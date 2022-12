Manutan International : Avis favorable et unanime du Conseil d'Administration de Manutan International sur le projet d'Offre Publique d'Achat Simplifiée initiée par le groupe familial Guichard

~ COMMUNIQUÉ DE PRESSE ~

Avis favorable et unanime du Conseil d’Administration de Manutan International sur le projet d’Offre Publique d’Achat Simplifiée initiée par le groupe familial Guichard

Gonesse (France), le 19 décembre 2022

Manutan International (la « Société ») a déposé aujourd’hui auprès de l’AMF son projet de Note en réponse au projet d’Offre Publique d’Achat Simplifiée (l’« Offre ») visant les actions Manutan International et initiée par le groupe familial Guichard, actionnaire de référence. Il est rappelé que le prix de l’Offre est de 100 euros par action assorti d’un complément de prix de 5 euros par action en cas d’atteinte par le groupe familial Guichard, à l’issue de l’Offre, du seuil de mise en œuvre du retrait obligatoire de 90% du capital et des droits de vote de la Société1.

La Société annonce que son Conseil d’Administration, qui s’est réuni ce 19 décembre 2022, a émis un avis favorable sur le projet d’Offre.

Après avoir pris connaissance des conclusions de Finexsi, l’expert indépendant chargé d’établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l’Offre et sur recommandation du comité ad hoc composé d’une majorité d’administrateurs indépendants, les membres du Conseil d’Administration de Manutan International considèrent à l’unanimité, que l’Offre est conforme aux intérêts de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés, et recommandent aux actionnaires de la Société d’apporter leurs actions à l’Offre.

L’expert indépendant a confirmé que le prix de l’Offre extériorisait une prime quelle que soit la méthode d’évaluation retenue. C’est notamment le cas en appliquant la méthode de valorisation intrinsèque par l’actualisation des flux de trésorerie prévisionnels (DCF). L’expert relève ainsi qu’en retenant une valeur centrale de 89,3 euros2, l’Offre permettrait d’extérioriser une prime de +11,9%, sans avoir à supporter le risque d’exécution du plan d’affaires dans un contexte de marché incertain et volatil.

Le Conseil souligne également que l’Offre donne un accès immédiat à la liquidité aux actionnaires minoritaires de la Société, dans un contexte de faible liquidité et de rotation du capital flottant de Manutan, avec une prime de +51% par rapport au cours de clôture avant l’annonce de l’Opération, et des primes comprises entre +41% et +63% par rapport aux cours moyens pondérés des volumes sur les douze derniers mois. Elles seraient comprises entre +48% et +71% sur les mêmes périodes, en tenant compte du paiement du Complément de Prix de 5€ par action versé aux actionnaires en cas d’atteinte du seuil de Retrait Obligatoire.

Xavier Guichard, Directeur Général du Groupe Manutan, ajoute « Nous nous réjouissons de la poursuite de cette opération qui réaffirme l’engagement continu de notre famille depuis trois générations envers Manutan et sa volonté d’accompagner le Groupe dans son développement stratégique, de pérenniser son indépendance et de finaliser la transmission générationnelle. »

Le projet de Note en réponse est disponible sur le site Internet du groupe Manutan International (https://www.manutan.com/fr/accueil/investisseurs/projet-doffre-publique-dachat-simplifiee-visant-les-actions-manutan-international-initiee-par-spring-holding) et de l’AMF (www.amf‐france.org). Le Projet de Note d’Information et le Projet de Note en Réponse restent soumis à l’examen de l’AMF. Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext Paris publieront respectivement un avis d’ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités de l’Offre et son calendrier.

À propos de Manutan International

Groupe familial créé en 1966, Manutan est un leader européen du e-commerce BtoB spécialisé dans la distribution d’équipements et fournitures, grâce à un modèle qui allie les forces du digital à une ambition humaine.

Son offre de produits et de services tout en un permet à ses clients -entreprises, collectivités et artisans- de fonctionner au quotidien efficacement et durablement, tout en mettant en place une stratégie d’optimisation de leurs achats.

Avec 27 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 906 millions d’euros en 2021/22. Manutan France a obtenu la labellisation Best Workplaces 2022 et 9 autres filiales du Groupe sont certifiées Great Place to Work.

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris – compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

www.manutan.com

1 Le groupe familial Guichard détient de concert 73,28% du capital et 74,06% des droits de vote théoriques de la Société.

2 Voir pages 55 et 56 du rapport de l’expert indépendant, tel que figurant en annexe au projet de note en réponse.

