Financials INR USD Sales 2022 77 816 M 951 M 951 M Net income 2022 14 335 M 175 M 175 M Net cash 2022 3 827 M 46,8 M 46,8 M P/E ratio 2022 - Yield 2022 - Capitalization 433 B 5 290 M 5 290 M EV / Sales 2021 - EV / Sales 2022 - Nbr of Employees 14 000 Free-Float - Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) MANKIND PHARMA LIMITED 0.00% 5 290 JOHNSON & JOHNSON -7.91% 422 762 ELI LILLY AND COMPANY 18.28% 406 108 NOVO NORDISK A/S 16.63% 363 638 MERCK & CO., INC. 6.70% 298 605 ABBVIE INC. -8.76% 261 168