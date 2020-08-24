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MIGROS TICARET AS

(MGROS)
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Migros Ticaret : İhraç Belgesi

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08/24/2020 | 02:02am EDT

Şirketimizin 07.08.2020 tarihli özel durum açıklamasında; borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ('SPK') ihraç belgesinin/ belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, Şirketimize 500.000.000 TL ihraç tavanı tahsis edildiği 20.08.2020 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur.

(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Disclaimer

Migros Ticaret AS published this content on 24 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 August 2020 06:01:10 UTC
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Sales 2020 28 478 M 3 892 M 3 892 M
Net income 2020 -201 M -27,5 M -27,5 M
Net Debt 2020 4 340 M 593 M 593 M
P/E ratio 2020 -34,1x
Yield 2020 -
Capitalization 7 068 M 968 M 966 M
EV / Sales 2020 0,40x
EV / Sales 2021 0,35x
Nbr of Employees 33 268
Free-Float 37,4%
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 18
Average target price 45,11 TRY
Last Close Price 39,04 TRY
Spread / Highest target 57,3%
Spread / Average Target 15,6%
Spread / Lowest Target -41,3%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Ömer Özgür Tort Chief Executive Officer & Director
Tuncay Özilhan Chairman
Ahmet Fuat Yanar Chief Operating Officer
Ferit Cem Dogan Chief Financial Officer
Kerim Tatlici Chief Information Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
MIGROS TICARET AS968
WALMART INC.10.76%372 770
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.9.68%38 166
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.-13.96%28 714
SM INVESTMENTS CORPORATION-13.71%22 249
AVENUE SUPERMARTS LIMITED22.94%19 528
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