240000 Resultado Diluído por Ação 0,26 0,16 -30,24 PÁGINA: 8 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 3.2 - Medições Não Contábeis 3.2 - Medições não contábeis valor das medições não contábeis O EBITDA também conhecido como LAJIDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, Depreciação e Amortização), é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução da CVM n° 527, de 4 de outubro de 2012 ("Instrução CVM 527"), conciliada com suas demonstrações financeiras e consiste no lucro líquido (prejuízo), acrescido pelo resultado financeiro líquido, pelas receitas (despesas) de imposto de renda e contribuição social e pelas despesas e custos de depreciação e amortização. A Margem EBITDA consiste no resultado da divisão do EBITDA supracitado pela receita operacional líquida consolidada da Companhia. A margem EBITDA ajustado é calculada pelo EBITDA ajustado dividido pela receita operacional líquida. O EBITDA Ajustado é igual ao EBITDA sendo ajustado pela recuperação de indébitos fiscais referente crédito PIS/COFINS; pela Provisão Perdas Construção Naval Descontinuada (Impairment); pelo Resultado com a venda de ativos; pelas Perdas estimadas - Construção Naval; e pelas Operações descontinuadas. A Companhia entende que alguns investidores e analistas financeiros usam o EBITDA Ajustado como um indicador de seu desempenho operacional. Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16/ CPC 06(R2)) emitida pelo IASB e CPC, respectivamente. Para a implementação de tal norma, a Companhia adotou o método retrospectivo modificado simplificado, com efeito cumulativo na data de adoção. Consequentemente, as informações financeiras de 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foram ajustadas para refletir a adoção do IFRS 16/CPC 06(R2) e, por isso, não são comparativas com as informações financeiras de 31 de dezembro de 2019, as quais refletem os efeitos da adoção desta norma, com um aumento das despesas com depreciação do direito de uso, juros pela atualização do passivo de obrigações e por arrendamento, bem como redução das despesas com aluguéis. Seguem abaixo os valores do EBITDA, da Margem EBITDA, EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado da Companhia para os três últimos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017: Exercício social encerrado em 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 (Reais milhões) EBITDA 271,2 198,1 (442,7) Margem EBITDA 25,8% 20,3% -50,8% EBITDA Ajustado 271,2 147,7 68,4 Margem EBITDA Ajustado 25,8% 15,1% 7,8% PÁGINA: 9 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 3.2 - Medições Não Contábeis A Dívida Líquida da Companhia é uma medida não contábil composta pelo saldo de Financiamentos e empréstimos (circulante e não circulante) e debêntures (circulante e não circulante), descontada de (i) caixa e equivalentes de caixa (ii) aplicações financeiras de curto prazo. A Dívida Líquida da Companhia foi de R$1.268,3 milhões, R$1.218,5 milhões, R$1.235,0 milhões em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, respectivamente, e R$1.195,3 milhões em 30 de setembro de 2019. conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas A tabela abaixo apresenta a reconciliação do EBITDA, da Margem EBITDA, do EBITDA Ajustado e da Dívida Líquida para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017: Em milhões1 Exercício social encerrado em 2019 2018 2017 Lucro líquido (prejuízo) 11,2 6,1 (606,9) Imposto de renda e CSLL sobre o lucro líquido (prejuízo) 14,6 (3,4) (46,0) Resultado financeiro líquido 146,7 131,7 153,2 Depreciação e amortização 98,7 63,7 57,0 EBITDA 271,2 198,1 (442,7) Recuperação de indébitos fiscais referente crédito PIS/COFINS - (38,3) (4,8) Provisão Perdas Construção Naval Descontinuada (Impairment) - - 502,9 Resultado líquido com alienação de bens - - 32,7 Perdas estimadas - Construção Naval - - 2,1 Resultado das operações descontinuadas - (12,1) (21,8) EBITDA AJUSTADO 271,2 147,7 68,4 Receita Líquida 1.052,2 977,4 872,2 Margem EBITDA 25,8% 20,3% -50,8% Margem EBITDA AJUSTADO 25,8% 15,1% 7,8% 1 O EBITDA, a Margem EBITDA, o EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado não são medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro - International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB), não representam o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não devem ser considerados como substitutos para o lucro líquido, como indicador do desempenho operacional ou como substitutos do fluxo de caixa como indicador de liquidez da Log-In - Logística Intermodal S.A. ("Companhia") ou base para distribuição de dividendos. O EBITDA, a Margem EBITDA, o EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Adicionalmente, essas medições não-contábeis apresentam limitações que prejudicam a sua utilização como medidas de desempenho, em razão de desconsiderarem certos custos ou despesas da Companhia que podem impactar significativamente os resultados operacionais e de liquidez, tais como nosso resultado financeiro líquido, impostos de renda e contribuição social e depreciação e amortização, no caso do EBITDA Ajustado, adicionalmente, desconsidera (i) Recuperação de indébitos fiscais referente crédito PIS/COFINS; (ii) Provisão Perdas Construção Naval Descontinuada (Impairment); (iii) Resultado com a venda de ativos; (iv) Perdas estimadas - Construção Naval; e (v) Operação descontinuada. PÁGINA: 10 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 3.2 - Medições Não Contábeis Dívida Líquida R$ Milhões Em 31/12/2019 Em 31/12/2018 Em 31/12/2017 Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - circulante 98,7 107,4 90,6 Financiamentos e Empréstimos - não circulante 1.157,9 1.150,9 1.179,5 Dívida Bruta(1) 1.256,6 1.258,3 1.270,1 (-) Caixa e equivalentes de caixa (55,3) (17,0) (51,6) (-) Aplicações financeiras circulante (608,2) (6,3) - Dívida Líquida(2) 593,1 1.235,0 1.218,5 A Dívida Bruta consiste na soma dos financiamentos, empréstimos e debêntures (circulante e não circulante). A Dívida Líquida não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro

- International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB), não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. A Dívida Líquida da Companhia é uma medida não contábil composta pelo saldo de Financiamentos e Empréstimos (circulante e não circulante) e debêntures (circulante e não circulante), descontada de (i) caixa e equivalentes de caixa (ii) aplicações financeiras circulante. Vide maiores informações sobre a Dívida Líquida na seção 3.2 deste Formulário de Referência motivo pelo qual tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações EBITDA e EBITDA Ajustado O EBITDA, a Margem EBITDA, o EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado não são medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro - International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB), não representam o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não devem ser considerados como substitutos para o lucro líquido, como indicador do desempenho operacional ou como substitutos do fluxo de caixa como indicador de liquidez da Log-In - Logística Intermodal S.A. ("Companhia") ou base para distribuição de dividendos. O EBITDA, a Margem EBITDA, o EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Adicionalmente, essas medições não-contábeis apresentam limitações que prejudicam a sua utilização como medidas de desempenho, em razão de desconsiderarem certos custos ou despesas da Companhia que podem impactar significativamente os resultados operacionais e de liquidez, tais como nosso resultado financeiro líquido, impostos de renda e contribuição social e depreciação e amortização, no caso do EBITDA Ajustado, adicionalmente, desconsidera (i) Recuperação de indébitos fiscais referente crédito PIS/COFINS; (ii) Provisão Perdas Construção Naval Descontinuada (Impairment); (iii) Resultado com a venda de ativos; (iv) Perdas estimadas - Construção Naval; e (v) Operação descontinuada. O EBITDA, a Margem EBITDA, o EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado são indicadores financeiros utilizados pela Companhia para proporcionar informações sobre sua capacidade de pagamento de dívidas, manutenção de seus investimentos e da capacidade de cobrir sua necessidade de capital de giro. Dívida Líquida A Dívida Líquida não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro - International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International PÁGINA: 11 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 3.2 - Medições Não Contábeis Accounting Standard Board (IASB), não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. A Dívida Líquida é um indicador financeiro utilizado para avaliar a solvência e capacidade de uma companhia fazer frente às suas obrigações quando medida em conjunto com seu EBITDA (descrito no item acima). PÁGINA: 12 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras 3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras Em março de 2020, a Companhia adquiriu uma nova embarcação porta-contêineres com capacidade de 2.800 TEUS, pelo montante aproximado de US$13,1 milhões. A companhia avaliou os eventuais efeitos do Coronavírus (COVID-19) em suas demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019 e ressalta que até a data de 16 de março de 2020, não houve impacto relevante ou material em seus negócios que justificasse alteração nos números divulgados. A Administração da Log-In tem analisado e tomado ações efetivas para preservar a integridade de pessoas e ativos. PÁGINA: 13 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 3.4 - Política de Destinação Dos Resultados 3.4 - Política de destinação dos resultados Período 2019 a. Regras sobre O Estatuto Social prevê que, juntamente retenção de lucros às demonstrações financeiras do exercício, a administração apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, ajustado para fins do cálculo de dividendos, nos termos do art. 202 da Lei das Sociedades por Ações, observada a seguinte ordem de dedução: 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, até que ela atinja os limites fixados em lei; e 25% (vinte e cinco por cento) como dividendo mínimo obrigatório aos acionistas.

O pagamento do dividendo limita-se ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, e a diferença é registrada como reserva de lucros a realizar. Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados, se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, devem ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização.

O saldo remanescente dos lucros se houver, terá a destinação que for aprovada pela Assembleia Geral, de acordo com a proposta formulada pela administração. a.i Valores das - retenções de lucros a.ii Percentuais em - relação aos lucros totais declarados b. Regras sobre O Estatuto Social prevê o pagamento de distribuição de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro dividendos líquido ajustado para fins de cálculo de dividendos, como dividendo mínimo obrigatório aos acionistas. Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia pode pagar aos seus acionistas juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia. Por deliberação do Conselho de Administração, a Log-In - Logística Intermodal S.A. ("Companhia") pode 2018 O Estatuto Social prevê que, juntamente às demonstrações financeiras do exercício, a administração apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, ajustado para fins do cálculo de dividendos, nos termos do art. 202 da Lei das Sociedades por Ações, observada a seguinte ordem de dedução: 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, até que ela atinja os limites fixados em lei; e 25% (vinte e cinco por cento) como dividendo mínimo obrigatório aos acionistas.

O pagamento do dividendo limita-se ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, e a diferença é registrada como reserva de lucros a realizar. Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados, se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, devem ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização.

O saldo remanescente dos lucros se houver, terá a destinação que for aprovada pela Assembleia Geral, de acordo com a proposta formulada pela administração. R$6.002 mil 100% O Estatuto Social prevê o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado para fins de cálculo de dividendos, como dividendo mínimo obrigatório aos acionistas. Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia pode pagar aos seus acionistas juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia. Por deliberação do Conselho de Administração, a Log-In - Logística Intermodal S.A. ("Companhia") pode 2017 O Estatuto Social prevê que, juntamente às demonstrações financeiras do exercício, a administração apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, ajustado para fins do cálculo de dividendos, nos termos do art. 202 da Lei das Sociedades por Ações, observada a seguinte ordem de dedução: 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, até que ela atinja os limites fixados em lei; e 25% (vinte e cinco por cento) como dividendo mínimo obrigatório aos acionistas.

O pagamento do dividendo limita-se ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, e a diferença é registrada como reserva de lucros a realizar. Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados, se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, devem ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização.

O saldo remanescente dos lucros se houver, terá a destinação que for aprovada pela Assembleia Geral, de acordo com a proposta formulada pela administração. - - O Estatuto Social prevê o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado para fins de cálculo de dividendos, como dividendo mínimo obrigatório aos acionistas. Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia pode pagar aos seus acionistas juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia. Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia pode pagar aos seus acionistas dividendos à conta de PÁGINA: 14 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 3.4 - Política de Destinação Dos Resultados c. Periodicidade das distribuições de dividendos d. Eventuais restrições distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais Se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informando órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o pagar aos seus acionistas dividendos à conta de lucros acumulados de exercícios sociais anteriores. Os dividendos e juros sobre o capital próprio não vencem juros e se não reclamados por qualquer acionista no prazo de 3 (três) anos da data da deliberação de sua distribuição reverterão em favor da Companhia. O exercício social da Companhia começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social, serão levantadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado, a serem apresentadas ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral, com observação aos preceitos legais pertinentes. O Estatuto Social prevê que, juntamente às demonstrações financeiras do exercício, a administração apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, ajustado para fins do cálculo de dividendos, nos termos do art. 202 da Lei das Sociedades por Ações. A Companhia também poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores e declarar, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício, observadas as limitações previstas em lei. Os dividendos assim declarados constituem antecipação do dividendo obrigatório. Salvo pelo disposto na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social da Companhia, não há restrições a distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação. Além disso, os contratos financeiros da Companhia impõem restrições a distribuições de dividendos em montante superior ao mínimo obrigatório. Para mais informações sobre tais restrições, vide item 10.1(f)(iv) deste Formulário de Referência. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não possuía política específica que tratasse sobre destinação de resultados. pagar aos seus acionistas dividendos à conta de lucros acumulados de exercícios sociais anteriores. Os dividendos e juros sobre o capital próprio não vencem juros e se não reclamados por qualquer acionista no prazo de 3 (três) anos da data da deliberação de sua distribuição reverterão em favor da Companhia. O exercício social da Companhia começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social, serão levantadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado, a serem apresentadas ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral, com observação aos preceitos legais pertinentes. O Estatuto Social prevê que, juntamente às demonstrações financeiras do exercício, a administração apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, ajustado para fins do cálculo de dividendos, nos termos do art. 202 da Lei das Sociedades por Ações. A Companhia também poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores e declarar, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício, observadas as limitações previstas em lei. Os dividendos assim declarados constituem antecipação do dividendo obrigatório. Salvo pelo disposto na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social da Companhia, não há restrições a distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação. Além disso, os contratos financeiros da Companhia impõem restrições a distribuições de dividendos em montante superior ao mínimo obrigatório. Para mais informações sobre tais restrições, vide item 10.1(f)(iv) deste Formulário de Referência. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não possuía política específica que tratasse sobre destinação de resultados. lucros acumulados de exercícios sociais anteriores. Os dividendos e juros sobre o capital próprio não vencem juros e se não reclamados por qualquer acionista no prazo de 3 (três) anos da data da deliberação de sua distribuição reverterão em favor da Companhia. O exercício social da Companhia começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social, serão levantadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado, a serem apresentadas ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral, com observação aos preceitos legais pertinentes. O Estatuto Social prevê que, juntamente às demonstrações financeiras do exercício, a administração apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, ajustado para fins do cálculo de dividendos, nos termos do art. 202 da Lei das Sociedades por Ações. A Companhia também poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores e declarar, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício, observadas as limitações previstas em lei. Os dividendos assim declarados constituem antecipação do dividendo obrigatório. Salvo pelo disposto na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social da Companhia, não há restrições a distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação. Além disso, os contratos financeiros da Companhia impõem restrições a distribuições de dividendos em montante superior ao mínimo obrigatório. Para mais informações sobre tais restrições, vide item 10.1(f)(iv) deste Formulário de Referência. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia não possuía política específica que tratasse sobre destinação de resultados. PÁGINA: 15 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 3.4 - Política de Destinação Dos Resultados emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado PÁGINA: 16 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido Justificativa para o não preenchimento do quadro: Não aplicável. PÁGINA: 17 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas 3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, não houve distribuição de dividendos e nem de juros sobre capital próprio da Log-In Logística Intermodal S.A. ("Companhia").O resultado apurado no exercício social de 2019 foi integralmente absorvido pelos prejuízos acumulados. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, não houve distribuição de dividendos e nem de juros sobre capital próprio da Companhia. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, não houve distribuição de dividendos e nem de juros sobre capital próprio, em face do prejuízo registrado de R$606.869 mil. Após compensação do montante de R$R$ 4.705 mil em Reserva Legal, o saldo remanescente de R$ 602.164 mil foi destinado à conta de Prejuízos Acumulados, para absorção com lucros futuros que vierem a ser apurados pela Companhia. PÁGINA: 18 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A.Versão : 7 3.7 - Nível de Endividamento Exercício Social Soma do Passivo Tipo de índice Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice Circulante e Não endividamento Circulante 31/12/2019 1.595.030.000,00 Índice de Endividamento 5,03089400 PÁGINA: 19 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 3.8 - Obrigações Exercício social (31/12/2019) Tipo de Obrigação Tipo de Garantia Outras garantias ou Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total privilégios Financiamento Garantia Real 56.605.911,00 127.537.846,00 127.537.846,00 471.923.941,00 783.605.544,00 Títulos de dívida Quirografárias 2.345.459,00 8.641.559,00 16.441.215,00 60.458.461,00 87.886.694,00 Empréstimo Quirografárias 39.473.138,00 72.417.131,00 273.206.167,00 0,00 385.096.436,00 Total 98.424.508,00 208.596.536,00 417.185.228,00 532.382.402,00 1.256.588.674,00 Observação PÁGINA: 20 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 3.9 - Outras Informações Relevantes 3.9 - Outras informações relevantes Não há outras informações relevantes referentes a este item. PÁGINA: 21 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco 4.1 - Descrição dos fatores de risco O investimento nos valores mobiliários de emissão da Log-In - Logística Intermodal S.A. ("Companhia") envolve a exposição a determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário de emissão da Companhia, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste Formulário de Referência, os riscos mencionados abaixo e as demonstrações financeiras da Companhia com as notas explicativas. Os negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros da Companhia poderão ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado dos valores mobiliários de emissão da Companhia poderá diminuir em razão de qualquer desses fatores de risco, hipóteses em que os potenciais investidores poderão perder substancial ou totalmente o seu investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia. Os riscos descritos abaixo são aqueles que a Companhia conhece e acredita que, na data deste Formulário de Referência, podem afetar a Companhia e suas subsidiárias adversamente. Além disso, riscos adicionais não conhecidos ou considerados irrelevantes pela Companhia na data deste Formulário de Referência também poderão afetar a Companhia adversamente. Para os fins desta seção "4. Fatores de Risco", exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter ou causará ou terá "efeito adverso" ou "efeito negativo" para a Companhia, ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros da Companhia e das suas subsidiárias, bem como no preço dos valores mobiliários de emissão da Companhia. Expressões similares incluídas nesta seção "4. Fatores de Risco" devem ser compreendidas nesse contexto. Não obstante a subdivisão desta seção "4. Fatores de Risco", determinados fatores de risco que estejam em um item podem também se aplicar a outros itens. (a) à Companhia: A Companhia pode ser incapaz de implementar com sucesso a sua estratégia de crescimento. A capacidade de crescimento da Companhia depende da demanda por transporte e da implementação da estratégia de negócios da Companhia. Nesse sentido, a Companhia está exposta aos seguintes riscos: (a) retração do crescimento da economia brasileira; (b) eficácia dos investimentos planejados para aumento de sua capacidade operacional; (c) capacidade de financiar investimentos de expansão; e (d) a manutenção e renovação das concessões atuais. Em função de tais riscos, a Companhia não pode garantir que terá as condições econômicas, financeiras e regulatórias favoráveis ao atingimento de seus objetivos de crescimento. Eventuais condições econômicas desfavoráveis no Brasil e no mercado internacional de crédito, tais como altas de taxas de juros para novos empréstimos, liquidez reduzida ou diminuição na concessão de empréstimo por instituições financeiras, podem vir a limitar o acesso da Companhia a novos créditos e, consequentemente, prejudicar sua capacidade de financiamento de investimentos de expansão. O não alcance do crescimento esperado, por conseguinte, pode ocasionar efeito adverso e relevante nos negócios, na condição financeira, nos resultados de operações e na capacidade da Companhia em honrar suas dívidas. A Companhia pode não alcançar os resultados, projeções, ou executar integralmente a sua estratégia de negócios. Certas informações e conclusões incluídas neste Formulário de Referência foram baseadas em projeções e estimativas preparadas pelos administradores da Companhia, inclusive premissas relativas aos recursos que poderiam dispor no futuro, PÁGINA: 22 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco assim como a respeito de investimentos e custos operacionais. Adicionalmente, a Companhia pode não ser capaz de, por exemplo, (i) executar integralmente sua estratégia de negócios, devido à impossibilidade de concluir atuais e futuros projetos sem atrasos ou custos adicionais; (ii) crescer com disciplina financeira; (iii) gerenciar sua carteira de clientes de maneira eficiente; (iv) levantar recursos financeiros adicionais em termos aceitáveis; e (v) manter níveis desejados de eficiência operacional. A produtividade efetiva, o resultado de investimentos, custos operacionais e estratégia de negócios da Companhia poderão se revelar substancialmente menos favoráveis do que aqueles projetados. O cronograma dos projetos da Companhia pode sofrer atrasos o que, por consequência, pode acarretar no aumento dos custos previstos, e afetar adversamente seus projetos atuais e futuros. Os custos de desenvolvimento dos projetos da Companhia podem variar significativamente, pois dependem de diversos fatores que podem estar fora do controle da Companhia. O cronograma de construção e operação de cada um dos projetos está sujeito a uma série de fatores, muitos dos quais fora do controle da Companhia, como, por exemplo: (i) escassez de equipamentos, materiais e mão de obra; (ii) atrasos na entrega de equipamentos e materiais; (iii) disputas trabalhistas; (iv) acontecimentos políticos; (v) bloqueios ou embargos; (vi) litígios; (vii) condições meteorológicas adversas; (viii) aumentos imprevistos dos custos; (ix) desastres naturais; (x) acidentes; (xi) problemas ambientais ou geológicos; (xii) atrasos nas autorizações e licenças necessárias para o início e ou continuidade das operações; dentre outras circunstâncias imprevistas, tais como inadequação de projeção de custos e orçamento do projeto Consequentemente, quaisquer atrasos poderão alterar os custos inicialmente calculados para os projetos da Companhia, exigindo novos aportes de capital e reduzindo o retorno esperado dos projetos. Quaisquer desses eventos, ou outros eventos imprevistos, poderão acarretar atrasos no desempenho e na definição de projetos da Companhia ou superação de custos orçados, fazendo com que a Companhia não alcance suas metas, o que poderá ter um efeito material adverso em na situação financeira e nos resultados operacionais da Companhia. A Companhia pode precisar de recursos adicionais no futuro. A captação por meio de financiamentos bancários pode não estar disponível ou, se estiver, pode não ser atrativa. Adicionalmente, caso a Companhia opte por captar recursos mediante aumento de capital, a emissão de valores mobiliários poderá resultar na diluição da participação de investidores no seu capital social. A Companhia pode precisar levantar fundos adicionais mediante a emissão pública ou privada de ações ou títulos conversíveis em ações, tendo em vista que a natureza das operações da Companhia requer capital intensivo. A Companhia não pode garantir que haverá disponibilidade de recursos por financiamento ou empréstimo bancários a custo compatível e em montantes satisfatórios. Ademais, qualquer parceria estratégica ou captação de recursos por meio da distribuição de ações e/ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações pode resultar em alteração no preço de mercado das ações de emissão da Companhia e na diluição política ou econômica da participação dos acionistas no seu capital social que não queiram acompanhar eventual aumento de capital. Em conclusão, não há como garantir que o capital necessário para a continuidade dos investimentos da Companhia estará disponível tempestivamente, a custos satisfatórios, e sem impacto aos acionistas. A Companhia depende de determinados integrantes da sua Administração, equipe e de certos consultores estratégicos. PÁGINA: 23 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco O desempenho e o sucesso da Companhia dependem, de forma significativa, de integrantes essenciais da sua Administração, de alguns de seus funcionários e colaboradores e de consultores estratégicos, de modo que a perda ou afastamento de tais integrantes poderá ser prejudicial para o futuro da Companhia. Assim, a perda de quaisquer dos diretores ou de outros colaboradores essenciais, poderá acarretar um impacto adverso relevante nos negócios da Companhia, nos resultados de suas operações, na situação financeira, bem como no preço de mercado de suas ações. Dificuldades para acessar aos portos e falta de infraestrutura adequada de acesso aos portos podem comprometer a atratividade de negócio da Companhia Condições climáticas extremas, greves e protestos são alguns fatores que podem restringir o acesso de navios e caminhões aos portos e terminais intermodais. Estas situações podem ocasionar a redução do volume de cargas transportadas, o aumento de custos de armazenagem e de custos com o modal rodoviário, entre outros desdobramentos. A falta de investimento em infraestrutura de acesso aos portos ou a falta de perspectiva da construção de acesso ferroviário, podem comprometer a atratividade comercial da Companhia e, consequentemente, reduzir o volume de cargas previsto para movimentação nos terminais portuários e a ocupação de área disponível para aluguel. A Companhia pode ser malsucedida na redução dos custos operacionais e no aumento de eficiências operacionais. possível que a Companhia não consiga alcançar as economias de custo que espera, as quais dependem de vários fatores, tais como o combustível e outros recursos necessários à sua atividade econômica. Considerando os mercados altamente competitivos em que a Companhia opera, é possível que a Companhia não consiga repassar os aumentos de custos de custos ao seu preço de venda, afetando, assim, negativamente seu desempenho financeiro. A Companhia pode não conseguir obter ou renovar todas as licenças, alvarás e permissões necessárias à condução dos seus negócios. A Companhia e suas controladas e subsidiárias necessitam, periodicamente, da obtenção ou renovação, conforme o caso, de licenças, alvarás e permissões (tais como, licenças de órgãos ambientais, alvarás de prefeituras e municípios e outros documentos relevantes que são fundamentais para a instalação, operação e execução das atividades da Companhia). A Companhia e suas controladas e subsidiárias precisam obter e manter em plena força legal ou renovar temporariamente tais licenças, alvarás e permissões perante diferentes órgãos públicos para a continuidade de suas atividades. Caso isso não seja possível, a Companhia poderá estar sujeita à aplicação de sucessivas multas ou poderá ter suas operações paralisadas/suspensas ou poderá ter que fazer investimentos expressivos e inesperados, fazendo com que seus negócios, sua situação financeira, sua reputação e seus resultados operacionais sejam afetados substancial e adversamente. O desempenho da Companhia depende de relações trabalhistas favoráveis com os seus colaboradores. Qualquer deterioração dessas relações ou aumento dos custos do trabalho pode afetar adversamente o negócio da Companhia. Em 31 de dezembro de 2019, 20% dos colaboradores da Companhia eram vinculados a sindicatos, abrangidos por acordos de negociação coletiva. Qualquer aumento significativo nos custos trabalhistas, deterioração das relações com os colaboradores, paralisações em qualquer das unidades da Companhia, sejam devidos a atividades sindicais, rotatividade de colaboradores ou a outros fatores, podem prejudicar de forma negativa seus resultados operacionais e a sua situação financeira. PÁGINA: 24 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco A Companhia possui financiamentos com lastro em ativos operacionais relevantes. O não cumprimento pela Companhia de suas obrigações financeiras pode ocasionar a perda de tais ativos. A Companhia contratou determinadas operações para financiar a construção de ativos operacionais relevantes, notadamente suas embarcações Log-In Jatobá, Log-In Jacarandá e Log-In Polaris. No âmbito de tais contratos de financiamento, os próprios ativos foram oferecidos em garantia, por meio de alienação fiduciária. O eventual descumprimento pela Companhia de suas obrigações no âmbito destes contratos de financiamento, poderá ocasionar a excussão da garantia de tais ativos operacionais e a Companhia, consequentemente, não mais poderá contar com as operações de tais embarcações nos seus planos de negócios, o que gerará efeito adverso às operações e aos resultados financeiros da Companhia. A volatilidade e incertezas nos preços dos combustíveis podem afetar as margens operacionais e as posições competitivas de negócio da Companhia. Os preços de combustíveis estão historicamente sujeitos à volatilidade, podendo continuar dessa forma no futuro. Os preços dos combustíveis são influenciados por inúmeros fatores, incluindo, entre outros, o nível da demanda de petróleo pelo consumidor e o fornecimento, o processamento e disponibilidade de transporte, o preço e a disponibilidade de fontes de combustível alternativas, condições climáticas, catástrofes naturais e condições políticas ou hostilidades nas regiões produtoras de petróleo, guerras, além dos fatores políticos relacionados à política de preços do governo seguida pela Petrobras. Aumentos significativos nos preços dos combustíveis podem aumentar os custos logísticos em geral e a Companhia pode não conseguir repassar aos clientes em sua integralidade. Por outro lado, reduções significativas nos preços dos combustíveis podem beneficiar o modal rodoviário e, consequentemente, reduzir a competitividade e o market share da Companhia no seu modal. Desta forma, alterações significativas nos preços dos combustíveis podem afetar as margens operacionais e as posições competitivas de negócio da Companhia, a qual está sujeita a tais variações de preço do bunker. Em se tratando de um dos principais insumos da Companhia, variações de preço substanciais podem impactar seus resultados operacionais. Os contratos constitutivos das dívidas da Companhia possuem cláusulas restritivas à sua capacidade de endividamento ("covenants") e o não cumprimento desses covenants pode causar o vencimento antecipado dessas dívidas. A Companhia está sujeita a determinadas cláusulas restritivas (covenants) previstas nos seus contratos de dividas, baseados em determinados índices financeiros e aspectos não financeiros (obrigações). Os aspectos financeiros estão relacionados com níveis de alavancagem da Companhia, com verificações usualmente trimestrais. A Companhia pode não ser capaz de atender referidos covenants em virtude de condições adversas de seu ambiente de negócios, como a retração do mercado em que atua, o que pode ocasionar o vencimento antecipado de suas dívidas, além de desencadear o vencimento antecipado cruzado ou inadimplemento cruzado (cross-defaulte cross-acceleration) de outras obrigações da Companhia, conforme cláusulas presentes em diversos contratos de financiamentos e empréstimos existentes. O vencimento antecipado de qualquer de seus contratos financeiros pode afetar a capacidade da Companhia em honrar seus compromissos e acarretar um impacto adverso relevante nos seus negócios e na sua situação financeira. Caso a Companhia não possua recursos suficientes para investimentos em tecnologia, o aumento da sua capacidade de operacional e a redução de acidentes podem ser afetados. PÁGINA: 25 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco A Companhia não pode prever nem quando nem se novas tecnologias de redução de custos dos serviços de logística e redução de acidentes ficarão disponíveis, tampouco o índice de sua aceitação por seus clientes e concorrentes ou os custos associados a elas. Além disso, a Companhia pode não dispor de capital suficiente para acompanhar os avanços tecnológicos, o que pode reduzir a demanda pelos serviços de logística por ela prestados e afetar a capacidade de redução de acidentes em suas atividades, afetando, assim, negativamente, seu desempenho operacional e financeiro. As operações da Companhia estão expostas à possibilidade de perdas por desastres naturais, catástrofes, acidentes, incêndios, paralisações de terceiros e outros eventos que não estão no controle da Companhia e que podem afetar negativamente seu desempenho financeiro. As operações da Companhia estão sujeitas a riscos que afetam os imóveis (inclusive eventuais invasões), instalações, entre outros, incêndio com potencial para destruir máquinas, equipamentos e instalações, assim como as cargas de seus clientes sendo transportadas. A operação de qualquer transporte e manuseio de carga apresenta riscos inerentes de catástrofes, falhas mecânicas e elétricas, colisões e perdas de ativos. Incêndios, explosões e vazamentos de combustível e outros produtos inflamáveis, bem como outros incidentes ambientais, perda ou danificação de carga, incidentes e acidente em terminais de carga ou descarga, interrupção de negócios devido a fatores políticos, bem como reivindicações trabalhistas, manifestações de grupos ou associações ambientalistas e/ou sociais, greves (de seus empregados ou daqueles vinculados às entidades com quem a Companhia se relaciona, tais como portos e caminhoneiros que abastecem os terminais da Companhia), condições meteorológicas adversas e desastres naturais, tais como enchentes, podem resultar na perda de receitas, assunção de responsabilidades ou aumento de custos. Por exemplo, a Companhia já passou por circunstâncias em que houve avaria ou extravio de cargas de clientes. A Companhia não pode garantir que tais eventos não ocorrerão novamente. A Companhia também está sujeita a paralisações e bloqueios de rodovias e outras vias públicas, a exemplo da greve dos caminhoneiros em maio de 2018, quando os caminhoneiros brasileiros iniciaram uma greve nacional para reivindicação de redução de tributos incidentes sobre o diesel e alteração da política de preços de combustíveis no Brasil. Paralisações e bloqueios de rodovias e outras vias públicas podem afetar negativamente os negócios e resultados da Companhia. Adicionalmente, as operações da Companhia podem ser afetadas periodicamente por quebras de safra, deslizamentos de terra ou outros desastres naturais. Além do exposto, uma parcela de seus fretes está relacionada a produtos derivados de petróleo e outros materiais inflamáveis. Os efeitos de qualquer catástrofe podem ser agravados pela presença desses produtos. A ocorrência de qualquer dos eventos indicados acima e os consequentes danos aos seus negócios, pode ter um efeito adverso sobre os resultados da Companhia, bem como auferir responsabilização ambiental nas esferas cível, administrativa e criminal, neste último caso, envolvendo, inclusive, seus administradores. Os negócios da Companhia podem ser afetados adversamente se as operações em terminais de carga e descarga ou as operações de clientes e fornecedores sofrerem interrupções significativas. As operações da Companhia dependem da operação ininterrupta dos terminais em que atua (tanto próprios quanto de terceiros) e instalações de armazenamento. A Companhia também depende da operação ininterrupta de certas instalações pertencentes ou operadas por fornecedores e clientes. As operações em suas instalações e nas instalações pertencentes PÁGINA: 26 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco ou operadas por fornecedores e clientes podem ser paralisadas, parcial ou totalmente, temporária ou permanentemente, em decorrência de inúmeras circunstâncias que podem não estar sujeitas ao controle da Companhia, como, por exemplo: eventos catastróficos, como enchentes;

