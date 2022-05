Maruti Suzuki India : Newspaper Advertisements

MUTIW $ SUZUKI MSIL: COS: NSE&BSE: 05/2022/Adv_01 02nd May, 2022 Vice President General Manager National Stock Exchange oflndia Limited Deptment ofCoorate Services "Exchange Plaza", Bandra- Kurla Complex BSE Limited Bandra(E) Phiroze Jeejeebhoy Towers Mumbai -400 051 Dalal Street, Mumbai-400 001

Dear Sir/Madam,

Sub: Copy of published results

Please find attached herewith the copy of financial results r the quarter and year ended 31st March, 2022 as published in requisite newspaper as per the requirement of regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,

r Maruti Suzuki India Limited

Sanjeev Grover Executive Vice President & Company Secretary

Encl.: As above

Mumbai

��������� ����� ��� ����

������� �

� ������� ������ ������ ��� ��� ������� ��� ��

������ ����� ������� �����

���� ������ ��� ���� ���� ����� ������ ���������� ������ �� ������

����� ������� �������� ����� ��

���� �� ��� ����� ������ �� ��� ������� ������������ ��� ������� ����������� ������ ���� ��� ��� ������� ��� ���� ���� ���� �� ������� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ����� ������ ����� ����� �� ��� �� �� ��������� �������� ���� � ����� �� ����� �� � ���� ���� ��������� �� ������� ����� ������� ����������� ����� ���� ���� ������� �� �� ����� ��� ��� �� ��� ��� ������� ������ ������ ��� �������� ��� ������ ���� ���� ������ ���� ��� �� ����� ���� ������� ��� �� ��� ������� ������ ����� �������� ����� ��� ������ �� ������� ������ ���� �������� ���� ����� ��������� ���� �� �� �� �� ��� ����� ����� ����� ������� ����� ���������� ������ ���� �������� ���� ����� ��������� ���� �� �� �� ������ ��� ���� ������� ��������� �� ���������� ������ �������� �� ��� ����� ����� ��������� �����������

��� ���� �� ������������ ������� ��� ���������� �� ����� �������� ��� ����� �� ��������� ��� ��� ���� �������������� ��� ������ ���������� ����� ���� ���� ������ ��� �������������� �������� �� ��� �������� ���� �� �� ��� ����������� ��� ��� ���� ���� ���� �� ��� ����� ������ ��� ���� �� ����� �� ���� ���� ���� ������� ���������� ���� �������� ���� ��� ������ ��� ����� �� ��� ������� ��������� �� ���� ������ �������� �� ����

������ ����� ������ ����� ���������� �� ���� ��������

����� ���������� ������� ����� ��

��� ������ �� �������� ����� ������ ���� ������ ���� ��� �� ��� ���� ��� ������ �� ���� ��� ��� �������� ����� �� ���������� �� ��� ������ ���� �� ����� ��� ������ ����

