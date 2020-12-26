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Mastercard Says 2020 U.S. Holiday Retail Sales Rose 3.0%

12/26/2020 | 07:21am EST
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Dec 26 (Reuters) - Mastercard Inc:

* MASTERCARD SPENDINGPULSE: U.S. RETAIL SALES* GREW 3.0% THIS HOLIDAY SEASON

* 2020 U.S. ONLINE SALES GREW 49.0% COMPARED TO 2019

* HOLIDAY E-COMMERCE SALES MADE UP 19.7% OF TOTAL RETAIL SALES THIS YEAR

* HOME FURNITURE AND FURNISHINGS EXPERIENCED STRONGEST GROWTH OF ANY SECTOR COMPARED TO 2019, UP 16.2%, & IT GREW 31.0% ONLINE SPECIFICALLY

* APPAREL SALES EXPERIENCED A DECLINE OF 19.1% YEAR OVER YEAR

* DEPARTMENT STORES SAW OVERALL HOLIDAY SALES DECLINE OF 10.2% AND ONLINE SALES GROWTH OF 3.3%

* THANKSGIVING WEEKEND THROUGH CYBER MONDAY REMAINED A KEY TIME FOR SHOPPERS, WITH BLACK FRIDAY BEING TOP SPENDING DAY OF 2020 HOLIDAY SEASON Source text for Eikon: Further company coverage:


© Reuters 2020
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Financials (USD)
Sales 2020 15 208 M - -
Net income 2020 6 155 M - -
Net Debt 2020 1 493 M - -
P/E ratio 2020 54,7x
Yield 2020 0,45%
Capitalization 335 B 335 B -
EV / Sales 2020 22,1x
EV / Sales 2021 18,7x
Nbr of Employees 18 600
Free-Float 62,3%
Chart MASTERCARD INCORPORATED
Duration : Period :
Mastercard Incorporated Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends MASTERCARD INCORPORATED
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralNeutralBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 39
Average target price 360,26 $
Last Close Price 336,00 $
Spread / Highest target 31,0%
Spread / Average Target 7,22%
Spread / Lowest Target -13,4%
EPS Revisions
Managers and Directors
NameTitle
Ajaypal S. Banga Chief Executive Officer & Director
Michael E. Miebach President & Chief Executive Officer-Elect
Richard Neil Haythornthwaite Chairman
Edward McLaughlin President-Operations & Technology
Sachin J. Mehra Chief Financial Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
MASTERCARD INCORPORATED12.53%334 967
VISA INC.11.07%487 789
PAYPAL HOLDINGS, INC.120.62%279 613
PALO ALTO NETWORKS, INC.58.76%35 549
AVAST PLC17.60%7 420
MIMECAST LIMITED35.18%3 747
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