questões ambientais (incluindo processos de licenciamento ambiental ou incidentes ambientais, contaminação, obrigações de preservação da fauna e outras questões);

dificuldades trabalhistas (incluindo paralisações de trabalho, greves e outros eventos);

interrupções no fornecimento de suprimentos às instalações e terminais da Companhia ou insumos essenciais aos trens que prestam serviço de transporte; e

alterações legislativas. Qualquer interrupção significativa nessas instalações, especialmente nos terminais em que a Companhia opera, ou a incapacidade de se transportar produtos para essas instalações ou para as de seus clientes por qualquer razão pode levar a Companhia a ser responsabilizada em processos judiciais, administrativos ou outros, mesmo se a interrupção tiver sido causada por eventos externos ao seu controle. A responsabilização da Companhia por tais eventos pode afetar de forma substancialmente negativa os seus resultados operacionais, reputação e de fluxo de caixa. Atrasos e custos excessivos e significativos na construção de novas embarcações ou na manutenção programada das demais embarcações, ou ainda, relativos à capacidade da Companhia de melhorar sua frota de embarcações marítimas podem aumentar substancialmente seus compromissos contratuais. Cada uma das embarcações da Companhia passa por manutenção programada e, eventualmente, não programada, em estaleiro. Além disso, a construção de novas embarcações e a reconstrução das existentes pode estar sujeita aos riscos de atraso ou custos adicionais causados por um ou mais dos seguintes itens: qualidade ou problemas de engenharia imprevistos;

interrupções de trabalho;

aumentos de custo não previstos;

atrasos no recebimento de materiais ou equipamentos necessários; e

impossibilidade de obter alvarás, aprovações ou certificações necessárias quando da conclusão do trabalho. Atrasos e custos adicionais significativos podem aumentar substancialmente os compromissos contratuais previstos pela Companhia, o que teria um efeito negativo sobre suas receitas, a capacidade de tomada de empréstimos e os resultados operacionais. Além disso, atrasos nas manutenções resultariam na retirada de embarcações da operação por períodos prolongados, e, portanto, na perda de receita, o que poderia ter um efeito adverso significativo sobre a situação financeira e os resultados operacionais da Companhia. A Companhia atua na área de logística intermodal relacionada à movimentação portuária e movimentação de contêineres por meio marítimo. Dessa forma, o setor de atuação da Companhia concorre com as atividades de transporte rodoviário, que poderão se tornar mais competitivas, caso certas medidas do Governo Federal sejam adotadas. A Companhia atua na área de logística intermodal relacionada à movimentação portuária e movimentação de contêineres por meio marítimo. Dessa forma, o setor de atuação da Companhia concorre com as atividades de transporte rodoviário que, historicamente, é o principal modal do transporte de cargas no Brasil. Eventuais medidas tomadas pelo Governo Federal que estimulem, incentivem ou favoreçam o transporte rodoviário podem desestimular, desincentivar e desfavorecer o transporte de carga por meio marítimo, o que poderá impactar as receitas da Companhia, bem como prejudicar suas expectativas de expansão. PÁGINA: 27 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco O Governo Federal pode alterar a legislação atual relacionada às condições para renovação e expansão das frotas da Companhia. A legislação brasileira restringe a utilização de navios construídos no exterior para a navegação costeira no Brasil. Para ampliar sua frota própria de navios, a Companhia precisa construí-los em estaleiro brasileiro ou adquirir no exterior e nacionalizá-los. Caso o Governo Federal altere a legislação que regula incentivos, isso poderá impactar os negócios e planos da Companhia, uma vez que a abertura ou aquisição de negócios no Brasil pode representar investimento financeiro significativo de grandes concorrentes multinacionais com fácil acesso a capital que decidirem iniciar operações em um ou mais dos segmentos nos quais atua. O setor em que atua a Companhia é sensível a descontos de preços e não há como garantir ao investidor em potencial que os concorrentes existentes ou novos não oferecerão preços inferiores aos dela, ou aumentarão o esforço para retirar sua participação de mercado e de outros participantes do setor. Além disso, a consolidação do setor de embarque marítimo ou a verticalização de operações por clientes do negócio de embarque poderia provocar perda de negócios da Companhia. Empresas com operações de embarque significativas poderiam decidir realizar internamente determinadas funções que atualmente a Companhia oferece a elas em vez de continuarem usando os seus serviços. A decisão por qualquer dos seus principais clientes de verticalizar suas operações pode afetar negativamente a utilização dos serviços da Companhia, o que prejudicará os seus resultados operacionais. Tal cenário de mudança legislativa pode, portanto, gerar consequências à Companhia em relação à sua participação de mercado e resultado operacional. Decisões judiciais desfavoráveis ou a impossibilidade de se realizar depósitos judiciais ou de se prestar ou oferecer garantias em processos judiciais, administrativos ou arbitrais podem afetar adversamente os resultados operacionais da Companhia A Companhia e/ou seus administradores são parte em diversos processos de natureza cível, trabalhista, previdenciária, ambiental ou tributária, os quais envolvem questões comerciais, civis, trabalhistas, previdenciárias ou tributárias, entre outras. A Companhia não pode garantir que tais processos serão julgados favoravelmente à Companhia e/ou seus administradores, ou, ainda, que os valores devidos serão aqueles estabelecidos nos processos. A Companhia também não pode garantir que a Companhia e/ou seus administradores não venham a ser parte em outros processos, incluindo os de natureza cível, trabalhista, previdenciária, ambiental, criminal ou tributária. Decisões contrárias aos interesses da Companhia que eventualmente alcancem valores substanciais de pagamento, que afetem a imagem e/ou reputação da Companhia ou impeçam a realização dos seus negócios conforme inicialmente planejados poderão causar um efeito relevante adverso nos negócios da Companhia, na sua reputação, na sua condição financeira e nos seus resultados operacionais. Adicionalmente, é possível que a Companhia não tenha recursos necessários para realizar depósitos judiciais ou prestar ou oferecer garantias em processos judiciais ou administrativos que discutam valores substanciais. A dificuldade na obtenção de recursos necessários para a realização destes depósitos ou de prestação ou oferecimento destas garantias não suspenderá a cobrança dos valores decorrentes de eventuais condenações e poderá ter um efeito adverso nos negócios, na condição financeira e nos resultados operacionais da Companhia. PÁGINA: 28 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco Além disso, a Companhia não pode assegurar que a continuidade destas cobranças em razão da eventual incapacidade de realização destes depósitos ou da prestação ou do oferecimento destas garantias não gerará a formalização de penhora livre de seus bens, inclusive de seus ativos financeiros, penhora do seu faturamento, e até mesmo a dificuldade de obtenção de suas certidões de regularidade fiscal, o que pode ter um efeito adverso em suas operações e no desenvolvimento de seus negócios. A Companhia é parte no processo nº 0137423-67.2018.8.19.0001, no qual a massa falida da Log Star Navegação S.A. ("Log Star") (através de seu liquidante judicial) pleiteia a declaração da responsabilidade solidária da Companhia, em relação à dívida da Log Star, constante da autofalência. Caso seja declarada a responsabilidade solidária da Companhia, esta poderá responder solidariamente com o acionista majoritário da Log Star pelo valor da ação, atualmente estimado em R$21.364 mil. Para mais informações sobre os processos judiciais, administrativos e arbitrais envolvendo a Companhia e suas controladas, veja os itens 4.3 a 4.6 deste Formulário de Referência. Caso não seja capaz de cumprir com as leis e normas destinadas a impedir a corrupção governamental em países em que opera (notadamente o Brasil), a Companhia pode ficar sujeita a multas, penalidades ou outras sanções regulatórias, e suas vendas e lucratividade podem sofrer quedas significativas. As políticas e controles internos de anticorrupção da Companhia podem não impedir que a administração da Companhia, funcionários ou terceiros atuem em seu nome (no Brasil ou no exterior) de forma que viole legislações e regulamentos, por exemplo, no âmbito de pagamentos indevidos a funcionários do governo para obter ou manter vantagens comerciais ou empresariais. As leis que proíbem tais comportamentos incluem, mas não se limitam, a leis relativas à Convenção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) de 1997 sobre Combate ao Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, como a Lei de Práticas de Corrupção Externa dos EUA e a Lei Federal nº 12.846, de 29 de janeiro de 2014 ("Lei Anticorrupção"). Qualquer violação a estas legislações pode ter um efeito adverso relevante nos negócios da Companhia, incluindo na captação de financiamentos e empréstimos. A Lei Anticorrupção impõe responsabilidade às empresas por atos de corrupção, fraude ou manipulação de licitações públicas e contratos governamentais, e interferência com investigações ou inspeções pelas autoridades governamentais. As empresas consideradas responsáveis nos termos da Lei Anticorrupção podem ter multas de até 20% de sua receita bruta no ano imediatamente anterior ou, se essa receita bruta anual não puder ser estimada, tais multas podem variar entre R$ 6.000,00 e R$ 60.000.000,00. Entre outras sanções, a Lei Anticorrupção também prevê a apreensão de bens ou benefícios obtidos ilegalmente, a suspensão ou a proibição parcial das operações, a dissolução da entidade e/ou a proibição de receber incentivos, subsídios, doações ou financiamentos do governo ou de entidades controladas pelo governo por um período de até cinco anos. Ao avaliar as penalidades no âmbito da Lei Anticorrupção, as autoridades brasileiras podem considerar a adoção de um programa efetivo de Compliance. Outras leis aplicáveis a violações relacionadas à corrupção, como a Lei Federal nº 8.492, de 2 de junho de 1992 ("Lei de Improbidade Administrativa"), também preveem penalidades que incluem a proibição de celebrar contratos com o governo por um período de até 10 (dez) anos. Adicionalmente, diversos contratos financeiros celebrados pela Companhia contêm cláusulas que exigem o cumprimento da Lei Anticorrupção. Dessa forma, o descumprimento da Lei Anticorrupção pela Companhia, por sociedades integrantes PÁGINA: 29 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco de seu grupo econômico ou por seus representantes pode representar um evento de inadimplemento no âmbito de tais contratos e, consequentemente, provocar o vencimento antecipado das dívidas. Consequentemente, se a administração da Companhia, funcionários ou terceiros, agindo em seu nome nos países onde possui negócios, envolverem-se em qualquer investigação ou processo anticorrupção ou criminal em conexão com seus negócios no Brasil ou em qualquer outra jurisdição, os negócios da Companhia podem ser afetados adversamente de forma relevante tanto em relação ao seu aspecto financeiro, quanto em relação à sua imagem. Os acionistas da Companhia poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio O Estatuto Social da Companhia prevê a destinação de 25% do lucro líquido do exercício a título de dividendos mínimos obrigatórios, após os ajustes necessários consoantes as determinações legais. Entretanto, no caso de resultado líquido negativo, o acionista não tem direito ao recebimento de dividendo e/ou juros sobre o capital próprio. Adicionalmente, o resultado de determinado exercício pode ser utilizado para compensar prejuízos acumulados ou ser apropriado de outra forma, conforme permitido pela legislação societária brasileira e pode não ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio. Além disso, mesmo na hipótese de verificação de resultado líquido positivo, caso o Conselho de Administração da Companhia informe à assembleia geral de acionistas que o pagamento de proventos é incompatível com a situação econômica da Companhia, poderá não haver qualquer tipo de pagamento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio aos acionistas. Adicionalmente, os contratos representativos de dívidas da Companhia preveem restrições para a distribuição de dividendos em montante superior ao mínimo obrigatório. Por fim, a isenção de incidência de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação incidente sob o pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual poderá ser revista, de forma que os dividendos distribuídos pela Companhia poderão passar a ser tributados e/ou, no caso dos juros sobre capital próprio, ter sua tributação majorada no futuro, impactando o valor líquido a ser recebido pelos acionistas a título de participação nos resultados da Companhia. Alterações na legislação tributária e contábil, incentivos e benefícios fiscais, diferentes interpretações das legislações fiscais e contábil ou jurisprudência podem prejudicar os resultados operacionais da Companhia. As mudanças nas legislações fiscais, interpretações das autoridades fiscais, jurisprudência administrativa ou judicial e de normas contábeis tributárias no Brasil podem resultar em um aumento da carga tributária sobre os resultados da Companhia, o que pode reduzir significativamente os seus lucros e fluxos de caixa operacionais. Além disso, os resultados operacionais e condição financeira da Companhia podem reduzir se certos incentivos fiscais não forem mantidos ou renovados. A Companhia pode falhar no recolhimento de impostos e taxas aplicáveis ou no cumprimento das legislações fiscais, o que poderá resultar em liquidações fiscais adicionais e penalidades para a Companhia. A utilização de mão-de-obra terceirizada pode implicar na assunção de obrigações de natureza trabalhista e previdenciária, o que pode ter impacto adverso na Companhia e sua imagem. Parte da mão-de-obra contratada direta ou indiretamente pela Companhia é composta por trabalhadores terceirizados. A utilização de mão-de-obra terceirizada pode implicar na assunção de contingências de natureza trabalhista e previdenciária. A assunção de tais contingências é inerente à contratação de terceiros, uma vez que pode ser atribuída à Companhia ou PÁGINA: 30 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco suas subsidiárias, na condição de tomadoras de serviços de terceiros, a responsabilidade pelos débitos trabalhistas e previdenciários dos empregados das empresas prestadoras de serviços, quando estas deixarem de cumprir com suas obrigações trabalhistas e previdenciárias. A Companhia, por sua vez, pode vir a responder pelas eventuais contingências trabalhistas e previdenciárias relativas às suas subsidiárias, independentemente de ser assegurado à Companhia e às subsidiárias o direito de ação de regresso contra as empresas prestadoras de serviços. A ocorrência de eventuais contingências é de difícil previsão e quantificação, e, caso sejam consumadas, poderão afetar adversamente a Companhia e sua imagem. Caso as empresas terceirizadas que prestam serviços à Companhia e às suas subsidiárias não atendam às exigências da legislação trabalhista, a Companhia e suas subsidiárias podem ser consideradas solidária ou subsidiariamente responsáveis pelas dívidas trabalhistas de tais empresas, podendo, assim, ser autuados e/ou obrigados a efetuar o pagamento de multas impostas pelas autoridades competentes. A Companhia está sujeita à aplicação de penalidades legais de proteção de dados em caso de não conformidade com os termos e condições de certas novas regulamentações brasileiras. O Brasil adotou recentemente uma revisão completa do seu regime de proteção de dados da atual abordagem legislativa nacional por meio da Lei nº 13.709/18 ou Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD"), que entrará em vigor no mês de agosto de 2020 e transformará a forma pela qual a proteção de dados pessoais no Brasil é regulada. A LGPD estabelece um novo marco legal a ser observado nas operações de tratamento de dados pessoais e prevê, entre outros, os direitos dos titulares de dados pessoais, as bases legais aplicáveis à proteção de dados pessoais, os requisitos para obtenção de consentimento, as obrigações e requisitos relativos a incidentes de segurança e vazamentos e a transferências de dados, bem como a autorização para a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Caso a Companhia não esteja em conformidade com a LGPD, ela e suas subsidiárias poderão estar sujeitas às sanções, de forma isolada ou cumulativa, de: (a) advertência, (b) publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência, (c) bloqueio temporário e/ou (d) eliminação de dados pessoais e (e) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento da empresa, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, até o montante global de R$ 50.000.000 (cinquenta milhões de reais) por infração. Além disso, a Companhia poderá ser responsabilizada por danos materiais, morais, individuais ou coletivos causados por ela e ser considerada solidariamente responsável por danos materiais, morais, individuais ou coletivos causados por suas subsidiárias, devido ao não cumprimento das obrigações estabelecidas pela LGPD. Dessa forma, a implementação da LGPD pode vir a exigir mudanças em algumas das práticas de negócios da Companhia, aumentando os seus custos e despesas, e o não cumprimento de seus termos pode vir a afetar adversamente os negócios da Companhia, bem como seus aspectos financeiros e reputacionais. A Companhia pode ser alvo de tentativas de ameaças cibernéticas no futuro, as quais podem afetar adversamente os negócios da Companhia. A Companhia pode estar sujeita a fraudes e roubos em potencial por criminosos virtuais, que estão se tornando cada vez mais sofisticados, buscando obter acesso não autorizado ou explorar pontos fracos que possam existir nos sistemas da Companhia. O monitoramento e desenvolvimento das redes e infraestrutura de tecnologia da informação podem não ser eficazes para proteger a Companhia contra-ataques cibernéticos e outras violações relacionadas nos seus sistemas de tecnologia da informação. Qualquer interrupção ou perda de sistemas de tecnologia da informação, dos quais dependem as operações da Companhia, podem ter um efeito adverso sobre os negócios, os resultados operacionais e a situação financeira da Companhia. PÁGINA: 31 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco A Companhia armazena informações altamente confidenciais em seus sistemas de tecnologia da informação, incluindo informações relacionadas aos seus produtos. Se os servidores da Companhia ou de terceiros nos quais os dados da Companhia são armazenados forem objeto de invasão física ou eletrônica, vírus de computador ou outros ataques cibernéticos, as informações confidenciais da Companhia poderão ser roubadas ou destruídas. Qualquer violação de segurança envolvendo apropriação indevida, perda ou outra divulgação não autorizada ou uso de informações confidenciais dos fornecedores ou clientes da Companhia, seja por si ou por terceiros, pode (i) sujeitar a Companhia à aplicação de penalidades civis e criminais; (ii) ter um impacto negativo na reputação da Companhia; e/ou (iii) expor a Companhia à responsabilidade perante seus fornecedores, clientes, terceiros ou autoridades governamentais. Qualquer um desses desenvolvimentos pode ter um impacto adverso nos negócios, situação financeira e resultados operacionais da Companhia. Caso a Companhia não cumpra obrigações decorrentes de parcelamentos fiscais, estará sujeita ao vencimento antecipado do valor integral. A companhia aderiu a regimes de parcelamentos de tributos federais, estaduais e municipais. Caso a Companhia descumpra as condições de tais parcelamentos (incluindo pagamentos e entregas de obrigações acessórias), estará sujeita ao vencimento antecipado do valor integral e perda do benefício, o que pode afetar os resultados da Companhia de forma adversa. A Companhia poderá realizar operações de hedge, as quais poderão limitar seus ganhos e aumentar a exposição aos prejuízos. A natureza de operações da Companhia poderá expor a Companhia a flutuações das moedas. Caso a Companhia realize operações de hedge, estará exposta a riscos de crédito em caso de não cumprimento dos instrumentos financeiros pelas contrapartes. Além disso, para a contratação de operações de hedge pode ser exigida a realização e manutenção de depósitos de margem. Tais riscos poderão acarretar em um efeito adverso relevante nos resultados das operações e na situação financeira da Companhia. A Companhia não está segurada contra todos os riscos que envolvem suas atividades e as coberturas de seguro da Companhia podem ser insuficientes para cobrir todas as perdas e/ou responsabilidades que podem ser incorridas em suas operações. A Companhia não está segurada contra todos os eventuais riscos que podem afetar suas atividades e as coberturas de seguro da Companhia para cobrir perdas e/ou responsabilidades incorridas em decorrência de interrupção de atividades de transporte e armazenagem podem ser insuficientes. Além disso, a Companhia não mantém cobertura para interrupções de atividades causadas por disputas trabalhistas em nenhuma de suas operações. Dessa forma, caso os empregados da Companhia promovam paralisações, estas podem ter um efeito negativo sobre a Companhia, seja pela paralisação da operação e/ou pela eventual necessidade de substituição imediata da mão de obra. Adicionalmente, a Companhia não possui seguro de seus ativos contra-ataques cibernéticos, guerra ou terrorismo. Portanto, danos e interrupção de atividades causados por esses motivos podem ter um efeito negativo na condição financeira ou resultados operacionais da Companhia. As embarcações da Companhia e alguns dos equipamentos usados nos terminais portuários e operações logísticas correm o risco de sofrer danos ou perda em virtude de eventos, tais como falhas mecânicas, encalhe, incêndio, explosões e colisões, PÁGINA: 32 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco desastres marítimos e erro humano. Todos esses riscos podem resultar em morte ou ferimento de pessoas, danos materiais, danos ambientais, atrasos ou reformulação de rota. Podem, ainda, existir riscos adicionais não mapeados contra os quais não há seguro disponível ou adequadamente contratado. Além disso, a Companhia pode não ter condições de adquirir cobertura de seguro adequada a taxas comercialmente razoáveis no futuro e não há como garantir o pagamento do prêmio de qualquer sinistro específico ou o cumprimento de todos os requisitos da apólice, o que pode afetar eventuais coberturas existentes. Mudanças nos mercados de seguro podem tornar mais difícil a obtenção de determinados tipos de seguro pela Companhia. Ademais, mesmo que a cobertura de seguro seja adequada para cobrir as suas perdas, é possível que não haja condições de obter uma embarcação substituta ou equipamentos substitutos no momento oportuno em caso de perda. A Companhia está sujeita ao risco de não conseguir manter ou obter seguros conforme o tipo e montante necessário a preços razoáveis, sendo que seu negócio, sua condição financeira e seus resultados operacionais podem ser negativamente afetados. (b) ao seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle: A Companhia não está exposta a riscos relacionados a um acionista controlador. (c) aos seus acionistas: A Companhia não possui um acionista controlador, o que a torna suscetível a alianças entre acionistas, conflitos entre acionistas e outros eventos decorrentes da ausência de acionista controlador ou um grupo de controle. A Companhia não possui um acionista titular da maioria absoluta do seu capital votante. Uma companhia aberta com capital pulverizado está suscetível ao surgimento de um grupo de acionistas agindo conjuntamente que passe a exercer o controle e, consequentemente, deter o poder decisório das atividades da Companhia. Além disso, a Companhia poderá ficar mais vulnerável a tentativas hostis de aquisição de controle e a conflitos daí decorrentes e certas deliberações que exigem quórum mínimo poderão não ser atingidas, dificultando o procedimento decisório no âmbito das atividades sociais da Companhia. Qualquer mudança repentina ou inesperada na administração da Companhia, no seu plano de negócios e direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle ou qualquer disputa entre acionistas concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar adversamente os negócios e resultados operacionais da Companhia. (d) às suas controladas e coligadas: Eventual processo de liquidação da Companhia ou de suas controladas pode ser conduzido em bases consolidadas. O Poder Judiciário brasileiro ou os próprios credores da Companhia e/ou de empresas do seu grupo econômico podem determinar a condução de eventual processo de liquidação da empresa de seu grupo econômico como se fossem uma única sociedade (Teoria da Consolidação Substancial). Caso isso aconteça, os acionistas da Companhia poderão ser PÁGINA: 33 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco negativamente impactados pela perda de valor da Companhia em caso de destinação de seu patrimônio para pagamento dos credores de outras empresas do grupo econômico da Companhia. Resultados negativos obtidos por qualquer das controladas da Companhia podem afetar negativamente os seus resultados. O resultado consolidado da Companhia é impactado pelos resultados de suas controladas. Dessa forma, resultados negativos obtidos por qualquer de suas controladas podem afetar negativamente os resultados da Companhia. (e) aos seus fornecedores: Aumentos significativos na estrutura de custos da Companhia podem afetar os resultados operacionais A Companhia está sujeita a aumentos por parte de seus fornecedores e prestadores de serviços nos custos dos insumos e serviços necessários às suas atividades operacionais, tais como combustíveis, peças ou mão de obra. Tais aumentos fogem ao controle da Companhia e a Companhia pode não prever quando os preços destes insumos e serviços sofrerão reajustes. Caso não seja possível à Companhia repassar os aumentos dos custos de insumos e serviços aos seus clientes, sua condição financeira e resultados podem ser impactados adversamente. Adicionalmente, a Companhia possui grau de dependência em relação a fornecedores chave, seja em razão de monopólio legal, tais como fornecedores de combustível e energia elétrica, ou de determinação regulatória, como o fornecimento de mão de obra portuária. Em relação a estes fornecedores, a Companhia está sujeita a riscos relativos a mudanças unilaterais em políticas de preços e condições de fornecimento, o que pode impactar negativamente seu resultado operacional. Por fim, em razão do contexto normativo e jurisprudencial trabalhistas no Brasil, a Companhia pode eventualmente ser responsabilizada subsidiariamente pelo descumprimento, de seus fornecedores, de obrigações trabalhistas e previdenciárias. aos seus clientes: Os resultados da Companhia dependem do volume de negócios realizados com seus clientes Como prestadora de serviços intermodais, com custos fixos representativos, os resultados da Companhia dependem do volume de negócios contratado por seus clientes. Uma redução no volume de negócios (i.e.: decorrente de condições adversas no campo político e econômico, em relação a normas que regulem as atividades de clientes, a contextos de crise e inflação que desestimulem a atividade produtiva ou, ainda, em razão de condições climáticas imprevistas, especialmente em relação a clientes que atuem no agronegócio) pode impactar as margens operacionais, devido à menor diluição dos custos fixos envolvidos, especialmente no segmento de navegação costeira. A Companhia está exposta a riscos de crédito e outros riscos de contrapartes de seus clientes no curso normal dos seus negócios. A Companhia tem como prática conceder crédito a seus clientes. Como esses clientes têm diferentes graus de credibilidade, a Companhia está exposta ao risco do não recebimento ou inadimplência dos contratos ou acordos celebrados com estes clientes. Se um número significativo de clientes relevantes inadimplir com suas obrigações de pagamento, a condição financeira, os resultados operacionais e os fluxos de caixa da Companhia podem vir a ser afetados de forma adversa. Declínios em certos setores de mercado cíclicos nos quais os clientes da Companhia operam podem ter efeitos negativos nos negócios da Companhia. PÁGINA: 34 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco As indústrias de transporte e logística são altamente cíclicas, geralmente acompanhando os ciclos da economia mundial. Assim, os mercados de transporte são afetados pelas condições macroeconômicas e por inúmeros fatores específicos, tais como, a ciclicidade da produção industrial - que por sua vez acompanha os ciclos de aquecimento do mercado - e ainda a sazonalidade de insumos e commodities agrários, em cada setor de mercado que podem influenciar os resultados operacionais. Qualquer declínio nesses setores de mercado pode ter um impacto negativo nos negócios da Companhia. Além disso, alguns dos produtos que a Companhia transporta têm apresentado um padrão histórico de variações cíclicas nos preços, tipicamente por influência do ambiente econômico geral, da capacidade da indústria e da demanda em geral. A Companhia não pode garantir que os preços e a demanda por esses produtos não irão diminuir no futuro, afetando negativamente esses setores do mercado e, em decorrência, o negócio e os resultados financeiros da Companhia. (g) aos setores da economia nos quais a companhia atua: A Companhia depende de ações e investimentos do Governo Federal e de empresas privadas que detêm concessões. A falta de conservação de parte das rodovias brasileiras pode afetar adversamente o custo de serviço de transporte. A Companhia é influenciada por ações do Governo Federal e de empresas privadas que detém as concessões, a infraestrutura rodoviária e as instalações portuárias que formam parte da sua rede intermodal. Os resultados da Companhia são afetados pela contínua manutenção, melhoria e expansão da infraestrutura rodoviária brasileira e das instalações portuárias que compõem sua malha intermodal para continuar a prestar serviços eficientes e com preços competitivos aos clientes. Além disso, parte dos custos e despesas da Companhia está relacionada à prestação de serviços rodoviários por seus fornecedores. A falta de conservação das rodovias brasileiras pode causar avarias aos veículos, maior tempo em trânsito, gasto adicional de combustível, desgaste prematuro de pneus e até perda de carga, ocasionando o aumento das despesas com manutenção e tempo de inoperância, redução do nível de serviço, resultando em custos adicionais para a Companhia, o que poderá impactar de forma relevante a condição financeira e os resultados da Companhia. O Governo Federal exerce influência significativa sobre a economia brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem vir a afetar adversamente as operações e/ou situação financeira, bem como o valor de mercado de ações da Companhia. A economia brasileira pode ser afetada por significativas intervenções do Governo Federal em relação às políticas monetárias, de juros, de crédito, fiscais e outras. As ações do Governo Federal para controlar a inflação e implementar outras políticas envolveram, no passado, entre outras, aumentos nas taxas de juros, mudanças nas políticas fiscais, desvalorizações de moeda, controle de preços, controle no fluxo de capital e determinados limites sobre as mercadorias e serviços importados. A Companhia não tem controle sobre tais medidas e não pode prever quais ações o Governo Federal poderá adotar no futuro. Os negócios, situação financeira, resultados operacionais e perspectivas da Companhia, bem como o valor de mercado das suas ações, podem ser adversamente afetados por mudanças nas políticas públicas e/ou regulamentações nas esferas federal, estadual e municipal em relação a determinados fatores, tais quais: variações nas taxas de câmbio, taxas de juros, inflação, política fiscal e alterações na legislação fiscal vigente. A incerteza quanto à implementação de mudanças nas políticas e normas governamentais que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado brasileiro de valores mobiliários. PÁGINA: 35 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco Os segmentos nos quais a Companhia opera são competitivos. Se os seus concorrentes conseguirem oferecer serviços aos seus clientes a preços mais acessíveis, a Companhia pode ter que reduzir suas tarifas, o que causará redução de receita. A concorrência nos segmentos de transporte marítimo, terminais portuários e operação logística nos quais a Companhia opera envolve essencialmente fatores, como preço, nível de serviço, segurança e reputação, além da qualidade e disponibilidade dos serviços prestados aos clientes. Qualquer redução nos preços oferecidos pelos concorrentes da Companhia em qualquer desses segmentos pode fazer com que a Companhia tenha que reduzir também os seus preços, o que pode prejudicar na utilização dos serviços da Companhia, e consequentemente afetar de forma negativa os seus resultados operacionais. Despesas com indenizações de qualquer natureza, acidentes, roubos e outras reclamações podem afetar significativamente os resultados operacionais da Companhia. Acidentes no setor logístico de transporte rodoviário são relativamente comuns e as consequências imprevisíveis. Qualquer aumento significativo na frequência e gravidade dos acidentes, perdas ou avarias de cargas, roubos de carga, indenizações a trabalhadores (incluindo indenizações de natureza trabalhista) ou terceiros ou desenvolvimento desfavorável de reclamações pode ter um efeito adverso relevante nos resultados operacionais e condição financeira e reputacional da Companhia. Além do acima disposto, existem determinados tipos de riscos que podem não estar cobertos por apólices (tais como guerra, caso fortuito e força maior ou interrupção de certas atividades). Assim, na hipótese de ocorrência de quaisquer eventos não cobertos, a Companhia pode incorrer em custos adicionais para a recomposição ou reforma do bem atingido. Adicionalmente, a Companhia não pode garantir que, mesmo na hipótese da ocorrência de um sinistro coberto pelas apólices, o pagamento do seguro será suficiente para cobrir os danos decorrentes de tal sinistro. Por fim, despesas futuras com seguros e reclamações podem exceder níveis históricos, afetando de forma relevante os resultados da Companhia, dificultando assim sua habilidade de contratar futuras apólices de seguros necessárias às suas atividades com as seguradoras. (h) à regulação dos setores em que a companhia atua: A Companhia é parte em contrato de arrendamento portuário concedido pela Administração Pública, o qual estabelece determinadas obrigações contratuais. O descumprimento dessas obrigações pode ensejar penalidades, afetando negativamente o resultado da Companhia. A Companhia é parte em contrato de arrendamento portuário concedido pela Administração Pública, o qual estabelece determinadas obrigações contratuais, incluindo volumes mínimos de carga. A Companhia pode não atender ao volume mínimo de carga previsto em seus contratos de arrendamento, o que pode sujeitá-la a multas e, após violações repetidas, ao término antecipado dos contratos relevantes e o descumprimento dessas obrigações poderão ensejar em multas e até ao término antecipado de contratos relevantes, bem como a interrupção de suas atividades, o que poderá afetar, negativamente, o resultado da Companhia. Além disso, novas regulamentações aplicáveis às operações portuárias no Brasil podem afetar adversamente os resultados operacionais da Companhia. PÁGINA: 36 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco As atividades desenvolvidas pela Companhia estão sujeitas à regulamentação. A falha da Companhia em cumprir as regulamentações ou a ocorrência de quaisquer alterações regulatórias pode afetar a Companhia de forma adversa. No Brasil, o setor de logística e infraestrutura está sujeito à regulamentação expedida por autoridades federais, estaduais e municipais. A Companhia é obrigada a obter aprovação de várias autoridades governamentais para o desenvolvimento de suas atividades, o que pode gerar limitações na condução de sua estratégia. Além disso, novas leis ou regulamentos podem ser aprovados, implementados ou interpretados de modo a afetar as atividades da Companhia. O setor de navegação costeira e as instalações portuárias no Brasil são reguladas por determinadas agências governamentais, tais como a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), autoridades portuárias locais, e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A ANTT regulamenta diversos aspectos dos negócios das companhias que atuam no setor rodoviário brasileiro, inclusive com relação à necessidade de investimentos, à realização de despesas e à determinação da receita, além da definição das tarifas e concessão de registros. A ANTAQ tem por função regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária, regula a concessão de licenças, permissões e autorizações para a operação bem como a movimentação de contêineres nos portos, autoriza os afretamentos de embarcações brasileira e estrangeiras, impõe limites nas alterações das participações societárias das empresas que atuam no setor, e emitem regras e procedimentos de segurança. Os serviços intermodais da Companhia são diretamente afetados pelas normas e regulamentos da ANTAQ relacionados à navegação costeira e ao TVV. A falha em cumprir as leis e os regulamentos aplicáveis pode gerar efeitos adversos para a Companhia, uma vez que as entidades reguladoras podem impor penalidades à Companhia por descumprimento de disposições contratuais, regulatórias ou legais. Dependendo da gravidade do inadimplemento, tais penalidades podem incluir advertências, multas, embargo à construção de novas instalações ou equipamentos, restrições à operação das instalações e equipamentos existentes, suspensão ou revogação de autorizações ou alvarás necessários para as operações da Companhia, suspensão temporária da participação em processos de licitação para novas concessões ou caducidade e intervenção na concessão. Qualquer uma das penalidades descritas anteriormente poderia ter um efeito relevante e adverso na condução dos negócios, nos resultados operacionais e na situação financeira da Companhia. Adicionalmente, a implementação da estratégia de crescimento da Companhia e o desempenho de suas atividades operacionais podem ser afetados por medidas governamentais, tais como alterações nas leis e regulamentos aplicáveis, os quais podem não ser são possíveis antecipar. As operações da Companhia também estão sujeitas a uma diversidade de leis e regulamentos ambientais. Essas leis e regulamentos podem acarretar atrasos, fazer com que a Companhia incorra em custos significativos para cumpri-los, ou mesmo proibir ou restringir a atividade em regiões ou áreas sujeitas à proteção ambiental. aos países estrangeiros onde a companhia atua: As operações internacionais estão sujeitas a riscos econômicos, políticos e sociais dos países em que a Companhia atua. A Companhia tem operações e clientes na Argentina e no Uruguai e caso estes países enfrentem adversidades econômicas, políticas ou relativas a questões comerciais, o volume de carga movimentada pela Companhia proveniente ou com destino a estes países pode ser impactado de forma significativa, o que poderia prejudicar os resultados da Companhia. PÁGINA: 37 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco Às questões socioambientais A Companhia pode ser condenada por danos ambientais causados às comunidades localizadas no entorno das áreas dos portos. A Companhia atua em regiões que possuem comunidades vizinhas, que eventualmente podem ser afetadas em caso de eventos de impacto ambiental. Nesse contexto, além da possibilidade de responsabilização ambiental nas três esferas previstas pela Constituição Federal de 1988 (art. 225, § 3º), quais sejam, administrativa, penal e civil pelo dano ambiental em si, a Companhia pode ainda responder por prejuízos causados às comunidades localizadas no entorno das onde a Companhia atua, o que poderá, inclusive, afetar a sua reputação. As leis e regulamentos ambientais e de saúde e segurança do trabalho podem exigir dispêndios maiores que aqueles em que a Companhia atualmente incorre para seu cumprimento e o descumprimento dessas leis e regulamentos pode resultar em penalidades civis, criminais e administrativas. A Companhia atua nas áreas de logística e transporte marítimo de carga em contêiner, operando em terminais brasileiro, argentino e uruguaio. Os riscos ambientais inerentes a estas operações incluem consumo de energia elétrica, consumo de combustíveis fósseis, emissão de material particulado, geração de resíduos, vazamento de carga, derramamento de óleo combustível no mar ou no rio, emissão de fumaça preta, vazamento de derivados de petróleo e emissão de gases. A Companhia está sujeita a legislação federal, estadual e municipal, bem como regulamentos, autorizações e licenças, relativos à proteção da saúde e segurança do trabalho e do meio ambiente. Qualquer descumprimento dessas leis, regulamentos, licenças e autorizações, ou falha na sua obtenção ou renovação, podem resultar na aplicação de penalidades civis, criminais e administrativas, tais como imposição de multas, cancelamento de licenças e revogação de autorizações, além da publicidade negativa (afetando sua reputação) e responsabilidade pelo saneamento ou por danos ambientais. A Companhia pode incorrer em dispêndios de capital e operacionais para cumprir essas leis e regulamentos. Além disso, as demoras ou indeferimentos, por parte dos órgãos ambientais licenciadores, na emissão ou renovação de licenças, assim como a eventual impossibilidade da Companhia de atender às exigências estabelecidas por tais órgãos ambientais no curso do processo de licenciamento ambiental, poderão prejudicar, ou mesmo impedir, conforme o caso, a instalação e a operação dos empreendimentos da Companhia. Devido à possibilidade de regulamentos ou outros eventos não previstos, especialmente considerando que as leis ambientais se tornem mais rigorosas no Brasil, o montante e prazo necessários para futuros gastos para manutenção da conformidade com os regulamentos pode aumentar e afetar de forma adversa a disponibilidade de recursos para dispêndios de capital e para outros fins. A conformidade com novas leis ou com as leis e regulamentos ambientais em vigor podem causar um aumento nos custos e despesas da Companhia, resultando, consequentemente, em lucros menores. Riscos macroeconômicos A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira, bem como a negociação dos valores mobiliários da Companhia. A moeda brasileira tem sofrido desvalorizações recorrentes em relação ao dólar norte-americano e outras moedas fortes ao longo das últimas quatro décadas. Durante todo esse período, o Governo Federal implementou diversos planos econômicos e utilizou diversas políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, minidesvalorizações periódicas (nas quais a frequência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de mercado de câmbio flutuante, controles cambiais e mercado de câmbio duplo. De tempos em tempos, houve flutuações significativas da taxa de câmbio entre o real e o dólar norte- americano, assim como entre o real e outras moedas fortes. Em razão disso, não se pode garantir que o real não será desvalorizado em relação ao dólar novamente. As desvalorizações do real com relação ao dólar podem criar pressões inflacionárias no Brasil e acarretar aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo, bem como o valor de mercado das ações de emissão da Companhia. PÁGINA: 38 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco A Companhia e suas controladas estão expostas principalmente a variações na taxa de câmbio do dólar norte-americano, de modo que tais oscilações podem fazer com que a Companhia incorra em perdas não esperadas. Assim, as desvalorizações do real frente ao dólar norte-americano e/ou a outras moedas podem afetar de modo negativo os negócios e os resultados da Companhia. A volatilidade e falta de liquidez do mercado de valores mobiliários brasileiro poderão limitar a capacidade dos investidores de vender as ações da Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil, envolve, com frequência, maior risco em comparação com outros mercados. O mercado de valores mobiliários brasileiro é substancialmente menor, menos líquido, mais volátil e mais concentrado que os principais mercados de valores mobiliários internacionais. Além disso, o mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive Estados Unidos, União Europeia e países de economias emergentes. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode ter um efeito adverso relevante sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, em especial, aqueles negociados em bolsas de valores. Crises nos Estados Unidos, na União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o interesse de investidores nos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de emissão da Companhia. Os preços das ações na B3, por exemplo, são historicamente afetados por flutuações nas taxas de juros vigentes nos Estados Unidos, bem como pelas variações dos principais índices de ações norte-americanos. Acontecimentos em outros países e mercados de capitais poderão prejudicar o valor de mercado das ações da Companhia, podendo, ademais, dificultar ou impedir totalmente o acesso da Companhia aos mercados de capitais e ao financiamento de suas operações no futuro em termos aceitáveis. Não há garantia de que o mercado de capitais permaneça aberto às companhias brasileiras ou de que os custos de financiamento nesse mercado sejam vantajosos para a Companhia. Crises em outros países emergentes, bem como conflitos referentes a relacionamentos comerciais entre países, podem restringir o interesse dos investidores em relação aos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras, inclusive os de emissão da Companhia, o que pode prejudicar sua liquidez e seu valor de mercado, além de dificultar o seu acesso ao mercado de capitais e ao financiamento das suas operações no futuro, em termos aceitáveis ou absolutos. Por conseguinte, a capacidade dos acionistas da Companhia de venderem suas ações pelo preço e no momento desejado poderá ficar substancialmente afetada, o que poderá, ainda, afetar negativamente o preço de negociação das ações da Companhia. Adicionalmente, vendas ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações da Companhia poderão prejudicar o valor da sua negociação. A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios da Companhia, seus resultados e operações. A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios da Companhia, seus resultados e operações. O ambiente político do Brasil historicamente influenciou, e continua a influenciar, o desempenho da economia do país. Crises políticas afetaram e continuam a afetar a confiança dos investidores e do público em geral, o que resultou na desaceleração da economia e no aumento da volatilidade dos valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras. Nos últimos anos, os mercados brasileiros enfrentaram um aumento da volatilidade devido às incertezas relacionadas com os escândalos de corrupção, os quais continuam sendo investigados pelo Ministério Público Federal nas Operações Lava Jato, Zelotes, Greenfield, Eficiência e outras, e ao impacto dos escândalos sobre a economia e ambiente político brasileiro. Membros do Governo Federal e do Poder Legislativo e Executivo, bem como altos executivos de grandes empresas foram presos ou estão sendo processados ou investigados pelo crime de corrupção, dentre outros crimes que envolvem o pagamento de propina. O dinheiro recebido por políticos a título de propina teria sido usado para financiar campanhas políticas de partidos políticos atuais e de governos anteriores e para enriquecer os beneficiários do regime de troca de favores. Como resultado, diversos políticos, incluindo ministros, senadores, representantes federais e executivos das principais empresas estatais, foram demitidos ou presos e outros políticos e funcionários públicos eleitos estão sendo investigados por supostas condutas antiéticas e ilegais identificadas durante tais operações de investigação. Não se pode garantir que qualquer pessoa que, direta ou indiretamente, esteja vinculada à Companhia, seja funcionário, diretor, conselheiro, fornecedor, prestador de PÁGINA: 39 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco serviços ou subcontratado não está ou não estará envolvida na Operação Lava Jato ou em investigações similares, o que poderia afetar negativamente a imagem e reputação da Companhia. A Companhia não pode prever se as investigações resultarão em mais instabilidade política e econômica ou se haverá novas alegações contra funcionários do governo no futuro. Além disso, a Companhia não pode prever o resultado dessas investigações, nem seus efeitos sobre a economia brasileira, sobre o mercado acionário brasileiro e/ou sobre os negócios da Companhia. A incerteza política resultante de períodos de eleições e das políticas adotadas pelos indivíduos eleitos pode ter um efeito adverso sobre os negócios da Companhia, resultados operacionais e condição financeira. Mudanças dos representantes e das políticas públicas podem impactar de forma relevante a condução dos negócios da Companhia e a orientação das suas estratégias. A inflação e as medidas governamentais para combatê-la poderão contribuir para a incerteza econômica no Brasil, o que poderá vir a causar um efeito adverso nas atividades da Companhia e no preço de mercado de suas ações. No passado, o Brasil registrou índices de inflação extremamente altos. A inflação e algumas medidas tomadas pelo governo brasileiro no intuito de controlá-la, combinada com a especulação sobre eventuais medidas governamentais a serem adotadas, tiveram efeito negativo significativo sobre a economia brasileira, contribuindo para a incerteza econômica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro. A inflação e as medidas adotadas pelo governo brasileiro para combate-las, principalmente por meio do Banco Central, tiveram e podem voltar a ter efeitos adversos sobre a economia brasileira e sobre os negócios da Companhia. O Brasil pode passar por aumentos relevantes da taxa de inflação no futuro. Pressões inflacionárias podem levar à intervenção do Governo Federal sobre a economia, incluindo a implementação de políticas governamentais que podem ter um efeito adverso para a Companhia e seus clientes. Ademais, se o Brasil experimentar altas taxas de inflação, a Companhia pode não ser capaz de reajustar os preços de seus serviços em proporção suficiente para compensar os efeitos da inflação em sua estrutura de custos, o que pode ter um efeito financeiro adverso para a Companhia. Além disso, a Companhia tem contratos de arrendamento mercantil cujas correções de valores previstas estão diretamente relacionadas a índices de inflação, os quais poderão ser negativamente impactados caso o Governo Federal não seja capaz de conter os avanços da inflação. A elevação da inflação e seu efeito sobre a taxa de juros interna pode, ademais, acarretar aumento na volatilidade e redução da liquidez nos mercados internos de capitais e de crédito, o que afetaria a capacidade da Companhia de refinanciar seu endividamento e, além disso, afetaria negativamente a liquidez e o valor de mercado das ações da Companhia. Redução de investimentos estrangeiros no Brasil pode impactar negativamente a Companhia. Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no Brasil pode ter impacto no balanço de pagamentos, o que pode forçar o Governo Federal a ter maior necessidade de captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas. Igualmente, eventual elevação significativa nos índices de inflação brasileiros e as atuais desacelerações das economias europeias e americana podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando despesas com empréstimos já obtidos e custos de novas captações de recursos por empresas brasileiras, incluindo a Companhia. O governo federal exerce influência significativa sobre a economia brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem ter um efeito adverso sobre a Companhia. Os negócios, condição financeira e resultados da Companhia dependem, substancialmente, da economia brasileira, que, em sua história, já passou por frequentes e, ocasionalmente, drásticas intervenções do governo federal e por ciclos econômicos voláteis. O governo federal poderá intervir na economia brasileira e realizar modificações significativas em suas políticas e normas PÁGINA: 40 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco monetárias, creditícias, tarifárias, fiscais e outras de modo a influenciar a economia brasileira. As medidas tomadas pelo governo federal para controlar a inflação, além de outras políticas e normas, implicaram, no passado, em controles de preços e salários, desvalorização do Real, bloqueio ao acesso a contas bancárias, controles sobre remessas de fundos para o exterior, intervenção do Banco Central para afetar as taxas básicas de juros, entre outras. A Companhia não tem controle sobre quais medidas ou políticas o governo federal poderá adotar no futuro, e pode não as prever. A Companhia poderá vir a ser negativamente afetada por modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem certos fatores, tais como: variação cambial;