������ ������ ������ �� ��� ������� ������� �������� ����� ������ ��� �� ��� ���� �������� ������ ���� ����� �� ���� ������� ������� ���� �������� ��� �� ��� ����� �������� �� ���� �� ���� ���� ������ �������� ����� ��� ����� ����� ���� ��� �������� ����� �������� ������ ������ ��� ���������� �� ����� �� ���� ������� ��� ������ ���� �� ����� ������� ��� ��� �� ����� ����� �� ���� �������� ������������� ������ ����� ����������� �������� �� ��� �������� ��� ������ �� ���� ���� ������ ���� ��� ������ ����������������������� ������ ��� ��� ���������� �� ������ ������ ��� ���� �������� ��� �� ���� �� �������������� ����� ���� �� ������ ������ ��� �� ������� ����� ������������ ��� ����� ��������� ��� ������������� ������� ��� ��������� ���� �� ������ �������������� ������ ���� ����� �������� ��� ������ ���� ���� ���� ������ ��� �������� ������ ���� ��������� ��� ����� ���� ��� �������� ����������� ���� ������ �������� ������ ������� ��� ������� ������ ���� ������ ������ ��� ���������� ��� �� ��� ����� ������ ������ �������� �� ������ ��������� ������� �������������� ����� �������������������������� ������ �� ���� ��� ����� ������ �� ��� ��� ����� ����� ��������� ������������ ��� ��� ���� �� ����� ���������� �� ����� �� ��� ����� ������ ����� ������ ���� ������ ��� �������� ���� ������ ����� �� ��� ����� ������ �������� ����� ����� ��� ���� ��� ������ �� ���� �� ���������� ���������� ���� ��� ����� ���� ����� �� ���� ��� ����� �� � ���� ������ ������ �� ��� ������� ���� ���� ������ ��� ��� �������� ������ �������� �� ���� ���� ������� ������ ������ ������������� ���� ��� ���� ������������� �������� ��� ��������������������������� ���� ����� �������� ����� ������ ���� ������ ���� �� ������� ���� �� �������� ������ ������ ���������� ����� �� �� ��� ������� �� ��� ����� �� ������� �� ������� �������� �� �������� ����� ���������� �� ���� ���� ��� �������� �� ��������� �� ���� ���� ������������� �� ��� �������� ��� ����� ����� �� �� ��������� �� ������ ��� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� ������� ������ �� ���� ����� �� ������ ����� �� �� � ���� ����� ������� ������ ����� �������� ��� �� �� �������� ������ ���������� ����� ����� ����� ��� �� �������� ����� ������������� �������� �� ���� ��� ����� �� �� ���� ������ ��� �� ���� ��� �������� ������ �� ��� �� �� ����� �� �������� �� �� ��� ����� ��������� �� �������� ������� ��� �� �� ��������� ��� ������ ���� ������� ����� �� ������� ������ � �� �� ����� ����� ��������� ������������ �� ��� ����� ���� �� ��� ����� �� �� �������� ���� ��������� ����� ����� ����� ���� ����� �� �� ��

�� ���� ��� ������ ����������� ���� ����� ����� �� � ������ ���� ������ ���������� ���� �� �� ��� � ���� ����� �� ��� �������� ��� ��� �������� ������� ���� �������� ��� ���� ���� �������� �� ����� �� ��������� �� ��� �� �������� ���� ��� �� ���� �� ����� �� �������� �� ��������� ���� �� ��� ������ ���� �� ����� ������ �� ��������� ���� ������ ������ ���������� �� �������� ������� ������ ���� ���������� �� ������ ��������� ����� ��� ����������� ���� ������ �� �������� ���� �� ������ ��� ������������� ������ ������� ��������� ����� ��� �������� ��� ����� ��� ��� �������� ������������� �������� ���� ����� �� ��� ���������� �� ����� ������ ������������ �� ��� �� ����� �������� ���� �� �� ����� �� ������� ������ ������� �� ��� �������� ��� �������� �������� ������ �������� ��� ��������� �� ���� ��� ��� ����������

� �� ���������� ��� ��� �� ����� ����� ������ ������� ����� ���� ���� ������ �� �������� ������� ��� ��� �� ����� ������ �� ����������� ���� ��� ���� �������

� ��� ��������� �� ����� �� ������� ���� ������� ��������� ��� �� ����� ��� ����� ������ ����� ���� �������� ���� ������

����������� �� ����� ��� ����� �� ��� �� �� ����� ��� ������ ���� ��� �� �������� ���� ��� ���� �� ��� �������� ��������� �� �� ����� ��� �� ��� ������� ������� ���� ����� ��� ���� �� �������� ���� ��� ����� ��������������� ���� ����

�������� ���� ��������� ���� �� ��������� ������� �� ����� ������ ���� ������� ������ ���� ������ �� �������� ��� ������ ��� �� ���� ��������� ����� ������������������������ ������ ��� ���� ������� �������� ��� ����������� �� ����� �� ������� ������ �� ��������������������������� ������ ����� ���� ���� ���� ���� ���� ������ �� ���� �� ���������� ����������������������������� ������������������������� �������� ���������� �� ������ �� ���������� ��� ��� �� ����� ����� ������ ������� ������ ���� ���� ����� �� �������� ������� ����� �� ����� �������� ����� ��� �� ���� ����� ������ ������� ������ ���� �������� ���� ������ �� ������������ ��� ��� �� ����� ������� ������ �� ��� ����� ������ ��� �� ������

