MIDDLE EAST INSURANCE
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: MIDDLE EAST INSURANCE
ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
Date: 15-07-2024 09:02:10 AM
AM 09:02:10 2024-07-15 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Subject: ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ
ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
ﻥﻮﻄﻧﺍ ﻲﺣﻭﺭ ﺱﺭﺎﻓ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﻹﺍ ﻰﻟﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ
ﻥﻮﻄﻧﺍ ﻲﺣﻭﺭ ﺱﺭﺎﻓ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﻹﺍ ﻰﻟﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ
ﻦﻣ ًﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺎﻬﻟﻮﺒﻗ ﻢﺗ ﺪﻘﻓ 2024/6/13 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻖﺤﺳﺍ
ﻦﻣ ًﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺎﻬﻟﻮﺒﻗ ﻢﺗ ﺪﻘﻓ 2024/6/13 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻖﺤﺳﺍ
ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻤﻋ ﻡﻮﻳ ﺮﺧﺁ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻤﻳﺪﻘﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ
ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻤﻋ ﻡﻮﻳ ﺮﺧﺁ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻤﻳﺪﻘﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ
ﻲﻧﺩﺭﻷﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟ ًﺎﻘﻓﻭ 2024/7/12 .
. ﻲﻧﺩﺭﻷﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟ ًﺎﻘﻓﻭ 2024/7/12
ﻉﻭﺮﻔﻟﺍﻭ ﺝﺎﺘﻧﻻﺍ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﺮﻳﺪﻣ ﺐﺼﻨﻣ ﻞﻐﺸﻳ ﻥﺎﻛ ﺚﻴﺣ .
. ﻉﻭﺮﻔﻟﺍﻭ ﺝﺎﺘﻧﻻﺍ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﺮﻳﺪﻣ ﺐﺼﻨﻣ ﻞﻐﺸﻳ ﻥﺎﻛ ﺚﻴﺣ
12-07-2024
12-07-2024
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: Mones Haddad
Mones Haddad :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Middle East Insurance Company PSC published this content on 15 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 July 2024 06:29:03 UTC.