expansão ou contratação da economia brasileira e/ou internacional, conforme medida pelas taxas de crescimento do produto interno bruto;

inflação;

taxas de juros;

flutuações nas taxas de câmbio;

reduções salariais e dos níveis econômicos;

aumento do desemprego;

políticas cambiais, monetária e fiscal;

mudanças nas leis fiscais e tributárias;

racionamento de água e energia;

liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; e

outros fatores políticos, sociais, diplomáticos e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem. A incerteza em relação à implementação de mudanças por parte do governo brasileiro e às diretrizes da política econômica pode criar instabilidade na economia brasileira e contribuir para a desconfiança dos agentes financeiros, aumentando a volatilidade no mercado de capitais brasileiro, bem como no preço dos títulos de emissores brasileiros. Como exemplo, de 2013 a 2016, a deterioração dos resultados fiscais dos governos federal, estadual e municipal causaram um aumento sem precedentes nos valores da dívida bruta, bem como da relação desse indicador em relação ao produto interno bruto, inclusive levando o Brasil à perda do grau de investimento na avaliação das agências classificadoras de risco, reduzindo o fluxo de capitais estrangeiros para o país e contribuindo para um menor nível de atividade econômica. A Companhia possui exposição à moeda estrangeira em transações com clientes, contas a receber de partes relacionadas, financiamentos e empréstimos, fornecedores, contas a pagar a partes relacionadas e nas obrigações com arrendamento mercantil, existe um risco temporal associado à flutuação da taxa de câmbio, podendo afetar de forma adversa e relevante a Companhia. A Companhia não pode prever quais políticas fiscais, monetárias, previdenciárias e outras políticas serão adotadas no futuro pelo governo, ou se essas políticas resultarão em consequências adversas para a economia brasileira e para a Companhia. Uma crise econômica global poderá afetar de maneira adversa o crescimento econômico do Brasil ou limitar o acesso da Companhia ao mercado financeiro e, consequentemente, prejudicar seus negócios e condição financeira. Uma possível crise econômica global e sua consequente instabilidade no sistema financeiro mundial podem afetar negativamente o crescimento econômico do Brasil, reduzindo a liquidez e a disponibilidade de crédito para o financiamento da continuidade e da expansão dos negócios em todo o mundo. Como resultado, a capacidade de acesso da Companhia aos mercados de capitais ou de empréstimos poderá sofrer restrições em um momento no qual desejaria ou precisaria acessar tais mercados, o que prejudicaria sua capacidade de reação face a condições econômicas e comerciais adversas. Adicionalmente, acontecimentos em outros países, principalmente nos Estados Unidos ou nos países da União Europeia ou de economia emergente, podem afetar a atratividade do Brasil para investidores estrangeiros. A percepção de riscos nesses outros países, sobretudo em países de economia emergente, pode prejudicar o preço de mercado dos valores mobiliários brasileiros. PÁGINA: 41 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado 4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado Os negócios da Log-In - Logística Intermodal ("Companhia"), as condições financeiras e os resultados das operações podem ser afetados de forma adversa por qualquer um dos riscos de mercado abaixo descritos. Os principais fatores de risco de mercado aos quais a Companhia está exposta são: cambial;

taxa de juros;

liquidez;

gerenciamento de capital;

crédito; e

inflação. Cambial A Companhia possui exposição à moeda estrangeira em transações com clientes, financiamentos e empréstimos, custos operacionais e nas obrigações com arrendamento mercantil. Existe um risco associado à flutuação da taxa de câmbio que pode afetar de forma adversa o resultado da Companhia, ao elevar os custos e despesas financeiras. O impacto no caixa também pode ser adverso, caso a Companhia tenha uma redução de suas receitas em Dólar. Em 31 de dezembro de 2019, a parcela dos financiamentos em moeda estrangeira (Dólar) somavam o montante de R$348,4 milhões (R$333,9 milhões, em 31 de dezembro de 2018), respectivamente, 29,81% (27,8% em 31 de dezembro de 2018) da dívida líquida da Companhia; o efeito cambial decorrente dessa exposição e dos demais ativos e passivos em Dólar pode ser relevante no vencimento do endividamento no curto e médio e longo prazos. Destacamos abaixo os principais custos operacionais e operações financeiras com exposição ao Dólar: financiamentos/empréstimos; bunker, óleo combustível consumido pelos navios; e os contratos de aluguel (leasing) de contêineres. Financiamentos/empréstimos :

Refere-se à linha de crédito contratada para construção de embarcações, junto ao Fundo da Marinha Mercante, tendo o BNDES como agente financeiro, cuja dívida em dólares em 31 de dezembro de 2019 corresponde a R$331,1 milhões, com vencimento final em abril de 2034.

Refere-se à linha de crédito contratada para construção de embarcações, junto ao Fundo da Marinha Mercante, tendo o BNDES como agente financeiro, cuja dívida em dólares em 31 de dezembro de 2019 corresponde a R$331,1 milhões, com vencimento final em abril de 2034. Bunker :

Insumo (óleo combustível) utilizado nas embarcações, que é comercializado em dólares nos portos que escalamos na costa brasileira e na argentina e acaba sofrendo a influência da taxa cambial, além da própria oscilação em Dólares, devido às negociações desse ativo nos portos globais.

O custo com bunker totalizou R$79,8 milhões em 2019 (9,3% do custo).

Insumo (óleo combustível) utilizado nas embarcações, que é comercializado em dólares nos portos que escalamos na costa brasileira e na argentina e acaba sofrendo a influência da taxa cambial, além da própria oscilação em Dólares, devido às negociações desse ativo nos portos globais. O custo com bunker totalizou R$79,8 milhões em 2019 (9,3% do custo). Arrendamento mercantil de contêineres:

Aluguel de contêineres utilizados para fins de transporte de cargas nos serviços de logística deixaram de ser contabilizados como custo operacional em 2019. Com a adoção do IFRS16, os contratos de arrendamentos de contêineres passaram a ser registrados como passivo de arrendamento em contrapartida da rubrica de direito de uso na data de 1º de janeiro de 2019. A partir desta adoção, os direitos de uso passaram a ser amortizados tendo seus registros nos custos e despesas operacionais e as obrigações atualizadas por suas taxas efetivas com os registros correspondentes nas despesas financeiras.

O passivo de arrendamento em contrapartida da rubrica de direito de uso, somava R$53,4 milhões, em 31 de dezembro de 2019. PÁGINA: 42 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado Taxas de juros Este risco está relacionado com a possibilidade de a Companhia vir a sofrer perdas por conta de flutuação de taxas de juros variáveis que são aplicadas aos seus passivos financeiros. A Companhia está exposta as seguintes taxas de juros variáveis: Financiamentos/empréstimos:

O grupo está exposto à taxa de juros relacionada à variação da TJLP, cujo financiamento em 31 de dezembro de 2019 é de R$450,5 milhões.

O grupo está exposto à taxa de juros relacionada à variação do CDI, cujo financiamento em 31 de dezembro de 2019 é de R$383,4 milhões.

O grupo está exposto à taxa de juros relacionada à variação da TJLP, cujo financiamento em 31 de dezembro de 2019 é de R$450,5 milhões. O grupo está exposto à taxa de juros relacionada à variação do CDI, cujo financiamento em 31 de dezembro de 2019 é de R$383,4 milhões. Debêntures:

O grupo está exposto à taxa de juros relacionada à variação do IPCA, cujo financiamento em 31 de dezembro de 2019 é de R$87,9 milhões. Risco de liquidez O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os vencimentos de ativos e passivos, o que pode resultar em incapacidade de cumprir com as obrigações nos prazos estabelecidos. O indicador de liquidez corrente corresponde a 2,76 em 31 de dezembro de 2019. O quadro a seguir demonstra análise dos vencimentos para os principais passivos financeiros, em 31 de dezembro de 2019: Risco de gerenciamento de capital O risco de gerenciamento de capital representa a possibilidade de a Companhia não garantir o nível de capital adequado para atingimento da sua operação e objetivos estratégicos. A estrutura de capital da Companhia é formada pelo endividamento líquido (financiamentos, deduzidos pelo caixa e equivalente de caixa) e o patrimônio líquido. Risco de crédito O risco de crédito é aquele que surge quando mutuário não é capaz de honrar as dívidas compromissadas, em uma operação de crédito. Análise de sensibilidade suplementar sobre instrumentos financeiros, conforme ICVM nº 475/08 A Companhia apresenta a seguir informações suplementares sobre seus instrumentos financeiros que são requeridas pela Instrução CVM nº 475/08, especificamente sobre a análise de sensibilidade complementar à requerida pelas IFRS e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil. Em decorrência do histórico de volatilidade do real diante das moedas estrangeiras, dos índices de preço e das taxas de juros, a Companhia preparou uma análise de sensibilidade demonstrando os eventuais impactos. Esta análise considerou um cenário básico projetado para o exercício de 2019 e outros dois levando-se em conta uma variação em relação às PÁGINA: 43 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado premissas básicas de 25% e 50%. O cenário base foi obtido através de premissas disponíveis no mercado e considera as seguintes variações previstas para 31 de dezembro de 2019: Dólar 4,05; TJLP 5,09% a.a.; e CDI 4,15% a.a. A projeção dos efeitos decorrentes da aplicação destes cenários na Companhia no período findo em 31 de dezembro de 2019 seriam os seguintes (em milhares de reais): PÁGINA: 44 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes 4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes Para os fins deste item 4.3 e exceto se detalhado de forma distinta abaixo, foram considerados como processos individualmente relevantes: (i) processos com valor individual igual ou superior a R$1.000.000,00; e (ii) processos que individualmente possam vir a impactar negativamente a imagem da Companhia. A Log-In - Logística Intermodal S.A. ("Companhia") apresenta a seguir uma breve descrição dos processos mais relevantes em que figura como parte, segregados por sua natureza. A) Companhia Processos de natureza tributária Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia figurava como parte em 176 processos administrativos e judiciais de natureza tributária. Estes processos versam, principalmente, sobre autuações fiscais relacionadas com a não homologação de declarações de compensação de crédito fiscais apresentadas pela empresa. Em 31 de dezembro de 2019, o valor total envolvido nos processos com chance de perda remota, possível e provável era de aproximadamente R$ 2.358 mil, R$ 83.004 mil e R$ 807 mil, respectivamente, dos quais R$ 807 mil foram provisionados. Dentre os processos de natureza tributária individualmente relevantes para a Companhia, em 31 de dezembro de 2019, destacam-se em razão do valor e/ou de seu objeto os seguintes: Embargos à Execução Fiscal nº 1004839-19.2020.8.26.0562 a. juízo 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de São Paulo b. instância 1ª Instância c. data de instauração 27/03/2015 d. partes no processo Embargante: Companhia Embargado: Estado de São Paulo e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 8.509.402,74 f. principais fatos Em 27/03/2015, a Companhia tomou ciência de auto de infração lavrado para cobrança de ICMS e glosa de créditos fiscais. Em 06/05/2015, a Companhia apresentou a sua Impugnação. Em 23/07/2015, foi publicada decisão que julgou procedente o auto de infração. Em 01/09/2015, a Companhia protocolou o seu Recurso ordinário. Em 07/12/2015, foram protocoladas as contrarrazões ao Recurso Ordinário da Companhia pelo Estado de São Paulo. Em 26/11/2016, publicada decisão de 2ª instância que negou provimento ao recurso interposto pela Companhia. Em 29/12/2016, a Companhia protocolou Recurso Especial em face da decisão de 2ª instância que manteve a autuação. Em 07/06/2017, foi publicada decisão que indeferiu o recurso da empresa. Em 02/08/2017, a empresa ajuizou a medida cautelar fiscal nº 1021959- 80.2017.8.26.0562 perante a 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital de São Paulo para apresentação de seguro garantia (apólice 0306920179907750181120000), com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, até o ajuizamento de execução fiscal pela Fazenda Estadual. Em 18/05/2018, transitou em julgado a decisão que julgou procedente a medida cautelar apresentada pela Companhia, atestando a validade da apólice apresentada em garantia da futura execução fiscal. Em 05/06/2018, foi juntada aos autos a petição da Fazenda Estadual atestando que o referido crédito tributário não será óbice para a emissão de certidão de 1 PÁGINA: 45 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes regularidade fiscal. Em 09/11/2018, a medida cautelar fiscal nº 1021959-80.2017.8.26.0562 apresentada pela empresa foi arquivada. Em dezembro de 2019, ja empresa recebeu o Mandado de Citação da Execução Fiscal nº 1528649-97.2019.8.26.0562 movida pela Procuradoria do Estado de São Paulo para cobrar o crédito tributário constituído por meio do auto de infração nº 4.057.712. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro conforme item "e" acima. Processo Administrativo nº 12448-910.750/2014-25 a. juízo Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro b. instância 1ª Instância Administrativa c. data de instauração 15/10/2014 d. partes no processo Impugnante: Companhia Impugnada: Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 1.365.445,27 f. principais fatos Em 15/10/2014, a empresa tomou ciência do despacho decisório que não homologou a compensação efetuada pela empresa com a utilização de créditos de saldo negativo de IRPJ referente ao ano de 2008, com débitos de COFINS de novembro de 2010. Em 13/11/2014, a empresa protocolou sua Manifestação de Inconformidade, e desde então aguarda o julgamento da referida defesa. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro, conforme item "e" acima. Processo Administrativo nº 11762.720108/2013-40 a. juízo Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro b. instância 1ª Instância Administrativa c. data de instauração 21/08/2013 d. partes no processo Impugnante: Companhia. Impugnada: Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro e. valores, bens ou direitos envolvidos R$13.664.373,79 f. principais fatos Em 23/09/2013, a empresa tomou ciência do Auto de Infração que tem por escopo a alegação de que a empresa não teria preenchido os requisitos necessários para a fruição da isenção dos impostos federais e alíquota zero das contribuições incidentes na importação de partes e peças. Em 02/06/2015, a empresa tomou ciência do acórdão que julgou improcedente a sua impugnação. Em 01/07/2015, a empresa apresentou Recurso Voluntário em face da referida decisão, requerendo a realização de novas diligências para produção de provas e de novo julgamento. Em 2 PÁGINA: 46 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes 21/03/2019, após a realização de novas diligências, o CARF determinou o retorno dos autos para a DRJ/SPO para que seja proferido novo julgamento. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro, conforme item "e" acima. Processo Administrativo nº 4026170-0 a. juízo Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo b. instância 2ª Instância c. data de instauração 25/07/2013 d. partes no processo Impugnante: Companhia Impugnada: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 3.089.075,53 f. principais fatos Em 26/07/2013, a empresa tomou ciência do Auto de infração lavrado para cobrança de ICMS e glosa de créditos. Em decisão de 1ª instância, em 24/01/2014, a autuação foi mantida. Contra essa decisão, a empresa apresentou recurso ordinário, provido para reclassificar a penalidade imposta, nos moldes arguidos pela Companhia. Em 17/03/2016 foram protocolados o Recurso Especial relativo à parcela desfavorável da decisão e as Contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda Estadual (relativo à redução da multa). Em 07/02/2019, o Recurso Especial da Fazenda foi conhecido e provido, tendo sido declarada a nulidade da decisão de origem. Aguarda-se novo julgamento de 2ª instância. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro, conforme item "e" acima. Processo Administrativo nº 12448.726.201/2013-93 a. juízo Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro b. instância 1ª Instância Administrativa c. data de instauração 24/06/2013 d. partes no processo Impugnante: Companhia Impugnada: Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 2.282.992,87 f. principais fatos Em 27 de agosto de 2013, a empresa tomou ciência do Auto de Infração que tem por escopo a alegação de que a empresa teria deixado de recolher o PIS/COFINS sobre as receitas de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) referente aos meses de maio, agosto e outubro de 2010. Em 26 de setembro de 2013, a empresa apresentou a sua defesa comprovando que recolheu o tributo sobre os referidos fatos geradores. Atualmente, aguarda-se o julgamento da defesa apresentada pela empresa. 3 PÁGINA: 47 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro, conforme item "e" acima. Processo Administrativo nº 12448.916460/2012-23 a. juízo Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro b. instância 1ª instância Administrativa c. data de instauração 04/09/2012 d. partes no processo Impugnante: Companhia Impugnada: Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 14.072.237,90 f. principais fatos Em 14 de setembro de 2012, a empresa tomou ciência do despacho decisório que não homologou declarações de compensação apresentadas pela empresa. Em 11/10/2012, a empresa apresentou a sua Manifestação de Inconformidade em face de despacho decisório que indeferiu a compensação formalizada por meio do PER/DCOMP´s21798.25955. 310108.1.3.02-2470, referente a créditos de saldo negativo de IRPJ, relativos ao ano calendário de 2006. Atualmente, aguarda-se a decisão de 1ª instância. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro tão somente, abrangido pela obrigação de ressarcimento assumida pela Vale S.A. no Acordo de Indenização celebrado entre esta e a Companhia em 23/03/2007.1. Processo Administrativo nº 4.002.431-3 a. juízo Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo b. instância 2ª instância c. data de instauração 20/03/2012 d. partes no processo Impugnante: Companhia Impugnada: Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 14.003.620,16 1Em 23 de março de 2007, a Companhia e a Vale S.A. celebraram um Acordo de Indenização por meio do qual a Vale se comprometeu a indenizar a Companhia por toda e qualquer perda, prejuízo, danos, custos, despesas e outras obrigações de caráter pecuniário, que a Companhia venha a sofrer em decorrência de decisão transitada em julgado nos processos judiciais, administrativos ou arbitragens dos quais a Companhia é ou venha a ser parte e cujo fato gerador tenha ocorrido antes da publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta Pública Inicial e Secundária de ações da Companhia. Nos termos do Acordo de Indenização, a Vale deverá indenizar a Companhia no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado do respectivo processo ou arbitragem. O não pagamento dentro do prazo acima mencionado sujeitará a Vale ao pagamento de juros moratórios sobre o valor da indenização devida de 1% ao mês pro-rata tempore. 4 PÁGINA: 48 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes f. principais fatos Em 22/05/2012, a empresa tomou ciência do Auto de Infração que tem por escopo a cobrança de ICMS incidente sobre autosserviço e glosa do crédito presumido de 20% de que trata o Convênio ICMS nº 106, por ausência de registro da opção no livro de ocorrências (RUDFTO); aplicação de multa por ausência de entrega de arquivo em meio magnético adequado; e aplicação de multa por irregularidade na escrituração fiscal (período da autuação 04/2008 a 12/2009). Em 09/09/2015, a empresa tomou ciência da decisão que julgou parcialmente procedente a presente autuação. Em 10/10/2015, a empresa apresentou o seu Recurso Ordinário, requerendo a reforma parcial da decisão de 1ª instância administrativa, para que o auto de infração seja totalmente cancelado. Em 23/12/2015, após a realização de novas diligências probatórias, a empresa ratificou as razões expostas em seu recurso ordinário e requereu o cancelamento da totalidade da autuação. Atualmente, aguarda-se o julgamento de 2ª instância. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro, conforme item "e" acima. Processo Administrativo nº 2012.000000935726-93 a. juízo Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco b. instância 1ª instância c. data de instauração 23/03/2012 d. partes no processo Impugnante: Companhia Impugnada: Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 9.727.206,82 f. principais fatos Em 23/03/2012, a empresa tomou ciência de Auto de Infração que tem por objeto a cobrança de ICMS relativo aos períodos de 06/2011 a 12/2011. Em 20/05/2012, a empresa apresentou a sua impugnação, comprovando o recolhimento do tributo, apesar de ter ocorrido erro no preenchimento de obrigação acessória. Em julgamento de primeira instância publicado em 12/06/2014, a autuação foi parcialmente mantida pelos julgadores. Em 27/06/2014, a empresa protocolou recurso requerendo o cancelamento da autuação. Em 11/11/2015, foi proferida a decisão que anulou o julgamento de 1ª instância e o processo foi remetido para a realização de diligências, tendo a Companhia apresentado sua manifestação sobre o parecer final em 23/12/2015, complementada em nova manifestação protocolada em 18/05/2016. Aguarda-se novo julgamento da Impugnação. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro, conforme item "e" acima. Auto de Infração nº 201114081-1 a. juízo Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará b. instância 2ª instância c. data de instauração 16/11/2011 d. partes no processo Impugnante: Companhia Impugnado: Estado do Ceará 5 PÁGINA: 49 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 2.039.333,24 f. principais fatos Em 16/11/2011, a Companhia tomou ciência do Auto de Infração que visa à cobrança de ICMS em função de suposto não recolhimento do tributo decorrente do extravio das vias originais do Conhecimento de Transporte Aquaviário de Carga (CTAC) referente aos períodos de janeiro a abril de 2006, além da aplicação de multa pelo extravio. Em 13/01/2012, a Companhia apresentou sua Impugnação, requerendo fosse dado provimento à sua defesa. Em 26/09/2019, a Companhia foi intimada da decisão que deu parcial provimento à Impugnação da Companhia. Em 29/10/2019, a Companhia apresentou Recurso Ordinário em relação à parcela desfavorável. Atualmente, aguarda-se o julgamento de 2ª instância. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro, conforme item "e" acima. Execução Fiscal nº 0503301-74.2010.4.02.5101(2010.51.01.503301-9) a. juízo 10ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro b. instância 2ª Instância c. data de instauração 26/02/2010 d. partes no processo Exequente: União Federal / Fazenda Nacional Executada: Companhia e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 47.068.174,75 f. principais fatos Execução Fiscal que tem por escopo a cobrança de valores supostamente devidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, oriundos de discussão em processos administrativos que não homologaram as compensações declaradas pela empresa por não confirmarem o crédito relativo a saldo negativo de IRPJ apurado em 2002. Em 04/08/2017, a Companhia obteve sentença favorável, com os Embargos à Execução Fiscal (2010.51.01.506600-1) sendo julgados procedentes. Aguarda-se o julgamento do Recurso de Apelação da União Federal g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro tão somente, abrangido pela obrigação de ressarcimento assumida pela Vale S.A. no Acordo de Indenização celebrado entre esta e a Companhia em 23/03/2007. Execução Fiscal nº 2004.51.01.531631-5 a. juízo 7ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ b. instância 2ª instância c. data de instauração 24/04/2005 d. partes no processo Exequente: União Federal / Fazenda Nacional Executada: Companhia e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 3.313.545,89 6 PÁGINA: 50 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes f. principais fatos Em 23/05/2006, a empresa apresentou os Embargos à Execução Fiscal que tem por escopo a cobrança de valores supostamente devidos a título de IRRF e COFINS. Em 4/05/2010, foi proferida a decisão que julgou os Embargos apresentados pela empresa parcialmente procedentes. Aguarda-se o julgamento dos Recursos de Apelação interpostos pelas partes. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro tão somente, abrangido pela obrigação de ressarcimento assumida pela Vale S.A. no Acordo de Indenização celebrado entre esta e a Companhia em 23/03/2007. Processos de natureza trabalhista e previdenciária Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia figurava como parte em 323 demandas administrativas e judiciais de natureza trabalhista e previdenciária. Estes processos versam, principalmente, sobre pleitos de reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Companhia, decorrente do contrato de construção (Empreitada) pelo EISA - Estaleiro Ilha S.A. Em 31 de dezembro de 2019, o valor total envolvido para estas demandas era de, aproximadamente, R$ 59.632 mil para os processos classificados com chance de perda "remota", R$ 48.069 mil para os processos classificados com chance de perda "possível" e R$5.237 mil para os processos classificados com chance de perda "provável", dos quais R$ 5.237 mil foram provisionados. Dentre os processos de natureza trabalhista e previdenciária individualmente relevantes para a Companhia, em 31 de dezembro de 2019, destacam-se, principalmente, em razão do valor, e, cumulativamente, os processos que versam sobre matéria de natureza coletiva: Reclamação Trabalhista nº 0100690-09.2016.5.01.0039 a. juízo 39ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - RJ b. instância TRT - Interposto Recurso Ordinário contra sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária da Companhia. Foi dado provimento ao Recurso da Log-In julgando totalmente improcedente o processo em relação à Log-In. Foram opostos embargos de declaração pela log- In apenas para sanar erro material, sendo-lhe dado provimento. Do Acórdão ainda cabe Recurso de Revista pelo Sindicato e EISA. c. data de instauração 10/05/2016 d. partes no processo Reclamante: Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro Reclamado: Companhia e. valores, bens ou direitos envolvidos Valor inestimável f. principais fatos Ação Civil Coletiva movida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, requerendo o pagamento das verbas rescisórias de todos os empregados dispensados pelo EISA em dezembro de 2015 em razão do pleito de recuperação judicial e a interrupção das atividades do estaleiro. O sindicato pleiteia aplicação de responsabilidade subsidiária da Companhia. Apesar da sentença 7 PÁGINA: 51 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes de primeiro grau ter condenado a Log-In de forma subsidiária o TRT reformou a decisão julgado o feito improcedente em relação à Log-In. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro inestimável até a fase de execução de sentença. Reclamação Trabalhista nº 0000925-26.2012.5.02.0444 a. juízo 4ª Vara do Trabalho de Santos - SP b. instância TST - Aguardando o julgamento do Recurso de Revista interposto pela Companhia. c. data de instauração 12/06/2012 d. partes no processo Reclamante: AR Reclamado: Companhia e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 1.633.029,99 f. principais fatos Reclamação trabalhista movida por motorista autônomo. Reconhecimento de vínculo empregatício, horas extras e verbas rescisórias. Em primeiro grau sede ordinária foi reconhecido o vínculo empregatício com a Companhia. Atualmente o processo encontra-se no TST pendente de julgamento do Recurso de Revista interposto pela Companhia. g. chance de perda Provável h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro: R$ 1.633.029,99 Processos de natureza cível e outros Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia figurava como parte em 271 processos cíveis judiciais e administrativos. Os objetos dos referidos processos envolvem, em sua maior parte, ações de recuperação de crédito movidas pela empresa em face de devedores. Em 31 de dezembro de 2019, o valor total envolvido nos processos com chance de perda remota, possível e provável era de aproximadamente R$ 6.341 mil, R$ 27.072 mil e R$ 10.347 mil, respectivamente, dos quais R$ 10.347 mil foram provisionados. Dentre os processos de natureza cível e outros individualmente relevantes para a Companhia, considerando aqueles com valor envolvido superior a R$ 5.000 mil, em 31 de dezembro de 2019, destacam-se em razão do valor e/ou de seu objeto os seguintes: Processo nº 0137423-67.2018.8.19.0001 (Processo nº 0105161-35.2016.8.19.0001 - incidente de desconsideração da personalidade jurídica) a. juízo 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro b. instância 1ª Instância 8 PÁGINA: 52 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes c. data de instauração 12/06/2018 d. partes no processo Autor: Massa Falida de Log Star Navegação S.A. através do Liquidante Judicial Réu: Companhia e TBS Comercial Group LTDA. e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 24.361.899,36 f. principais fatos Ação ajuizada pela Massa Falida da Log Star, em face da Companhia e de outra empresa com o objetivo de ver declarada a responsabilidade solidária da Companhia e da TBS Comercial Group Ltda. em relação às dívidas da Log Star, constantes da autofalência, e, subsidiariamente, a extensão dos efeitos da falência. A Companhia protocolou a contestação em 28/09/2018 e o processo aguarda a citação da outra empresa. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro, conforme item "e" acima. Auto de Infração nº 9174020-E a. juízo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis b. instância 1ª Instância c. data de instauração 13/04/2018 d. partes no processo Autuante: IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis Autuada: Companhia e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 55.229.073,00 f. principais fatos Em 13 de abril de 2018, a Companhia foi notificada pelo IBAMA acerca de autos de infração aplicando multa pecuniária no valor total de R$ 49.895.000,00, relacionados com o incidente ocorrido em 11 de agosto de 2017, que ocasionou a queda de 46 contêineres ao mar. Em 17/07/2018, a empresa apresentou pedido de conversão das multas na modalidade de execução indireta, conforme instrução normativa nº 6/2018, do IBAMA. Desde então, a empresa aguarda decisão de 1ª instância e deliberação sobre o pedido de conversão da multa. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro, conforme item "e" acima. B) TVV - Terminal de Vila Velha S.A. Processos de natureza tributária Em 31 de dezembro de 2019, o TVV - Terminal de Vila Velha S.A. ("TVV") figurava como parte em 84 processos administrativos e judiciais de natureza tributária. Estes processos versam, principalmente, sobre autuações fiscais relacionadas com a não homologação de declarações de compensação de crédito fiscais apresentadas pela empresa. 9 PÁGINA: 53 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes Em 31 de dezembro de 2019, o valor total envolvido nos processos com chance de perda remota e possível era de aproximadamente R$ 13.033 mil e R$ 24.426 mil. Dentre os processos de natureza tributária individualmente relevantes para a TVV, em 31 de dezembro de 2019, destacam- se em razão do valor e/ou de seu objeto os seguintes: Processo Administrativo nº 15586-720.016/2017-22 a. juízo Delegacia de Julgamento da RFB em Vitória/ES b. instância 1ª Instância Administrativa c. data de instauração 27/01/2017 d. partes no processo Impugnante: TVV Impugnada: Delegacia da Receita Federal de Vitória e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 8.029.381,25 f. principais fatos Em 27 de janeiro de 2017, a empresa tomou ciência de Auto de infração lavrado para exigência de PIS E COFINS sobre a receita de serviços prestados para armadores estrangeiros. Em 23 de fevereiro de 2017, a empresa apresentou impugnação em face da referida decisão. Desde então, a empresa aguarda o julgamento da impugnação. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro, conforme item "e" acima. Processo Administrativo nº 10783.913374/2018-18 a. juízo Delegacia de Julgamento da RFB em Vitória/ES b. instância 1ª Instância Administrativa c. data de instauração 19/02/2019 d. partes no processo Impugnante: TVV Impugnada: Delegacia da Receita Federal de Vitória e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 1.310.304,00 f. principais fatos Em 19 de fevereiro de 2019, a empresa tomou ciência do Despacho decisório que deixou de homologar a compensação requerida por intermédio do PER/DCOMP nº 36525.44874.260814.1.3.040783, que utilizou o crédito referente ao pagamento indevido ou a maior de COINS, relativo ao mês de julho de 2010, por não ter analisado a última DCTF retificadora (exclusão dos serviços prestados à aliança - armador estrangeiro - da base de cálculo da COFINS). Em 18 de março de 2019, a empresa apresentou a sua Manifestação de Inconformidade. que permanece pendente de julgamento até o momento. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro, conforme acima. 10 PÁGINA: 54 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes Processo Administrativo nº 10783.903971/2008-62 a. juízo Delegacia de Julgamento da RFB em Vitória/ES b. instância 2ª Instância Administrativa c. data de instauração 8/11/2008 d. partes no processo Impugnante: TVV. Impugnada: Delegacia da Receita Federal de Vitória e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 2.724.621,34 f. principais fatos Em 8 de novembro de 2008, a empresa tomou ciência do Despacho decisório lavrado para cobrança de IRPJ - PER/DCOMP referente a saldo negativo de imposto de renda, não homologado por não representar saldo suficiente passível de compensação - erro de preenchimento da DCTF - DCOMP nº 32400.08351.151204.1.3.02-5572. Em 8 de dezembro de 2008, a empresa apresentou a sua Manifestação de Inconformidade. Em 17 de outubro de 2013, a empresa tomou ciência da decisão de 1ª instância que reconheceu parte do crédito não homologado. Em 14 de novembro de 2013, a empresa apresentou Recurso Voluntário em face da referida decisão. Em 3 de março de 2015, o CARF deu provimento ao recurso da empresa, determinando a realização de novas diligências probatórias. Após as diligências realizadas, com o reconhecimento da validade da maior parte do crédito não homologado, em 12 de novembro de 2018, o processo foi remetido ao CARF para análise do crédito que permanece em discussão. g. chance de perda Remota h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro, conforme acima. Processo Administrativo nº 12466.722359/2011-12 a. juízo Delegacia de Julgamento da RFB em Vitória/ES b. instância 2ª Instância Administrativa c. data de instauração 08/07/2011 d. partes no processo Impugnante: TVV. Impugnada: Delegacia da Receita Federal de Vitória e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 6.081.716,11 f. principais fatos Em 08 de julho de 2011 a empresa tomou ciência do Auto de infração nº 0727600/00467/11 lavrado para, como detalhado na descrição dos fatos e enquadramentos legais do referido auto, "seguindo orientação da Informação Fiscal nº 52, de 18/05/2011, do SEORT da Alfândega do Porto de Vitória, cujo contexto diz "tendo em visto a existência de ação judicial em curso, em que se discute o momento que a empresa beneficiária do REPORTO tem que comprovar se atende as condições do regime, e ainda considerando que os tributos e contribuições ora suspensos não estão garantidos por Termo de Responsabilidade, propõe-se, para prevenir a decadência e garantir os interesses da Fazenda Nacional, efetuar o lançamento do crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional, segundo disposição do art. 143, do CTN". Vinculado ao Mandado de segurança nº 2010.50.01.000260-2 (cópia da petição inicial em anexo - Doc. 01), em trâmite na 1ª Vara Federal Cível de Vitória, na qual, sucintamente, requereu a concessão da ordem, para ver confirmado o seu direito líquido e certo de ver a mercadoria objeto da Invoice nº ZP1061-I (guindaste portuário importado com Licença de Importação nº 09/1613245-2) desembaraçada, 11 PÁGINA: 55 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes independentemente da apresentação da Certidão Negativa de Débitos Federais (ou Positiva com efeito de Negativa). Em 05 de setembro de 2011 a empresa apresentou impugnação ao auto emitido. E em 02 de julho de 2018 foi proferido acordão de impugnação reconhecendo que existência de medida judicial suspendendo a exigência de crédito tributário não é incompatível com o lançamento efetuado pela Fazenda Pública para prevenir a decadência. Em 24 de maio de 2018, transitou em julgado decisão proferida nos autos mandado de segurança 2010.50.01.000260-2, processo em que foi reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário discutido no processo em epígrafe. A cia aguarda o cancelamento do Auto de infração e o arquivamento do processo administrativo. g. chance de perda Remoto h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro, conforme item "e" acima. Processos de natureza trabalhista e previdenciária Em 31 de dezembro de 2019, o TVV figurava como parte em 286 processos administrativos e judiciais de natureza trabalhista e previdenciária. Estes processos versam, principalmente, sobre horas extras decorrentes da declaração de nulidade do antigo turno ininterrupto de revezamento praticado pelo TVV, pleitos de indenizações de Acidentes de Trabalho envolvendo Trabalhadores Portuários Avulsos, Pleitos de reconhecimento de insalubridade, periculosidade e adicional de risco portuário. Em 31 de dezembro de 2019, o valor total envolvido nos processos com chance de perda remota era de R$ 98.977 mil, com chance de perda possível de R$ 89.045 mil e com chance de perda provável de R$ 29.577mil, sendo R$ 29.577 mil provisionados. Dentre os processos de natureza trabalhista e previdenciária individualmente relevantes para a TVV, em 31 de dezembro de 2019, destacam-se principalmente, em razão do valor, e, cumulativamente, os processos que versam sobre matéria de natureza coletiva: Reclamação Trabalhista nº 0001042-22.2018.5.17.0013 a. juízo TRT 17ª Região b. instância TRT - Pendente de julgamento do Recurso Ordinário interposto pelo TVV. Deferida liminar dando efeito suspensivo ao RO. c. data de instauração 01/11/2018 d. partes no processo Reclamante: Sindicato do Trabalhadores Portuários, Portuários Avulsos e com Vínculo Empregatício nos Portos do Estado do Espírito Santo - SUPORT Reclamado: TVV. e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 67.275,00 f. principais fatos Alegação de dispensa em massa sem negociação, com pleito de reintegração e indenização por danos morais coletivos. Em primeiro grau o pleito autoral foi julgado procedente. O TVV interpôs 12 PÁGINA: 56 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes Recurso Ordinário com pedido de efeito suspensivo. Concedido o efeito suspensivo ao Recurso, este encontra-se pendente de julgamento pelo TRT. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro conforme item "e" acima. Processo Administrativo nº 15586.720012/2014-00 a. juízo Delegacia de Julgamento da RFB em Vitória/ES b. instância 1ª Instância Administrativa c. data de instauração 23/01/2014 d. partes no processo Impugnante: TVV Impugnada: Delegacia da Receita Federal de Vitória e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 2.474.170,34 f. principais fatos Em 23 de janeiro de 2014, a empresa tomou ciência do a empresa tomou ciência do Auto de infração Debcad n 51.049.723-3 lavrado para prevenir a decadência e garantir os interesses da Fazenda Nacional, referente débitos em discussão atualmente na Ação Ordinária nº 0051114- 75.2012.4.01.3400 que tem como objeto a ilegalidade da majoração da alíquota do RAT desde a edição do Decreto nº 6.957/09 e recálculo do FAP (anos de 2010 a 2012). Em 20 de fevereiro de 2014 a empresa apresentou impugnação ao auto emitido que permanece pendente de julgamento até o momento. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro, conforme acima. Reclamação Trabalhista nº 0000538-30.2015.5.17.0010 e RT 0000657-06.2015.5.17.0005 a. juízo TRT 17ª Região b. instância TST - Processos pendentes de julgamento de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista e em execução provisória. c. data de instauração 11/05/2015 d. partes no processo Reclamante: ARM e outros 16 Reclamado: TVV. e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 1.532.352,85 f. principais fatos Objeto: Alegação de nulidade das cláusulas 8ª e 9ª do ACT SUPORT e TVV (Turno ininterrupto de revezamento) e o pagamento de horas extras e reflexos. Atualmente o processo encontra-se pendente de julgamento de Recurso de Revista no TST, mas encontram-se já com execução provisória em curso. Atualmente em fase pericial contábil. g. chance de perda Provável 13 PÁGINA: 57 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes h. análise do impacto em caso de perda Risco financeiro de pagamento de horas extras - Nulidade do turno praticado na operação do TVV (12 horas), no valor de R$ 1.052.297,08 Ação Civil Pública nº 0033800-61.2007.5.17.0006 a. juízo TST - Interposto Recurso de Revista pelo TVV. b. instância Execução de multa c. data de instauração 22/03/2007 d. partes no processo Autor: Ministério Público do Trabalho Réu: TVV e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 1.738.276,54 f. principais fatos Ação Civil Pública contra a Terceirização da atividade de transporte interno - motoristas carreteiros. Decisão desfavorável ao Terminal emitida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Vitória em 24 de abril de 2018, que entendeu que o TVV descumpriu com determinação da coisa julgada. O TVV se defende nos autos, pois entende que cumpre com a obrigação de não terceirizar a atividade de motorista interno do Terminal. O TVV interpôs Embargos à Execução garantida a multa por Seguro Garantia, sendo este julgado improcedente. Foi interposto Agravo de Petição ao TRT que entendeu por negar provimento ao AP do TVV. Interposto Recurso de Revista ao TST, diante de violação constitucionais, estando este Recurso Pendente de remessa ao TST e posterior julgamento. Realizada Execução Provisória, processo garantido por Seguro Garantia. g. chance de perda Possível. h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro conforme item "e" acima. Ação Civil Pública nº 0000094-81.2016.5.17.0003 a. juízo TST - Interposto Recurso de Revista pelo TVV. b. instância TST - Aguardando julgamento de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista c. data de instauração 26/01/2016 d. partes no processo Autor: Ministério Público do Trabalho Réu: TVV e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 153.932,05 f. principais fatos Ação Civil Pública para cumprimento da NR 35 do Ministério da Economia (SRT), em razão de acidente de trabalho envolvendo colaborar terceirizado da Ajaprest no ano de 2013. Decisão desfavorável ao Terminal emitida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Vitória em 17 de outubro de de 2017, que entendeu que o a prestadora de serviços e o TVV são obrigados ao cumprimento da NR, condenando ainda ambas ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00. A decisão foi mantida em segundo grau. O TVV recorreu de revista, 14 PÁGINA: 58 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes sendo seu recurso inadmitido. Buscando a reforma do despacho denegatório a Companhia interpôs Agravo de Instrumento em RR, ainda pendente de julgamento. g. chance de perda Provável. h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro conforme item "e" acima. Dissídio Coletivo nº 0039500-60.2012.5.17.0000 a. juízo TRT 17ª Região b. instância TST - Aguardando julgamento de Recurso de Revista c. data de instauração 25/06/2012 d. partes no processo Autor: Sindicato dos Amarradores Desatracadores de Navios do Espírito Santo. Réu: TVV. e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 114.395,79 f. principais fatos Dissídio coletivo julgado extinto sem o julgamento do mérito pelo TST em 2012. Os Embargos de Declaração decorrentes do julgamento que negou provimento ao Recurso do Sindicato atualmente encontram-se pendente de julgamento pelo TST, diante do sobrestamento do feito até que a matéria seja julgada pelo STF, face a repercussão geral declarada g. chance de perda Provável. h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro conforme item "e" acima. Processo nº 0177200-08.2013.5.17.0012 a. juízo TRT 17ª Região b. instância TRT c. data de instauração 19/12/2013 d. partes no processo Autor: Sindicato dos Amarradores Desatracadores de Navios do Espírito Santo. Réu: TVV. e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 222.948,78 f. principais fatos Ação de Cobrança pendente de julgamento pelo TRT de Recurso Ordinário interposto pelo TVV em 14 de outubro de 2016. Trata-se de Ação de Cobrança de Danos Materiais pela não contratação dos serviços do Sindicato em período de tempo específico. Em 23 de março de 2015 o TRT determinou o sobrestamento do Dissídio Principal 0039500-60.2012.5.17.0000, que atualmente encontra-se sobrestado até o julgamento pelo STF sobre a possibilidade de suscitar Dissídio Coletivo de Natureza econômica sem o consentimento da outra parte. g. chance de perda Possível 15 PÁGINA: 59 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro conforme item "e" acima. Reclamação Trabalhista nº 0045900-63.2007.5.17.0001 a. juízo 1ª Vara do Trabalho de Vitória b. instância TST c. data de instauração 02/08/2007 d. partes no processo Reclamante: HRN Reclamado: TVV. e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 1.619.996,94 f. principais fatos Indenizações por acidente de trabalho. Em 17/04/2009 foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do reclamante; em 22/09/2009 foi interposto recurso ordinário pelo TVV sendo que em 24/11/2010 foi dado parcial provimento ao RO do TVV, mas mantendo a condenação em relação ao pleito principal; Em 18/03/2011 foi interposto Recurso de Revista pelo TVV, sendo este admitido pelo TRT e remetido ao TST, atualmente o processo encontra-se na 1ª Turma do TST em conclusão com o Relator do RR. g. chance de perda Provável h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro conforme item "e" acima. Reclamação Trabalhista nº 0166800-32.2013.5.17.0012 a. juízo TRT 17ª Região b. instância Execução c. data de instauração 22/04/2014 d. partes no processo Reclamante: MMO Reclamado: TVV. e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 1.854.904,22 f. principais fatos Acidente de trabalho com TPA, pleito de pagamento de pensão vitalícia e danos morais, com pleito de antecipação de tutela para pagamento da diferença de valores percebidos pelo INSS, como se na ativa estivesse. Processo em perícia contábil para aferição dos valores devidos ao reclamante. Em 11/03/2016 foi proferida sentença que julgou improcedente os pleitos do reclamante, interposto RO pelo mesmo o TRT em 13/09/2016 deu provimento ao RO do reclamante para condenar o TVV ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais em razão de suposto acidente ocorrido com o TPA no TVV; O TVV interpôs Recurso de Revista sem 13/12/2016, sendo este inadmitido, posteriormente o TVV interpôs AIRR em 02/05/2017, sendo este improvido pelo TST. O Reclamante ingressou com Execução Provisória, estando atualmente a execução garantida por Seguro Garantia, em razão da discussão dos valores 16 PÁGINA: 60 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes devidos ao reclamante. O reclamante atualmente encontra-se cadastrado em folha de pagamento do TVV para o pagamento de pensão vitalícia. A companhia ingressou com Ação Anulatória buscando a anulação do julgado. g. chance de perda Provável h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro conforme item "e" acima. Processo Administrativo nº 15586.000845/2010-19 a. juízo Delegacia de Julgamento da RFB em Vitória/ES b. instância 2ª Instância Administrativa c. data de instauração 27/08/2010 d. partes no processo Impugnante: TVV. Impugnada: Delegacia da Receita Federal de Vitória e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 3.382.914,08 f. principais fatos Em 27 de agosto de 2010, a empresa tomou ciência de Auto de infração lavrado sob a alegação de não recolhimento de contribuições sociais devidas ao INSS e da parcela do SAT/RAT, incidentes sobre as remunerações pagas aos empregados da empresa, no período de janeiro a dezembro do ano de 2006 à título de (i) concessão de abono; (ii) fornecimento de alimentação; (iii) diferenças de pagamento do mês anterior; (iv) fornecimento de auxílio material escolar, (v) participação nos resultados, e (vi) reembolso educacional superior. Em 29 de setembro de 2010, a empresa apresentou impugnação ao referido auto de infração. Em 9 de outubro de 2013, a empresa tomou ciência da decisão de 1ª instância administrativa que julgou improcedente a impugnação ao auto de infração. Em 8 de novembro de 2013, a empresa apresentou Recurso Voluntário em face da referida decisão. Em novembro de 2014, o CARF julgou o recurso da empresa, dando parcial provimento. Em 12 de janeiro de 2015, foi interposto recurso especial pela Fazenda Nacional. Em 6 de junho de 2016, a empresa apresentou o recurso especial. Atualmente, aguarda-se o julgamento dos referidos recursos. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro conforme item "e" acima. Processos de natureza cível e outros Em 31 de dezembro de 2019, o TVV figurava como parte em 80 processos cíveis judiciais e administrativos. Os objetos dos referidos processos envolvem (i) ações de recuperação de crédito movidas pela empresa em face de devedores e (ii) ações de responsabilidade civil envolvendo faltas e avarias. 17 PÁGINA: 61 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes Em 31 de dezembro de 2019, o valor total envolvido nos processos com chance de perda remota era de R$ 6.657 mil e R$ 2.795 mil com chance de perda possível. Dentre os processos de natureza cível e outros individualmente relevantes para a TVV, em 31 de dezembro de 2019, destacam-se em razão do valor e/ou de seu objeto os seguintes: Processo nº 0007411-34.2016.8.08.0035 a. juízo 3ª Vara Cível de Vila Velha - ES b. instância 1ª instância c. data de instauração 29/04/2016 d. partes no processo Autor: CCCV - Centro de Comércio de Café de Vitória Réu: TVV. e. valores, bens ou direitos envolvidos Direito de cobrança pelos Serviços de Inspeção não Invasiva de Contêineres f. principais fatos Trata-se de ação ordinária por meio da qual a Autora visa afastar a cobrança da tarifa de Inspeção não invasiva de Contêineres. Em 23/12/2017 foi proferida decisão cautelar determinando que as empresas associadas ao CCCV promovam o depósito judicial dos valores cobrados pelo TVV, até o fim da ação. Aguarda-se o julgamento de primeira instância. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto operacional e financeiro, em razão da obrigatoriedade de manutenção do serviço no valor de R$500.000,00 ano. Processo nº 0022823-39.2015.8.08.0035 a. juízo 6ª Vara Cível Vila Velha - ES b. instância 1ª instância c. data de instauração 10/09/2015 d. partes no processo Autor: SINDIROCHAS - Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais Cal e Calcário do Espírito Santo Réu: TVV. e. valores, bens ou direitos envolvidos Direito de cobrança pelos Serviços de Inspeção não Invasiva de Contêineres f. principais fatos Trata-se de ação ordinária por meio da qual a Autora visa afastar a cobrança da tarifa de escaneamento não invasivo. Em julgamento de primeira instância em 11/05/2016, a ação foi julgada procedente. Em 15/07/2019 o Recurso de Apelação interposto pelo TVV foi julgado procedente, por unanimidade para reformar a Sentença de Primeiro Grau e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos exordiais. Aguarda-se o julgamento de apelação interposta pelo autor. g. chance de perda Possível 18 PÁGINA: 62 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes h. análise do impacto em caso de perda Não há, pois converge com a ação do Centrorochas Processo nº 0003597-48.2015.8.08.0035 a. juízo 6ª Vara Cível Vila Velha - ES b. instância 1ª instância c. data de instauração 19/11/2013 d. partes no processo Autor: CENTROROCHAS - Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais Réu: TVV. e. valores, bens ou direitos envolvidos Direito de cobrança pelos Serviços de Inspeção não Invasiva de Contêineres. f. principais fatos Trata-se de ação ordinária por meio da qual a Autora visa afastar a cobrança da tarifa de Inspeção não invasiva de Contêineres. Em 03/08/2015 foi proferida decisão cautelar determinando que as empresas associadas ao CENTROROCHAS promovam o depósito judicial dos valores cobrados pelo TVV, até o fim da ação. Aguarda-se o julgamento de primeira instância. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto operacional e financeiro, em razão da obrigatoriedade de manutenção do serviço no valor de R$ 1,2 milhões/ano Medida Cautelar nº 0047104-63.2013.8.08.0024 e Ação Ordinária nº 0051894-90.2013.8.08.0024 a. juízo 1ª Vara Cível de Vitória - ES b. instância 1ª instância c. data de instauração 27/11/2013 d. partes no processo Autor: Hiper Export Terminais Retroportuários S.A. Réu: TVV. e. valores, bens ou direitos envolvidos Direito de cobrança pelos Serviços de Inspeção não Invasiva de Contêineres. f. principais fatos Trata-se de demanda por meio da qual a autora visa obter uma decisão judicial que determine o fim da cobrança da tarifa de inspeção não-invasiva ("Taxa de Escaneamento") realizada pelo TVV l, de modo que seja normalmente processada e aceita a programação de desembarque e remoção via descarga direta ("DTC") de todos os contêineres destinados ao terminal da Autora. Pleiteia-se, ainda, o cancelamento de qualquer outra cobrança de armazenagem em função do atraso supostamente provocado pelo TVV, em virtude da cobrança da referida taxa de escaneamento. A medida cautelar foi deferida em 29/11/2013, para que o TVV se abstenha de cobrar e reter as cargas até decisão. O TVV contestou a ação e agravou da decisão. Aguarda-se o julgamento da lide. g. chance de perda Possível 19 PÁGINA: 63 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes h. análise do impacto em caso de perda Impacto operacional e financeiro, em razão da obrigatoriedade de manutenção do serviço no valor de R$ 800 mil/ano Processo nº 0048209-42.2013.8.08.0035 a. juízo 2ª Vara Cível Vila Velha - ES b. instância 1ª instância c. data de instauração 19/11/2013 d. partes no processo Autor: Associação das Empresas Permissionárias de Recintos Alfandegados do Estado do Espírito Santo - APRA; Tegma Logísitca Integrada S.A.; Cotia Armazéns Gerais S.A.; Cia De Transportes e Armazéns Gerais - SILOTEC Réu: TVV. e. valores, bens ou direitos envolvidos Direito de cobrança pelos Serviços de Inspeção não Invasiva de Contêineres de alguns serviços de movimentação. f. principais fatos Trata-se de ação ordinária por meio da qual as Autoras visam obter uma decisão judicial que, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, determine que o TVV abstenha-se de (i) condicionar a entrega/liberação das cargas aos recintos das Autoras mediante o pagamento de "taxas" (a qualquer título, em especial a "taxa" administrativa" e a "taxa de escaneamento"); e (ii) cobrar tais taxas das Autoras ou de seus clientes (importadores ou consignatários) sobre as cargas a serem removidas imediatamente, por considerar que todos os custos a partir do porão ou costado dos navios até o portão do terminal portuário (incluindo a respectiva entrega) são ou devem ser pagos pelo armador ou transportador marítimo via Box Rate. Pleiteia-se, ainda, que o TVV reestabeleça o uso do formulário que era utilizado até novembro de 2013 para prestação de informações, com a devida antecedência, sobre "carga pátio". Foi deferida a liminar em 20/11/2013, para que se abstivesse de cobrar os valores e que voltasse a utilizar o formulário anterior. Em 16/12/2013. O TVV contestou e reconveio na ação principal e agravou da decisão. Aguarda-se o julgamento da lide. g. chance de perda Possível h. análise do impacto em caso de perda Impacto operacional e financeiro, em razão da obrigatoriedade de manutenção do serviço no valor de R$ 1,1 milhão/ano. Processo nº 0007345-71.2011.4.02.5001 a. juízo 5ª Vara Federal de Vitória - /ES b. instância 2ª instância c. data de instauração 25/02/2005 d. partes no processo Autor: TVV Réu: União Federal e. valores, bens ou direitos envolvidos R$ 4.225.545,02 f. principais fatos Em 25 de fevereiro de 2005, a empresa distribuiu ação Cobrança em face da União Federal (RFB), para fins de cobrança dos serviços de armazenagem prestados pelo TVV à RFB, relacionados às 20 PÁGINA: 64 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes mercadorias declaradas em perdimento pelas autoridades aduaneiras. Em 21 de outubro de 2019, foi proferida decisão reconhecendo a validade da cobrança realizada pela empresa. Atualmente, aguarda-se a intimação da empresa para apresentação de contrarrazões. g. chance de perda Remota h. análise do impacto em caso de perda Impacto financeiro no que tange ao pagamento de eventuais honorários de sucumbência no percentual de até 20% (vinte por cento) sobre o valor cobrado pela empresa. 4.3.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.3 Em 31 de dezembro de 2019, em relação aos processos judiciais com hipótese de perda provável descritos individualmente nos quadros do item 4.3 acima, o valor das provisões para ações judiciais era: Sociedade Valor Log-In - Logística Intermodal S.A. ("Companhia") R$ 1.633 mil Terminal de Vila Velha S.A. R$ 5.275 mil Total R$ 6.908 mil As provisões da Companhia são registradas conforme os regramentos contábeis, sendo constituídas provisões para processos avaliados por seus consultores jurídicos como processo com chance de perda provável. 21 PÁGINA: 65 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores 4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a Log-In - Logística Intermodal ("Companhia") ou suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam administradores ou ex-administradores, controladores ou ex- controladores ou investidores da Companhia ou de suas controladas. 4.4.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.4 Não aplicável, tendo em vista que na data deste Formulário de Referência, não havia processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos nos quais a Log-In - Logística Intermodal ("Companhia") ou controladas fossem parte, tendo como partes contrárias administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou investidores da Companhia ou de suas controladas. Versão : 7 4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não Sigilosos E Relevantes em Conjunto 4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos e relevantes em conjunto Processos relacionados à não homologação de compensação declarada por meio de PerDComp (20 processos) a. valores envolvidos Em relação a este tema, foram classificados com expectativas possível de perda, processos envolvendo o valor aproximado de R$ 5 MM. b. práticas do emissor ou de sua A Companhia apresentou declarações de compensação de créditos fiscais com tributos federais, controlada que causou tal contingência que não foram homologadas pela fiscalização federal. 4.6.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.6 Não aplicável, tendo em vista que na data de apresentação deste Formulário de Referência, não havia valores provisionados para os processos indicados no item 4.6 deste Formulário de Referência. Uma vez identificados e classificados os riscos, as ações mitigatórias são também identificadas e eventuais exposições não tratadas tem planos de ação definidos em conjunto com a administração. É papel da Gerência de Auditoria Interna, Compliance e Gestão de Riscos realizar o monitoramento da implementação dos planos de ação e da efetividade das ações mitigatórias. O resultado deste monitoramento é reportado à Diretoria Executiva, ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração. (b) política formalizada de gerenciamento de riscos i. Os riscos para os quais se busca proteção A Companhia monitora os riscos descritos no item 4.1 e busca proteção para todo e qualquer tipo de risco que venha a ser identificado como inerentes às atividades da Log-In e que possa, de forma negativa, impactar suas atividades e operações. Independente da via pela qual foram identificados: auditorias internas, mapa de riscos corporativos, ferramentas de compliance, entrevistas com executivos, informe da administração, entre outras. ii. Os instrumentos utilizados para proteção A metodologia de gerenciamento de riscos da Log-In está pautada no monitoramento através da ferramenta de Fichas de Riscos. Nela, os gestores responsáveis pelo risco reportam periodicamente ao Comitê de Auditoria e à Gerência de Auditoria Interna, Compliance e Riscos a evolução dos indicadores, os controles existentes e respectivas ações de melhoria. Cabe destacar que esta metodologia está alinhada à norma ABNT ISO 31.000 e à estrutura de Gestão de Riscos do COSO ERM 2013 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management). A proteção contra os riscos descritos no item 4.1, dentre outros, é realizada através de controles internos, políticas, normas e procedimentos de cada área, sob responsabilidade dos gestores. Com base nos controles descritos em normativos internos, são realizados os monitoramentos pertinentes, os quais cobrem questões financeiras, administrativas, operacionais, regulatórias, legais, ambientais, de segurança e de continuidade. A construção do ambiente de controles internos da companhia se dá através de: Atuação das áreas de negócio na execução dos controles internos. A Log-In entende que as áreas transacionais são as donas dos riscos, logo são aquelas que tem a responsabilidade primeira sob a execução dos respectivos controles para mitigação dos riscos inerentes à sua atividade empresarial; Fiscalização da efetividade dos controles internos e da implementação das ações corretivas necessárias. Este papel está a cargo das atividades de gestão de riscos e compliance. Eventuais fragilidades identificadas por essas funções dão origem às ações corretivas, as quais terão a sua implementação monitorada; Atuação da Auditoria Interna. Essa função exerce o papel independente de monitoramento do arcabouço de controles internos da organização. Suas análises também dão origem às ações corretivas que são monitoradas e reportadas ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração. PÁGINA: 71 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos As ferramentas utilizadas pelas funções acima elencadas são: Entrevistas com executivos para mapeamento dos riscos; Matriz de riscos e controles; Portfólio de riscos estratégicos; Testes de controles internos; Testes de compliance; Canal de denúncias; Canal de ouvidoria; Auditorias internas de processos; Due diligence de fornecedores, colaboradores e parceiros de negócio; Políticas do Programa de Integridade; Manual de Conduta Ética; Monitoramento de conflitos de interesse; Follow up dos planos de ação acordados com a administração. iii. A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos O gerenciamento dos riscos da Companhia é realizado, em primeira instância, pelos gestores de cada área pautados nas diretrizes, políticas e procedimentos existentes. É de responsabilidade desses gestores a execução dos controles internos aplicáveis aos seus processos operacionais. Em segunda instância, existem as funções de fiscalização, que se encarregam do monitoramento sobre a execução efetiva dos controles internos. Essas funções tem o mandato para identificar fragilidades e demandar dos gestores a implementação de planos de ação para as fragilidades identificadas. Compõem essa camada de fiscalização as funções de compliance, gestão de riscos e SSMA. As funções de gestão de riscos e compliance estão sob responsabilidade da Gerência de Auditoria Interna, Compliance e Riscos, que se reporta funcionalmente ao Comitê de Auditoria e Conselho de Administração e administrativamente à Presidência. Já a função de SSMA se reporta à Diretoria de Operações. A função de gestão de riscos se encarrega por revisar anualmente os riscos estratégicos da Companhia, por meio do Portfólio de Riscos. Esses riscos estratégicos são monitorados quanto ao seu impacto e probabilidade de materialização diretamente junto aos gestores dos processos e os resultados são apresentados ao Comitê de Auditoria. A função de compliance se responsabiliza por manter em funcionamento efetivo o Programa de Integridade da Log-In. Esse programa é composto pelas iniciativas anticorrupção, antifraude e de fomento ao comportamento íntegro dos colaboradores e da Companhia. Iniciativas estas tais como o canal de denúncias, o manual de conduta ética, as políticas de compliance, monitoramento de conflitos de interesse, cláusulas contratuais anticorrupção, treinamentos, entre outras. A Auditoria Interna executa o trabalho de revisão dos processos relevantes da organização com foco na melhoria do seu ambiente de controles internos. Essa função, independente, apresenta o produto de seu trabalho ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração e são acompanhados dos planos de ação para melhoria. A escolha dos processos relevantes feita com base em uma metodologia estruturada que analisa os riscos e a estrutura de controles dos processos e cuja validação é feita pelo Conselho de Administração. É chamado de Plano Anual de Auditoria Interna. A Companhia também possui um Comitê de Ética responsável por, dentre outras atribuições, revisar o Manual de Conduta Ética e avaliar sua efetiva aplicação. Além disso, todas as denúncias reportadas no Canal de Denúncia são objeto de avaliação por este Comitê, que é composto por um membro do Conselho de Administração, pela Gerência de Auditoria Interna, pelo Gerência Executiva Jurídica e pela Diretoria de Gente e Gestão. Este fórum avalia as evidências e a gravidade das irregularidades cometidas e delibera se o profissional é passível ou não de penalização, tal como previsto na Norma Interna de Medidas Disciplinares. PÁGINA: 72 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos O Comitê de Auditoria da Companhia atua como órgão de assessoramento ao Conselho de Administração e seu papel principal no que tange o gerenciamento de riscos da organização é revisar o trabalho e as entregas da auditoria interna, da gestão de riscos e do compliance e monitorar e cobrar a administração pela implementação das ações corretivas acordadas. (c) política formalizada de gerenciamento de riscos A verificação da eficácia dos processos e práticas adotados para o gerenciamento de riscos e controles internos da Companhia é feita pelas funções de GRC (governança, riscos e controles), capitaneadas pela Auditoria Interna. Adotamos a boa prática de mercado apresentada na declaração de posicionamento do IIA (Instituto dos Auditores Internos), chamada de "Três Linhas de Defesa". Este modelo permite a aplicação dos seus recursos com eficácia para que os riscos possam ser gerenciados de forma apropriada. Por este, a primeira linha de defesa está representada pela gerência operacional que é responsável por manter controles internos eficazes e por conduzir ações para mitigar os riscos em seus processos por meio da identificação, avaliação, controle e mitigação destes riscos, guiando o desenvolvimento e a implementação de políticas e procedimentos internos, para razoável garantia dos objetivos da Companhia. À segunda linha de defesa cabe o apoio técnico para definição de metodologia para Gestão de Riscos Corporativos na Companhia e do monitoramento do Programa de Integridade. A terceira linha de defesa está representada pela Auditoria Interna com funções de reportar ao Conselho de Administração, de modo a cumprir com suas responsabilidades de forma independente. Cada uma dessas três "linhas" desempenha um papel distinto dentro da estrutura organizacional voltada para a governança corporativa. A Auditoria Interna se reporta funcionalmente ao Conselho de Administração por meio do Comitê de Auditoria e administrativamente à Presidência. Além dos diversos mecanismos de controles das áreas e das instâncias de fiscalização (2ª Linha de Defesa), a Auditoria Interna executa os trabalhos previstos no Plano Anual de Auditoria Interna para verificação da efetividade dos controles internos, das políticas, normas e procedimentos da Companhia. Conforme mencionado no item 5.1(ii), é realizado um monitoramento para confirmação de que os planos de ação acordados no âmbito de auditorias internas, dos testes de compliance e do gerenciamento de riscos estratégicos foram efetivamente implementados pelas respectivas áreas. As auditorias internas são compostas pelo mapeamento do processo, elaboração de programa de teste, execução de teste dos controles, validação com os gestores das situações identificadas e elaboração de relatório contendo os planos de ação definidos pelas áreas. Ainda, é realizado follow-up para confirmação de que os planos de ação acordados foram efetivamente implementados. Para o auxílio no desenvolvimento de uma cultura de integridade e cumprimento dos controles, anualmente é realizado o treinamento no Manual de Conduta Ética para todos os colaboradores. PÁGINA: 73 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado 5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado (a) política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado Apesar da Log-In - Logística Intermodal ("Companhia") não possuir uma Política de Gerenciamento de Riscos de mercado específica, em 28 de abril de 2015, foi aprovada, pelo Conselho de Administração, a Política de Hedge de Bunker (combustível utilizado por navios). A Política de Hedge de Bunker prevê em sua metodologia: (i) o cálculo do volume do bunker a ser hedgeado; (ii) targets de contratação do hedge; e (iii) carteira de instrumentos - derivativos. Quanto aos riscos, importante destacar que a Política de Hedge de Bunker dispõe que o perfil de risco aceitável para a companhia será determinado pela capacidade de absorção de riscos pelos fluxos de caixa futuros da companhia, considerando seu plano de crescimento e a solidez financeira. A Companhia segue avançando na formalização de seus controles visando à formalização de políticas, com registro de aprovação por órgãos da Companhia para os principais riscos. (b) objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado As políticas e práticas adotadas pela Companhia buscam a adequação às melhores práticas de gerenciamento de riscos de mercado. O gerenciamento de riscos de mercado provê um procedimento de identificação de riscos aplicável às atividades atuais e futuras da Companhia. A Companhia entende que o gerenciamento de risco é fundamental para apoiar sua estratégia de crescimento e flexibilidade financeira e monitora todos os riscos de mercado e periodicamente avalia sua exposição e propõe estratégias operacionais, sistema de controle e limites de posição. A estratégia das operações com derivativos é periodicamente revisada pela administração e a contratação de hedge aprovada pela mesma. A Companhia também não pratica aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. os riscos de mercado para os quais se busca proteção Para conduzir com mais eficiência o processo de avaliação de riscos dos seus negócios, a Companhia define metas e diretrizes para o seu gerenciamento, promove e sugere melhorias nos processos de sua avaliação, classifica e define os procedimentos de seu controle. Os principais riscos de mercado que para os quais a Companhia busca proteção, conforme mencionado no item 4.2 deste Formulário de Referência, são os seguintes: cambial; taxa de juros; liquidez; gerenciamento de capital; crédito; e inflação.