�������� ����� ��� �� ���� ���� �������� ���� ��������� ��������� �� ����� �� ������ �������� ���� ������� ��������� ��� ����� ���������� ��� ����� ���� ��� ������� ������ ��� ������ �������� ���� ������ ����� ���� � ����� ������ ��� �������� ����� ���� �� ������� �������� ���� ��� �� �� ������� ����� ���� �� � ���������� ������ ���� �� ��� �������� ������ ���� ���� ����� ������ ������� ����� ����� �� � ����� �������� �� ����� ����� ���� ����� �� ��� �������� ������� ��������� ��� � ������� �������� �� ���� ������� ������ �������� �� ������� �� ���� ������� ������ ������ �� ���� ������� ����� ��� ����� ������� �� ���� ������� ������ �� �����

����� ������� �������� ����� ��

��������� ������ ��� ����� ��� �� ������ �������� ��������������������������� ������� ��� �� ���� �������� �� ������� ������ �� ���� �� ������ ���������������������������� ��� �������� ���� ������� ���� ������� ��� ���������� ����� ������ �� ����� �������� ��������� �� �������� ����� ������ ������� �� ������ ���� �� ���� ���� �������� �� ��������� ����� ������� ��� ��������������������������� ���������������������� ���� ������ ����� ������� ���� ����� ��� �� ���� ���� ��� ��� �� ���� ����� �������� ���� ������� ��� ������ ������� ���� ���

�� ������� ����� ���� �� ��� ������ ���� �� ������� ���� �������� ���������� �� ����� �� ����� ����� � ���� ��������� �� �� �������� ������ �� ��� ������ ������� ����� ��� ������� ��������� ������ ����� �� ���������� �������� ����� ��� �� ���� �� ���� ����� �� ����� ������ ����

������ ������ ����� �������

����� �� ���������� ����� �������� �������������� ���� ����� �� ����� ��������� ����� �������� ��� ���� ����� �� ���� ��������� ��� ����� ��� ����� ������ ������������ ��� ����� ������ ���� ���� �������� ���� �������� ���������� ����� ���� ���� ���������� ������� �� ����� ������ ���� ���� ��� �� ������ ���������� �������� �� �� �� ��������� �� ���������� �� �������� �� ��� ����� ������� ����� �������� ���� ���� ���� ����� ��� ������ �� ��������� ��� ���� �� ����� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ��� �� ������� ����� ���� �� ��� ������ ���� �� ������� ���� �������� ���������� �� ����� �� ����� ����� � ����

���������� ������ ���� ����� ������ ������� ����� ������ ����� ��� ����� � ������ ���� ���������������������� �������� ��������������������� ������� ���������������������� ������ � ��������������� ���� ������������������

������� �� ���������� ��������� � ������� ��������� ������� ��� ��� ������� ��� ���� ����� ����� ��� ����

��� ��

� ����� ������ ���� ���������� �����������

� ��� ����� � ������ ��� ��� ������ ������� ���� ����������� ��� � �� ������������� ������

� ��� ����� � ������ ��� ��� ������ ������� ���� ����� ����������� ��� � �� ������������� ������

� ��� ����� � ������ ��� ��� ������ ����� ��� ������ ����������� ��� � �� ������������� ������

� ����� ������������� ������ ������� ��� ��� ������ ����������� ����� � ������ ��� ��� ������ ������ ���� ��� ����� ������������� ������ ������� ������ �����

� ������ ����� �������

� ������� �� ����� �� ��� ������� ������� �����

� �������� ��� ����� ��� ��� � ����� ���� ���������� ��� ������������ ����������� ��� ����� ��� �������

������� �� ������������ ��������� � ������� ��������� ������� ��� ��� ������� ��� ���� ����� ���� ������ ����

��� ��

� ����� ������ ���� ���������� �����������

� ��� ����� � ������ ��� ��� ������ ������� ���� ����������� ��� � �� ������������� ������

� ��� ����� � ������ ��� ��� ������ ������� ���� ����� ����������� ��� � �� ������������� ������

� ��� ����� � ������ ��� ��� ������ ����� ��� ������ ����������� ��� � �� ������������� ������

