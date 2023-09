Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 8 septembre/September 2023) - Majuba Hill Copper Corp. 14SEP2023 Warrants listed on February 19, 2021 will expire on September 14, 2023.

Settlement Terms: All trades September 12 and 13 will settle for cash next day. Trades on September 14, 2023 will be for cash same day.

The warrants will be halted at noon and delisted at market close September 14, 2023.

_________________________________

Majuba Hill Copper Corp. 14SEP2023 Les bons de souscription inscrits le 19 février 2021 expireront le 14 septembre 2023.

Conditions de règlement: Toutes les transactions des 12 et 13 septembre seront réglées en espèces le lendemain. Les transactions du 14 septembre 2023 se feront en espèces le jour même.

Les bons de souscription seront arrêtés à midi et radiés à la clôture du marché le 14 septembre 2023.

Delist Date/Date de Retrait: Le 14 SEPT 2023 Symbol/Symbole: JUBA.WT

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter

le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com.