taxa de juros;

liquidez;

gerenciamento de capital;

crédito; e

inflação. Risco Cambial PÁGINA: 74 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado Como proteção natural a este risco, a Companhia possui operações cuja receita é denominada em dólar norte- americano. Trata-se das operações no segmento Feeder (transporte de cargas de armadores globais de portos concentradores no Brasil para os demais portos no país), no segmento Mercosul (transporte de contêineres na Navegação entre o Brasil e a Argentina) e no transporte de veículos. Juntas estas operações representaram cerca de 29% da receita de 2019. Operações de swap podem ser realizadas com objetivo de mitigar riscos de empréstimos contratados em dólar e, a exemplo de operações anteriores, substituir a exposição à moeda estrangeira pela exposição à variação do CDI. Em 31 de dezembro de 2019, assim como em 2018, não havia financiamento em dólar atrelado a operações de swap com o a moeda norte-americana, não obstante haver empréstimos contratados em moeda norte-americana. Em dezembro de 2017, foi liquidado o último contrato de empréstimo desta natureza que havia sido contratado em 2016. A Companhia monitora constantemente as oscilações dos preços de bunker, óleo combustível utilizado pelos navios que é comercializado em dólares nos portos brasileiros. Em junho de 2018, devido ao aumento no custo deste insumo, a Companhia passou a cobrar uma taxa emergencial de bunker (EBS- Emergency Bunker Surcharge) em seus serviços que seguiu até o final do exercício e permaneceu ao longo de 2019, com revisões trimestrais de valor conforme variação do preço do bunker no período de cabotagem. Com base em suas expectativas e condições de crédito, a Companhia também pode contratar operações com derivativos, como já foi realizado em exercícios anteriores por meio de instrumento a termo de combustível (US Gulf Coast Fuel-Oil nº 6 3%). Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não possuía derivativos com operações de bunker em aberto. Nestas operações a Companhia se compromete com a contraparte a liquidar sua posição, dado o preço médio de fechamento do ativo subjacente. Como resultado, caso o preço do bunker, na data de liquidação, seja inferior ao estipulado no contrato, haverá ajuste negativo para a Companhia. Se o preço de liquidação estiver mais alto, a perda será realizada pela ponta vendedora. Risco de taxa de juros No exercício de 2019 e de 2018, não foram contratados mecanismos de proteção contra os índices que a Companhia tem exposição (TJLP, CDI e IPCA), entretanto os riscos são monitorados periodicamente pela Companhia, que avalia a sua exposição e as estratégias a serem adotadas no mercado de crédito. Risco de liquidez A Administração da Companhia tem como política a manutenção de níveis de liquidez adequados para que possa garantir o cumprimento de suas obrigações presentes e futuras, bem como o aproveitamento de oportunidades comerciais à medida que surgirem. O quadro a seguir demonstra a análise dos vencimentos para os principais passivos financeiros, em 31 de dezembro de 2019: Risco de gerenciamento de capital A Companhia administra seu capital, para assegurar a continuidade de suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio de otimização do saldo das dívidas e do patrimônio. A estratégia geral permanece inalterada desde 2017. PÁGINA: 75 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado Em 31 de dezembro de 2019 o índice de alavancagem financeira da Companhia é conforme tabela abaixo: Risco de crédito As políticas de crédito fixadas pela Administração visam minimizar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus clientes. A Companhia adota a política de apenas negociar com clientes que possuam capacidade de crédito e obter garantias suficientes quando apropriado, como meio de mitigar o risco financeiro. Este objetivo é alcançado pela Administração por meio da seleção criteriosa da carteira de clientes, através da análise de indicadores econômico-financeiros. Também visando minimizar os riscos de créditos atrelados as instituições financeiras, a Administração procura diversificar suas operações em instituições com boas avaliações de rating. (ii) a estratégia de proteção patrimonial (hedge) As estratégias adotadas pela Companhia foram indicadas no item (i) acima. (iii) os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge) Os instrumentos adotados pela Companhia foram indicados no item (i) acima. (iv) os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos Conforme norma interna da Companhia, a contratação de operações com derivativos tem como objetivo adequar a exposição da empresa aos riscos relacionados a preços de commodities, preços de energia, taxas de juros, moedas, ações e crédito, quando existentes, de forma consistente com o seu planejamento estratégico. As operações contratadas visam constituir uma carteira de derivativos que, em conjunto com os ativos e passivos a serem protegidos, proporcionem uma maior estabilidade ao fluxo de caixa e rentabilidade da empresa frente à volatilidade dos preços e taxas relacionados. São vedadas, pelas normas internas da Companhia, operações de aposta em tendências, devendo ter como limite máximo de comprometimento o volume dos ativos ou passivos aos quais a Companhia está exposta. A estratégia das operações com derivativos é periodicamente revisada pela Administração e a contratação de hedge aprovada pela mesma. Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia não possuía instrumentos de derivativo contratados. os instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial ( hedge ) e quais são esses objetivos A Companhia não pratica aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. (vi) a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado A Companhia ainda não estabeleceu uma estrutura organizacional específica de controle para o gerenciamento de riscos de mercado. PÁGINA: 76 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada A Companhia estuda a adequação da estrutura operacional e de controles internos para a abordagem de controle documentada em relação às políticas adotadas de gerenciamento de riscos de mercado. PÁGINA: 77 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 5.3 - Descrição Dos Controles Internos 5.3 - Descrição - Controles Internos grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-

las A Log-In - Logística Intermodal ("Companhia") se utiliza de sistemas compatíveis com suas operações (E-Cargo Multimodal, Synchro, GL/Oracle, Protheus e Gesplan), bem como possui normas, regulamentos e procedimentos internos, que lhe possibilita um grau de confiança bastante satisfatório, que permitem manter seus controles internos e práticas adotadas para o desenvolvimento de suas operações, e no seu entendimento, com um grau de eficiência adequado. Medidas corretivas são tomadas de imediato quando há a percepção de que possa haver algum fato ou evento que esteja em desconformidade com as normas e os controles indicados pela auditoria interna e pela auditoria externa. (b) estruturas organizacionais envolvidas A estrutura organizacional da Companhia é composta pelo seu Conselho de Administração, Diretoria e Gerências. As gerências atuam como a primeira linha de defesa da estrutura organizacional, executando os controles internos aplicáveis. A Diretoria é responsável por implementar as estratégias com relação ao gerenciamento dos riscos e controles internos e por elaborar as demonstrações financeiras. O Conselho de Administração é responsável por tomar as principais decisões com relação ao processo de gestão de riscos e controles internos da Companhia e aprovar as demonstrações financeiras trimestrais e anuais, o orçamento anual e investimentos e desinvestimentos. A segunda linha da defesa da Companhia é composta pela Gestão de Riscos, Compliance e pela Controladoria, com autoridade para identificar eventuais fragilidades de controle e recomendar melhorias, enquanto a primeira linha de defesa, se encarrega da implementação das ações de melhoria. A terceira linha de defesa da organização, composta pela Auditoria Interna, se encarrega das revisões independentes dos processos e respectivos controles internos, provendo ao Conselho de Administração o resultado de suas análises e subsidiando-o em sua tomada de decisões acerca das demonstrações financeiras. forma de supervisão da eficiência dos controles internos pela administração da Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento Não há gerência de Controles Internos instalada na Companhia, entretanto existe gerência de auditoria interna, que é subordinada ao Conselho de Administração, responsável por tomar as principais decisões com relação ao processo de gerenciamento dos controles internos da Companhia. (d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente A auditoria realizada pelos auditores independentes da Companhia tem por objetivo a emissão de uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, mas sem o objetivo de expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. Consequentemente, os auditores independentes não expressaram uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. De todo modo, ao planejar e realizar a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia, os auditores PÁGINA: 78 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 5.3 - Descrição Dos Controles Internos independentes consideraram os controles internos sobre relatórios financeiros da Companhia para determinar seus procedimentos de auditoria com o objetivo de expressar suas opiniões sobre as demonstrações financeiras da Companhia. As normas brasileiras e internacionais de auditoria exigem que o auditor independente relate quaisquer deficiências significativas identificadas durante o planejamento e desempenho de sua auditoria ao Conselho de Administração da Companhia. Não foram apontadas ao Conselho de Administração da Companhia quaisquer deficiências significativas nos controles internos da Companhia. Os diretores da Companhia avaliaram o relatório circunstanciado preparado pelos auditores independentes e entendem que não há relevância e necessidade de divulgação dos comentários relativos às outras deficiências (isto é, deficiências não significativas) identificadas pelos auditores independentes. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas Conforme citado no item (d) acima, não foram identificadas, pelos auditores independentes, deficiências significativas. Os diretores comentam que, ainda assim, foram definidos planos de remediação considerados adequados pela administração para as deficiências não significativas e acompanham sua implementação. PÁGINA: 79 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 5.4 - Programa de Integridade 5.4 - Mecanismos e procedimentos internos de integridade a. regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública: i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas. A Companhia possui um Canal de Denúncias, extensível a terceiros, anônimo, confidencial e que garante a não retaliação. Todas as denúncias são endereçadas ao Comitê de Ética, que as analisa. A responsabilidade pela apuração dos casos é da Auditoria Interna, área independente com reporte ao Conselho de Administração. A Log-In possui Manual de Conduta Ética que é expresso ao vedar qualquer tipo de ato lesivo à administração pública. A companhia implementou seu Programa de Integridade com base em análise de riscos de compliance, que além das iniciativas mencionadas anteriormente, estabelece controles (políticas, procedimentos, revisões, treinamentos, entre outros) para mitigar o risco de desvios de conduta em sua relação com agentes públicos e fraudes corporativas. No âmbito deste Programa está contemplado um diagnóstico externo anual das iniciativas realizadas, com o objetivo de reavaliar o perfil de riscos e a efetividade dos controles implementados. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes A responsabilidade pela condução do Programa de Integridade da Log-In é da Gerência de Auditoria Interna, Riscos e Compliance. Esta área reporta a evolução e os resultados desse programa à duas instâncias, Conselho de Administração e Comitê de Ética (formado por um membro do Conselho de Administração, pela Diretora Jurídica, pelo Gerente Geral Jurídico), ambos em frequência mensal. O gestor da área de Auditoria Interna, Riscos e Compliance tem sua independência garantida dado que sua admissão e desligamento são avaliados pelo Conselho de Administração e seu reporte funcional é a este órgão. iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando: se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados

se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema

as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas

órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado A Companhia possui código de conduta formalmente aprovado e disponível em suas páginas de internet e intranet, além de ser entregue em via física a todo novo colaborador recém admitido e compor os contratos de prestação de serviço, na forma de anexo, nas contratações de fornecedores considerados críticos. Este documento aplica-se a todos os colaboradores da Log-In, independentemente de sua posição na organização, incluindo conselheiros, bem como terceiros. Casos de violação do referido código são apresentados ao Comitê de Ética onde são avaliadas as implicações legais e administrativas de cada caso. Anualmente, os colaboradores e os terceiros considerados de caráter crítico são treinados. O código de conduta foi aprovado em 16/06/2016 pelo Conselho de Administração e, anualmente, passa por uma reavaliação. PÁGINA: 80 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 5.4 - Programa de Integridade se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo: se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados

se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé

Serviço Amazonas (" SAM "), que percorre a rota regular entre as regiões Sul e Norte do Brasil; Serviço Atlântico Sul (" SAS "), que realiza a rota que liga o Brasil (regiões do Nordeste, Sudeste e Sul) aos países do Mercosul Dois serviços de shuttle que ligam os portos de Santos, Rio de Janeiro e Vitória (" SSR ")

Serviços de planejamento e gestão logística.

Transporte rodoviário de curta distância para complementar os serviços de Navegação Costeira.

Administração e operação de um terminal portuário de contêineres: o TVV - Terminal de Vila Velha S.A. (" TVV "). O TVV é um terminal especializado nas operações de embarque e desembarque de contêineres e na operação de navios de carga geral (equipamentos, máquinas, spare parts, veículos, granito e produtos siderúrgicos). O terminal destaca-se por ser o único terminal de contêineres no estado do Espírito Santo, com uma área de influência que abrange o Espírito Santo, leste e oeste de Minas Gerais, leste de Goiás e norte do Rio de Janeiro. O TVV tem uma capacidade de movimentação de 350 mil TEUs (Twenty foot Equivalent Units) por ano, cerca de 6 mil TEUs de capacidade estática de armazenagem, área total de 108 mil m 2 , bem como 450 metros de extensão de cais e 12,5 metros de profundidade. Seu contrato de arrendamento é de 25 anos, até 2023, renovável por mais 25 anos. A Companhia está atualmente em fase final no processo de contratação com o poder concedente para renovação do arrendamento até 2048. PÁGINA: 89 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas Serviços de armazenagem em terminais intermodais: Terminal de Itajaí e Terminal do Guarujá. O Terminal de Itajaí possui uma área total de 44 mil m² e está localizado a 12 km do porto de Navegantes, no Estado de Santa Catarina. O terminal oferece serviços de armazenagem, separação e cross-docking e serve como um ponto de acesso para as regiões Norte e Sul do Estado. O Terminal do Guarujá, com um armazém de 5,5 mil m², situa-se dentro da planta de um cliente e tem a finalidade de suportar suas operações. Modelo de Negócios A Companhia oferece serviços logísticos porta a porta, integrados ao transporte marítimo em navios porta-contêiner, incluindo o transporte rodoviário, armazenagem e cross-docking em terminais intermodais e operação portuária no TVV. Toda a operação de transporte da carga, desde a coleta do produto na origem até a entrega no destino final, é realizada pela Companhia, de forma a oferecer ao cliente maior facilidade no controle de todo o processo de gestão da sua cadeia logística. A Companhia faz a coleta de mercadorias diretamente na planta do cliente, conduzindo carga via transporte rodoviário até o porto de atuação mais próximo, onde é feito o embarque em navio de contêineres. O contêiner segue então via navegação costeira (trecho marítimo) até o porto de desembarque, a partir do qual é transportado via modal rodoviário até o destino final. Planta Cliente Rodoviário Centro de Porto Navio Porto Centro de Rodoviário Distribuição Distribuição Subsidiárias A Companhia apresenta abaixo suas principais subsidiárias, bem como as atividades desenvolvidas por cada uma: Log-In International GmbH (" GmbH ")

Empresa sediada na Áustria, com atuação no país ou no exterior, com propósito de administrar, adquirir, vender ou alugar propriedade real e pessoal em todo o mundo, no campo da logística e especificamente em relação com as empresas do grupo Log-In.

International GmbH (" ") Empresa sediada na Áustria, com atuação no país ou no exterior, com propósito de administrar, adquirir, vender ou alugar propriedade real e pessoal em todo o mundo, no campo da logística e especificamente em relação com as empresas do grupo Log-In. Log-In Mercosur S.R.L. (" Log-In Mercosur ")

Sociedade sediada na Argentina, com atuação na prestação de serviços de administração e logística, com assessoramento especializado no transporte, distribuição de materiais e equipamentos, por vias terrestre, marítima ou fluvial; no país ou exterior, além de armazenagem e despacho aduaneiro.

Mercosur S.R.L. (" ") Sociedade sediada na Argentina, com atuação na prestação de serviços de administração e logística, com assessoramento especializado no transporte, distribuição de materiais e equipamentos, por vias terrestre, marítima ou fluvial; no país ou exterior, além de armazenagem e despacho aduaneiro. Log-In Intermodal Del Uruguay S.A. (" Log-In Uruguay ")

Empresa sediada no Uruguai, com atuação no país ou no exterior, cujo objeto consiste em participar de outras sociedades, assim como realizar e administrar todo tipo de atividades de investimentos em títulos e valores mobiliários, além de compra, venda, aluguel, administração, construção e operações com bens imóveis, exceto bens rurais.

Intermodal Del Uruguay S.A. (" ") Empresa sediada no Uruguai, com atuação no país ou no exterior, cujo objeto consiste em participar de outras sociedades, assim como realizar e administrar todo tipo de atividades de investimentos em títulos e valores mobiliários, além de compra, venda, aluguel, administração, construção e operações com bens imóveis, exceto bens rurais. Log-In Navegação Ltda. (" Log-NAV ")

Sociedade sediada no Brasil cujo objeto consiste em explorar, com embarcações próprias ou de terceiros, o comércio marítimo de transporte de cargas em geral, na navegação de cabotagem, de longo curso e fluvial, assim como agenciar e armar embarcações, promover a representação comercial, despachos aduaneiros, importação e exportação de cargas, armazenagem, transporte multimodal, operações portuárias e atividades complementares, correlatas ou assessórias, inerentes às suas atividades. PÁGINA: 90 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas Log-In Marítima Cabotagem Ltda. (" Log-MAR ")

Empresa sediada no Brasil, com atuação na exploração de embarcações próprias ou de terceiros, no comércio marítimo de transporte de cargas em geral, na navegação de cabotagem, de longo curso e fluvial, no agenciamento e armação de embarcações, na representação comercial, despachos aduaneiros, importação e exportação de cargas, armazenagem, operações de transporte multimodal, operações portuárias e atividades complementares, correlatas ou assessórias, inerentes às suas atividades.

