EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Offentliggörande av insiderinformation enligt artikel 17 i EU-förordning (EU) nr 596/2014 MAR 6 maj 2021 Media och Games Invest har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 20 930 232 aktier och tillförs därigenom cirka 900 miljoner kronor Media and Games Invest plc ("MGI" eller "Bolaget") har, i enlighet med offentliggörandet i pressmeddelande den 5 maj 2021, framgångsrikt slutfört det accelererade bookbuilding-förfarandet för en riktad nyemission och beslutat att emittera 20 930 232 aktier, baserat på bemyndigandet från MGIs årsstämma den 15 april 2021 (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgick till 43 kronor per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Carnegie, Jefferies och Swedbank tillsammans med Kepler Cheuvreux (gemensamt "Managers"). Den Riktade Nyemissionen var kraftigt övertecknad och genererade starkt intresse från såväl svenska som internationella investerare samt existerande ägare och Bolaget har därför bestämt att öka storleken till 900 miljoner kronor. Den Riktade Nyemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning för att kunna kapitalisera på ett flertal förvärvsmöjligheter inklusive ytterligare förvärv av spel- och medieföretag eller tillgångar samt att investera i ytterligare accelererad organisk tillväxt. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgick till 43 kronor per aktie och fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Managers. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att ytterligare diversifiera aktieägarbasen bland svenska och internationella institutionella investerare samt att samtidigt genomföra kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Teckningskursen om 43 kronor motsvarar en rabatt om 8,5 procent mot gårdagens stängningskurs om 47 kronor. Styrelsens bedömning är att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen genomförts på marknadsmässiga villkor mot bakgrund av att den har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Efter genomförd transaktion kommer den Riktade Nyemissionen att öka antalet utestående aktier och röster med 20 930 232 från 128 749 748 till 149 679 980, vilket innebär utspädning för befintliga aktieägare om cirka 14,0 procent av utestående antal aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med 20 930 232 Euro från 128 749 748 Euro till 149 679 980 Euro. De nya aktierna har rätt till utdelning från och med den 1 januari 2021. Likviddagen förväntas ske på eller omkring den 10 maj. I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte emittera ytterligare aktier under en period av 90 kalenderdagar efter likviddagen (med undantag för köpeskilling i aktier vid förvärv). Därtill har Remco Westermann, VD och styrelseordförande, åtagit sig att, med sedvanliga undantag och ett undantag för ett tidigare åtagande avseende till 1,3 miljoner aktier, att inte sälja några aktier i MGI under samma period om 90 kalenderdagar efter likviddagen. För att underlätta leverans av aktier till investerarna i den Riktade Nyemissionen kommer Bodhivas GmbH att låna ut 20 930 232 aktier till Carnegie. De utlånade aktierna kommer att återlämnas till långivaren efter att den Riktade Nyemissionen har registrerats av Malta Business Registry. RÅDGIVARE Carnegie, Jefferies och Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux har utsetts till Global Global Coordinators and Joint Bookrunners (tillsammans "Managers"). Baker & McKenzie agerar juridisk rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson agerar juridisk rådgivare till bankerna i samband med den riktade emissionen. ANSVARIGA PARTER Denna information är sådan information Media and Games Invest plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av MGIs nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av detta pressmeddelande. Den ansvariga personen nedan kan kontaktas för mer information. FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Remco Westermann Styrelseordförande och VD +49 40 411 885206 Sören Barz chef för investerarrelationer +49170376 9571 soeren.barz@mgi.group, info@mgi.group www.mgi.group Jenny Rosberg, ROPA, IR-kontakt Stockholm Telefon: +46707472741 Mail: Jenny.rosberg@ropa.se Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR-kontakt Frankfurt Telefon: +49 69 9055 05 51 Mail: mgi@edicto.de OM MGI: Media and Games Invest plc är ett integrerat digitalt spel- och medieföretag med största delen av sin verksamhet i Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värde- och synergiskapande förvärv och visar kontinuerlig, stark och lönsam tillväxt med en CAGR på 45 procent under de senaste sex åren. Förutom stark organisk tillväxt har MGI-gruppen framgångsrikt förvärvat mer än 30 bolag och tillgångar under de senaste sex åren. De förvärvade tillgångarna och bolagen integreras genom bl.a. aktivt användande av molnteknologier för att skapa effektivitetsvinster och konkurrensfördelar. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och på segmentet Scale på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och den öppna marknaden på Frankfurtbörsen och en icke säkerställd obligation som är noterad på den öppna marknaden på Frankfurtbörsen. Bolagets certified advisor på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399. För mer information, besök: https://mgi.group/ Media and Games Invest plc St. Christopher Street 168 VLT 1467 Valletta, Malta Phone: +356 21 22 7553 Fax: +356 21 22 7667 E-mail: info@mgi.group Internet: www.mgi.group VIKTIG INFORMATION Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller inbjudan skulle vara olagligt före registrering, undantag från registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i något av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA.. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett tillämpligt undantag från eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933, ("Securities Act""). Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som det hänvisas till i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 05, 2021 19:38 ET (23:38 GMT)