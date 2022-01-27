Jan 27 (Reuters) -
* LVMH CHAIRMAN ARNAULT SAYS DOES NOT SEE INTERNATIONAL
TRAVEL
RETURNING TO NORMAL BEFORE 2023/24
* LVMH CHAIRMAN SAYS TIFFANY HAD RECORD YEAR IN 2021 FOR
PROFITABILITY AND SALES DESPITE CLOSURE FOR RENOVATION OF NEW
YORK FLAGSHIP STORE, WHICH WILL REOPEN THIS YEAR
* LVMH'S CHAIRMAN ARNAULT SAYS GROUP, IN A PHASE OF
INFLATION, HAS
ADVANTAGE OF HAVING PRICING FLEXIBILITY
* LVMH'S ARNAULT SAYS EXPECTS DEMAND FOR GROUP'S PRODUCTS TO
REMAIN STRONG
* LVMH CFO SAYS UNITED STATES IS NOW TOP COUNTRY FOR GROUP
SALES,
WITH 26% OF TOTAL IN 2021
Further company coverage:
(Reporting by Paris newsroom)