Media and Games Invest har för avsikt att förvärva den digitala annonsplattformen Smaato från Shanghai Qiugu Investment Partnership Måndagen den 21 juni 2021 - Offentliggörande av insiderinformation enligt artikel 17 MAR i förordning (EU) nr 596/2014 ? Smaato Inc är en "mobile first" digital annonsplattform med förväntade intäkter på mellan 30-40 miljoner Euro och en EBITDA-marginal på cirka 30% för 2021. ? Kombinerat kommer MGIs media segment Verve Group och Smaato att skapa en av de ledande omni-kanal marknadsplatserna globalt och bli en av topp tio i appen marknadsplatser mobilt med ett gemensamt team på över 300 medarbetare och fler än 25 kontor globalt. ? I tillägg förväntas samarbetet med Shanghai Qiugu Investment Partnerships general partner Shenzhen QS Funds Management Co. Ltd väsentligt att öka MGIs närvaro i de snabbt växande asiatiska annonsmarknaderna. 21 juni, 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; Kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) har för avsikt att förvärva den digitala annonsplattformen Smaato Inc från Shanghai Qiugu Investment Partnership (Ltd) ("SQI") i nära samarbete med SQIs general partner Shenzhen QS Funds Management Co.Ltd ("QS"). Smaato är en "mobile first" digital annonsplattform med ett starkt fokus på utgivare. Smaato förväntas generera konsoliderade intäkter på mellan 30-40 miljoner Euro under 2021 med en EBITDA-marginal på cirka 30%. Transaktionen kommer att substantiellt ytterligare stärka kritisk volym för MGIs media segment Verve Group och skapar ytterligare möjligheter för synergier med MGIs spelenhet. SQI är en Shanghaibaserad investeringsfond med starkt fokus på digital media. SQI har en enastående kunskap om mediamarknaderna i Asien, som tillhör de snabbast växande marknaderna i världen, och ett excellent affärsnätverk. SQI förvärvade den digitala annonsplattformen Smaato, som är "mobile first", från grundarna och en grupp tidiga investerare 2016. QS och MGI har kommit överens om exklusivitet och förväntas teckna transaktionsavtal inom de nästkommande veckorna efter att ha fått nödvändiga godkännanden på plats. Ansvariga parter Denna information är sådan information Media and Games Invest plc är skyldiga att offentliggöra i enlighet med (EU) marknadsmissbruksförordningen 596/2014. Informationen i detta meddelande har offentliggjorts genom de ansvariga personers byrå som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGIs nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av denna release. De ansvariga personerna nedan kan kontaktas för mer information. Vid avvikelser gäller den engelska versionen som finns tillgänglig via bolagets hemsida mgi.group. ] För ytterligare information, vänligen kontakta: Remco Westermann Styrelseordförande och VD info@mgi-se.com Sören Barz Chef för Investor Relations +49 170 376 9571 soeren.barz@mgi-se.com, info@mgi-se.com www.mgi-se.com Jenny Rosberg, ROPA, IR-kontakt Stockholm Telefon: +46707472741 Mail: Jenny.rosberg@ropa.se Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR-kontakt Frankfurt Telefon: +49 69 9055 05 51 Mail: mgi@edicto.de ? Om Shanghai Qiugu Investment Partnership (Ltd) och dess general partner Shenzhen QS Funds Management Co., Ltd. Shanghai Qiugu Investment Partnership (Ltd) förvärvade Smaato från grundare och tidiga investerare 2016. Därefter har Smaato investerat ytterligare för att utveckla, optimera sin teknologi och för att organiskt växa bolaget. Ledande general partner Shenzhen QS Funds Management Co., Ltd, ("QS Fund"), SQI och dess investerare fokuserar på investeringar i sektorn digital marknadsföring, mobilsäkerhet, 5G och halvledarindustrin. QS Fund är en innovativ Private Equity fond som grundades 2014. Ledningen har stor erfarenhet från kapitalmarknadsaktiviteter och är engagerade i att förvärva och integrera högkvalitativa tillgångar runt om i världen. QS Fund har ackumulerat en välmående portfölj av kundresurser inom digital media och har etablerat ett starkt samarbete med relevanta marknadsledare i Kina. QS Fund förvaltar även investeringsfonder för kinesiska försäkringsbolag. Om Media and Games Invest SE Media and Games Invest SE är ett?integrerat?digitalt spel- och medieföretag med största delen av sin verksamhet i Europa och Nordamerika.?Bolaget?kombinerar organisk tillväxt med värde- och synergiskapande förvärv och visar kontinuerlig, stark och lönsam tillväxt?med en CAGR?på 45?procent?under de senaste?sex?åren. Förutom stark organisk tillväxt har MGI-gruppen framgångsrikt förvärvat mer än 30?bolag?och tillgångar under de senaste?sex?åren. De förvärvade tillgångarna och?bolagen?integreras?genom bl.a. aktivt användande av molnteknologier för att skapa effektivitetsvinster och konkurrensfördelar. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och på segmentet Scale på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och den öppna marknaden på Frankfurtbörsen och en icke säkerställd obligation som är noterad på den öppna marknaden på Frankfurtbörsen. Bolagets certified advisor på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00?399. ? För mer information, besök: https://mgi-se.com/