Marítima Cabotagem Ltda. (" ") Empresa sediada no Brasil, com atuação na exploração de embarcações próprias ou de terceiros, no comércio marítimo de transporte de cargas em geral, na navegação de cabotagem, de longo curso e fluvial, no agenciamento e armação de embarcações, na representação comercial, despachos aduaneiros, importação e exportação de cargas, armazenagem, operações de transporte multimodal, operações portuárias e atividades complementares, correlatas ou assessórias, inerentes às suas atividades. TVV - Terminal de Vila Velha S.A. (" TVV ")

("Companhia") oferece soluções de logística integrada em segmento único, cujos ativos atuam de forma integrada, com solução de transporte porta-a-porta, através de serviços de armazenagem, transportes marítimos, rodoviários de curta distância, terminais terrestres e portuários. receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da Companhia A Companhia não apresenta segmentos operacionais de forma segregada em suas demonstrações financeiras e em suas informações financeiras trimestrais. Abaixo a Companhia apresenta a receita operacional líquida do seu único segmento operacional referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. Exercício social encerrado em 31 de dezembro de R$ Milhões, exceto % 2019 2018 2017 Total da receita operacional líquida 1.052,2 977,4 872,2 lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da Companhia A Companhia não apresenta segmentos operacionais de forma segregada em suas demonstrações financeiras e em suas informações financeiras trimestrais. Abaixo a Companhia apresenta a o lucro (prejuízo) líquido referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. Exercício social encerrado em 31 de dezembro de R$ Milhões, exceto % 2019 2018 2017 Total do (prejuízo)/lucro líquido 11,2 6,1 (606,9) PÁGINA: 93 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais 7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais a) características do processo de produção: Por se tratar de uma sociedade prestadora de serviços, a Log-In não possui processo de produção. b) características do processo de distribuição: Os serviços logísticos intermodais da Companhia têm como base um conjunto de ativos que formam uma malha de soluções logísticas integradas e dedicadas ao transporte de cargas acondicionadas em contêineres. A Companhia atua na prestação de serviços logísticos através da navegação costeira, com o suporte de transporte rodoviário de curta distância e ativos estratégicos, tais como terminais portuários e terrestres, que permitem oferecer soluções intermodais e o melhor aproveitamento das vantagens competitivas de cada modal na logística porta-a-porta. O portfólio de serviços da Companhia permite oferecer aos clientes um amplo conjunto de soluções, capaz de atender às suas mais diversas demandas logísticas. c) características dos mercados de atuação (i) participação em cada um dos mercados A adoção de modais mais eficientes para longas distâncias por parte dos embarcadores de carga é de importância fundamental para a transformação da atual matriz de transporte no País. Considerando as dimensões continentais do Brasil, para distâncias superiores a 1.500 quilômetros, o modal de transporte mais eficiente é a navegação costeira, sendo os benefícios advindos da sua adoção substanciais para o desenvolvimento do País. Um dos desafios da Companhia é migrar o transporte de mercadorias por longa distância do modal rodoviário para modais mais eficientes, que possuem maior confiabilidade e menores índices de avarias e roubos, mas isto depende, entre outros fatores, de uma mudança no planejamento logístico das empresas que atuam no Brasil. Adicionalmente, há uma crescente tendência do processo de conteinerização de cargas, onde a padronização no acondicionamento de produtos se traduz em menores custos envolvidos na sua movimentação. (ii) condições de competição nos mercados A Companhia possui uma ampla base de clientes, bastante diversificada, sendo muitas dessas empresas líderes em seus mercados de atuação, com destaque para os setores petroquímico, higiene e limpeza, alimentos, construção civil e eletrônicos. A Companhia acredita que a confiabilidade, a eficiência e a variedade de serviços que é capaz de oferecer contribuem para o estabelecimento de relações sólidas e de longo prazo com seus clientes. As soluções sob medida e os custos competitivos que proporciona influem diretamente nas decisões logísticas e no planejamento produtivo de grandes empresas, fazendo com que os serviços da Companhia sejam componentes fundamentais da cadeia de abastecimento e distribuição dos clientes. O contato diário e ágil com os clientes espalhados pelo Brasil, Argentina e Uruguai é garantido por uma rede de escritórios regionais próprios localizados nas regiões de atuação da Companhia. d) eventual sazonalidade A Log-In oferece diversos tipos de serviços, a base de clientes é pulverizada, composta por empresas de diferentes segmentos de mercado e diferentes tipos de cargas. O primeiro trimestre do ano reflete fortes questões sazonais, inerentes à movimentação de produção para formação de estoques para consumo na época das festas de fim de ano e ao ritmo mais lento das atividades da economia nas primeiras semanas do mês de janeiro, reforçado pelas férias coletivas concedidas por muitas indústrias nacionais. PÁGINA: 94 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais Historicamente verifica-se menor demanda por serviços de logística e transporte de cargas entre as últimas semanas de dezembro e os primeiros meses de cada ano. e) principais insumos e matérias primas, informando: descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável. As relações entre a Companhia e os seus fornecedores não estão sujeitas a nenhum tipo de controle ou regulamentação governamental exceto pelas relações contratuais com seus prestadores de serviços ferroviários de transporte as quais estão sujeitas a regulamentação da ANTT. Navegação Costeira - o principal insumo é o combustível (bunker) utilizado pelos navios, cujo fornecimento no Brasil é basicamente feito por um único fornecedor, a Petróleo Brasileiro S.A. Outros importantes componentes de gastos são os serviços de operação portuária, contratados através de contratos de longo prazo, e o transporte rodoviário de curta distância, que também utilizam contratos de longo prazo. A Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL) regula todas as condicionantes para se evitar a poluição no modal marítimo; e a Companhia atende a todos os requisitos. Terminais Intermodais - os principais insumos utilizados no terminal de Itajaí e Guarujá são combustíveis para as carretas que movimentam os contêineres, energia elétrica, mão de obra para armazenagem (carga e descarga). Terminal de Vila Velha - os principais insumos utilizados no Terminal de Vila Velha S.A. ("TVV") são combustíveis para as carretas que movimentam os contêineres dentro do Terminal e outros equipamentos, energia elétrica, mão de obra portuária, serviços de manutenção de equipamentos, transporte interno de contêineres. Há contratos de longo prazo para garantir a continuidade das operações. ii. eventual dependência de poucos fornecedores. Navegação Costeira - há grande dependência da Petrobras S.A., fornecedor de combustível. Já no caso de operações portuárias, estes serviços são diluídos entre os diversos terminais portuários onde a Companhia opera, e a relação se estabelece de forma equilibrada. Terminais Intermodais - não há dependência de fornecedores específicos, basicamente atua na armazenagem. Terminal de Vila Velha - há dependência de alguns fornecedores onde o fornecimento é exclusivo por determinação legal (mão de obra portuária) ou restrito a poucos fornecedores (combustível, energia elétrica e manutenção de equipamentos). iii. eventual volatilidade em seus preços. Navegação Costeira - no caso do combustível utilizado nos navios, os preços estão atrelados à cotação do petróleo e do dólar, o que, portanto, torna este insumo suscetível a variações no seu preço. Terminais Intermodais - Os insumos utilizados pela Companhia não sofrem variações bruscas em seus preços. Terminal de Vila Velha - além do combustível, mencionado acima, no caso de energia elétrica, os preços oscilam conforme tabela da concessionária de energia. Os outros insumos utilizados pela Companhia não sofrem variações bruscas em seus preços. PÁGINA: 95 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 7.4 - Clientes Responsáveis Por Mais de 10% da Receita Líquida Total 7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total (a) montante total de receitas provenientes do cliente No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, não havia cliente que fosse responsável por mais de 10% da receita líquida total. (b) segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente A Companhia adota apenas um segmento operacional, o de logística intermodal. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, não havia cliente que fosse responsável por mais de 10% da receita líquida total. PÁGINA: 96 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades 7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações No âmbito das autorizações regulamentares para o exercício das atividades da Companhia, destaca-se a formulação e avaliação da Política Nacional de Transportes dos subsistemas ferroviário, rodoviário, aquaviário, portuário e aeroviário, propondo diretrizes para as ações governamentais, em articulação com as secretarias do Ministério. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários ("ANTAQ"), criada pela Lei n° 10.233/01, é vinculada ao Ministério da Infraestrutura e tem por finalidades: implementar, em sua esfera de atuação, as políticas formuladas pelo Ministério e pelo Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte (" CONIT "), segundo os princípios e diretrizes estabelecidos na Lei n° 10.233/01; e

"), segundo os princípios e diretrizes estabelecidos na Lei n° 10.233/01; e regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária, exercida por terceiros, com vistas a: garantir a movimentação de pessoas e bens, em cumprimento a padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nos fretes e tarifas; harmonizar os interesses dos usuários com os das empresas concessionárias, permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de entidades delegadas, preservando o interesse público; e arbitrar conflitos de interesse e impedir situações que configurem competição imperfeita ou infração contra a ordem econômica. A ANTAQ fiscaliza as empresas brasileiras de navegação observando se estas continuam a atender os requisitos técnicos, econômico-financeiros e jurídico-fiscais necessários a manutenção da autorização. Em 2008, a ANTAQ autorizou a Log-In - Logística Intermodal S.A. ("Companhia") a operar como Empresa Brasileira de Navegação nas navegações de Cabotagem e Longo Curso. A ANTAQ também é responsável por autorizar os afretamentos de embarcações estrangeiras, que são utilizadas nos tráfegos de Cabotagem e Longo Curso. Antes, isto era feito com base no direito de tonelagem que a Companhia detinha, calculado sobre a tonelagem dos navios em construção. Com o atraso nas entregas dos navios, a partir de março de 2015, o afretamento de embarcações estrangeiras para atuação na Cabotagem foi autorizado pela ANTAQ com base no interesse público, e não mais no direito de tonelagem, tendo em vista a importância de se manter o serviço prestado e o desenvolvimento da cabotagem. Esta autorização tem prazos determinados: até 31 de agosto de 2016 referente ao Casco EI-506, até 30 de abril de 2017 referente ao Casco EI-507 e até 31 de outubro de 2017 referente ao Casco EI-508. Entretanto, devido ao processo de recuperação judicial do estaleiro onde as embarcações estavam sendo construídas, e baseando-se no interesse público, em fevereiro de 2017 a ANTAQ prorrogou a autorização concedida por mais 30 meses além dos prazos antes estipulados, para os Cascos EI-507 e EI-508, com o objetivo de manter o mercado atendido. Um das prorrogações, referente ao Casco 507, se encerrou em 31/10/2019 e a outra, referente à Casco 508, permanece vigente até 30/04/2020. Em 12 de julho de 2017, ainda devido de Recuperação Judicial do Estaleiro EISA, a Companhia notificou o mesmo informando o cancelamento das ordens de serviço relativas à construção das embarcações de Cascos EI-506,EI-507 e EI- 508, e a consequente rescisão do Contrato de Construção dos navios sob encomenda celebrado entre a Companhia e o EISA, em razão dos atrasos superiores a 30 dias nos prazos de entrega previstos das embarcações, da suspensão dos serviços de construção por parte do estaleiro, e do inadimplemento, por parte do EISA, de outras obrigações previstas no Contrato de Construção. PÁGINA: 97 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades A Agência Nacional de Transportes Terrestres ("ANTT"), criada pela Lei n° 10.233, é responsável pela regulação e fiscalização dos transportes terrestres no Brasil. Suas atribuições não se restringem à fiscalização e regulação do transporte rodoviário de cargas, compreendendo, ainda, entre outras, a implementação das políticas formuladas pelo CONIT e pelo Ministério da Infraestrutura e a regulação e fiscalização das atividades de exploração da infraestrutura de transportes. A atividade de transporte rodoviário de carga remunerado na operação multimodal deve estar registrada no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga ("RNTRC"), de acordo com a Lei 11.442/07 e a Resolução ANTT 3.056/09. O transporte de produto perigoso está sujeito a regulamentação prevista na Resolução ANTT nº 5.232/2016. A Companhia obteve da ANTT a habilitação para operar como transportador rodoviário de carga e operador de transporte multimodal. Abaixo, segue o histórico da Companhia de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações: 04 de abril de 2007 - habilitada como Operador de Transporte Multimodal pela ANTT;

07 de abril de 2008 - autorizada a operar como Empresa Brasileira de Navegação na cabotagem e longo curso pela ANTAQ. Anteriormente a esta data, a DCNDB Overseas S.A, subsidiária da Companhia, operava como Empresa Brasileira de Navegação;

27 de agosto de 2008 - habilitada como Transportador Rodoviário de Carga pela ANTT. Transporte Multimodal de Cargas Pela definição da Lei nº 9.611/98, Transporte Multimodal de Cargas é aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e é executado sob a responsabilidade única de um Operador de Transporte Multimodal ("OTM"). O OTM é a pessoa jurídica contratada como principal para a realização do Transporte Multimodal de Cargas da origem até o destino, por meios próprios ou por intermédio de terceiros. Além do transporte em si, podem compreender os serviços de coleta, unitização, desunitização, movimentação, armazenagem e entrega da carga ao destinatário, bem como a realização dos serviços correlatos que forem contratados entre a origem e o destino, inclusive os de consolidação e desconsolidação documental de cargas. O OTM deve possuir registro na ANTT, conforme Resolução ANTT 794/04. O registro da Companhia junto à ANTT está em vigor até 2 de fevereiro de 2021. Conselho Nacional de Trânsito O Conselho Nacional de Trânsito ("CONTRAN") é órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, o CONTRAN possui amplas atribuições na regulação do trânsito no País. Constituído por representantes de seis Ministérios, o CONTRAN tem o poder de emitir Resoluções, válidas em todo o território nacional, regulamentando disposições do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). Licenciamento Ambiental A legislação ambiental brasileira determina que o regular funcionamento de atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente, está condicionado ao prévio licenciamento ambiental junto ao órgão competente. O licenciamento ambiental é o procedimento no qual o poder público, representado por órgãos ambientais, autoriza e acompanha a implantação e a operação de atividades, que utilizam recursos naturais ou que sejam consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. É obrigação legal do empreendedor, buscar o licenciamento ambiental junto ao órgão competente, desde as etapas iniciais de seu planejamento e instalação até a sua efetiva operação. A licença ambiental é o documento, com prazo de validade definido, em que o órgão ambiental estabelece regras, condições, restrições e medidas de controle ambiental a serem seguidas pelo empreendedor. Este procedimento é necessário tanto para a instalação inicial e operação do empreendimento quanto para as ampliações nele procedidas, sendo que as licenças emitidas precisam ser renovadas periodicamente. PÁGINA: 98 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades O licenciamento ambiental de atividades cujos impactos ambientais são considerados significativos está sujeito à apresentação de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental ("EIA/RIMA"). Para determinadas atividades, porém, a depender das determinações do órgão ambiental e da legislação aplicável, é possível a preparação de estudos simplificados para subsídio da emissão das licenças ambientais, como por exemplo, Relatório Ambiental Simplificado ("RAS"). Adicionalmente ao licenciamento ambiental, a legislação prevê que os empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em EIA/RIMA, deverão destinar, via depósito ou execução de medidas, um percentual calculado com base no grau de impacto do empreendimento, que variará de 0 a 0,5% dos custos totais previstos para a sua implantação, ao apoio e/ou manutenção de unidades de conservação. Referido montante será fixado pelo órgão ambiental, o que pode ser realizado por meio de um Termo de Compromisso de Compensação Ambiental ou instrumento equivalente a ser firmado com o empreendedor. A análise das características de determinado empreendimento constitui procedimento mandatório para a emissão de licenças ambientais por parte das autoridades competentes, servindo de subsídio, inclusive, para a imposição de condicionantes técnicas, que devem ser observadas pelo empreendedor a fim de que seja mantida a validade da respectiva licença. O processo de licenciamento ambiental contempla normalmente três fases distintas, conforme o estágio em que se encontre o empreendimento, sendo realizado junto aos órgãos ambientais nas esferas federal, estadual ou municipal, conforme definição legal de competência, de acordo com a tipologia do empreendimento/atividade, o alcance geográfico dos impactos ambientais causados ou em relação aos recursos ambientais afetados. De modo geral, para cada uma destas fases, são emitidas as seguintes licenças, todas com prazo determinado de validade, o qual é estabelecido por tipo de licença e por especificidade da atividade ou empreendimento: Licença Prévia (" LP "): atesta a viabilidade ambiental do projeto, aprovando sua concepção e localização, bem como estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes ambientais a serem atendidos nas fases subsequentes de implantação;

"): atesta a viabilidade ambiental do projeto, aprovando sua concepção e localização, bem como estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes ambientais a serem atendidos nas fases subsequentes de implantação; Licença de Instalação (" LI "): autoriza a instalação ou construção do empreendimento e contempla as medidas de controle e demais condicionantes ambientais a serem cumpridas antes da fase de operação; e

