Drug Distributors Announce Proposed Opioid Settlement Will Proceed To Next Phase

Sept 4 (Reuters) - Mckesson Corp:
* DISTRIBUTORS ANNOUNCE PROPOSED OPIOID SETTLEMENT WILL
PROCEED TO
NEXT PHASE
* MCKESSON- UNDER PREVIOUSLY SAID PROPOSED SETTLEMENT DEAL,
PROCESS DESIGNED TO RESOLVE OPIOID CLAIMS OF STATE & LOCAL
GOVERNMENTAL ENTITIES ENOUGH STATES AGREED TO SETTLE TO PROCEED
TO NEXT PHASE
* ALL 5 TERRITORIES AND WASHINGTON DC HAD AFFIRMATIVELY
SIGNED ON
TO AGREEMENT.
* THIS NEXT PHASE IS NOTICE TO SUBDIVISIONS, AND SUBDIVISION
SIGN-ON PERIOD
* MCKESSON- IF CONDITIONS ARE SATISFIED, SETTLEMENT WOULD
BECOME
EFFECTIVE 60 DAYS AFTER DISTRIBUTORS DETERMINE THAT THERE IS
SUFFICIENT PARTICIPATION TO PROCEED
* FINAL PAYMENT AMOUNT WILL DEPEND ON SEVERAL FACTORS,
INCLUDING
FINAL PARTICIPATION RATE OF STATES AND POLITICAL SUBDIVISIONS
* COMPANIES WILL MAKE THEIR FIRST ANNUAL SETTLEMENT PAYMENT
INTO
ESCROW ON OR BEFORE SEPTEMBER 30, 2021
* PAYMENT WILL BE DISBURSED FOLLOWING EFFECTIVE DATE OR
RETURNED
TO DISTRIBUTORS IF SETTLEMENT DOES NOT BECOME EFFECTIVE
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