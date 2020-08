Media Maker S p A : L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio di esercizio 2019.

Financials EUR USD Sales 2019 30,0 M 35,7 M 35,7 M Net income 2019 - - - Net cash 2019 0,10 M 0,12 M 0,12 M P/E ratio 2019 - Yield 2019 - Capitalization 18,0 M 21,2 M 21,4 M EV / Sales 2019 0,60x EV / Sales 2020 Nbr of Employees 9 Free-Float 13,9% Chart MEDIA-MAKER S.P.A. Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Pietro Peligra Chief Executive Officer & Director Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) MEDIA-MAKER S.P.A. -10.00% 21 OMNICOM GROUP., INC. -33.77% 11 809 WPP GROUP -37.70% 10 659 PUBLICIS GROUPE SA -24.58% 8 560 THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. -20.35% 7 175 CYBERAGENT, INC. 47.05% 6 841