Financials INR USD Sales 2021 154 B 2 102 M 2 102 M Net income 2021 10 849 M 148 M 148 M Net cash 2021 794 M 10,9 M 10,9 M P/E ratio 2021 52,3x Yield 2021 0,47% Capitalization 566 B 7 758 M 7 740 M EV / Sales 2021 3,68x EV / Sales 2022 3,30x Nbr of Employees 18 302 Free-Float 51,3% Technical analysis trends LUPIN LIMITED Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Bullish Bullish Consensus Sell Buy Mean consensus HOLD Number of Analysts 30 Average target price 1 162,03 INR Last Close Price 1 246,90 INR Spread / Highest target 15,6% Spread / Average Target -6,81% Spread / Lowest Target -32,6% Managers and Directors Name Title Vinita D. Gupta Chief Executive Officer & Executive Director Ramesh Swaminathan CFO, Executive Director & Head-Corporate Affairs Manju Deshbandhu Gupta Non-Executive Chairman Alok Sonig CEO-US Generics, Global Head-R&D Dhananjay Bakhle Executive Vice President-Medical Research Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) LUPIN LIMITED 27.66% 7 758 JOHNSON & JOHNSON 5.60% 437 670 ROCHE HOLDING AG 1.12% 300 974 PFIZER, INC. 5.38% 217 135 NOVARTIS AG -4.30% 200 071 ABBVIE INC. 3.97% 196 757