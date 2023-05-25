Marvell Expect AI Revenue To Double Again Next Year

May 25 (Reuters) - Marvell Technology Inc:
* MARVELL CEO SAYS GENERATIVE AI IS RAPIDLY DRIVING NEW
APPLICATIONS AND CHANGING INVESTMENT PRIORITIES FOR CLOUD
CUSTOMERS: CONF CALL
* MARVELL CEO SAYS PERFORMANCE SCALE OF CURRENT AI
IMPLEMENTATIONS
ARE STILL CONSTRAINED BY NETWORK CAPACITY: CONF CALL
* MARVELL SEES CLOUD CUSTOMERS ENHANCING THEIR AI OFFERINGS
BY
BUILDING CUSTOM ACCELERATORS OF THEIR OWN DESIGN TO ADDRESS
SPECIFIC NEEDS: CONF CALL
* MARVELL SEES OVERALL AI REVENUE TO AT LEAST DOUBLE AGAIN
NEXT
YEAR: CONF CALL
* MARVELL EXPECTS CLOUD REVENUE TO GROW OVER 10%
SEQUENTIALLY IN
Q2: CONF CALL
* MARVELL SAYS CO IS OPTIMIZING HEADCOUNT AND FURTHER
STREAMLINING
OPERATIONS: CONF CALL
Further company coverage: