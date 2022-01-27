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LVMH CFO Says United States Is Now Top Country For Group Sales, With 26% Of Total In 2021

01/27/2022 | 12:36pm EST
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Jan 27 (Reuters) -

* LVMH CHAIRMAN ARNAULT SAYS DOES NOT SEE INTERNATIONAL TRAVEL RETURNING TO NORMAL BEFORE 2023/24

* LVMH CHAIRMAN SAYS TIFFANY HAD RECORD YEAR IN 2021 FOR PROFITABILITY AND SALES DESPITE CLOSURE FOR RENOVATION OF NEW YORK FLAGSHIP STORE, WHICH WILL REOPEN THIS YEAR

* LVMH'S CHAIRMAN ARNAULT SAYS GROUP, IN A PHASE OF INFLATION, HAS ADVANTAGE OF HAVING PRICING FLEXIBILITY

* LVMH'S ARNAULT SAYS EXPECTS DEMAND FOR GROUP'S PRODUCTS TO REMAIN STRONG

* LVMH CFO SAYS UNITED STATES IS NOW TOP COUNTRY FOR GROUP SALES, WITH 26% OF TOTAL IN 2021 Further company coverage: (Reporting by Paris newsroom)


© Reuters 2022
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Sales 2021 62 257 M 69 317 M 69 317 M
Net income 2021 10 697 M 11 910 M 11 910 M
Net Debt 2021 12 494 M 13 910 M 13 910 M
P/E ratio 2021 32,3x
Yield 2021 1,20%
Capitalization 344 B 389 B 383 B
EV / Sales 2021 5,73x
EV / Sales 2022 5,01x
Nbr of Employees 148 343
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Chart LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE
Duration : Period :
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Technical Analysis Chart | MarketScreener
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Technical analysis trends LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 29
Last Close Price 683,60 €
Average target price 785,17 €
Spread / Average Target 14,9%
EPS Revisions
Managers and Directors
Bernard Arnault Chairman & Chief Executive Officer
Jean-Jacques Guiony Chief Financial Officer
Charles de Croisset Independent Director
Diego della Valle Independent Director
Yves-Thibault de Silguy Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE-5.97%388 568
LULULEMON ATHLETICA INC.-22.66%39 145
V.F. CORPORATION-9.16%26 120
LI NING COMPANY LIMITED-10.19%25 713
MONCLER S.P.A.-12.15%17 106
LEVI STRAUSS & CO.-18.82%8 189