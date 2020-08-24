Migros Ticaret : İhraç Belgesi

Şirketimizin 07.08.2020 tarihli özel durum açıklamasında; borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ('SPK') ihraç belgesinin/ belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, Şirketimize 500.000.000 TL ihraç tavanı tahsis edildiği 20.08.2020 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur.

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