"): autoriza a instalação ou construção do empreendimento e contempla as medidas de controle e demais condicionantes ambientais a serem cumpridas antes da fase de operação; e Licença de Operação (" LO "): autoriza o início das atividades operacionais do empreendimento, e estabelece as medidas de controle e condicionantes ambientais que deverão ser atendidas durante a fase de operação. Contudo, a depender do órgão ambiental competente e legislação aplicável, é possível encontrar variações e licenças específicas relacionadas às fases do empreendimento supracitadas, bem como para a de encerramento da atividade. Ademais, as licenças emitidas precisam ser renovadas periodicamente. A legislação federal estabelece que a renovação da LO deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias contados da data de expiração de seu prazo de validade, o qual fica automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. Todavia, este prazo pode ser menor em função de uma legislação estadual ou municipal adotar uma antecedência mínima inferior. Por outro lado, se o pedido de renovação não for realizado tempestivamente, a licença vence passado o prazo de validade estabelecido. Adicionalmente, sua efetividade depende do cumprimento de requisitos técnicos estabelecidos pela agência ambiental relevante, os quais estão incluídos nas licenças como uma lista de condições. De acordo com a legislação ambiental brasileira, a ausência das licenças ambientais pode sujeitar a Companhia a sanções de natureza administrativa e/ou penal, independentemente da obrigação de reparar eventual dano ao meio ambiente, se identificado. No âmbito administrativo, as penalidades variam desde simples advertências, multas (que podem variar de R$500,00 a R$10 milhões), embargo, suspensão parcial ou total de obra ou atividade, demolição, entre outras. O Decreto nº 9.179, de 2017, redefiniu os critérios para a conversão de multas ambientais em prestação de serviços de melhoria do meio ambiente, tomando por base a Lei nº 9.605 de 1998, a chamada Lei de Crimes Ambientais, e o Decreto nº 6.514 de 2008, que já previam o procedimento de conversão de multas simples. No âmbito criminal, merece destaque a figura da responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é contemplada de forma independente à responsabilização das pessoas físicas que concorrem para a prática do crime ambiental. PÁGINA: 99 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades Outras Autorizações Ambientais Além do licenciamento ambiental, a legislação brasileira exige a obtenção de outras autorizações específicas para determinadas atividades, tais como: (i) autorização para supressão de vegetação; (ii) autorização para uso de produtos controlados; (iii) autorização para intervenção em áreas de preservação permanente; e (iv) estudo de impacto de vizinhança para avaliar o uso da área, qualidade do ar e outros aspectos, entre diversas outras questões. A não obtenção de tais autorizações e ausência de elaboração de tais estudos podem sujeitar a Companhia às penalidades de advertência, multa, embargo e interdição de atividade, de acordo com a gravidade da infração, além do dever de reparação dos danos ambientais, se houver. Responsabilização Ambiental A responsabilidade ambiental pode ocorrer em três esferas diversas e independentes: (i) administrativa; (ii) civil; e (iii) criminal. Esta previsão é encontrada no parágrafo 3º do art. 225 da Constituição Federal de 1988. Diz-se que as três esferas de responsabilidade mencionadas acima são "diversas e independentes" porque, por um lado, uma única ação do agente econômico pode gerar responsabilização ambiental nos três níveis, com a aplicação de três sanções diversas. Por outro lado, a ausência de responsabilidade em uma de tais esferas não isenta necessariamente o agente da responsabilidade nas demais. Responsabilidade Administrativa No que se refere à responsabilidade administrativa, toda ação ou omissão que importe na violação de norma de preservação ao meio ambiente decorrente de culpa ou dolo, independentemente da efetiva ocorrência de dano ambiental, é considerada infração administrativa ambiental. De acordo com a legislação brasileira, as infrações administrativas são punidas com: advertência; multa simples no valor de até R$ 50 milhões; multa diária; apreensão dos produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas; demolição de obra; suspensão parcial ou total das atividades; ou pena restritiva de direitos. Responsabilidade Civil A responsabilização civil objetiva por danos causados ao meio ambiente e a terceiros está prevista no artigo 14, § 1º, da Lei Federal nº 6.938/1981. A caracterização da responsabilidade civil ambiental como objetiva significa que sua imputação ao agente econômico depende tão somente da constatação de que uma ação ou omissão sua gerou dano ao meio ambiente, independentemente da verificação de culpa (negligência, imperícia ou imprudência) ou dolo do agente. Desta maneira, a responsabilidade civil ambiental é atribuída ao responsável, direta ou indiretamente, pela atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, IV, da Lei Federal nº 6.938/1981). Ademais, a responsabilidade civil ambiental é solidária entre os agentes causadores do dano ambiental, sendo atribuída a todos os responsáveis, direta ou indiretamente, pela atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, IV, da Lei Federal nº 6.938/1981). De acordo com a teoria da responsabilidade solidária, um dos agentes poderá responder pelo dano ambiental total, cabendo-lhe ação de regresso contra os demais causadores do dano ambiental, com base nos princípios que regem o direito ambiental brasileiro. Dessa forma, tanto as atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente desenvolvidas pela Companhia, assim como a contratação de terceiros para proceder qualquer serviço em seus empreendimentos, incluindo, por exemplo, a destinação final de resíduos, não isenta a Companhia de responsabilidade por eventuais danos ambientais causados pelos terceiros contratados, caso estes não desempenhem suas atividades em conformidade com as normas ambientais. PÁGINA: 100 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades Responsabilidade Criminal A comprovação do exercício de qualquer operação e/ou atividade sem as devidas licenças ambientais emitidas pelas autoridades competentes, pode caracterizar crime ambiental previsto na forma do art. 60 da Lei Federal nº 9.605/1998 ("Lei de Crimes Ambientais"), punível com pena de detenção dos diretores ou executivos responsáveis pelo ato ou que tinham poder de evitá-lo, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Além disso, a pessoa jurídica pode ser condenada criminalmente, caso o crime ambiental tenha sido cometido por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da própria, quando comprovado culpa ou dolo do infrator do crime ambiental. A Lei de Crimes Ambientais prevê, ainda, outros tipos penais como, por exemplo, causar poluição de qualquer natureza, sujeitos a sanções penais, tais como: (i) a suspensão total ou parcial de atividades do respectivo empreendimento; (ii) a perda de benefícios e incentivos fiscais, a suspensão de financiamentos e proibição para contratar com a administração pública; e (iii) o aprisionamento dos diretores ou executivos responsáveis pelo ato. Os diretores, administradores e outras pessoas físicas que atuem como prepostos ou mandatários da pessoa jurídica condenada, e que concorram para a prática de crimes ambientais atribuídos a esta, estão também sujeitos, na medida de sua culpabilidade, a penas restritivas de direitos e privativas de liberdade. Adicionalmente, a Lei de Crimes Ambientais prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, relativamente à pessoa jurídica causadora da infração ambiental, sempre que esta for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Diretoria de Portos e Costas ("DPC") A DPC tem como propósitos contribuir para a orientação e o controle da Marinha Mercante e suas atividades correlatas, no que interessa a Defesa Nacional; contribuir para a segurança do tráfego aquaviário; contribuir para a prevenção da poluição por parte de embarcações, plataformas e suas estações de apoio; contribuir para a formulação e execução das políticas nacionais que digam respeito ao mar; contribuir para implementar e fiscalizar o cumprimento de Leis e Regulamentos, no mar e águas interiores; e contribuir para habilitar e qualificar pessoal para a Marinha Mercante e atividades correlatas. As regulamentações desta Diretoria são representadas por Portarias, assim como Normas da Autoridade Marítima ("NORMAN"). Os navios devem prevenir a poluição e acidentes obedecendo às diretrizes apresentadas na Convenção MARPOL 73/78 (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) e SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea). A empresa e os navios também devem possuir uma certificação no International Management Code for Safe (ISM Code). A Companhia possui certificação no ISM Code renovada em março de 2019 e vigente por um ano. A Companhia tem o direito de administrar e explorar o Terminal de Vila Velha S.A ("TVV"), localizado no Porto de Vitória, no Estado do Espírito Santo nos termos de um contrato de arrendamento com prazo de 25 anos (até 2023), que está em processo de renovação pelo prazo adicional de 25 anos. O contrato de arrendamento que concede o direito de explorar e administrar o TVV está sujeito à rescisão antecipada, na ocorrência de determinados eventos, incluindo: (i) a desapropriação, pelo Governo Federal, por motivos de interesse público; (ii) o não cumprimento das obrigações da Companhia previstas no contrato de arrendamento ou o inadimplemento da Companhia no pagamento dos valores devidos, nos termos do contrato de arrendamento; ou (iii) a falência ou dissolução da Companhia. Ainda, nos termos do contrato de arrendamento, a Companhia deve atingir determinadas metas operacionais e na hipótese do não atingimento destas metas, a Companhia pode ser multada e, em caso de reincidências, o contrato poderá ser rescindido pela Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA). PÁGINA: 101 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental A Companhia possui, no que tange à atividade de navegação costeira e às atividades no Terminal de Vila Velha uma política que abrange compromissos que contemplam a preservação ambiental, assim como a segurança das pessoas que trabalham em suas unidades operacionais, a manutenção dos sistemas de gestão, treinamento e conscientização das pessoas envolvidas. Esta política também demanda de seus fornecedores e prestadores de serviço, o exercício de suas atividades em conformidade com estes preceitos e requisitos internos definidos pela Companhia. Estes compromissos são firmados por meio das certificações © 14.001 e 9.001 obtidas no Terminal de Vila Velha (TVV) e ISM CODE na navegação. A Companhia atua na proteção do meio ambiente através da adoção de programas e projetos com objetivo de redução dos impactos ambientais em suas atividades, tais como: qualificação de fornecedores para retirada de resíduos dos navios em atendimento a resolução ANTAQ 2190/2011; Monitoramento da fumaça preta de equipamentos próprios e veículos de terceiros que operam no Terminal de Vila Velha por meio do Programa Despoluir, em parceria com a Federação das Empresas de Transportes do Estado do Espírito Santo e da Bahia, entidade filiada à Confederação Nacional do Transporte (CNT); Projeto de Educação e Comunicação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário (O Terminal de Vila Velha em conjunto com Fundação Octacílio Coser e outras empresas, institutos e fundações iniciaram o apoio ao Fundo Comunidade em Rede. Esse programa é uma iniciativa da Rede Interamericana de Fundações e Ações Empresariais para o Desenvolvimento de Base - RedEAmerica, em aliança com a Interamerican Foundation - IAF. Sua diretriz principal é constituir e fortalecer alianças que contribuam para combater a pobreza por meio de um modelo de desenvolvimento de base.); Programas de Conscientização Ambiental incluindo a implantação da coleta seletiva; Mantêm convênio junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente com o objetivo de Operação e manutenção da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória; Programa de Monitoramento de Hídrico dos efluentes gerados nas atividades operacionais do Terminal de Vila Velha, contemplando o tratamento dos efluentes oleosos gerados na oficina de manutenção, por meio de uma estação de tratamento de água para reuso, onde a água tratada é reutilizada na lavagem de pisos e equipamento. A Companhia possui um Terminal em Guarujá com o certificado LEED, atestando o comprometimento de uma edificação com os princípios da sustentabilidade para a construção civil - antes, durante e depois de suas obras. A Companhia não adere a padrões internacionais de proteção ambiental. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades A Companhia não observa nenhuma dependência de patentes, marcas, licenças, franquias e/ou contratos de royalties relevantes para a execução de suas atividades. Adicionalmente a Companhia utiliza softwares de terceiros que são relevantes para suas operações, tais como os sistemas E-Cargo e Navis. Eventual rescisão dos contratos de licença referentes a esses softwares poderá impactar as operações logísticas de navegação e intermodal da Companhia. PÁGINA: 102 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior 7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação na receita líquida total do emissor A receita operacional líquida obtida pela Companhia no mercado interno no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$624,3 milhões, o que corresponde a 59,3% da receita operacional líquida da Companhia apurada no período, e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi de R$497,0 milhões, o que corresponde a 50,8% da receita operacional líquida da Companhia apurada no referido exercício social. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita líquida total do emissor A receita líquida obtida pela Companhia, proveniente de clientes no mercado externo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$427,9 milhões, o que corresponde a 40,7% da receita operacional líquida da Companhia apurada no período. A receita líquida obtida pela Companhia, proveniente de clientes no mercado externo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi de R$480,4 milhões o que corresponde a 49,2% da receita operacional liquida da Companhia apurada no referido exercício social. receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total do emissor A receita líquida obtida pela Companhia no mercado externo, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, foi de R$5,8 milhões, o que corresponde a 0,6% da receita operacional líquida da Companhia apurada no período, sendo que R$4,5 milhões ou 0,4% correspondeu à receita líquida obtida proveniente da Argentina e R$1,3 milhões ou 0,2% correspondeu à receita líquida proveniente da Áustria. Não obstante, sustentabilidade é um princípio intrínseco aos negócios da Companhia, que está atenta às novas demandas da sociedade e na participação da criação de um ambiente de negócios mais ético e justo, assim como na busca em ampliar os impactos positivos, prevenir impactos negativos e gerir oportunidades na esfera de influência da empresa. Neste sentido, a Companhia estuda a publicação de relatório de sustentabilidade no futuro, após a adequação de sua estrutura operacional e de controles internos para a abordagem de controle documentada em relação às políticas adotadas de gerenciamento de riscos. Não obstante, a Companhia é regularmente certificada pelas sociedades classificadoras (DNVGL, Bureau e Veritas), entidades reconhecidas pela autoridade marítima internacional (Organização Marítima Internacional - IMO) e nacional (Marinha do Brasil). (b) a metodologia seguida na elaboração dessas informações Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais. (c) se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais. (d) a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais. PÁGINA: 105 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 7.9 - Outras Informações Relevantes 7.9 - Outras informações relevantes A Companhia apresenta, abaixo, informações adicionais aos itens 7.1 a 7.8 acima acerca de suas operações, serviços e clientes. I. Única operadora brasileira independente de logística integrada A Companhia é a única operadora brasileira independente de logística integrada, contando com ativos (navios e terminais) que oferecem soluções logísticas porta a porta no Brasil, com extensão dos serviços até o Mercosul (Argentina e Uruguai), conforme fluxo abaixo: Uma das líderes de mercado em navegação costeira no Brasil A Companhia é uma das líderes de mercado em navegação costeira no Brasil, sendo o único player independente. A figura abaixo ilustra a presença significativa da Companhia em relação aos seus competidores no Brasil: A distribuição de containers ao redor do Brasil não considera a categoria "Outros Portos" da ABRATEC PÁGINA: 106 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 7.9 - Outras Informações Relevantes Base de Ativos Robusta A frota da Companhia conta com 6 navios próprios em suas operações. Adicionalmente, são utilizadas 4 embarcações operadas via VSA (Vessel Share Agreement) com outro operador logístico (Mercosul Line). Políticas de Responsabilidade Social, Patrocínio e Incentivo Cultural Na data deste Formulário de Referência, a Companhia e suas subsidiárias realizam as seguintes práticas de responsabilidade social, patrocínio e incentivo cultural: Monitoramento Ambiental A qualidade hídrica do Terminal de Vila Velha ("TVV") é avaliada e monitorada através de análises periódicas de água e dos efluentes. Inspeções e auditorias ambientais são desenvolvidas com o objetivo de atuar preventivamente na redução dos possíveis riscos de danos ambientais associados às suas atividades. Os resultados são criteriosamente avaliados através dos Indicadores permitindo o estabelecimento de metas de desempenho ambiental. Gerenciamento de Resíduos A coleta seletiva implantada nos navios, escritórios e terminais possibilita o reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos gerados, contribuindo para geração de empregos direta e indiretamente, o aumento da vida útil dos aterros sanitários e a preservação do meio ambiente minimizando os possíveis impactos. São realizadas ações educativas para a redução e minimização da geração de resíduos desde a sua fonte. Posteriormente são encaminhados através de empresas licenciadas para destinação ambientalmente correta. Programa Despoluir O Programa Despoluir desenvolvido no TVV em parceria com a FETRANSPORTES tem como objetivo colaborar para a melhoria da qualidade do ar e o uso racional de combustível nos veículos movidos a diesel que circulam nas dependências do terminal. O Programa Despoluir distribui responsabilidades entre as áreas do TVV. O objetivo é que, na ocorrência de uma situação de emergência, como por exemplo, derramamento de óleo no mar, as equipes de atendimento à emergência sejam acionadas. Assim, uma ocorrência pode ser resolvida em pouco tempo, diminuindo expressivamente o impacto ao meio ambiente. Estrutura de Resposta a Emergências Ambientais O TVV implantou o Plano de Emergência Individual - PEI - e o Plano de Atendimento a Emergência, que reúnem as medidas e ações a serem adotadas no caso de emergências ambientais. Com o objetivo de preparar a equipe para as ações de combate e resposta, são realizados simulados periódicos e treinamentos específicos. Também faz parte da estrutura os recursos materiais e humanos necessários. Dessa forma, uma ocorrência pode ser resolvida em pouco tempo, diminuindo expressivamente o impacto ao meio ambiente. Programa Fundo Comunidade em Rede O Fundo Comunidade em Rede é uma iniciativa da Rede Interamericana de Fundações e Ações Empresariais para o Desenvolvimento de Base - RedEAmerica, em aliança com a Interamerican Foundation - IAF. No Brasil, a Log-In é uma das parceiras na região de Vila Velha juntamente com outras seis fundações membros da RedEAmerica. PÁGINA: 107 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 7.9 - Outras Informações Relevantes O programa desenvolvido visa constituir e fortalecer alianças que contribuam para combater a pobreza por meio de um modelo de desenvolvimento de base, estimulando um modelo de desenvolvimento local, a partir do apoio a projetos de organizações de base, elaborados de maneira coletiva, a partir da interação entre diversos atores e do estímulo à constituição de grupos, comitês e redes locais. PÁGINA: 113 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A.Versão : 7 9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados Descrição do bem do ativo imobilizado País de localização UF de localização Município de localização Tipo de propriedade Navio porta-contêiner:Log-In Jatobá - Propriedade Log-In Navegação Brasil RJ Rio de Janeiro Própria Edificações e instalações Brasil ES Vila Velha Arrendada Empilhadeiras e guindastes Brasil ES Vila Velha Própria Navio porta-contêiner:Log-In Jacarandá -PropriedadeLog-In Logística Intermodal Brasil RJ Rio de Janeiro Própria Navio porta-contêiner:Log-In Polaris - Propriedade Log-In Marítima Cabotagem Brasil RJ Rio de Janeiro Própria Navio porta-contêiner:Log-In Pantanal - Propriedade Log-In International GmbH Brasil RJ Rio de Janeiro Própria Navio porta-contêiner:Log-In Resiliente - Propriedade Log-In International GmbH Brasil RJ Rio de Janeiro Própria Navio porta-contêiner:Log-In Endurance - Propriedade Log-In International GmbH Brasil RJ Rio de Janeiro Própria PÁGINA: 114 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos Marcas Registro nº 829368752 Até 31/07/2028 referente à marca mista "Log-In - Logística Intermodal" na Classe NCL (9) 39 Nome de domínio na internet loginlogistica.com.br Até 10/02/2024 Licenças Contrato de licença de Até 30/09/2020 uso de software E- CARGO Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b) renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; caducidade do registro, decorrente da não utilização injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco anos, contados da data da concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo administrativo ou judicia. A manutenção dos registros de domínio é realizada através do acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br (Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios. Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre as marcas, eventuais contestações de domínios possuem baixíssimo risco. Os eventos que podem causar extinção do contrato de licença de uso do software são: Resolução do contrato por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito à outra parte, na hipótese de (a) ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovado que venha a comprometer a execução do objeto contratual por mais de 6 meses; (b) descumprimento das obrigações contratuais, conforme parâmetros estabelecidos no contrato; Resilição unilateral imotivada pela licenciante a qualquer tempo mediante comunicação por escrito à Companhia, com antecedência mínima de 180 dias; e Quebra da propriedade intelectual do código fonte do sistema (engenharia reversa). A eventual perda dos direitos sobre as marcas registradas pela Companhia acarretaria o fim do direito de uso exclusivo sobre tais marcas em território nacional. Em decorrência disso, a Companhia encontraria grandes dificuldades para impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou semelhantes às suas para assinalar, inclusive, serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma vez que a Companhia não comprove ser legítima titular das marcas que utiliza, haveria a possibilidade de sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de marca e violação de direitos de terceiros. O impacto da perda de eventuais domínios não pode ser quantificado. As principais consequências da perda de tais direitos seriam a necessidade de criação de outros domínios e a possibilidade de registro e utilização desses domínios por terceiros concorrentes da Companhia. Em caso de extinção do contrato de licença de uso de software, a Companhia é obrigada a cessar o uso dos softwares objeto do contrato, o que poderá impactar as operações logísticas de navegação e intermodal da Companhia, uma vez que trata-se do sistema de gerenciamento de documentos de transporte de cargas feitos pela Companhia. PÁGINA: 115 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos Licenças Contrato de licença de Indeterminada uso do software NAVIS Os eventos que podem causar extinção do contrato de licença de uso do software são: Descumprimento das obrigações contratuais, conforme parâmetros estabelecidos no contrato; e Quebra da propriedade intelectual do código fonte do sistema (engenharia reversa). Em caso de extinção do contrato de licença de uso de software, a Companhia é obrigada a cessar o uso dos softwares objeto do contrato, o que poderá impactar as operações logísticas de navegação e intermodal da Companhia, uma vez que trata-se de sistema operacional de containers do Terminal de Vila Velha (TVV). PÁGINA: 116 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A.Versão : 7 9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades Participação do emisor desenvolvidas (%) Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - Montante de dividendos Data Valor (Reais) variação % recebidos (Reais) Log-In International 00.000.000/0000-00 - Controlada Áustria Explorar, adquirir, alienar, alugar e 100,000000 GmbH arrendar ativos - especialmente aqueles relativos à logística e que guardem relações com as atividades da Log-In na Áustria e em outros países. Valor mercado 31/12/2019 -8,698298 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2019 58.518.000,00 31/12/2018 -17,734566 0,000000 0,00 31/12/2017 -33,248798 0,000000 0,00 Razões para aquisição e manutenção de tal participação A Log-In International GmbH é proprietária dos navios Log-In Resiliente e Log-In Pantanal, que estão afretados à Companhia no Brasil. Log-In Marítima 28.971.936/0001-89 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Transporte marítimo de cabotagem. 99,999000 Cabotagem Ltda. Valor mercado 31/12/2019 -2,531921 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2019 40.382.000,00 31/12/2018 314,310000 0,000000 0,00 31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Razões para aquisição e manutenção de tal participação A Log-In Marítima é parte da oferta de serviços de para transporte de contêineres na navegação. Log-In Navegação Ltda. 28.001.839/0001-63 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Transporte marítimo de cabotagem. 100,000000 Valor mercado 31/12/2019 94,048671 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2019 48.322.000,00 31/12/2018 -12870,256410 0,000000 0,00 31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00 Razões para aquisição e manutenção de tal participação A Log-In Navegação é parte da oferta de serviços de para transporte de contêineres na navegação. Log In Mercosur SRL 00.000.000/0000-00 - Controlada Argentina Prestação de serviços de transportes de 94,000000 cargas Valor mercado 31/12/2019 59,386538 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2019 5.612.000,00 PÁGINA: 117 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A.Versão : 7 9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades Participação do emisor desenvolvidas (%) Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - Montante de dividendos Data Valor (Reais) variação % recebidos (Reais) 31/12/2018 19,517990 0,000000 0,00 31/12/2017 -2,126246 0,000000 0,00 Razões para aquisição e manutenção de tal participação O estabelecimento desta controlada permite maior controle sobre custos na operação na Argentina e melhoria no nível de serviços prestados aos clientes da Companhia. Logistica Intermodal 00.000.000/0000-00 - Controlada Uruguai Prestação de serviços de transportes de 100,000000 Del Uruguay S.A. cargas Valor mercado 31/12/2019 -0,634921 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2019 939.000,00 31/12/2018 61,815068 0,000000 0,00 31/12/2017 1,742160 0,000000 0,00 Razões para aquisição e manutenção de tal participação O estabelecimento desta controlada permite maior controle sobre custos na operação no Uruguai e melhoria no nível de serviços prestados aos clientes da Companhia. Terminal de Vila Velha 02.639.850/0001-60 - Controlada Brasil ES Vila Velha Exploração comercial portuária. 99,890000 S.A Valor mercado 31/12/2019 5,053707 0,000000 22.195.000,00 Valor contábil 31/12/2019 120.297.000,00 31/12/2018 152,921038 0,000000 0,00 31/12/2017 8,698262 0,000000 0,00 Razões para aquisição e manutenção de tal participação O TVV é parte da oferta de serviços intermodais da Companhia, e apresenta sinergias com os serviços de Navegação Costeira. PÁGINA: 118 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 9.2 - Outras Informações Relevantes 9.2 - Outras informações relevantes Não há outras informações relevantes a serem adicionadas com relação a este item 9. PÁGINA: 119 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais 10.1. Os diretores devem comentar sobre: Condições financeiras e patrimoniais gerais Visão Geral da Companhia A Log-In é um provedor de soluções logísticas integradas ao transporte marítimo. A Companhia dispõe de com uma rede de ativos que inclui sua frota de navios, terminal portuário em Vila Velha e terminais intermodais. Através de uma extensa e integrada malha de transporte, a Log-In atende as principais regiões do Brasil, bem como oferece soluções eficientes para o transporte dos produtos de seus mais de 1,5 mil clientes, nos quais estão incluídas as principais empresas brasileiras e multinacionais com operações no Brasil e no Mercosul. Exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 O ano de 2019 foi de muitas conquistas. Obtivemos resultados expressivos e atingimos os objetivos definidos para o período no âmbito financeiro e operacional. Atingimos recordes de Receita Líquida, que ultrapassou R$1 bilhão, e de EBITDA, que totalizou R$271 milhões no ano. Tivemos resultados relevantes também na quantidade de contêineres transportados em nossos navios, que chegou a 358 mil TEUs, e na movimentação de carga geral em nosso Terminal de Vila Velha, que superou 547 mil toneladas. Em termos operacionais, encerramos o ano com algumas novidades. Obtivemos a marca histórica de zero acidente com perda de tempo em toda a nossa Frota. Este resultado reflete os valores da nossa Companhia, priorizando a integridade e saúde das pessoas e do meio ambiente. Além disso, tivemos a entrada em operação do navio Log-In Polaris. O novo navio, construído na China e importado pela Log-In, fez seu primeiro embarque em 2 de dezembro de 2019. Com esse navio nacionalizado e pelo direito de tonelagem, tivemos a oportunidade de trazer outra embarcação, adquirida em março de 2020 pela Log-In GmbH, nossa subsidiária na Áustria, e fretá-la a casco nu para a Log-In no Brasil. Essas aquisições nos possibilitam substituir as embarcações afretadas por tempo da nossa frota e nos habilitam a gerar receitas de AFRMM para 100% da nossa frota na Cabotagem. Em paralelo, estamos avançados no processo de renovação do contrato de arrendamento do Terminal de Vila Velha, que já teve a aprovação para seu plano de investimento e está na fase final da documentação para assinatura entre as partes. Na ótica financeira, implementamos iniciativas visando a otimização de nosso custo de capital, a redução do nível de alavancagem e o início da execução de nossos projetos de crescimento. Em meados de 2019, realizamos a 2ª emissão de debêntures, na qual captamos R$91 milhões para financiar a aquisição do navio Log-In Polaris, e ao final do ano concretizamos a oferta pública primária de ações ordinárias (follow-on), com a emissão de 43.700.000 novas ações e o aumento de capital no montante de R$634 milhões. Os recursos captados conferem à Log-In as condições para avançar no seu plano estratégico e consolidar seu posicionamento como provedor de soluções logísticas integradas e customizadas para atender as necessidades dos clientes em toda a sua cadeia logística. Seguimos confiantes que, com os resultados atuais alcançados, aliados à capacidade de entrega do nosso time, continuaremos a construir uma Companhia eficiente, com segurança operacional, disciplina financeira e desenvolvendo relações rentáveis de longo prazo. PÁGINA: 120 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais Exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o EBITDA atingiu R$198,1 milhões. Se desconsiderarmos os impactos de eventos, como a recuperação de créditos de PIS/COFINS e a venda do TERCAM (Terminal de Camaçari), atingimos o EBITDA Ajustado de R$147,7 milhões. Estes resultados são decorrentes da captura dos ganhos de eficiência provenientes do processo de reestruturação que foi iniciado em 2016. Neste período, a Companhia alcançou todas as suas metas relacionadas aos principais pilares deste processo: reestruturação das dívidas, capitalização, regularização de recebimentos do AFRMM, planejamento da frota e a captura de resultados gerados pelas otimizações realizadas no processo. Os ganhos de eficiência começaram a aparecer nos resultados da Companhia no ano de 2017, resultando num crescimento ininterrupto do EBITDA Ajustado trimestral desde o 2T17. O mês de dezembro de 2018 foi um marco para a Companhia, pois no dia 28 foi lançado ao mar o navio Log-In Polaris, porta-contêineres construído no estaleiro "CSSC Guangzhou Wenchong Shipyard", situado na China, com capacidade nominal de 2.700 TEUs. Exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 A Companhia solucionou questões que traziam elevadas incertezas para o negócio e avançou com as medidas de reestruturação iniciadas no ano anterior. Como resultado, a Companhia capturou ganhos do projeto de otimização, avançou na adequação do fluxo de amortização de dívidas à geração de caixa, obteve a liberação de processos atrasados e recebimentos tempestivos de AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante) e definiu um novo plano de investimentos para a construção naval, mitigando substancialmente os riscos e trazendo previsibilidade para o planejamento de sua frota. O EBITDA Ajustado totalizou R$ 68,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, superior em R$86,4 milhões ao valor negativo de R$18,0 milhões registrado em 2016, devido principalmente à captura dos resultados da reestruturação, com melhor desempenho em todos as unidades de negócios que atua: Navegação Costeira, Terminal de Vila Velha S.A. ("TVV") e Terminais Intermodais. No quarto trimestre de 2017, foram atingidos números importantes em termos históricos. Considerando operações continuadas, a Companhia obteve sua maior Receita Líquida histórica (R$ 255,7 milhões) e os maiores EBITDA Ajustado (R$ 34,4 milhões) e Margem EBITDA Ajustada (13,4%) dos últimos três anos. Os valores ajustados ao EBITDA de 2017 correspondem, principalmente, à constituição de provisão para perdas estimadas de ativos em construção (Impairment), no valor R$ 502,9 milhões, em função da rescisão do contrato de construção naval com estaleiro nacional. Sem os ajustes de fatos não recorrentes do exercício de 2017, o EBITDA apresentou o resultado negativo de R$ 442,7 milhões neste ano e de R$ 259,5 milhões positivo no ano anterior. Já o EBITDA Navegação (ex AFRMM e Veículos) totalizou R$ 39,0 milhões, 284,4% superior ao montante de R$10,2 milhões em 2016, principalmente, devido à captura de ganhos com o projeto de otimização operacional e com a simplificação organizacional da Companhia. O crescimento dos volumes, somado às otimizações resultantes do processo de reestruturação, permitiram à Companhia alcançar importante expansão das margens. PÁGINA: 121 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais Em relação ao novo plano para a construção naval, destacamos abaixo as principais iniciativas tomadas ao longo de 2017, que reduziram a incerteza quanto à execução dos investimentos e permitiram um planejamento consistente da frota para os próximos anos: Em julho de 2017, a Companhia rescindiu o contrato relacionado ao projeto de construção de navios sob encomenda a estaleiro nacional, que se encontrava em recuperação judicial e constituiu provisão para perdas estimadas dos ativos que estavam em construção (cascos EI-506,EI-507 e EI-508). Aquisição do navio porta-contêiner,Log-In Resiliente. Esta embarcação, com capacidade nominal de 2.714 TEUs, entrou em operação no mês de setembro substituindo o Log-In Amazônia (1.700 TEU), comercializado em junho de 2017. Em novembro de 2017, em resposta à descontinuidade do projeto de construção naval, a Companhia havia firmado acordo para compra de navio porta-contêiner(Log-In Polaris), com capacidade nominal de 2.700 TEUs, o qual foi construído em estaleiro situado na China e iniciou suas operações em dezembro de 2019. Além dos desafios elencados acima, vale destacar que, ainda no ano de 2017, a Companhia superou a pressão de investimentos e custos relacionados a um intenso ciclo de docagens plurianuais que incluiu três navios (Log-In Jacarandá, Log-In Jatobá e Log-In Pantanal). Como estas docagens são realizadas a cada cinco anos, a Companhia não terá os gastos decorrentes deste processo nos próximos anos, sendo que a próxima docagem será a do Log-In Resiliente que está prevista para 2021. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a receita operacional bruta totalizou R$ 953,2 milhões, superando em 9,3% o montante de R$ 872,3 milhões verificado no exercício anterior, principalmente devido à maior atividade no transporte de veículos em navios, o crescimento da movimentação no Terminal de Vila Velha e o maior volume de cargas na modalidade Feeder da Navegação. O Lucro Bruto no exercício de 2017 totalizou R$84,3 milhões, frente ao prejuízo R$ 4,0 milhões registrados no exercício de 2016. O crescimento reflete, principalmente, a expansão das margens verificada em todos os negócios da Companhia. O resultado financeiro líquido correspondeu a uma despesa de R$ 153,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. No exercício anterior, o resultado financeiro líquido representou uma despesa de R$ 29,1 milhões. Em 31 de dezembro de 2017, a dívida líquida que consiste na soma dos financiamentos, empréstimos e debêntures (circulante e não circulante) deduzida do caixa e equivalente de caixa e aplicações financeiras de curto prazo, totalizava R$ 1.218,5 milhões, enquanto a dívida bruta correspondia a R$ 1.270,1 milhões, sendo 93% do montante a ser amortizado no longo prazo. Em 10 de novembro de 2017, conforme informado em fato relevante e dando continuidade aos esforços para renegociação de suas dívidas, a Companhia chegou a entendimentos para reestruturação de suas dívidas financeiras com o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Foi repactuado um saldo de financiamentos no montante aproximado de R$ 490 milhões, alongando o prazo final de vencimento de maio de 2021 para maio de 2023 e ampliando de 20% para 60% do principal e a amortização a ser realizada apenas no prazo final, em maio de 2023. Em 31 de dezembro de 2016, a dívida líquida que consiste na soma dos financiamentos, empréstimos e debêntures (circulante e não circulante) deduzido do caixa e equivalente de caixa e aplicações financeiras de curto prazo, totalizava R$ 1.268,3 milhões; e a dívida bruta que consiste na soma dos empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante e não circulante), R$ 1.329,7 milhões. PÁGINA: 122 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais O empenho para garantir melhores condições para o pagamento de dívidas é constante, portanto, vale informar também, como evento subsequente ao resultado, o reescalonamento de dívidas junto ao BNDES, deslocando o montante aproximado de R$ 55 milhões, que venceria entre janeiro de 2018 e dezembro de 2020, para o período compreendido de janeiro de 2021 a junho de 2031. Com estas renegociações, a Companhia avançou consideravelmente na readequação do perfil de sua dívida, equilibrando a geração de caixa com suas obrigações financeiras. b) Estrutura de capital Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido da Companhia totalizava R$317,0 milhões, a dívida bruta era de R$1.256,6 milhões e o saldo de Caixa e equivalente de caixa acrescido de aplicações financeiras era de R$663,5 milhões, resultando em uma dívida líquida de R$593,1 milhões. Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido da Companhia totalizava R$354,6 milhões negativos, a dívida bruta era de R$1.258,3 milhões e o saldo de Caixa e equivalente de caixa acrescido de aplicações financeiras era de R$23,3 milhões, resultando em uma dívida líquida de R$1.235,0 milhões. Em 31 de dezembro de 2017, o patrimônio líquido totalizava R$393,2 milhões negativos, a dívida bruta era de R$1.270,1 milhões e o saldo de Caixa e equivalente de caixa acrescido de aplicações financeiras era de R$51,6 milhões, resultando em uma dívida líquida de R$1.218,5 milhões. O capital social subscrito e integralizado, em 31 de dezembro de 2019, era de R$1.310,3 milhões, líquido dos custos diretos de emissão de ações, e representado por 104.199.191 ações, sendo que 1.218.771 ações estavam em tesouraria. Ao longo de 2019, foram exercidos 21.524.233 bônus de subscrição de ações da Companhia (LOGN12), cujo exercício foi homologado pelo Conselho de Administração, que aumentaram o capital social em R$44,1 milhões, através da emissão de 21.524.233 ações. Ainda, em novembro de 2019, a Companhia realizou oferta pública de distribuição de ações com esforços restritos de colocação que aumentou o capital social da Log-In em R$633,7 milhões, através da emissão de 43.700.000 ações. Ademais, o capital foi aumentado em R$1,3 milhões, mediante a emissão de 900.000 ações, em decorrência do exercício de opções de compra de ações da Companhia por beneficiários do Programa de Opção de Compra de Ações (Stock Option) aprovado pelo Conselho de Administração em 2 de maio de 2019. c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos A gestão do capital da Log-In visa assegurar a continuidade de suas atividades e preservar sua capacidade de honrar seus compromissos financeiros, ao mesmo tempo que busca maximizar o retorno para as partes interessadas ou envolvidas em suas operações. A Administração da Companhia tem como política a manutenção de níveis de liquidez adequados para que possa garantir o cumprimento de suas obrigações presentes e futuras, bem como o aproveitamento de eventuais oportunidades comerciais. A Companhia possui prazo final para amortização das dívidas com o BNDES até 2034 e com outros bancos até 2023. São envidados esforços constantes visando melhores condições de pagamento e o equilíbrio entre geração de caixa e o fluxo de pagamentos de obrigações financeiras. PÁGINA: 123 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais Em 31 de dezembro de 2019 a posição em caixa era de R$663,5 milhões, enquanto a dívida bruta somava R$1.256,6 milhões. Estes valores montavam, respectivamente, R$17,0 milhões e R$1.259,6 milhões em 31 de dezembro de 2018 e R$ 65,2 milhões e R$ 1.270,1 milhões em 31 de dezembro de 2017. d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas As principais fontes de captação de recursos da Companhia foram financiamentos contratados junto ao BNDES, com recursos do FM ("Fundo da Marinha Mercante"), que correspondiam a 62% da dívida bruta em 31 de dezembro de 2019. Estes financiamentos foram contratados para o projeto de construção de navios em estaleiro brasileiro, que foi rescindido em 2017, junto ao estaleiro contratado que se encontrava em recuperação judicial. Em junho de 2019, a Companhia realizou sua 2ª Emissão de Debêntures com a finalidade de financiar o pagamento da última parcela do navio Log-In Polaris, construído em estaleiro situado na China, e os respectivos custos de importação da embarcação. A emissão teve o valor total de R$90,0 milhões, tendo sido liberado o montante de R$65,0 milhões em 25 de junho de 2019 e o saldo restante de R$25,0 milhões em 05 de agosto de 2019. Em novembro de 2019, a Companhia captou através de oferta pública primária de ações o montante de R$633,7 milhões. Para financiar o capital de giro, a Log-In tem utilizado recursos próprios e sua geração de caixa operacional. Em 2018, no contexto da reestruturação de dívidas, foi realizado aumento de capital privado no montante de R$26,0 milhões. Também foram captados recursos por meio de contratos financeiros para a manutenção das disponibilidades de caixa em nível apropriado ao desempenho das atividades. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez As informações sobre fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que a Companhia pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez são apresentadas na alínea (f) abaixo. f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas A Companhia mantém um balanço com dívida bruta (empréstimos, financiamentos e debêntures) de R$1.256,6 milhões, sendo 92% deste montante com vencimento no longo prazo e uma posição em caixa e equivalente de caixa e aplicações financeiras de R$663,5 milhões em 31 de dezembro de 2019. Deste endividamento, R$783,6 milhões referem-se ao PÁGINA: 124 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais financiamento da construção naval, com recursos do Fundo de Marinha Mercante (FMM), repassados através do BNDES, capital de giro (R$385,1 milhões) e Debêntures (R$87,9 milhões). (i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes Financiamentos e Empréstimos Em milhares de reais Saldos em Saldos em Baixa por Encargos Amortização Saldos em 31.12.2017 31.12.2018 Adição transferência financeiros Principal Encargos 31.12.2019 Construção de 720.946 808.658 - - 70.795 - - 783.606 embarcações (FMM/BNDES) 53.687 42.160 Investimentos em terminais 7.358 812 - - 12 -810 -14 - portuários (FMM/BNDES) Capital de giro (instituições 521.680 432.594 - - 30.469 - - 385.096 financeiras) 46.570 31.397 Operações de "lease" - 16.260 -16.260 - - - - 1.249.984 1.258.324 - -16.260 101.276 - - 1.168.702 101.067 73.571 Seguem abaixo as descrições dos financiamentos e empréstimos vigentes em 31 de dezembro de 2019: Construção de embarcações (FMM/BNDES) A Companhia contratou, junto FMM/BNDES, linhas de crédito para a construção de navios no Estaleiro Ilha S.A. (EISA), divididos em dois subcréditos (Subcrédito "A" e Subcrédito "B"). Os contratos pactuados com o BNDES datam de 26 de maio de 2008 (porta-conteiners) e de 8 de dezembro de 2009 (graneleiros). Os saldos devedores dos Subcréditos "A" e "B" são atualizados pela TJLP e pela variação do dólar norte-americano. As embarcações (cascos 504 e 505) construídas e em operação e as em embarcações em construção (cascos 506, 507, 508) estão gravadas como garantia dos financiamentos, com cláusula de hipoteca de primeiro grau. Em milhares de reais Fundo da Marinha Mercante (FMM) Vencimento da 30.12.2019 última prestação Casco EI-504-Subcrédito A jun/31 69.252 Casco EI-504-SubcréditoA-Suplementar jun/31 6.446 Casco EI-505-Subcrédito A set/30 66.774 Casco EI-505-SubcréditoA-Suplementar set/30 6.268 Casco EI-506-Subcrédito A mar/32 123.768 Casco EI-507-Subcrédito A out/33 86.161 Casco EI-508-Subcrédito A abr/34 91.864 Valores indexados 450.533 à TJLP Casco EI-504-Subcrédito B jun/31 60.774 Casco EI-504-SubcréditoB-Suplementar jun/31 5.167 PÁGINA: 125 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais Casco EI-505-Subcrédito B set/30 57.516 Casco EI-505-SubcréditoB-Suplementar set/30 4.997 Casco EI-506-Subcrédito B mar/32 79.927 Casco EI-507-Subcrédito B out/33 80.451 Casco EI-508-Subcrédito B abr/34 44.241 Valores indexados 333.073 à US$ 783.606 Em milhares de reais Fundo da Marinha Mercante (FMM) Vencimento da 31.12.2018 última prestação Casco EI-504-Subcrédito A jun/31 69.721 Casco EI-504-SubcréditoA-Suplementar jun/31 6.490 Casco EI-505-Subcrédito A set/30 67.402 Casco EI-505-SubcréditoA-Suplementar set/30 6.327 Casco EI-506-Subcrédito A mar/32 133.974 Casco EI-506-SubcréditoA1aA4-Suplementares mar/32 - Casco EI-507-Subcrédito A out/33 92.461 Casco EI-507-SubcréditoA1aA4-Suplementares out/33 - Casco EI-508-Subcrédito A abr/34 98.350 Casco EI-508-SubcréditoA1aA5-Suplementares abr/34 - Valores indexados à 474.725 TJLP Casco EI-504-Subcrédito B jun/31 57.306 Casco EI-504-SubcréditoB-Suplementar jun/31 4.964 Casco EI-505-Subcrédito B set/30 55.321 Casco EI-505-SubcréditoB-Suplementar set/30 4.807 Casco EI-506-Subcrédito B mar/32 83.108 Casco EI-506-SubcréditosB1aB4-Suplementares mar/32 - Casco EI-507-Subcrédito B out/33 82.930 Casco EI-507-SubcréditosB1aB4-Suplementares out/33 - Casco EI-508-Subcrédito B abr/34 45.497 Casco EI-508-SubcréditosB1aB5-Suplementares abr/34 - Valores indexados à 333.933 US$ 808.658 Seguem as garantias concedidas junto aos financiamentos do BNDES/FMM: PÁGINA: 126 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais 50,05% das ações do TVV (cascos 506, 507 e 508); 99,99% das quotas da Log-Mar (cascos 506, 507 e 508); Embarcações Log-In Jacarandá e Log-In Jatobá (cascos 504 e 505) e; Fiança bancária no valor de face de R$6.318 mil (cascos 506, 507 e 508). Capital de giro e investimentos correntes O crédito da Companhia destinado a capital de giro e investimentos correntes é composto conforme quadro abaixo: Banco Contrato Moeda Taxa Vencimento Saldo R$ Garantias ao ano 31/12/2019 Bilaterais Compartilhadas Log-In Banco do Brasil 340001301 e 340001302 R$ 130% do CDI Maio/2023 187.568.996 Recebíveis de Clientes Log-In Banco Bradesco 0454-09009-60 R$ 130% do CDI Maio/2023 73.031.175 Recebíveis de Clientes Log-In Banco Itaú 100116020011000 R$ CDI + 1% Maio/2023 23.071.310 Não há 49,85% das Ações do TVV Log-In Jive N/A R$ 130% do CDI Ago/2023 46.792.714 Não Há TVV Banco do Brasil 340001303 R$ 130% do CDI Maio/2023 978.434 Não Há TVV Banco Itaú 106616020001900 R$ CDI + 1% Maio/2023 51.929.091 Não há TVV Deutsche Leasing N/A EUR 5,50% Nov/2020 1.724.717 Reachstackers Não Há Total 385.096.437 Sobre essas linhas de créditos incidem encargos financeiros pela taxa do CDI, de 128,6% em média, em 31 de dezembro de 2019 (129,9%, em média, em 31 de dezembro de 2018). Seguem as garantias concedidas junto aos empréstimos de capital de giro: 49,85% das ações do TVV; Cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes da prestação de serviços de transporte e outros prestados a determinados clientes; Equipamentos do TVV adquiridos na operação junto ao Deutsche Leasing (Reachstackers). Operação de sale and lease back Em 19 de março de 2018, a controlada Log-In GmbH obteve financiamento junto a instituição financeira londrina, no montante de US$5.100 mil, tendo como garantia a transferência da propriedade da embarcação NV Resiliente para a OCM Log-In Resiliente LLC, pertencente à instituição financeira Bailrigg Leasing No.3 Limited (Londres, Inglaterra). A Log-In GmbH detém a propriedade e os direitos de uso/operação da embarcação NV Resiliente, firmados em contrato de afretamento a casco nu com a Bailrigg Leasing No. 3 Limited. As obrigações financeiras da Log-In GmbH são: (i) amortização da dívida em 5 (cinco) anos, em 60 parcelas fixas mensais, de US$60 mil cada, acrescida de juros anuais pro rata pela Libor, conforme contrato pactuado entra as partes; e (ii) pagamento final de US$1.500 mil (valor de recompra). Com a amortização total da dívida, no prazo ou de forma antecipada, haverá obrigatoriamente a transferência da propriedade da embarcação de volta para a Log-In GmbH, cujas regras para a recompra antecipada (opcional) ou no final do prazo contratual (obrigatória) estão definidas no referido contrato. Os valores foram transferidos para obrigações com arrendamento mercantil. Debêntures Em milhares de reais: Saldos em Saldos em Saldos em Adição Encargos Amortização Saldos em 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 financeiros 31.12.2019 Principal Encargos 90.4 Debêntures 42.543 20.122 - 4.823 - (4.210) 91.087 74 Custos de - - - (3.1 - - - -3.197 captação 97) PÁGINA: 127 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais Total 42.543 20.122 - 87.2 4.823 - -4.210 87.890 77 Na Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de maio de 2019, foi aprovada a 2ª emissão de 90 mil debêntures simples da Companhia, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional real, em série única, no valor total de R$90.000 mil para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM no 476, de janeiro de 2009 ("Debêntures 2ª Emissão"), formalizada por meio da "Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie quirografária, com garantia adicional real, a ser convolada em Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforças Restritos, da Companhia - Logística Intermodal S.A." celebrada, em 11 de junho de 2019, entre a Companhia e a Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (agente fiduciário representante da comunhão de debenturistas). As debêntures foram emitidas com as seguintes garantias reais: alienação fiduciária do navio Polaris.

cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes da prestação de serviços de transporte e outros prestados a determinados clientes. Em 05 de agosto de 2019, foi finalizada a subscrição da 2ª Emissão de Debêntures da Companhia, a qual somou R$90 milhões e teve como finalidade financiar o pagamento da última parcela do navio Log-In Polaris, quitado em 1º julho de 2019, e os respectivos custos de importação da embarcação que vai operar nos serviços de cabotagem. Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada da totalidade das Debêntures em razão da ocorrência de seu resgate antecipado e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das debêntures, conforme previsto na escritura de Emissão, as debêntures serão amortizadas em parcelas mensais, devidas todo o dia 21 de cada mês, sendo a primeira parcela devida em 21 de julho de 2020 e a última parcela devida em 21 de junho de 2029, ou seja, de 10 (dez) anos contados da data de Emissão de 21 de junho de 2019. O valor nominal unitário das debêntures será atualizado pela variação acumulada do IPCA ("Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo"), e, sobre este valor atualizado, incidirão juros remuneratórios prefixados de 10% (dez por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa "pro rata temporis" por dias úteis decorridos, desde a primeira data de integralização ou a data de pagamento da remuneração, pagos mensalmente. outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras A Companhia possui relações de longo prazo relevantes com instituições financeiras, devido ao financiamento de ativos até 2034, principalmente, embarcações junto ao FMM e ao BNDES e também, em função do financiamento de capital de giro com prazo final de amortização em 2023 junto às instituições: Banco do Brasil, Itaú Unibanco, JIVE e Bradesco. grau de subordinação entre as dívidas da Companhia A Companhia possui financiamentos para construção de embarcações junto ao BNDES, contraídos com garantia real. Exceto pelos financiamentos junto ao BNDES, todas as demais dívidas da Companhia são quirografárias, não havendo subordinação entre elas. PÁGINA: 128 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições Financiamentos e Empréstimos Os financiamentos e empréstimos da Companhia preveem as seguintes restrições: restrições à alteração do controle, direto ou indireto, da Companhia;

restrições à alteração ou modificação da composição do capital social da TVV Terminal de Vila Velha S.A. e/ou da Companhia, que implique em mudança, transferência ou a cessão, direta ou indireta, do controle societário/acionário, conforme definido no art. 116 da lei. 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, inclusive por meio de acordo de acionistas ou como resultado de qualquer reorganização societária da TVV e/ou da Companhia, seja por meio de fusão, cisão, incorporação de ações, sem a prévia e expressa anuência dos credores

restrições à alienação e oneração de bens do ativo permanente da Companhia, salvo quando se tratar: a) de bens inservíveis ou obsoletos; ou b) de bens que sejam substituídos por novos de idêntica finalidade;

restrições à venda, transferência, cessão, alienação ou disposição de quaisquer ativos da TVV e da Companhia, sem a prévia e expressa anuência de todos os credores, exceto se (a) o valor de ativos a serem vendidos ou transferidos seja, de forma individual ou agregada, igual ou inferior a R$10 milhões, a cada período de 12 meses e (b) os recursos recebidos com essa disposição sejam integralmente utilizados para substituição ou reposição de ativos operacionais da TVV e/ou da Companhia e/ou para manutenção das atividades operacionais.

restrições a concessões de preferência a outros créditos, amortização de ações, emissão debêntures e partes beneficiárias e assunção de novas dívidas, com exceção de, observados os limites previstos nos contratos financeiros: a) os empréstimos para atender aos negócios de gestão ordinária da Companhia ou com a finalidade de mera reposição ou substituição de material; e b) os descontos de efeitos comerciais de que a Companhia seja titular, resultantes de venda ou prestação de serviços; e

restrições à distribuição de lucros e dividendos e/ou realização de pagamentos de juros sob capital próprio, acima do limite de 25% do Lucro Líquido ajustado, e à transferência dos recursos provenientes de redução de capital ou valores de qualquer outra natureza a qualquer acionista, sem a prévia e expressa autorização de todos os credores. Além disso os contratos de financiamento e empréstimos da Companhia preveem cláusulas de vencimento cruzado (cross default). Os financiamentos contratados junto ao BNDES obrigam a Companhia a manter: Índice de cobertura do serviço da dívida (ICD) não inferior a 0,8 entre 2018 e 2020; e não inferior a 1,0 a partir de 2021 até a liquidação do contrato, calculado ao final de cada exercício, nos termos da fórmula ICD = EBITDA - (IR+CSLL+Variação Capital de Giro) /Serviço da Dívida do Exercício) ; em 2019 e em 2018, a Companhia atendeu esse índice do serviço da dívida. Índice Dívida Líquida/EBITDA (conforme definidos nos respectivos contratos) menor ou igual a 10,0 entre os anos de 2019 e 2020; e menor ou igual a 5,0 a partir de 2021 até a liquidação do contrato, calculado ao final de cada exercício; a Companhia atendeu esse índice do serviço da dívida nos três últimos exercício. No exercício de 2017, a Companhia não havia atendido ao limite mínimo de ICD, não atingindo as coberturas mínimas. Foi obtida junto ao BNDES a dispensa do cumprimento das cláusulas de desempenho financeiro relativas àqueles exercícios sociais. PÁGINA: 129 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais Os financiamentos contratados junto aos bancos comerciais obrigam a Companhia a manter: No exercício de 2019, a Companhia se obrigou a manter junto a instituições financeiras (Itaú Unibanco S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A) Índice Dívida Líquida/EBTIDA não superior a 5,0 (Companhia). Com relação ao Terminal de Vila Velha (TVV), a empresa se obriga a manter junto às instituições financeiras citadas acima, calculado ao final de cada semestre, de acordo com o índice financeiro Dívida Líquida/EBITDA não superior a 2,5 e para cálculo desse índice é considerado o EBITDA apenas do TVV. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia atingiu os índices de covenants das linhas de financiamento junto com o BNDES. Ainda, a Companhia se obrigou a manter junto a instituições financeiras (Itaú Unibanco S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A): Índice Dívida Líquida(1)/EBTIDA(2) não superior a Companhia TVV (3) 4T2017 e 2T2018 8x 2,5x 4T2018 e 2T2019 5x 2,5x 4T2019 e 2T2020 4x 2,5x 4T2020 e 2T2021 3,5x 2,5x 4T2021 e 2T2022 3x 2,5x 4T2022 em diante 2,5x 2,5x Dívida Líquida para fins de covenants: valor da dívida menos as disponibilidades em caixa, aplicações financeiras e ativos decorrentes de instrumentos financeiros (derivativos), e excluída a dívida junto ao BNDES. EBITDA para fins de covenants: resultado relativo aos 12 meses anteriores à data da apuração, antes da receita do adicional ao frete para renovação da marinha mercante - AFRMM, do imposto de renda e contribuição social, da depreciação e amortização, do resultado financeiro, do resultado não operacional**, da equivalência patrimonial e da participação de acionistas minoritários. Os indicadores apresentados possuem bases diferentes de cálculo, sendo o EBITDA da Companhia calculado sem considerar o AFRMM e o EBTIDA do TVV, sem ajustes.

Nos exercícios de 2017 e 2016, a Companhia não atendeu aos limites determinados e as instituições financeiras dispensaram-na do cumprimento das cláusulas de desempenho financeiro relativas àqueles exercícios sociais. No exercício de 2018 e até 31 de dezembro de 2019, a Companhia estava em cumprimento com tais limites. **Entende-se como resultado não operacional para fins de covenants: venda de ativos, provisões/reversões de contingências sem efeito caixa no curto prazo; impairment, ganhos por valor justo/atualização de ativos (sem efeito de caixa) e despesas pontuais de reestruturação. Debêntures A escritura de emissão das Debêntures 2ª Emissão preveem as seguintes restrições: PÁGINA: 130 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

a Companhia se obriga a manter junto aos debenturistas detentores das Debêntures 2ª Emissão o índice Dívida Líquida/EBITDA não superior a 6,5. O EBITDA utilizado para cálculo do índice não considera o resultado não operacional e, entende-se como resultado não operacional: venda de ativos; provisões/ reversões de contingências sem efeito caixa no curto prazo; impairment , ganhos por valor justo/atualização de ativos (sem efeito caixa) e despesas reestruturação. O índice é calculado ao final de cada trimestre, sendo o primeiro em 31/12/2019;

entende-se como resultado não operacional: venda de ativos; provisões/ reversões de contingências sem efeito caixa no curto prazo; , ganhos por valor justo/atualização de ativos (sem efeito caixa) e despesas reestruturação. O índice é calculado ao final de cada trimestre, sendo o primeiro em 31/12/2019; sujeito à aprovação dos debenturistas, vencimento antecipado das Debêntures 2ª Emissão caso a Companhia deixe de deter o controle societário direto ou indireto da Log-Mar;

Log-Mar; sujeito à aprovação dos debenturistas, vencimento antecipado das Debêntures 2ª Emissão em caso de cisão, fusão ou incorporação envolvendo diretamente a Companhia e/ou a Log-Mar, nos termos do disposto no caput do artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações, exceto se a Companhia cumprir com o disposto no parágrafo 1º do referido artigo, sendo certo que, em qualquer caso, não será considerado em evento de vencimento antecipado a alteração de controle, cisão, fusão ou incorporação, envolvendo a Companhia e/ou a Log-Mar (a) quando feita dentro do grupo econômico da Companhia, assim entendido como as sociedades que sejam direta ou indiretamente controladas pela Companhia; ou (b) quando previamente aprovada por, no mínimo, a maioria das debêntures em circulação;

Log-Mar, nos termos do disposto no caput do artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações, exceto se a Companhia cumprir com o disposto no parágrafo 1º do referido artigo, sendo certo que, em qualquer caso, não será considerado em evento de vencimento antecipado a alteração de controle, cisão, fusão ou incorporação, envolvendo a Companhia e/ou a Log-Mar (a) quando feita dentro do grupo econômico da Companhia, assim entendido como as sociedades que sejam direta ou indiretamente controladas pela Companhia; ou (b) quando previamente aprovada por, no mínimo, a maioria das debêntures em circulação; sujeito à aprovação dos debenturistas, vencimento antecipado das Debêntures 2ª Emissão em caso de redução de capital social da Companhia, exceto se para absorção de prejuízos, e/ou recompra de suas próprias ações; e

sujeito à aprovação dos debenturistas e em caso de descumprimento de qualquer obrigação da escritura de emissão, restrição para (a) pagamento, pela Companhia, de dividendos, juros sobre capital próprio ou qualquer outra participação no lucro estatutariamente prevista ou qualquer outra forma de distribuição de recursos aos seus acionistas em montante superior ao dividendo mínimo obrigatório; (b) aprovação de resgate ou amortização de ações ou (c) pagamentos a seus acionistas sob obrigações contratuais.

Na data deste Formulário de Referência a Companhia estava em cumprimento com todos os covenants financeiros e as outras obrigações apresentadas acima. Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados A Companhia não possui limites de crédio pré-aprovados em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018. Em 2017, havia uma linha de crédito junto ao BNDES que foi finalizada com a resscisão do Contrato de Contrução de Navios junto ao Estaleiro Ilha S.A. (EISA) e não captou novos recursos junto ao FMM/BNDES relacionados ao projeto, dado o seu cenário de atraso, risco de execução e a recuperação judicial do estaleiro. A liberação de recurso era condicionada à comprovação dos gastos e ao correspondente avanço físico das obras. Pelas discussões havidas com sua assessoria legal, com os credores em geral e com o BNDES em particular, a rescisão do contrato em função do inadimplemento do Estaleiro EISA não acarretou vencimento antecipado dos empréstimos contraídos, os quais a Companhia continuou a servir. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras Os números e análises a seguir apresentados derivam das demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Companhia, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018, 2017 e 2016, respectivamente. Os números estão em R$ mil, exceto quando se tratam de percentuais (%). PÁGINA: 131 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais Demonstrações dos Resultados Comparação entre os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. Consolidado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 AV 2018 AV AH Operações continuadas Receita líquida 1.052.204 100% 977.433 100% 8% Custo dos serviços prestados (854.222) -81% (843.560) -86% 1% LUCRO BRUTO 197.982 19% 133.873 14% 48% Recursos com subvenção - AFRMM aplicados 49.522 5% 31.341 3% 58% Despesas administrativas e comerciais 1 (89.126) -8% (78.318) -8% 14% Recuperação de indébitos fiscais 4.828 0% 38.257 4% -87% Outras receitas (despesas), líquidas 9.277 1% (2.914) 0% -418% Resultado na alienação de bens do ativo não - 0% 12.096 1% -100% circulante RESULTADO ANTES DO RESULTADO 172.483 16% 134.335 14% 28% FINANCEIRO RESULTADO FINANCEIRO Receitas financeiras 5.856 1% 48.729 5% -88% Despesas financeiras (128.212) -12% (129.599) -13% -1% Variações monetárias e cambiais, líquidas (24.429) -2% (50.803) -5% -52% (146.785) -14% (131.673) -13% 11% RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 25.698 2% 2.662 0% 865% IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Corrente (32.947) -3% (9.242) -1% 256% Diferido 18.406 2% 12.654 1% 45% (14.541) -1% 3.412 0% -526% LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 11.157 1% 6.074 1% 84% 1 Para fins de apresentação das demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, as linhas "Reversão (constituição) provisões para contingências trabalhistas, cíveis e fiscais" e "Reversão (constituição) provisões administrativas e para perdas estimadas de recebíveis" foram incorporadas à linha "Despesas administrativas e comerciais". Receita líquida No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, a receita operacional líquida da Companhia aumentou 8% ou R$74.771 mil, passando de R$977.433 mil, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, para R$1.052.204 mil, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Esta variação ocorreu, principalmente, devido ao crescimento no volume transportado na cabotagem. PÁGINA: 132 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais Custo dos serviços prestados No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, os custos dos serviços prestados da Companhia aumentaram 1% ou R$10.662 mil, passando de R$843.560 mil, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, para R$854.222 mil, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Esta variação ocorreu devido ao aumento da capacidade transportada no período, acompanhada pelo aumento dos custos variáveis (basicamente, transporte rodoviário e handling), além do aumento do valor médio do bunker. Lucro bruto No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, o lucro bruto da Companhia aumentou 48% ou R$64.109 mil, passando de R$133.873 mil, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, para R$197.982 mil, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Essa variação ocorreu devido aos fatores acima descritos. Administrativas e comerciais No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, as despesas administrativas e comerciais da Companhia aumentaram 14% ou R$10.808 mil, passando de R$78.318 mil, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, para R$89.126 mil, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Esta variação ocorreu, principalmente devido à expansão da Diretoria de Gente e Gestão criada em junho de 2018 e à criação das Diretorias de Transformação e de Atendimento em 2019, para implementação de projetos estratégicos que visam o crescimento da Companhia. Recursos com subvenção-AFRMM aplicados No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, os recursos com subvenção-AFRMM aplicados da Companhia aumentaram 58% ou R$18.181 mil, passando de R$31.341 mil, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, para R$49.522 mil, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Essa variação ocorreu devido ao aumento do volume transportado de cabotagem, com geração de AFRMM no exercício corrente. Recuperação de indébitos fiscais A recuperação de indébitos fiscais, reduziu 87%, perfazendo o total de R$4.828 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$38.257 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Esta variação de R$33.429 mil ocorreu, principalmente, porque em 2018 uma das controladas da Companhia registrou créditos extemporâneos devido ao pagamento de PIS/COFINS sobre serviços prestados por armadores estrangeiros. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas As outras receitas (despesas) operacionais, líquidas, reduziram 418%, alcançando receita de R$9.277 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, comparado a despesa de R$2.914 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Esta variação de R$12.191 mil ocorreu, principalmente, devido à reversão de outras provisões operacionais. Resultado na alienação de bens do ativo não circulante O resultado na alienação de bens do ativo não circulante reduziu 100%, pois no exercício de 2018 a Log-In efetuou o pagamento parcial da dívida existente junto ao Banco Santander, por meio de instrumento definitivo de Dação em Pagamento do seu ativo denominado Terminal de Camaçari (TERCAM) no valor líquido de R$ 12.096 mil. O TERCAM foi dado em alienação fiduciária ao Banco Santander, em garantia de operações financeiras formalizadas em 2015. Resultado operacional antes do resultado financeiro líquido PÁGINA: 133 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais O lucro operacional antes do resultado financeiro líquido da Companhia apresentou uma variação de R$38.148 mil ou aumento de 28%, representando um lucro operacional de R$172.483 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, comparado a um lucro operacional de R$134.335 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Esta variação ocorreu devido aos fatos acima descritos. Resultado financeiro líquido O resultado financeiro líquido negativo da Companhia apresentou uma variação de R$15.112 mil ou aumento de 11%, representando um resultado financeiro líquido negativo de R$146.785 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, comparado a um resultado líquido negativo de R$131.673 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Essa variação ocorreu, principalmente, devido aos fatos descritos abaixo. Receitas financeiras As receitas financeiras da Companhia apresentaram uma variação de R$42.873 mil ou redução de 88%, representando uma receita financeira de R$5.856 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, comparado a uma receita financeira de R$48.729 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Essa variação ocorreu, principalmente, devido a atualização monetária reconhecida em 2018 decorrente dos créditos extemporâneos pelo pagamento de PIS/COFINS sobre serviços prestados por armadores estrangeiros. Variações monetárias e cambiais, líquidas As variações monetárias, cambiais, líquidas da Companhia apresentaram uma variação de R$26.374 mil ou uma redução de 52%, representando perda de R$24.429 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, comparado a perda de R$50.803 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Essa variação ocorreu, principalmente, devido à quitação em 2019 de parte dos empréstimos obtidos em moeda estrangeira com o BNDES. Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social O resultado antes do imposto de renda e da contribuição social da Companhia apresentou uma variação de R$23.036 mil ou aumento de 865%, representando um lucro de R$25.698 mil no exercício social findo em 30 de dezembro de 2019, comparado a ao lucro de R$2.662 mil no exercício social findo em 30 de dezembro de 2018. Essa variação ocorreu, principalmente, devido aos fatos acima descritos. Imposto de renda e contribuição social A despesa com imposto de renda e contribuição social da Companhia aumentou R$17.953 mil ou 526%, alcançando uma despesa de R$14.541 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 comparado a uma receita de R$3.412 mil exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Essa variação ocorreu, principalmente, devido ao reconhecimento de despesas com IR/CSLL sobre os gastos com a emissão de ações ("Follow on") no exercício corrente. Lucro líquido do exercício No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, o lucro da Companhia aumentou em 84% ou R$5.083 mil, passando de R$6.074 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para R$11.157 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Essa variação ocorreu devido aos fatores acima descritos. Comparação entre exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 Consolidado Exercícios findos em 31 de dezembro de PÁGINA: 134 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais 2018 AV 2017 AV AH Operações continuadas Receita líquida 977.433 100% 872.172 100% 12% Custo dos serviços prestados (843.560) -86% (787.852) -90% 7% LUCRO BRUTO 133.873 14% 84.320 10% 59% Recursos com subvenção - AFRMM aplicados 31.341 3% 22.916 3% 37% Despesas administrativas e comerciais 1 (78.318) -8% (97.354) -11% -20% Recuperação de indébitos fiscais 38.257 4% 4.794 1% 698% Outras receitas (despesas), líquidas (2.914) 0% (581) 0% 402% Resultado líquido com alienação de bens - - (32.665) -4% - Resultado na alienação de bens do ativo não 12.096 1% 21.820 3% -45% circulante Provisão para perdas estimadas com embarcações - - (502.928) -58% 0% em construção RESULTADO ANTES DO RESULTADO 134.335 14% (499.678) -57% -127% FINANCEIRO RESULTADO FINANCEIRO Receitas financeiras 48.729 5% 65.518 8% -26% Despesas financeiras (129.599) -13% (220.035) -25% -41% Variações monetárias e cambiais, líquidas (50.803) -5% 1.283 0% -4060% -18% -14% (131.673) -13% (153.234) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 2.662 0% (652.912) -75% -100% IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Corrente (9.242) -1% (12.890) -1% -28% Diferido 12.654 1% 58.933 7% -79% 5% -93% 3.412 0% 46.043 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 6.074 1% (606.869) -70% -101% 1 Para fins de apresentação das demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, as linhas "Reversão (constituição) provisões para contingências trabalhistas, cíveis e fiscais" e "Reversão (constituição) provisões administrativas e para perdas estimadas de recebíveis" foram incorporadas à linha "Despesas administrativas e comerciais". Receita operacional líquida No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a receita operacional líquida da Companhia aumentou 12% ou R$105.261 mil, passando de R$872.172 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, para R$977.433 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esta variação ocorreu, principalmente, devido ao incremento na receita com fretes no mercado nacional, com base no aumento de 13% no volume transportado na cabotagem. Custo dos fretes e serviços No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, os custos dos fretes e serviços prestados da Companhia aumentaram 7% ou R$55.708 mil, passando de R$787.852 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de PÁGINA: 135 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais 2017, para R$843.560 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esta variação ocorreu devido ao aumento da capacidade transportada no período, acompanhada pelo aumento dos custos variáveis (basicamente, transporte rodoviário e handling), além aumento do valor médio do bunker. Lucro bruto No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o lucro bruto da Companhia aumentou 59% ou R$49.553 mil, passando de receita de R$84.320 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, para receita de R$133.873 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Essa variação ocorreu devido aos fatores acima descritos. Receitas (despesas) operacionais No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o resultado operacional da Companhia diminuiu 89% ou R$91.256 mil, passando de despesa operacional de R$102.890 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, para despesa operacional de R$11.634 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esta variação ocorreu devido aos fatores mencionados abaixo. Administrativas e comerciais No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as despesas administrativas e comerciais da Companhia diminuíram 4% ou R$3.024 mil, passando de R$74.968 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, para R$71.944 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esta variação ocorreu, principalmente, devido à redução do quadro de funcionários. Recursos com subvenção-AFRMM aplicados No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, os recursos com subvenção-AFRMM aplicados da Companhia aumentaram 37% ou R$8.425 mil, passando de R$22.916 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, para R$31.341 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento ocorreu devido ao aumento de transportes marítimos na cabotagem realizados em 2018, com geração desta subvenção. Provisão para contingências trabalhistas, cíveis e fiscais No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a reversão de provisão para contingências trabalhistas, cíveis e fiscais da Companhia diminuiu 540% ou R$8.621 mil, passando de R$1.596 mil negativo, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, para R$7.025 mil positivo, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esta variação ocorreu, principalmente, devido a reversão de provisões trabalhistas cujo prognóstico de risco de perda foi revisto e atualizado de provável para possível, em 2018. Recursos com outras subvenções de créditos fiscais No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, os recursos com outras subvenções de créditos fiscais da Companhia correspondiam a R$2.296 mil, devido ao reconhecimento de subvenção de créditos de ICMS conforme Lei Complementar nº 160/2017 (art. 9). Não houve registro de recursos com outras subvenções de créditos fiscais no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Provisões administrativas e para perdas estimadas de recebíveis As provisões administrativas e para perdas estimadas de recebíveis da Companhia, reduziram R$5.095 mil, ou seja, 25%, alcançando R$15.695 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$20.790 mil no PÁGINA: 136 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Esta variação ocorreu, principalmente, devido a reversão de provisões para perda constituídas com o Estaleiro da Ilha (EISA) e com recebíveis junto a coligada Log.Star. Recuperação de indébitos fiscais (contribuições sociais) A rubrica de recuperação de indébitos fiscais, aumentou R$33.463 mil, ou seja, 698%, alcançando R$38.257 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$4.794 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Esta variação ocorreu, principalmente, devido à venda em 2017 da embarcação Log-In Amazônia de propriedade de sua controlada Log-In International GmbH. Resultado líquido com alienação de bens No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 não houve resultado líquido com alienação de bens. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 o resultado líquido negativo com alienação de bens correspondeu a R$32.665 mil, principalmente, devido à venda em 2017 da embarcação Log-In Amazônia de propriedade de sua controlada Log-In International GmbH. Outras receitas (despesas) operacionais, líquido No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as outras despesas operacionais, aumentaram 402%, alcançando R$2.914 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$581 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Esta variação ocorreu, principalmente, devido ao reconhecimento de despesas com a controlada Log-In International Gmbh. Resultado mensurado com ativos não circulante-bens alienados No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o resultado mensurado com ativos não circulante - bens alienados reduziu R$9.724 mil, ou seja 45%, alcançando R$12.096 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$21.820 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Esta variação ocorreu, devido ao reconhecimento da receita de "take or pay" com base no contrato de transporte com a Alunorte-Alumina do Norte S.A. no exercício de 2017. Provisão para perdas estimadas com embarcações em construção No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 não houve a provisão para perdas estimadas com construção de embarcações. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 a provisão para perdas estimadas com construção de embarcações correspondeu a R$502.928 mil, devido ao reconhecimento em 2017 de Impairment decorrente da construção de três embarcações devido a recuperação judicial do Estaleiro Ilha S.A. (EISA). Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro líquido O lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro líquido da Companhia apresentou uma variação de R$634.013 mil ou redução de 127%, representando um prejuízo operacional de R$499.678 mil no período encerrado em 31 de dezembro de 2017, comparado um lucro operacional de R$134.335 mil no período encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esta variação ocorreu devido aos fatos acima descritos. Resultado financeiro líquido O resultado financeiro líquido negativo da Companhia apresentou uma variação de R$21.561 mil ou redução de 14%, representando um resultado financeiro líquido negativo de R$153.234 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, comparado a um resultado líquido negativo de R$131.673 mil exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Essa variação ocorreu devido aos fatores abaixo descritos. PÁGINA: 137 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais Receitas financeiras No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as receitas financeiras da Companhia apresentaram uma variação de R$16.789 mil ou redução de 26%, representando uma receita financeira de R$48.729 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a uma receita financeira de R$65.518 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Essa variação ocorreu, principalmente, devido a descontinuidade de operações de swap atreladas ao CDI (USD), atenuada parcialmente pelo reconhecimento de juros incidentes sobre tributos a recuperar. Despesas financeiras No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as despesas financeiras da Companhia apresentaram uma variação de R$90.436 mil ou redução de 41%, representando uma despesa financeira de R$129.599 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a uma despesa financeira de R$220.035 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Essa variação ocorreu, principalmente, devido a descontinuidade, por motivo de quitação -de operações de swap atreladas ao CDI (USD), sem recorrência de encargos no período. Variações monetárias e cambiais, líquidas No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as variações monetárias, cambiais, líquidas da Companhia apresentaram uma variação de R$52.086 mil ou redução de 4060% representando uma perda de R$50.803 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a uma receita financeira de R$1.283 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Essa variação ocorreu, principalmente, devido aos empréstimos indexados em moeda estrangeira (USD). Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social O resultado antes do imposto de renda e da contribuição social da Companhia apresentou uma variação de R$655.574 mil ou redução de 100%, representando um LAIR (lucro antes do imposto de renda e contribuição social) de R$2.662 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a um prejuízo de R$652.912 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Essa variação ocorreu devido aos fatores acima descritos. Imposto de renda e contribuição social O imposto de renda e contribuição social da Companhia apresentou uma variação de R$42.631 mil ou redução de 93%, representando R$3.412 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$46.043 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Essa variação ocorreu devido aos fatores abaixo descritos. Corrente No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a despesa com imposto de renda e contribuição social corrente da Companhia reduziu R$3.648 mil ou 28%, alcançando R$9.242 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$12.890 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Essa variação ocorreu, principalmente, devido ao impacto do reconhecimento dos créditos fiscais no exercício de 2018. Diferido No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, despesa com imposto de renda e contribuição social diferidos da Companhia reduziu R$46.279 mil ou 79%, alcançando R$12.654 PÁGINA: 138 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$58.933 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Essa variação ocorreu, principalmente, devido ao reconhecimento de IR/CSLL (Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido) diferidos em 2017 sobre o Impairment, decorrente da recuperação judicial do Estaleiro Ilha S.A. (EISA) e ruptura do contrato de construção de três embarcações. Lucro (prejuízo) líquido do exercício O lucro (prejuízo) líquido do exercício da Companhia apresentou uma variação de R$612.943 mil ou aumento de 101%, representando um lucro de R$6.074 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a ao prejuízo de R$606.869 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Essa variação ocorreu devido aos fatores acima descritos. Comparação entre exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 Consolidado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 AV 2016 AV AH Operações continuadas Receita líquida 872.172 100% 794.031 100% 10% Custo dos serviços prestados (787.852) -90% (798.041) -101% -1% LUCRO BRUTO 84.320 10% (4.010) -1% -2203% Recursos com subvenção - AFRMM aplicados 22.916 3% 10.166 1% 125% Despesas administrativas e comerciais 1 (97.354) -11% (131.673) -17% -26% Resultado líquido com alienação de bens (32.665) -4% 234.575 30% -114% Recuperação de indébitos fiscais 4.794 1% - - - Outras receitas (despesas), líquidas (581) 0% 8.028 1% -107% Resultado na alienação de bens do ativo não 21.820 3% 57.629 7% -62% circulante Provisão para perdas estimadas com embarcações (502.928) -58% - - - em construção RESULTADO ANTES DO RESULTADO (499.678) -57% 174.715 22% -386% FINANCEIRO RESULTADO FINANCEIRO Receitas financeiras 65.518 8% 70.212 9% -7% Despesas financeiras (220.035) -25% (317.458) -40% -31% Variações monetárias e cambiais, líquidas 1.283 0% 218.143 27% -99% (153.234) -18% (29.103) -4% 427% RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS (652.912) -75% 145.612 18% -548% IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Corrente (12.890) -1% (5.144) -1% 151% Diferido 58.933 7% (46.404) -6% -227% 46.043 5% (51.548) -6% -189% PÁGINA: 139 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (606.869) -70% 94.064 12% -745% 1 Para fins de apresentação das demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, as linhas "Reversão (constituição) provisões para contingências trabalhistas, cíveis e fiscais" e "Reversão (constituição) provisões administrativas e para perdas estimadas de recebíveis" foram incorporadas à linha "Despesas administrativas e comerciais". Receita líquida No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a receita operacional líquida da Companhia aumentou 10% ou R$78.141 mil, passando de R$794.031 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, para R$872.172 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Esta variação ocorreu, principalmente, devido a maior atividade de transporte marítimo de veículos no mercado externo (Mercosul), crescimento da movimentação de contêineres e de armazenagem no terminal portuário e aumento no volume de transporte de cabotagem. Custo dos fretes e serviços prestados No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, os custos dos fretes e serviços prestados da Companhia reduziram 1% ou R$10.189 mil, passando de R$798.041 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, para R$787.852 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Esta variação ocorreu, principalmente, devido ao aumento de custo com afretamento de navios conteineiros, atenuado pela redução dos custos fixos - "Running Costs"- (Marítimos, Manutenção, Suprimentos e Seguros), uma vez que ao final do exercício de 2016 dois navios graneleiros foram alienados. Lucro (prejuízo) bruto No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o resultado bruto da Companhia aumentou 2.203% ou R$88.330 mil, passando de prejuízo de R$4.010 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, para lucro de R$84.320 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Essa variação ocorreu devido aos fatores acima descritos. Receitas (despesas) operacionais No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o resultado operacional da Companhia diminuiu 185% ou R$223.986 mil, passando de receita operacional de R$121.096 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, para despesa operacional de R$102.890 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Esta variação ocorreu devido aos fatores mencionados abaixo. Administrativas e comerciais No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, as despesas administrativas e comerciais da Companhia aumentaram 1% ou R$692 mil, alcançando R$74.276 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, comparado a R$74.968 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Esta variação ocorreu, principalmente, devido a manutenção da estrutura corporativa em ambos os períodos. Recursos com subvenção-AFRMM aplicados No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, os recursos com subvenção-AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da marinha Mercante) da Companhia aumentaram 125% ou R$12.750 mil, alcançando R$22.916 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, comparado a R$10.166 mil no exercício social encerrado em 31 PÁGINA: 140 de 311 Formulário de Referência - 2020 - LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. Versão : 7 10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais de dezembro de 2016. Esse aumento ocorreu devido ao aumento de transportes marítimos na cabotagem realizados em 2017, com geração desta subvenção de 10% sobre os transportes de cabotagem. Reversão (constituição) de provisão para contingências trabalhistas, cíveis e fiscais No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a provisão para contingências trabalhistas, cíveis e fiscais da Companhia reduziram 83% ou R$7.904 mil, alcançando R$1.596 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, comparado a R$9.500 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Esta variação ocorreu, principalmente, devido a redução na constituição de provisões para contingências trabalhistas. Provisões administrativas e para perdas estimadas de recebíveis No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, as provisões administrativas e para perdas estimadas de recebíveis da Companhia reduziram 57% ou R$27.107 mil, alcançando R$20.790 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, comparado a R$47.897 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Esta variação ocorreu, principalmente, devido a constituição de provisão para perdas de valores adiantados ao Estaleiro da Ilha (EISA) em 2016. Recuperação de indébitos fiscais (contribuições sociais) No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a recuperação de indébitos fiscais (contribuições sociais) da Companhia correspondeu a R$4.794 mil, devido ao reconheci