� ����� ������������� ������ ������� ��� ��� ������ ����������� ����� � ������ ��� ��� ������ ������ ���� ��� ����� ������������� ������ � ������ ������ �����

� ������ ����� �������

� ������� �� ����� �� ��� ������� ������� �����

� �������� ��� ����� ��� ��� � ����� ���� ���������� ��� ������������ ����������� ��� ����� ��� �������

���� ������ ���� ��������� ������� ������ ������ ������ ������

�����

����� �����

���� ������ ���� ��������� ������� ������ ������ ������ ������

������� �����

���� ��������� ���� ��������� ������� ������ ������ ������ ������

�����

����� �����

������� �����

���� ��������� ���� ��������� ������� ������ ������ ������ ������

���� ������ ���� ��������� ������� ������ ������ ������ ������

�����

����� �����

���� ������ ���� ��������� ������� ������ ������ ������ ������

��� �� �������� ������ ��� ����� ���� ���� �����

���� ������ ���� ������ ���� ���� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ����� ������� ������� ������ ������ ������ ������

��� �� �������� ������ ��� ����� ���� ���� �����

���� ������ ���� ������� ������� ������ ������ ������ ������

���� ������ ���� ������� ������� ������ ������ ������ ������

�����

�����

�����

����� �������

����� �������

����� �����

����� �����

����� �����

������ ������

������ ������

����� ��� ����� �� �� ������� �� ��� �������� ������ �� ��� ���������� ��� ������������ ��������� ������� ��� ��� ������� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ��������� ����� ���������� �� �� ��� ���� �������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������ ����� ��� ���� ������ �� ��� ���������� ��� ������������ ��������� ������� ��� ��� ������� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ��� ��������� �� ��� �������� �� ��� ��� ��� �� ���������������� ��� ���������������� ��� �� ��������� ������� �� ���������������������

��� ��� �� ������ �� ����� �� ���������

����� � ��� ����� ���� � ����� ��� ����

�������� ��������� �������� �������� � ����

������������

���� ������

���������� ��������������� ����������� ����

�������

���� ������

����������� ���� ����������� �����

���������� ���� ������� �� �������� ����

������ ���� ���������� �������� ������� ����������� ����� ��������� ������� ��������

��������� ������������ ���� ������� �� �������

������ ���� �� ��� ���� � ���� � � � ������ � � ����� � ��� � � ��� ��� � �� � ���� ��� ����� �� ��� �� ��� � �� � �� ������������� ��� ���� � �� ���� � � ���� �� ����� �� ������� �������� ���������� ��� ������ � ������ �� �������� �� ��� ��� ��� ������ ���� �� ��� � �� �� ���� �� ���� � ��� ����������� ������ ���������� ��� ���������� �� ���� �������� � � �������� � �������� ������ �� ���� ���� � ����� ��� �������� �� ��� ��� ��� ���� ������ �� ������� �� ��������� ��� ��� � �� �� ������� � � �� ��� ���� ���� ����� ��� ��� ��� ������� ��� � � � ��� ��� � ������ � � ������� ����� �� ������ ��� ���� � �������� ���� � ��� ������ �� � �� �� ��� ����� � ������ � ���� � ���� ��� ���� ������ ������ � ���� ���� �� ������� � ���� � ��� ���� �������� ������� ��� ��� � �� �� � ������ � � ����� � ��� � � ���� �� � ���� ������� �� ���� ��� ��� ������� �� ��� � � � ��� ��� ��� ���� ��� ��� � � ���� ��� ����� ��� �� ������ ���� �� ��� ���� �� ��� ��� ��� ����� �� ��� �� ����� ��� � �� ����� ������ ������������� ��� �� ���� �� ���� � � � ������ ���� �� ���� ��� �������� ��� �� ������ �� ���� ����� ������� ������ �� � ������ � � ������ �� �� ���� ��� � ��� �� �� � � ������ �� �� ��� ��� ���� � � ���� ������ ��� ���� ����� ��� ���� �� �� ��� ��� ������ �� ���� ������� �� �� ���� �������� ���� ��� � ���� �� ������ �� ��� ������ �� ��� � ������� �� ��� ��� ��� ������ �� � �� �� ���� �� ���� � ��� ����������� ������ ���������� ��� ���������� �� ���� �������� � � �������� �

