Media and Games Invest Group tecknar en icke säkerställd revolverande kreditfacilitet på 30 miljoner euro med UniCredit Bank med en ränta på 3,875% p.a. ? Den lägre räntan på 3,875% p.a. återspeglar nya intervallet för MGI ? Den revolverande kreditfaciliteten är icke säkerställd vilket understryker MGI: s höga kreditvärdighet ? Krediten stöder diversifiering av MGIs finansieringsstruktur samtidigt som flexibiliteten ökar dels i rörelsekapitalet, dels för förvärv till gynnsamma låga finansieringskostnader Juli 01, 2021 - Media and Games Invest ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange), har undertecknat ett bindande kreditavtal med UniCredit Bank AG för en icke säkerställd revolverande kreditfacilitet på 30 miljoner euro med en ränta på 3,875%. Krediten ökar MGIs flexibilitet i rörelsekapital och förvärvsrelaterade finansieringsbehov. Den beviljade räntan understryker de kontinuerligt minskande räntekostnaderna för koncernen. Dessa kunde observeras redan under obligationsemissionen på 150 miljoner euro den 18 juni 2021, till ett pris av 102% över pari. "Vi är tacksamma och glada över att kunna fortsätta och förlänga vårt långvariga förhållande med UniCredit Bank som har stött oss sedan 2017 med rörelsekapital och förvärvsrelaterade krediter. Den unika engagemang i Tech-sektorn har hjälpt oss att växa MGI till ett av de ledande starka europeiska medie och spelhusen. " säger Paul Echt, CFO för Media and Games Invest SE. "Vi är glada över att återigen stödja MGI på bolagets exceptionella tillväxtresa med en icke säkerställd revolverande kreditfacilitet. Det understryker kreditvärdigheten vi tilldelar företaget med stöd av goda marginaler, stark kontantgenerering och allt viktigare, en attraktiv och hållbar affärsprofil. Tech-teamet på UniCredit är oerhört stolta över att vara en del av resan, att se det hårda arbetet och engagemanget med att vara involverade i skräddarsydda lösningar, som är ett varumärke för vad vi gör, ge resultat. ", säger Oskar Åkerberg, Senior Relationship Manager, Tech Industry Täckning på UniCredit Bank AG. Ansvariga parter Informationen i detta meddelande har offentliggjorts genom de ansvariga personers byrå som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGIs nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av denna release. De ansvariga personerna nedan kan kontaktas för mer information. Detta är en översättning av den engelska originalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen som finns tillgänglig via bolagets hemsida mgi.group. För ytterligare information, vänligen kontakta: Remco Westermann Styrelseordförande och VD info@mgi-se.com Sören Barz Chef för Investor Relations +49 170 376 9571 soeren.barz@mgi-se.com, info@mgi-se.com www.mgi-se.com Jenny Rosberg, ROPA, IR-kontakt Stockholm Telefon: +46707472741 Mail: Jenny.rosberg@ropa.se Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR-kontakt Frankfurt Telefon: +49 69 9055 05 51 Mail: mgi@edicto.de ? Om Media and Games Invest SE Media and Games Invest SE är ett?integrerat?digitalt spel- och medieföretag med största delen av sin verksamhet i Europa och Nordamerika.?Bolaget?kombinerar organisk tillväxt med värde- och synergiskapande förvärv och visar kontinuerlig, stark och lönsam tillväxt?med en CAGR?på 45?procent?under de senaste?sex?åren. Förutom stark organisk tillväxt har MGI-gruppen framgångsrikt förvärvat mer än 30?bolag?och tillgångar under de senaste?sex?åren. De förvärvade tillgångarna och?bolagen?integreras?genom bl.a. aktivt användande av molnteknologier för att skapa effektivitetsvinster och konkurrensfördelar. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och på segmentet Scale på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och den öppna marknaden på Frankfurtbörsen och en icke säkerställd obligation som är noterad på den öppna marknaden på Frankfurtbörsen. Bolagets certified advisor på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00?399. ? För mer information, besök: https://mgi-se.com/

