Media and Games Invest publicerar sin första hållbarhetsrapport för helåret 2020 June 17, 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; Kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange), det digitalt integrerade spel- och mediabolaget, publicerar sin första hållbarhetsrapport idag. Rapporten täcker de viktigaste områdena, mål, mäter och summerar MGIs hållbarhetsprioriteringar som är att ha mångfald, att ha rättvist spelande i våra produkter och tjänster, att erbjuda dataskydd och säkerhet, att utveckla bästa laget, att vara den en inspirerande arbetsplats, att arbeta mot en grönare framtid och bolagsstyrning. Våra höjdpunkter inom hållbarhet 2020: ? Etablerade ett formellt hållbarhetsutskott ? Skrev på FN Global Compact ? Samarbete med planetly för att mäta CO2 utsläpp och för att uppnå kolneutralitet till 2022 ? Jämställdhet vid nyrekryteringar ? gamigo group firade sitt återplanteringsprojekt där fler än 200 000 träd planterades I samarbete med spelare ? Verve Group gick med i AdTechCares initiativet för att aktivt slåss mot vilseledande information om Covid-19 för att stödja faktabaserad journalism och bekräfta att Black Lives Mater "2020 har sammantaget varit ett extraordinärt år för världen och för Media and Games Invest som bolag. Det gör mig ännu mer nöjd med att publicera vår första hållbarhetsrapport som täcker våra aktiviteter under förra året. Vi har alltid haft fokus på hållbarhet och ser det som vårt ansvar att integrera hållbarhet i vår affär. 2020 är det första året som vi också rapporterar om vad vi gör. Vi använde förra året för att analysera vår nuvarande ställning och för att fastställa ytterligare steg för framtiden tillsammans med de aktiviteter vi redan gör. Vi är glada att fortsätta vårt arbete även när det gäller hållbarhet. ", säger Remco Westermann, VD för Media and Games Invets. Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida www.mgi-se.com under Investor Relations. Ansvariga parter Informationen i detta meddelande har offentliggjorts genom de ansvariga personers byrå som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGIs nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av denna release. De ansvariga personerna nedan kan kontaktas för mer information. Detta är en översättning av den engelska originalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen som finns tillgänglig via bolagets hemsida mgi.group. För ytterligare information, vänligen kontakta: Remco Westermann Styrelseordförande och VD info@mgi-se.com Sören Barz Chef för Investor Relations +49 170 376 9571 soeren.barz@mgi-se.com, info@mgi-se.com www.mgi-se.com Jenny Rosberg, ROPA, IR-kontakt Stockholm Telefon: +46707472741 Mail: Jenny.rosberg@ropa.se Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR-kontakt Frankfurt Telefon: +49 69 9055 05 51 Mail: mgi@edicto.de Om Media and Games Invest SE Media and Games Invest SE är ett?integrerat?digitalt spel- och medieföretag med största delen av sin verksamhet i Europa och Nordamerika.?Bolaget?kombinerar organisk tillväxt med värde- och synergiskapande förvärv och visar kontinuerlig, stark och lönsam tillväxt?med en CAGR?på 45?procent?under de senaste?sex?åren. Förutom stark organisk tillväxt har MGI-gruppen framgångsrikt förvärvat mer än 30?bolag?och tillgångar under de senaste?sex?åren. De förvärvade tillgångarna och?bolagen?integreras?genom bl.a. aktivt användande av molnteknologier för att skapa effektivitetsvinster och konkurrensfördelar. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och på segmentet Scale på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och den öppna marknaden på Frankfurtbörsen och en icke säkerställd obligation som är noterad på den öppna marknaden på Frankfurtbörsen. Bolagets certified advisor på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00?399. ? För mer information, besök: https://mgi-se.com/

1209181 2021-06-17

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2021 05:45 ET (09:45 GMT)