Mennica Skarbowa S A : Raport bieżący nr 6/2020 w sprawie podpisania z Hub4Fintech S.A. listu intencyjnego, dotyczącego wdrożenia innowacyjnej platformy obrotu wtórnego metalami szlachetnymi 0 08/27/2020 | 01:43pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Tytuł: Podpisanie z Hub4Fintech S.A. listu intencyjnego, dotyczącego wdrożenia innowacyjnej platformy obrotu wtórnego metalami szlachetnymi Data sporządzenia: 27.08.2020 r. Raport bieżący nr 6/2020 Spółka: Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Zarząd Spółki Mennica Skarbowa S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2020 roku podpisał list intencyjny z Hub4Fintech S.A. (łącznie "Strony"). Strony potwierdziły chęć zawarcia umowy o współpracy, która umożliwi produkcyjne uruchomienie pierwszej na polskim rynku platformy opartej na licencji Hub4Fintech S.A. To innowacyjne narzędzie, po wdrożeniu, ma umożliwić uruchomienie transakcji on-line kupna/sprzedaży metali szlachetnych (w tym obrót wtórny). Dzięki planowanej platformie Emitent będzie mógł zaoferować niespotykane dotąd na polskim rynku rozwiązanie, umożliwiające użytkownikom zakup, zlecenie usługi depozytu oraz obrót wtórny zakupionymi aktywami. Intencją Stron jest: Uruchomienie dedykowanego systemu sprzedaży oraz obrotu wtórnego produktami oferowanymi przez spółkę Mennica Skarbowa S.A. Udzielenie przez Hub4Fintech S.A. spółce Mennica Skarbowa licencji na wdrożony system. 3. Przeprowadzenie wspólnej ogólnopolskiej akcji informacyjno-szkoleniowej, związanej z uruchomionym systemem. Uruchomienie kolejnego kanału dystrybucji metali szlachetnych wpłynie na wolumen sprzedaży produktów oferowanych przez Emitenta oraz przyczyni się do zwiększenia wykorzystania zaplecza logistycznego, w tym posiadanego skarbca. O zawarciu prawnie wiążącej umowy oraz o harmonogramie uruchomienia przedmiotowej usługi Emitent poinformuje odrębnym raportem. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania dotyczą rozwoju Spółki i mogą mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta, wpisują się również w strategię rozwoju Emitenta. Osoby reprezentujące Spółkę: Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu Mennica Skarbowa S.A. | ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa | Tel.: +48 22 100 60 13 | Fax: +48 22 188 11 67 | Mail: biuro@mennicaskarbowa.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał zakładowy: 208 020,00 zł (w całości wpłacony) BNP Paribas S.A. SWIFT: PPABPLPKXXX | Nr konta: 46 1600 1127 1836 2684 9000 0001 | KRS: 0000391546 I REGON: 142951136 I NIP: 7010307347 This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Mennica Skarbowa SA published this content on 27 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 August 2020 17:42:04 UTC 0 All news about MENNICA SKARBOWA S.A. 01:43p MENNICA SKARBOWA S A : Raport bieżący nr 6/2020 w sprawie podpisania z.. PU

Financials PLN USD Sales 2018 151 M 40,5 M 40,5 M Net income 2018 0,23 M 0,06 M 0,06 M Net Debt 2018 1,56 M 0,42 M 0,42 M P/E ratio 2018 23,8x Yield 2018 - Capitalization 102 M 27,4 M 27,4 M EV / Sales 2017 0,04x EV / Sales 2018 0,05x Nbr of Employees - Free-Float - Chart MENNICA SKARBOWA S.A. Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends MENNICA SKARBOWA S.A. Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts.