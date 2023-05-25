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    MRVL   US5738741041

MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD

(MRVL)
  Report
Delayed Nasdaq  -  04:00:00 2023-05-25 pm EDT
49.47 USD   +7.59%
05:36pMarvell Expect AI Revenue To Double Again Next Year
RE
05:35pStocks to Watch: Marvell Technology, Workday, Gap, TScan Therapeutics
DJ
04:45pTranscript : Marvell Technology, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 25, 2023
CI
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Marvell Expect AI Revenue To Double Again Next Year

05/25/2023 | 05:36pm EDT
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May 25 (Reuters) - Marvell Technology Inc:

* MARVELL CEO SAYS GENERATIVE AI IS RAPIDLY DRIVING NEW APPLICATIONS AND CHANGING INVESTMENT PRIORITIES FOR CLOUD CUSTOMERS: CONF CALL

* MARVELL CEO SAYS PERFORMANCE SCALE OF CURRENT AI IMPLEMENTATIONS ARE STILL CONSTRAINED BY NETWORK CAPACITY: CONF CALL

* MARVELL SEES CLOUD CUSTOMERS ENHANCING THEIR AI OFFERINGS BY BUILDING CUSTOM ACCELERATORS OF THEIR OWN DESIGN TO ADDRESS SPECIFIC NEEDS: CONF CALL

* MARVELL SEES OVERALL AI REVENUE TO AT LEAST DOUBLE AGAIN NEXT YEAR: CONF CALL

* MARVELL EXPECTS CLOUD REVENUE TO GROW OVER 10% SEQUENTIALLY IN Q2: CONF CALL

* MARVELL SAYS CO IS OPTIMIZING HEADCOUNT AND FURTHER STREAMLINING OPERATIONS: CONF CALL Further company coverage:


© Reuters 2023
All news about MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
05:36pMarvell Expect AI Revenue To Double Again Next Year
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05:35pStocks to Watch: Marvell Technology, Workday, Gap, TScan Therapeutics
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Financials (USD)
Sales 2024 5 507 M - -
Net income 2024 -320 M - -
Net Debt 2024 2 576 M - -
P/E ratio 2024 -133x
Yield 2024 0,49%
Capitalization 42 502 M 42 502 M -
EV / Sales 2024 8,19x
EV / Sales 2025 6,88x
Nbr of Employees 7 433
Free-Float 98,7%
Chart MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
Duration : Period :
Marvell Technology Group Ltd Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBullishNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 32
Last Close Price 49,47 $
Average target price 57,23 $
Spread / Average Target 15,7%
EPS Revisions
Managers and Directors
Matthew J. Murphy President, Chief Executive Officer & Director
Willem A. Meintjes Chief Financial Officer
Richard S. Hill Non-Executive Chairman
Muhammad Raghib Hussain President-Products & Technologies
Adhir Mattu Chief Information Officer & Senior Vice President
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD24.14%39 504
NVIDIA CORPORATION108.96%755 244
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED21.07%441 365
BROADCOM INC.21.53%283 312
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.67.16%174 354
TEXAS INSTRUMENTS1.12%151 642
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