Media and Games Invest SE : Media- och -2

Baserat på förbättrade interna system och integrerade ekonomifunktioner, kommer MGI publicera sin delårsrapport Q3 2021 tidigare än ursprungligen planerat och ser fram emot offentliggöra delårsrapporten den 15 november. Resultaten kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande och kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2021 kommer att publiceras på bolagets webbplats www.mgi-se.com.

Ansvariga parter

Informationen i detta meddelande har offentliggjorts genom myndigheten för de ansvariga personerna nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGI: s nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av detta meddelande. Ansvariga personer nedan kan kontaktas för ytterligare information.

Detta är en översättning av den engelskaoriginalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen som finns tillgänglig via bolagets hemsida mgi.group.

För mer information, vänligen kontakta:

Sören Barz Chef för investerarrelationer +49 170 376 9571 soeren.barz@mgi-se.com, investor@mgi-se.com www.mgi-se.com

Jenny Rosberg, ROPA, IR kontakt Stockholm +46707472741 Jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR kontakt Frankfurt +49 69 9055 05 51 mgi@edicto.de

Om Media och spel Invest SE

Media and Games Invest SE är ett integrerat digitalt spel- och medieföretag med största delen av sin verksamhet i Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värde- och synsergiskapande förvärv och visar kontinuerlig stark och lönsam tillväxt med en CAGR på 78% (2018-LTM Q2'21). Vid sidan av en stark organisk tillväxt har MGI Group framgångsrikt förvärvat mer än 30 bolag och tillgångar under de senaste sex åren. De förvärvade tillgångarna och bolagen integreras genom bl.a. aktivt användande av molnteknologier för att skapa effektivitetsvinster och konkurrensfördelar. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och segmentet Scale på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange Open Market.

Företagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

Framåtblickande uttalande

Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar företagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för företagets och koncernens framtida resultat av verksamheten , finansiell ställning, likviditet, resultat, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter och de marknader där bolaget och koncernen verkar. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tror", "förvänta", "förutse", "tänka", "får", "planera", "uppskatta", "vilja" , "borde", "kunde", "sikta" eller "kanske", eller i varje fall deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta meddelande, inklusive de proforma finansiella siffrorna som behandlas däri, baseras på olika antaganden, varav många i sin tur bygger på ytterligare antaganden. Även om företaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framtidsinriktade uttalanden och proforma finansiella siffror är rimliga kan det inte ge några försäkringar om att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från dem som anges i de framåtblickande uttalandena till följd av många faktorer. Sådana risker, osäkerheter, händelser och andra viktiga faktorer kan göra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i denna version av sådana framåtblickande uttalanden. Företaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta meddelande (inklusive proforma finansiella siffror) är fria från fel och läsare av detta meddelande bör inte i onödan förlita sig på de framtidsinriktade uttalandena i detta meddelande. Informationen, åsikterna och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller underförstått häri talar endast från dess datum och kan ändras utan föregående meddelande. Varken företaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framtidsinriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i denna version, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.

1243072 2021-10-25

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1243072&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2021 03:15 ET (07:15 GMT)