Mastercard Says 2020 U.S. Holiday Retail Sales Rose 3.0%

Dec 26 (Reuters) - Mastercard Inc:
* MASTERCARD SPENDINGPULSE: U.S. RETAIL SALES* GREW 3.0%
THIS
HOLIDAY SEASON
* 2020 U.S. ONLINE SALES GREW 49.0% COMPARED TO 2019
* HOLIDAY E-COMMERCE SALES MADE UP 19.7% OF TOTAL RETAIL
SALES
THIS YEAR
* HOME FURNITURE AND FURNISHINGS EXPERIENCED STRONGEST
GROWTH OF
ANY SECTOR COMPARED TO 2019, UP 16.2%, & IT GREW 31.0% ONLINE
SPECIFICALLY
* APPAREL SALES EXPERIENCED A DECLINE OF 19.1% YEAR OVER
YEAR
* DEPARTMENT STORES SAW OVERALL HOLIDAY SALES DECLINE OF
10.2% AND
ONLINE SALES GROWTH OF 3.3%
* THANKSGIVING WEEKEND THROUGH CYBER MONDAY REMAINED A KEY
TIME
FOR SHOPPERS, WITH BLACK FRIDAY BEING TOP SPENDING DAY OF 2020
HOLIDAY SEASON
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