�������� ������ �� �������� � ����� ��� �������� �� ��� ��� ��� �� ��������� ��� ������ �� ��� �� ��� � ��� ��� �������� � � ����� �������� �� ��� ��� ������ ������ ��� ��� �� ��� ���� ��� ���� ��� ��� � � ��� ��� ���� � ������ ��� ������� ���� � ���� ��� ��� ����� ������� ��� ����������� ��� ������ �� ��� �� ���� � �� ����� ��� ����� ���� ���� ����� � � ��� � ���� ��� ����� ������� ��� � ��� � � ��� ��� � �� ����� ��� �� ��� �� � � ����� � � �� ����� ��� ����� � � ����� �� �� ������ ���� � ������� ��� � ���� � � ��� ��� � �� ����� � � �� ���� �� ��� ��������� ������� � � � ��� ���� ��� ��� ����������� ��� ���� ������ ��� � �� �� � ������ � � ���������� ������ �� �� ��� ��� ����������� � � ����� �� �� ������� � ������ ��� ����� ����� �� ����� � ���� �� ����� ������� ��� ��� �� ����� ������� ��� � ������ � � ���� �� �� ��� ���������� � ������ � � ������ �� ��� ����� ������ ��� ������ ��� ����� ���� ���������� � � ��� ��� ���� ��� ����� ���� ��� �������� � � ����� � ���� ���� ��� ���� ����

�������� ��������� ��� ���������� ������ �������

��������� ������������ ����� ������� �� ��������

������ ��� �������� ���� � � � �������� �� ���� ������ ������ � ������������ ������� ����������� ��� �������� �� ��������� � � �� ����� � ����� � � ����� �� ��� ��� �������� �� ��������� ������ �� ���� �������� ��� �������� �� ��������� � � ��� ��� ��� ����� ���� �� ��������� � � ���� �� ���� �� ��� ��� ����� ���� ����� ������ ��� ����� �������� ����� � � ���� ������������� ��� ������� ��� ��� ��� ��� � ��� � ������ ���� � �� ���� �������� ���� � ������� � � ������ ���� �� � � ���� ������� �� ���� ������ ������ � ������������ ������� ��� ��� �� ��� �� ����� ��� ��� ���� ��� � ��� ��������� �� ��������� �������� ��������� �������� ��� ������ ����� �� � ����

���������� ���� ������������� ������� ������ ��������������� ������� ����������� ��������� �������� ������ ������ ������ ����� ������������� �������� ����������� ������ ����������

������� ����������

��������� ���� �������� ��� ������������ ������ � ������ �� ��� ���� ���������� ������ ���������� �� ����� �� �������� �������� ��� ��������� ������� ��� ������������ ���� �� ����� �������� �� ���������� ����������� ������ � ��������� ����� �������������� ������ ����� �������� � � �������� �� ������ ��� �������������� �� �� ����� � � ���������� ����� ������ ������������ ��� �������� ���������� � ���� ��� �������� � � ������ ���������� ���� ��� �� ����� � � ������ �� ������ ��� �� ����� ��� � �������� �������� �������� �� ������ ��� ��� �� ����� � � ����� ��� � ������� ��� ��� ��� ������ ��� ��������� ������ � ���������� ������ ���� ���� ������ ���� ��������� � � �������� �������� ���� ����� �������� ��� ����������� �������� ����� ������ � ������ �� ��� ���� ���������� ������������ �� ���� ��������� ������� ��������������������������������� ��� �������� ��� ������ � �� ��� ���������� ���� ��� �������� ���� ����������� �������� ��� �� �������� � ���� ������������ �������� ������� ��� ���������� ������ �� ���� ����� �� ����������� ������� ��� �������� � � ����������������� ��� ����������� �������� ���� ��������� � ���� � � ������� ����������������� ������ ����� ����� ���

��������� ��������

���������� ���� �������������

�����������������������

���������� ������� ������ ������� ��� ����� �������� ������� ������� ���������� � �������������� ������ ������������� �������� ��������� ����������������������� �������� ������ ��� ������ �������� ������� ���������� ������ ����� �� ��� ������������� ������� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ���� ������ ������ ������ ����� ����������� �������� ������ ������ ������������� �������� �� �������� ����� ������� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ���� ������ ������ ������ ����� ����������� �������� ������ ������ ������������� �������� �������� ������������ ����������� ���������������� � � ������� � ���� ������ � � �������� ��� ����� ��� ������������ ���� �� ������������� �� ��������� ��� ������� ���� ������� ���� �������� ����� ������ � � ������� ������ ���� ��� ������� ���� ������ ���� �������� ����� ������ �� ������� ��� �� ����� ���� ����� ���� �������� � ���� ����� ����� ���� ������ ������ ������ ����� ���������� ������� ������ ������ ������������� ��������������� ���� ������ ������� ��������� ������ ��������� ������� � ��� �������� ����������� ������������������������ �������� � � ������������ �� ������ � �� ��������� ����� �� ��� ���� ������ � ���� ��� ���� � �� � � �������������� ���� ���� �� ���� ���� ����������� � � ����� ��� ������������ ���� � � ����� �� ��� �� ��������� �������� ����� � � ����� � ��� ���� �� ���������� � � �������� ����� ����� ���� ��� ����� ����� �� ���� �������� ��� �� ������ � � ������� �� ��������� ��� ������� ������ ������� � � ���������� ����� �� ���� ���� ����� ���� �������� ���������� ������� ������ ������� ��� ����� �������� ������� ������� ����������� �������������� ���������������� ��� �������� ���������������� �� ������������� ��� ���� ��������������� ����� ������������ ���� ���������� ������������ ���� � � ����� �� ��� �� ��������� ����������� ��� ���� �� � �� ���� ������ ����� �� � � �������� � ���� � � �� ����� �� ��� �� ����� �� ����� ���� � � ����� ����� �������� ���� � ��� �������� ����������� �������������������� �������� � � ������� � ���� � ���� � � ����� ��� ���� ��� ������ �� �� ����� ���� � ��� �������� ����������� �������������������� �������� � � ������� � ���� ������ �� ������ ������ ��� ������� ����� ������������� �����������

������� ����������

������ ����� ��������

�������� ��� ������ ����� ��� ������ ������� ��������� ������� ���� �������� ��� ����� ��� ����� ���� �������� ��� ������ ��� ������� ��������� ��� ������� ��� ��� ��������� ��� ���� �� ���� ���� ������ ���� ����������� ������� �������������� ���� ������� ��� ���� ��� �������� �������� ���� ��� ��������� ���� �� ������ ��� ���� ������ �������� � ��������� ������ ������ ������� ������ ���������

���� �� ����� � �� ������ ��� ���� ��� �������� � � ����� � ���� ���� ������ ��� ����� � ����� ������ � �������� �� ��������� � � ����� ������ �������� ��� ������ � � ����� ���� ����� � ��� ������� � � ���� ������� ���� ��� ��� ������ ��� ��� �� �� ��� ����� � �������� ���� ���� ������ ������ ������� � � ������� �� ���� � � � �������� ����� � ���� ������ ����� ���� ������ ���� �� ������� ��� ���������� ������ ��� �� ��� ������ �� ���� ���� � � ��� ��� ������ ���� ��� � ������ � � � ��� ��� ��� � ��� ��� ����� ���� ��� �� ����� ������ ��� �� ��� �� � ���� � � ������� � � ����� � � � ���� � �� ��� �� ��� ��� ������ ��� �� ���� ������ ������ ���� �� ���� ���� ������ ������� ������ ������ ���� � ��������� �������� ���� ��� � ��� �������� ����� ��� ��� ��� ��� �� � ���� ��� ���� � � � ������� �� ������ �� ��� ��� ��� ������ ������ � �� ������ � �������� �� � ��� � ��� ������ ���� ��� ��� ��� ���� ������ ���� ���� ������ �������� ���� ��� ����� ��� ����� ���� �� ��� ������ � �� ��� �� ������������� �������� ���� ��� ��� ���������� � � ����� ���� ��� ���� ������ � � ������ �� �������� �� ������ � �� ����� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ������ �������� ���� ��� ����� ���

������� ��

������� ��� � ���� ��� ����

���������� � ���� �������� ��������� �������� ��� �� ������ ������ ������� �������� ��� ����� ������

����� ��� ���� ������� ������ ��� �� �� ����� ����������� � � ����� ���� ����� �� ����� �� ���� � ����� ��� �� ����������� �� ��� ������ ������ �������� ���� � �������� ��� �������� ���� ��� �� ��� � � �� ���� ��� ����� ���� ��� ��������� ������� � � ����� ����� ��� ������ ��� ��� ����� ������ �� ����� �� ��� ���� ������ ������ �� ��� ������ �� ���� ����� �� � � ������� ����� �� ���� ������ ������ ��� ��� � ��� �� ��� ��� ����� ����� ����� ��� ������ ������� ������ ���� ������ ���� ����� �� �� ������ ������ ��� �������� ��� ����� �� ��� ���

��������� ����� ��� ���� ���� ���� ��� � ����� ����� ����� ������ ��������������� ����������� ����� ���� ���� ��� ��� � � ���� � ��� �� ��� ����� ������� ��� ���� ������� ��� ������� ���� ���� ����� ����� �� �� ����� �������� � � ������� � �������� �� �� �� ���������� ���� �������� ��� ���� ����� ���� � � ������� ��� ���

�� � ����� ���������� �� ���� � ��

�� ���� ��� ���� � ������������

�� ������� ���� �� ������ ������� � ����� ���� ������� ����� �� ��� ��� ��� ���� ����� ���� ���� ����� ��� ���� �������� ��� ��� �������� ���� ����� ����� �� �� ���� �� ��� ���� ������ �� �� ���� ����� ������ � � ���������� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ������� ������ ����� �� ����� ����

������ ������ ����� �������

�������� �� �� ������� ������� ����

�� ��� ��� ���� ���� ����� �����

�� ��� ������ ���� � � ��������

�� �� ��������� ����� ��� ����� �� ����� ������ ��������� ��� �������� �� � � ���� ���� ������� �� ����� ��� ����� �� �������� ������ ������� ���� ���� ����� � � ��������� ����� ����� ����� ������ ����� ������ �� ���� ����� ����� ����� ��� ��� ����� � ���� ����� ������ ����� ��� � � ����� �� ��������� ������� ����� � ������� � ��������� ������� ��� �������� ��� ����� �� ��� ���������� �� ������� �� ����� ���� �� ��� ����� ��� ����� �� ����� ���� �� ���� ���� ����� �� �� ����� � � ���� � ��� ������� �� ������ � � ������ ��� �� �� ���� ���� ���� ������ ����� ���� � � ��������� ����� �������

��� ������� �� ���� � � ������ ��� �� �� ���� ���� ���� ����� � ��� ����� ������� ���� ������� ��� �� ����� ����� � � ������� � �������� �� �� ����� ������� ������ �� ��� ������ �� ������ ������� ��� ���� � ������ ������ ������ ���� �� ��� �� � �� ����� � ���� ��� � � ������������ � � ���� � � ������ ��� �������� �������� ����� � � ���� ��� ��� �� �� ��� ����� ��� ������������ ��� ���� �� ������ ����� ��������� ������� ����� � � ������ ���� �� ������ � � � ��� ����� ����� ��� ���� ��� ����� � � ��� ���� ����� � ���� ����� ����� ��� ������� �� �� �� ��� ���� ���� ����� � � ����� ���� ������ ��������� ���� �� � �� ����� ���� �� ����� �� ��� �� � �� ���� ����� ��� �� ������� ���� �� ����� �� ������ ���� � � ����� ����� ����� ��� ����� ��� ���� � ������� � ��� ����� � � �� �� ������ ���� ��� �� ��� ��� � � ������ ������ ���� ��� ��� ����� ��� ����� �� � � �� ����� ����� ���� � ������ �� �� ��� ���� ���� ��� �� ����� � � ����� �� ��� ����� �� ������� �� ���� ���� � � ������ ��� ������� � ����� ��� ����� ������������� ���� � ������������� �� ����� ��� �� ����� ������ ���� ��������� ��� ���

���������� ������ ���� ����� ������ ������� ����� ������ ����� ��� ����� � ������ ���� ���������������������� �������� ��������������������� ������� ���������������������� ������ � ��������������� ���� ������������������

